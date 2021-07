Der Ticker startet um 6:00 Uhr

13:04 Appenzell bietet Impfungen für Spontane ab 12 Jahren an Impfwillige Personen ab 12 Jahren können sich in Appenzell Innerrhoden ohne Anmeldung in einem Walk-In-Impfzentrum gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot gilt vorerst vom 28. Juli bis zum 25. August 2021. Die Walk-In-Impfungen würden jeweils am Mittwoch von 17 Uhr bis 19 Uhr im Impfzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum angeboten, schreibt das Appenzeller Gesundheitsamt in einer Mitteilung. Kinder zwischen 12 und 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

12:45 Griechenland: Impfpflicht ist laut Regierungschef verfassungskonform Impfungen gegen Corona können in Griechenland laut Regierungschef Kyriakos Mitsotakis verpflichtend gemacht werden. Dies sei nicht verfassungswidrig, wie Impfgegner immer wieder behaupteten, sagte Mitsotakis am Freitag. «Der Staat ist berechtigt, von allen Bürgern die Erfüllung ihrer Pflicht zu gesellschaftlicher und nationaler Solidarität zu fordern.» Dies stehe im Artikel 25 der griechischen Verfassung und damit sei die Impfpflicht im Einklang mit der Verfassung, so der Regierungschef. In Athen und anderen Städten Griechenlands war es in den vergangenen Tagen zu Demonstrationen von Impfgegnern gekommen. Die konservative Regierung hatte am Donnerstag gesetzlich durchgesetzt, dass sich nur noch Geimpfte in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten dürfen. Zudem müssen sich Arbeitende im Bereich Gesundheit impfen lassen. Auch dürfen in der Privatwirtschaft Arbeitgeber von ihren Angestellten fordern, dass sie sich impfen lassen.

12:33 Olympia: Test-Kits werden knapp Die Organisatoren der Olympischen Spiele haben dem japanischen Sender NHK zufolge zu wenige Corona-Tests für ihr tägliches Test-Programm. Deshalb hätten Sportler im Olympischen Dorf nicht wie geplant getestet werden können, berichtet der Sender unter Berufung auf anonyme Quellen. Es seien inzwischen aber mehr Tests angekommen und würden nun verteilt.

11:13 Mehr Corona-Fälle in den USA – niedrige Impfquote beunruhigt In den USA nimmt die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zu. Die Behörden meldeten am Donnerstag 56'069 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorging. Das sind etwa 27'600 mehr als vor genau einer Woche. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion stieg im Wochenvergleich von 283 auf 330. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300 462 Neuinfektionen sowie am 12. Januar mit 4461 Toten verzeichnet. Wie der Corona-Koordinator der Regierung, Jeff Zients, an einer Pressekonferenz mitteilte, steigt die Zahl der Neuinfektionen in Landesteilen mit niedrigerer Impfquote besonders stark an. Derzeit machten die Gliedstaaten Florida, Texas und Missouri, die im landesweiten Vergleich weniger Impfungen verzeichneten, rund 40 Prozent aller neuen Fälle in den USA aus. 00:33 Video Zients: «Vor allem die Ungeimpften stecken sich» Aus News-Clip vom 23.07.2021. abspielen

9:51 Grosse Mehrheit mit Corona-Antikörpern im Kanton Freiburg Fast 73 Prozent der Freiburgerinnen und Freiburger ab 20 Jahren haben Antikörper gegen Covid-19 aufgebaut. Bei den über 65-Jährigen erreicht die Quote sogar fast 90 Prozent. Das zeigen die vorläufigen Ergebnisse der Studie Corona Immunitas vom Juni 2021. Bei den 20- bis 64-Jährigen erreicht der Anteil 69 Prozent, teilte die Universität Freiburg mit und fügte hinzu, dass es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gebe. Die relativ hohen Raten spiegeln die hohe Zahl der Geimpften, insbesondere bei den über 65-Jährigen, aber auch den Anstieg der Infiziertenzahlen wider. Nach der ersten Epidemiewelle im Sommer 2020 lag der Anteil der Erwachsenen mit Antikörpern noch unter acht Prozent. In der zweiten Welle war die Quote auf 19 Prozent geklettert. Die Zunahme der Immunität in der Freiburger Bevölkerung sei ermutigend, heisst es in der Mitteilung.

