Der Ticker startet um 7:34 Uhr

14:06 Papst mahnt zur Vorsicht Papst Franziskus hat vor dem voreiligen Gefühl eines Sieges über das Coronavirus gewarnt. «Man darf nicht zu früh Siegeslieder anstimmen», sagte das katholische Kirchenoberhaupt. «Bleiben Sie vorsichtig!», mahnte der 83-Jährige nach seinem traditionellen Angelus-Gebet vor Gläubigen auf dem Petersplatz. Er forderte die Menschen in seiner Ansprache vom Fenster des Apostolischen Palastes auf, sich weiter an die Corona-Regeln der Behörden zu halten. Legende: Der Papst sagte, er sei den betroffenen Menschen, den Kranken und ihren Familienangehörigen in Gedanken nahe. Keystone (Archivbild)

13:37 Lufthansa-Chef kündigt «Rückflug-Garantie» in Coronakrise an Mit einer «Rückflug-Garantie» will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Coronakrise entgegentreten. Man führe eine «Home-Coming-Garantie» ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück. Sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder weil im Gastland das Virus ausbricht – für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben.» Weitere Details nannte er nicht.

12:46 Immer mehr Schulen in Israel schliessen wieder Angesichts eines Neuanstiegs von Corona-Infektionen müssen immer mehr Schulen in Israel wieder schliessen. Mehr als 100 Schulen und Kindergärten blieben am Sonntag nach einer Mitteilung des Bildungsministeriums geschlossen. Die israelische Arbeitswoche beginnt sonntags. Bei 330 Schülern und Lehrern ist bisher der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, mehr als die Hälfte davon in Jerusalem. Mehr als 16'000 Schüler und Lehrer sind in häuslicher Quarantäne. Abschlussfeiern zum Ende des Schuljahrs sollen nur noch in eingeschränkter Form stattfinden. Die Regierung will ausserdem weitere geplante Lockerungsmassnahmen neu überdenken. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 bisher bei 17'752 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 15'050 sind wieder genesen. 295 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Legende: Im Zuge einer schrittweisen Lockerung der Vorschriften begann Anfang Mai in Israel auch die Öffnung der Schulen. Reuters

12:35 Neun neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages neun neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) 30'965 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Samstag waren es 20 neue Fälle gewesen, am Freitag 23.

11:21 Frauen fühlen sich im Corona-Krisenstab unterrepräsentiert Mehr als 20 Frauenorganisationen fordern zehn Sitze für Frauen im Krisenstab Coronavirus (EMCC) des Bundesrates. In einem offenen Brief weisen sie darauf hin, dass sie bei der Entscheidungsfindung unterrepräsentiert sind. Von den 14 Personen auf der vom EMCC eingerichteten Austauschplattform «Civil Society Contact Point» sind nur zwei Frauen. «Dies spiegelt eine extrem ungleiche Machtverteilung und politische Repräsentation zwischen den Geschlechtern wider», betonen sie. Es bestünde daher im Corona-Krisenstab ein dringender Bedarf an Krankenschwestern, Hebammen, Kinderbetreuerinnen, Müttern, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Migrantinnen, Hebammen, weiblichem Reinigungspersonal und Beschäftigten im Einzelhandel. Sie weisen darauf hin, dass 69 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens in der Schweiz im Pflege- und Versorgungsbereich tätig seien und dass mehr als 60 Prozent dieser Arbeit von Frauen geleistet werde. Generell befürchten feministische Organisationen eine Verschärfung der Einkommensungleichheiten zwischen den Geschlechtern als Folge der Krise. Wir Frauen haben viel Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen, die für die Bewältigung dieser Krise entscheidend sind, und dennoch werden wir weder als Expertinnen noch als Betroffene ernst genommen.

