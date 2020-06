Der Ticker startet um 7:34 Uhr

22:50 Chilenen fühlen sich vom Staat im Stich gelassen In Chile steigen die Coraona-Infektionszahlen ständig und die Menschen können wegen der Quarantäne nicht arbeiten und leiden Hunger. Immer mehr Menschen protestieren jetzt laut in der Hauptstadt Santiago. Nicht gegen die Quarantäne, sondern vor allem gegen den Hunger. Denn nicht alle können es sich leisten, in Quarantäne zu verharren: Sie müssen arbeiten gehen, um überleben zu können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gescheiterte Quarantäne-Regeln Die Chilenen fühlen sich vom Staat im Stich gelassen 07.06.2020 Mit Video

21:54 Nachtclubs wieder offen – Tanzen mit Spuckschutz Seit gestern Samstag dürfen auch wieder Diskotheken, Tanzlokale und Nachtclubs öffnen und maximal 300 Gäste empfangen. Viele Betreiber freuen sich nach der Sperrung ihre Tanzflächen wieder dem Publikum anbieten zu können. Die Sperrstunde um Mitternacht ist reichlich ungewohnt für Nachtclubs, so öffneten einige Etablissements bereits am helllichten Tag um 18 Uhr und hat bereits Gäste. 01:47 Video Nachtclubs haben wieder geöffnet Aus Tagesschau vom 07.06.2020. abspielen

20:58 Epidemiologen besorgt wegen Demonstranten ohne Gesichtsmaske Am Samstag sind in der Schweiz viele Restriktionen wegen der Coronakrise wieder aufgehoben worden. Versammlungen von bis zu 300 Personen sind erlaubt, aber es fanden auch grosse Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmenden statt. SRF News hat mit dem Epidemiologen Marcel Salathé gesprochen und wollte wissen, was er von diesen Versammlungen während der abklingenden Epidemie hält. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Demonstrationen und Corona «Es ist beunruhigend, so viele ohne Gesichtsmaske zu sehen» 07.06.2020 Mit Video

19:56 Umstrittene Quarantänepflicht in Grossbritannien tritt in Kraft Reisende nach Grossbritannien müssen von Montag an zwei Wochen in Quarantäne gehen, nachdem sie das Land betreten haben. Mit der Massnahme soll eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen in dem Land verhindert werden. Die neuen Vorschriften stossen jedoch bei Unternehmen aus der Reisebranche auf heftige Kritik. Vor allem Fluggesellschaften protestieren. Selbst in der konservativen Regierungspartei von Premierminister Boris Johnson gibt es erheblichen Unmut über die Regelung. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass es Überlegungen gibt, die Quarantänepflicht für einzelne Reiseziele aufzuheben.

19:11 Mehr als 400'000 Corona-Tote weltweit Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit mehr als 400'000 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die meisten Opfer haben demnach die USA zu beklagen, hier starben rund 110'000 Menschen. An zweiter Stelle liegt Grossbritannien mit mehr als 40'000 Toten, gefolgt von Brasilien mit mehr als 35'000 Todesopfern. Weltweit wurden von der Universität fast sieben Millionen Infektionen seit Beginn der Pandemie verzeichnet, 1.9 Millionen davon in den USA. Die Opferzahl in den USA ist weltweit die bislang höchste in absoluten Zahlen. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten jedoch in einigen europäischen Ländern höher. In den USA starben rund 33 Menschen pro 100'000 Einwohner. In Frankreich liegt dieser Wert gerundet bei 43, in Schweden bei 45, in Italien bei 56 und in Grossbritannien bei 61.

18:34 Das muss man über Antikörper-Tests aus dem Internet wissen Antikörper-Tests aus dem Internet versprechen, dass man selbst zu Hause testen kann, ob man gegen das Coronavirus immun ist. Was ist dran? Fragen und Antworten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nachweis von Antikörpern Was man über die Tests aus dem Internet wissen muss 07.06.2020 Mit Video

17:50 Masken oder Zigarettenkippen achtlos wegwerfen soll in Frankreich teurer werden Wer in Frankreich gebrauchte Masken, Handschuhe oder anderen Müll auf die Strasse wirft, muss dafür voraussichtlich bald tief in die Tasche greifen. Die Regierung plant eine Erhöhung der Strafe von 68 auf 135 Euro. «Der Plastikmüll aus der Covid-19-Krise erinnert uns daran, dass saubere Ozeane mit sauberen Bürgersteigen beginnen», schrieb die Staatssekretärin im Umweltministerium, Brune Poirson, auf Twitter. Ein Verordnungsentwurf sieht nun eine Verdopplung der Strafe vor. «Gebrauchte Masken, Handschuhe und Taschentücher sind potenziell infizierte Abfälle», hatte Poirson Ende Mai der Zeitung «Ouest France» gesagt. In einigen Fällen könnte die Strafe sogar auf bis zu 750 Euro erhöht werden. Der Entwurf betrifft dem «Journal du Dimanche» zufolge auch Zigarettenkippen, Dosen und anderen Müll, der achtlos weggeworfen wird.