7:50 Weitere Athleten bei Olympischen Spielen corona-positiv Kurz vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio haben die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle im Zusammenhang mit Olympia veröffentlicht. Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit steigt die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Die Olympia-Eröffnungsfeier findet heute um 13 Uhr in Tokio statt (live auf SRF 2 und im Livestream bei SRF Sport ab 12.55 Uhr). Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nicht ohne Nebengeräusche Mit 364 Tagen Verspätung: Eine Eröffnungsfeier «light» in Tokio 22.07.2021 Mit Video

6:20 Barcelona will auch nach der Pandemie weniger Touristen Die Sagrada Familia, der Park Güell oder das Camp Nou, das grösste Fussballstadion Europas – die Stadt Barcelona in Spanien bietet für Touristinnen und Touristen sehr viel. Vor der Coronapandemie beklagten viele in der Stadt den «Overtourism»: viel zu viele Touristen flanierten durch die berühmten Ramblas, die Einheimischen wurden aus dem Zentrum verdrängt. Jetzt in der Corona-Krise fehlen aber plötzlich auch in Barcelona die Gäste. Zurück zum Magnet für die Massen will man dort aber trotzdem auf keinen Fall. Stattdessen versucht die Stadt, sich als Reiseziel neu zu erfinden. 05:12 Video Barcelona will sich als Reiseziel neu definieren Aus 10 vor 10 vom 22.07.2021. abspielen

3:06 Grossbritannien führt tägliche Tests im Lebensmittelsektor ein Grossbritannien will tägliche Corona-Tests für Mitarbeiter im Lebensmittelsektor einführen, um die Branche am Laufen zu halten. Mit einem negativen Testergebnis könnten Angestellte weiterarbeiten, auch wenn sie vorher von einer App-Warnung aufgefordert worden seien, sich in Quarantäne zu begeben, teilt die Regierung mit. Nach offiziellen Corona-Warnungen für hunderttausende Mitarbeiter im Einzel- und Grosshandel waren in Grossbritannien Regale in Supermärkten leer geblieben. Die mit der App-Warnung zusammenhängenden Probleme fallen in eine Zeit, in der Premierminister Boris Johnson die Wirtschaft gerade erst weitgehend von Corona-Restriktionen befreit hat. Legende: Keystone

22:45 Italien verschärft Corona-Massnahmen Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft Italien die Corona-Regeln. Ab dem 6. August ist unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, Fitnessstudios und Schwimmbädern mindestens ein einfacher Impfnachweis, ein negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig. Der Notstand wurde einer Mitteilung zufolge bis zum 31. Dezember verlängert. In dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen. Experten zufolge wurden vor allem bei jungen Menschen mehr Ansteckungen registriert. Am Donnerstag registrierten die Gesundheitsbehörden in Italien knapp 5057 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und 15 Tote. Mehr als 53 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre wurden bislang vollständig geimpft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Karte und Grafiken In welchen Regionen Europas sich Corona wieder ausbreitet 09.06.2021 Mit Video

22:17 China widersetzt sich Laborinspektionen China stellt sich gegen Pläne der WHO einer Labor-Inspektion in der zentralchinesischen Metropole Wuhan auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus. China könne einen solchen Plan nicht akzeptieren, sagte Zeng Yixin, Vizeminister von Chinas nationaler Gesundheitskommission. Auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus hatte die WHO vergangene Woche in einem Brief an die Mitgliedsländer eine neue ständige Arbeitsgruppe angekündigt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte zudem, dass neben der Untersuchung von Wildtieren und Tiermärkten im chinesischen Wuhan, wo das Virus Ende 2019 zum ersten Mal aufgetaucht war, auch die dortigen Labore inspiziert werden müssen. Legende: China lehnt die WHO-Pläne für Laborinspektionen in Wuhan ab. Reuters

21:13 Steigende Fallzahlen in der Türkei In der Türkei breitet sich das Coronavirus wieder verstärkt aus. Die Zahl der Neuinfektionen habe sich am Donnerstag mit 9586 Fällen in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt, teilt Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit. Das sei der höchste Stand seit dem 19. Mai. Die Zahlen bleiben damit aber weit unter einem Rekord von mehr als 60'000 Neuinfektionen pro Tag, die das Land in einer Welle im April/Mai registrierte.