11:03 Mehr Cyberattacken In der Schweiz hat es im Verlauf der Corona-Krise offenbar mehr Cyber-Attacken gegeben als üblich. Beim Nationalen Zentrum für Cyber-Sicherheit (NCSC) in Bern seien von Unternehmen und Privaten deutlich mehr Meldungen eingegangen, schreibt die «NZZ am Sonntag». Auslöser für das wellenartige Auftreten von Cyberangriffen sei oft ein bedeutsames Ereignis, wie die Coronavirus-Krise, hiess es diesbezüglich vom NCSC gegenüber der Zeitung. Der Fachstelle würden normalerweise rund 100 Vorfälle pro Woche gemeldet. Im April seien es jeweils mehr als 300 Meldungen pro Woche gewesen. Zudem dürfte die Dunkelziffer hoch sein, weil es in der Schweiz keine Meldepflicht für Cyber-kriminalität gibt. Es seien viele private Anwender betroffen, die zuhause arbeiteten und von ihren Arbeitgebern nicht genügend geschützt würden, heisst es im Artikel weiter. Legende: Es seien viele private Anwender betroffen, die zuhause arbeiteten und von ihren Arbeitgebern nicht genügend geschützt würden, heisst es im Artikel weiter. Keystone

10:46 China will Impfstoff allen verfügbar machen China will einen Impfstoff gegen das Coronavirus weltweit verfügbar machen, sobald er entwickelt ist. Dies kündigt Wissenschaftsminister Wang Zhigang an. Präsident Xi Jinping hatte schon an der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Mai versprochen, die Entwicklung eines Impfstoffs zu forcieren und diesen – sollte er gefunden sein - allen Menschen als «globales öffentliches Gut» zur Verfügung zu stellen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beschuldigt China der Vertuschung und mangelnder Transparenz in der Corona-Pandemie. Peking hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und erklärt, sie habe die Welt von Anfang an so gut wie möglich informiert. 02:00 Video Aus dem Archiv: Gegenseitige Schuldzuweisungen an WHO-Tagung Aus Tagesschau vom 19.05.2020. abspielen

8:28 Schweiz wird während Coronakrise produktiver Die Schweizer Wirtschaft hat in der Coronavirus-Krise ihre Produktivität markant gesteigert. Dies meldet die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf eine Untersuchung des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV). Laut der Analyse des Verbandes ist die Produktivität der Unternehmen im Lockdown um bis zu 16 Prozent gestiegen. Normalerweise würde dieser Zuwachs im Durchschnitt bei rund einem Prozent liegen. Der Hauptgrund für die jüngste Produktivitätssteigerung liege darin, dass das geleistete Arbeitsvolumen noch viel stärker gesunken ist als die entsprechende Wirtschaftsleistung, wie SGV-Chefökonom Henrique Schneider der Zeitung erklärte. Die Wirtschaft habe mit deutlich weniger Arbeitseinsatz nur etwas weniger produziert, was in der Folge ihre Produktivität steigerte. Experte Schneider führte den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass sich die Angestellten aufs Nötigste fokussiert und ihre Arbeitsprozesse im Homeoffice sowie digital optimiert hätten. Die Wirtschaft ist flexibler als gedacht, und sie kann zumindest für kurze Zeit ihre Produktivität markant steigern.

7:47 Brasilien unterschlägt Corona-Daten Die brasilianische Regierung veröffentlicht im Internet vorerst keine nationale Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle und der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 mehr. Auf der bisher zur Information genutzten öffentlich zugänglichen Website stellt sie die Kommunikation laut Angaben von Präsident Jair Bolsonaro ein. Gleichzeitig entfernte das Gesundheitsministerium auch die Datensammlung aus dem Netz, die die Entwicklung der vergangenen Monate aufzeigte. Weder Bolsonaro noch das Ministerium gaben einen nachvollziehbaren Grund für die Löschung der meisten Daten auf der Website covid.saude.gov.br an, die eine wichtige öffentliche Ressource für die Verfolgung der Entwicklung der Pandemie war. Die Seite wurde am Freitag abgeschaltet und am Samstag mit einem neuen Layout wieder hinaufgeladen – mit Daten, die Todesfälle, Infektionen und Erholungen nur noch innerhalb der letzten 24 Stunden registrieren. «Die kumulativen Daten spiegeln nicht wider, wo sich das Land gerade befindet», twitterte Präsident Jair Bolsonaro am Samstag. «Andere Bemühungen laufen für die Berichterstattung über die Fälle und die Bestätigung der Diagnosen.» Zuletzt hatte Brasilien mehr als 672'000 Fälle gemeldet – mehr als jedes andere Land abgesehen von den USA. Die Zahl der Toten steuerte bis Samstag auf 36'000 zu. « Zum Zweck einer Verbesserung der Fallberichterstattung»