16:19 Hier können Schweizer im Sommer Ferien machen Seit Samstag sind in der Schweiz weitgehende Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft. Auch international normalisiert sich die Lage allmählich. Die aktuellen Aussichten für die Sommermonate in beliebten europäischen Ferienländern in der Übersicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Corona-Situation in Europa Wo Ferien im Sommer möglich sind 07.06.2020 Mit Video

15:48 Chinas Führung bescheinigt sich exzellentes Krisenmanagement Gut ein halbes Jahr nach dem ersten Auftreten des Coronavirus in Wuhan bescheinigt sich Chinas Staats- und Parteiführung ein umfassend gutes Krisenmanagent. In einem Grundsatzpapier zur Coronaviruskrise lobt sich die Kommunistische Führung – internationale Experten kommen nicht zu Wort. Unabhängige Recherchen belegen, dass die chinesische Staatsführung vor allem zu Beginn des Coronavirus-Ausbruchs systematisch Informationen vertuscht und verschleiert hat.

15:04 Plexiglas, kein Bargeld, Abstand an der Kasse: So öffnen die Kinos wieder Im Kinosaal muss zwischen den Besuchergruppen ein Sitz frei bleiben, bezahlt werden die Tickets bargeldlos. Doch trotz der Einschränkungen war das Zürcher Kino Kosmos am Samstag, dem ersten Tag seiner Öffnung, gut besucht. 01:20 Video Kinos haben wieder geöffnet Aus Tagesschau vom 07.06.2020. abspielen

14:48 New York beginnt mit ersten Lockerungen Nach rund dreimonatigen Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind in der Millionenmetropole New York ab Montag erste Lockerungen erlaubt. In der ersten von vier zweiwöchigen Lockerungsphasen können dann unter anderem Bauarbeiten wieder aufgenommen werden und nicht systemrelevante Läden ihre Ware beispielsweise von der Eingangstür aus verkaufen. In der vierten Phase dürfen dann unter anderem auch Kultureinrichtungen wieder öffnen. Legende: Hygiene- und Abstandsregeln gelten in New York weiter. Wenn sich die Zahlen verschlechtern, kann der Prozess jederzeit angehalten oder auch zurückgedreht werden. Keystone

14:06 Papst mahnt zur Vorsicht Papst Franziskus hat vor dem voreiligen Gefühl eines Sieges über das Coronavirus gewarnt. «Man darf nicht zu früh Siegeslieder anstimmen», sagte das katholische Kirchenoberhaupt. «Bleiben Sie vorsichtig!», mahnte der 83-Jährige nach seinem traditionellen Angelus-Gebet vor Gläubigen auf dem Petersplatz. Er forderte die Menschen in seiner Ansprache vom Fenster des Apostolischen Palastes auf, sich weiter an die Corona-Regeln der Behörden zu halten. Legende: Der Papst sagte, er sei den betroffenen Menschen, den Kranken und ihren Familienangehörigen in Gedanken nahe. Keystone (Archivbild)

13:37 Lufthansa-Chef kündigt «Rückflug-Garantie» in Coronakrise an Mit einer «Rückflug-Garantie» will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Coronakrise entgegentreten. Man führe eine «Home-Coming-Garantie» ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück. Sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder weil im Gastland das Virus ausbricht – für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben.» Weitere Details nannte er nicht.

12:46 Immer mehr Schulen in Israel schliessen wieder Angesichts eines Neuanstiegs von Corona-Infektionen müssen immer mehr Schulen in Israel wieder schliessen. Mehr als 100 Schulen und Kindergärten blieben am Sonntag nach einer Mitteilung des Bildungsministeriums geschlossen. Die israelische Arbeitswoche beginnt sonntags. Bei 330 Schülern und Lehrern ist bisher der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, mehr als die Hälfte davon in Jerusalem. Mehr als 16'000 Schüler und Lehrer sind in häuslicher Quarantäne. Abschlussfeiern zum Ende des Schuljahrs sollen nur noch in eingeschränkter Form stattfinden. Die Regierung will ausserdem weitere geplante Lockerungsmassnahmen neu überdenken. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 bisher bei 17'752 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 15'050 sind wieder genesen. 295 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Legende: Im Zuge einer schrittweisen Lockerung der Vorschriften begann Anfang Mai in Israel auch die Öffnung der Schulen. Reuters

12:35 Neun neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages neun neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) 30'965 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Samstag waren es 20 neue Fälle gewesen, am Freitag 23.