20:16 EU will 200 Millionen Corona-Impfdosen spenden Entwicklungs- und Schwellenländer sollen von der EU bis Ende des Jahres mindestens 200 Millionen Corona-Impfdosen erhalten. Dies kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag an. Damit werde der bereits im Mai zugesagte Betrag von 100 Millionen Dosen übertroffen. Beim G7-Gipfel vergangenen Monat hatte Merkel bereits die Zahl 2.3 Milliarden Impfdosen bis Ende 2022 für ärmere Länder in Aussicht gestellt. Im Abschlusskommuniqué heisst es, mit den direkten Spenden und den Finanzzusagen kämen seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Milliarden Impfdosen der G7 für die Verteilung zusammen. Zu den G7-Ländern zählen neben Deutschland auch Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

19:24 EU-Arzneimittelbehörde entscheidet über nächsten Impfstoff für Jüngere Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will eine Vorentscheidung über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs für Kinder treffen. Die Experten der Behörde beraten am Freitag über die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna auch für 12- bis 17-Jährige. Die Bewertung von Studien des Herstellers sollten abgeschlossen werden, teilte die EMA in Amsterdam mit. Wenn die Experten grünes Licht geben, müsste nur noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache. Das Präparat «Spikevax» wäre dann der zweite Corona-Impfstoff, der in der EU auch jungen Menschen verabreicht werden darf. Ende Mai war der Impfstoff von Pfizer/Biontech auch für 12- bis 17-Jährige zugelassen worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ausweitung der Impfkampagne EMA lässt Pfizer/Biontech-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zu 28.05.2021 Mit Audio

18:55 Israel verschärft die Massnahmen wieder Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen in Israel soll in dem Land der sogenannte Grüne Pass wieder eingeführt werden. Das Corona-Kabinett beschloss, für Versammlungen von mehr als 100 Menschen erneut Beschränkungen zu verhängen. Teilnehmer, die älter als zwölf Jahre alt sind, müssen demnach am Eingang eine Bescheinigung für Geimpfte oder Genesene vorzeigen oder ein negatives Corona-Testergebnis. Dies soll unter anderem für Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Fitnessstudios, Restaurants, Konferenzen und Gebetshäuser gelten. Legende: Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Israel hat wieder die 1000er-Marke überschritten. Keystone

18:28 Zürcher Gericht spricht zwei Maskengegner schuldig Die beiden Männer waren im August 2020 im Zug ohne Maske unterwegs. Das Bezirksgericht Zürich hat die Angeklagten deshalb verurteilt. Sie erhielten eine Busse von je 330 Franken und müssen die Gerichtskosten übernehmen. Andere Bezirksgerichte hatten in ähnlichen Fällen Angeklagte freigesprochen. Denn die Maskenpflicht im ÖV wurde zwar ab Juli 2020 in die Covid-Verordnung des Bundes aufgenommen, aber ohne Strafbestimmung. Diese sind laut den Gerichten nötig, um Verstösse zu büssen. Das Bezirksgericht Zürich kam aber zu einem anderen Schluss. Es verwies auf das Epidemiengesetz, welches Verstösse gegen Vorschriften unter Strafe stellt. Die beiden verurteilten Männer können den Schuldspruch anfechten.

17:44 WHO-Europachef warnt vor nachlassendem Impftempo Im Hinblick auf steigende Corona-Infektionszahlen warnt der Europachef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem nachlassenden Tempo bei den Impfungen. Angesichts des noch nicht ausreichenden Impffortschritts lege die Delta-Variante die Achillesferse Europas frei, sagte Hans Kluge dem «Handelsblatt». «Je langsamer wir impfen, umso mehr Varianten werden entstehen.» Das Impftempo nehme in vielen Ländern ab einer Impfquote von 40 bis 50 Prozent deutlich ab, so Kluge. Das reiche aber noch nicht annähernd aus. Die Maskenpflicht müsse daher beibehalten werden. Einer Impfpflicht steht Kluge demnach skeptisch gegenüber, sie müsse ein Mittel der letzten Wahl sein. «Wir können aber an einen Punkt gelangen, an dem die WHO eine Impfpflicht empfehlen wird.» Die Delta-Variante ist inzwischen in 124 Ländern nachgewiesen worden, 13 mehr als eine Woche zuvor. Die WHO zitierte am Mittwoch zwei Studien, die die hohe Gefährlichkeit der Variante untermauern, eine davon aus China und eine aus Kanada. Beide Studien wurden bislang nicht in einem Fachjournal veröffentlicht.