11:21 Frauen fühlen sich im Corona-Krisenstab unterrepräsentiert Mehr als 20 Frauenorganisationen fordern zehn Sitze für Frauen im Krisenstab Coronavirus (EMCC) des Bundesrates. In einem offenen Brief weisen sie darauf hin, dass sie bei der Entscheidungsfindung unterrepräsentiert sind. Von den 14 Personen auf der vom EMCC eingerichteten Austauschplattform «Civil Society Contact Point» sind nur zwei Frauen. «Dies spiegelt eine extrem ungleiche Machtverteilung und politische Repräsentation zwischen den Geschlechtern wider», betonen sie. Es bestünde daher im Corona-Krisenstab ein dringender Bedarf an Krankenschwestern, Hebammen, Kinderbetreuerinnen, Müttern, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Migrantinnen, Hebammen, weiblichem Reinigungspersonal und Beschäftigten im Einzelhandel. Sie weisen darauf hin, dass 69 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens in der Schweiz im Pflege- und Versorgungsbereich tätig seien und dass mehr als 60 Prozent dieser Arbeit von Frauen geleistet werde. Generell befürchten feministische Organisationen eine Verschärfung der Einkommensungleichheiten zwischen den Geschlechtern als Folge der Krise. Wir Frauen haben viel Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen, die für die Bewältigung dieser Krise entscheidend sind, und dennoch werden wir weder als Expertinnen noch als Betroffene ernst genommen.

11:03 Mehr Cyberattacken In der Schweiz hat es im Verlauf der Corona-Krise offenbar mehr Cyber-Attacken gegeben als üblich. Beim Nationalen Zentrum für Cyber-Sicherheit (NCSC) in Bern seien von Unternehmen und Privaten deutlich mehr Meldungen eingegangen, schreibt die «NZZ am Sonntag». Auslöser für das wellenartige Auftreten von Cyberangriffen sei oft ein bedeutsames Ereignis, wie die Coronavirus-Krise, hiess es diesbezüglich vom NCSC gegenüber der Zeitung. Der Fachstelle würden normalerweise rund 100 Vorfälle pro Woche gemeldet. Im April seien es jeweils mehr als 300 Meldungen pro Woche gewesen. Zudem dürfte die Dunkelziffer hoch sein, weil es in der Schweiz keine Meldepflicht für Cyber-kriminalität gibt. Es seien viele private Anwender betroffen, die zuhause arbeiteten und von ihren Arbeitgebern nicht genügend geschützt würden, heisst es im Artikel weiter. 02:10 Video Cyberkriminelle im Corona-Aufwind Aus Tagesschau vom 07.06.2020. abspielen

10:46 China will Impfstoff allen verfügbar machen China will einen Impfstoff gegen das Coronavirus weltweit verfügbar machen, sobald er entwickelt ist. Dies kündigt Wissenschaftsminister Wang Zhigang an. Präsident Xi Jinping hatte schon an der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Mai versprochen, die Entwicklung eines Impfstoffs zu forcieren und diesen – sollte er gefunden sein - allen Menschen als «globales öffentliches Gut» zur Verfügung zu stellen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beschuldigt China der Vertuschung und mangelnder Transparenz in der Corona-Pandemie. Peking hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und erklärt, sie habe die Welt von Anfang an so gut wie möglich informiert. 02:00 Video Aus dem Archiv: Gegenseitige Schuldzuweisungen an WHO-Tagung Aus Tagesschau vom 19.05.2020. abspielen

8:28 Schweiz wird während Coronakrise produktiver Die Schweizer Wirtschaft hat in der Coronavirus-Krise ihre Produktivität markant gesteigert. Dies meldet die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf eine Untersuchung des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV). Laut der Analyse des Verbandes ist die Produktivität der Unternehmen im Lockdown um bis zu 16 Prozent gestiegen. Normalerweise würde dieser Zuwachs im Durchschnitt bei rund einem Prozent liegen. Der Hauptgrund für die jüngste Produktivitätssteigerung liege darin, dass das geleistete Arbeitsvolumen noch viel stärker gesunken ist als die entsprechende Wirtschaftsleistung, wie SGV-Chefökonom Henrique Schneider der Zeitung erklärte. Die Wirtschaft habe mit deutlich weniger Arbeitseinsatz nur etwas weniger produziert, was in der Folge ihre Produktivität steigerte. Experte Schneider führte den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass sich die Angestellten aufs Nötigste fokussiert und ihre Arbeitsprozesse im Homeoffice sowie digital optimiert hätten. Die Wirtschaft ist flexibler als gedacht, und sie kann zumindest für kurze Zeit ihre Produktivität markant steigern.