16:51 Die Pandemie wirkte 2020 kostendämpfend auf Gesundheitsausgaben Die Coronavirus-Pandemie hat sich im letzten Jahr insgesamt kostendämpfend auf die Gesundheitsausgaben ausgewirkt. Das ergab die am Donnerstag veröffentlichte «Krankversicherungsstudie Schweiz». Die Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) stiegen 2020 gegenüber dem Vorjahr mit 1.2 Prozent deutlich weniger an als im langjährigen Durchschnitt von 3.9 Prozent pro Jahr, wie das Beratungsunternehmen Accenture in seiner Studie schreibt. Am stärksten betroffen waren demnach aufgrund von ausbleibenden Behandlungen die Physiotherapeuten (-2.7 Prozent). Auch bei Ärzten (+0.1 Prozent) und Spitälern (+0.5 Prozent) wirkte sich die Pandemie kostendämpfend aus, da Behandlungen vermieden oder aufgeschoben wurden. Dagegen konnten Pflegeheime/Spitex mit 4.9 Prozent und Apotheken mit 4.8 Prozent ein überdurchschnittliches Wachstum verbuchen. Audio Aus dem Archiv: Pius Zängerle: Was macht Corona mit unseren Gesundheitskosten? 26:41 min, aus Tagesgespräch vom 02.06.2021. abspielen. Laufzeit 26:41 Minuten.

16:07 Impfappell von Roche-CEO Für Roche-Chef Severin Schwan sind die Impfungen gegen die Covid-19-Erkrankung die «wichtigste Waffe» im Kampf gegen die Pandemie. «Das gilt für die reichen Länder, doch müssen auch die Impfraten in den Entwicklungsländern steigen.» Das sagte der Manager am Donnerstag in einem Video-Interview mit der Nachrichtenagentur AWP im Anschluss an die Publikation der Halbjahreszahlen von Roche. «Das Virus macht vor Grenzen nicht halt», fügte Schwan an. Es werde nun entscheidend sein, die Durchimpfung der Bevölkerung weltweit voranzubringen. Der Konzern hatte im ersten Halbjahr 2021 Covid-19-Tests für insgesamt 2.5 Milliarden Franken verkauft. Wie es mit den Absätzen diesbezüglich weitergeht, sei aber unklar. Es sei schwierig abzuschätzen, denn die Umsätze hingen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

15:10 Schwachstellen beim Covid-Zertifikat Sicherheitstests zum Covid-Zertifikat haben laut dem Bund bislang 136 mögliche Schwachstellen aufgedeckt. Dies teilte das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) am Donnerstag auf seiner Webseite mit. In einem 16-seitigen Bericht gibt die Behörde einen Überblick zu den bis letzte Woche gemeldeten Schwachstellen. Mehrere kritische Mängel würden noch analysiert und aus Sicherheitsgründen vorerst nicht veröffentlicht, hiess es. Teilweise wurden die gemeldeten Probleme bereits behoben. Teils besteht laut NCSC kein Handlungsbedarf, da die Entwicklung nach expliziten nationalen oder europäischen Vorgaben durchgeführt wurde, oder es sich vereinzelt um Fehleinschätzungen der Meldenden handelte. Getestet wurden unter anderem Systeme und deren Komponenten rund um das Ausstellen der Covid-Zertifikate. Ferner Dienste für die dezentrale Offline-Überprüfung gesperrter Zertifikate und die mobilen Apps für Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber sowie für die elektronische Überprüfung der ausgestellten Zertifikate. 00:46 Video Aus dem Archiv: EU wird Schweizer Covid-Zertifikat anerkennen Aus 10 vor 10 vom 06.07.2021. abspielen