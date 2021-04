Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:39 WHO: Jetzt mehr vollständig Geimpfte als Infizierte in Europa In Europa sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile mehr Menschen vollständig gegen Corona geimpft worden als insgesamt mit dem Virus nachweislich infiziert gewesen sind. Es sei 462 Tage her, dass die ersten Infektionen in der europäischen Region gemeldet worden seien, sagte der Regionaldirektor der WHO Europa, Hans Kluge. Seitdem sei das Virus bei 5.5 Prozent der gesamten europäischen Bevölkerung nachgewiesen worden, während 7 Prozent vollständig geimpft worden seien. Die WHO zählt zur Region Europa insgesamt mehr als 50 Länder, darunter neben der EU zum Beispiel auch die Türkei sowie Russland und die Ukraine. In diesen Ländern hat es insgesamt bisher rund 51.3 Millionen Infektionen gegeben, darunter knapp 1.37 Millionen in den vergangenen sieben Tagen. Laut Kluge sind bislang etwa 215 Millionen Impfdosen in der Region verabreicht worden. Schätzungsweise 16 Prozent der Bevölkerung haben zumindest eine Dosis erhalten.

20:47 USA raten Amerikanern zur Ausreise aus Indien Angesichts der verheerenden Corona-Lage in Indien legt das US-Aussenministerium amerikanischen Staatsbürgern in dem südasiatischen Land die Ausreise nahe. «Das Aussenministerium rät US-Bürgern, nicht in das Land zu reisen oder es zu verlassen, sobald es sicher ist», teilte die US-Botschaft in Neu Delhi mit. Die medizinische Versorgung in Indien sei wegen des Anstiegs der Covid-19-Fälle stark eingeschränkt. «US-Staatsbürger berichten, dass ihnen in einigen Städten die Aufnahme in Krankenhäusern aufgrund von Platzmangel verweigert wird.» Das US-Aussenministerium stuft Indien in den Reisehinweisen auf die höchste Stufe vier ein – «nicht reisen». Die Corona-Pandemie wütet in Indien weiter mit immer höheren Werten bei den täglichen Neuinfektionen. In den vergangenen 24 Stunden haben sich 379'000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums zeigen – ein weltweiter Rekord. Bislang haben weniger als zehn Prozent der Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten. 05:18 Video Internationale Hilfe für Indien Aus 10 vor 10 vom 27.04.2021. abspielen

20:00 Italien verlängert Quarantäne-Pflicht für Einreisen aus Europa Italien hat seine Quarantäne-Regel verlängert – für Einreisende aus anderen europäischen Ländern, auch aus der Schweiz. Wer nach Italien reist, braucht also weiterhin einen negativen Corona-Test, muss dann für fünf Tage in Quarantäne und benötigt dann nochmals einen negativen Test. Diese Regel gilt nun bis Mitte Mai, wie der italienische Gesundheitsminister mitteilte. Vorerst hätte sie nur bis Ende April gegolten. Legende: Touristen können zwar nach Italien reisen. Es gilt jedoch eine mehrfache Testpflicht – mit PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest – vor und nach der Einreise sowie eine fünftägige Quarantäne. Keystone

19:04 USA: Zahl der täglichen Impfungen geht zurück US-Präsident Joe Biden ist seit 100 Tagen im Amt. Ein wichtiges Ziel hat er in dieser Zeit bereits erreicht: Nämlich 100 Millionen Impfdosen verabreichen. Das Land impft im weltweiten Vergleich bisher höchst erfolgreich, knapp 40 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft. Doch nun gerät die Maschinerie teils ins Stocken. Seit zwei Wochen sinkt die Zahl der täglichen Impfungen. Gründe sind technische Hürden aber auch Falschinformationen, wie der Beitrag unserer Korrespondentin zeigt. 02:08 Video Die USA impfen auf Hochtouren Aus Tagesschau am Vorabend vom 29.04.2021. abspielen

18:13 Welche Corona-Regeln sollen in Freibädern gelten? In den kommenden Tagen und Wochen öffnen viele Freibäder ihre Türen. Zu den Vorgaben in Freibädern wurde eine Konsultation eröffnet, wie es beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) hiess. Im Entwurf sei vorgesehen, dass es Aufgabe des Freibadbetreibers sei, im Schutzkonzept festzuhalten, in welchen Bereichen des Freibads die Maskenpflicht gelte. Sébastien Reymon, Generalsekretär bei der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter (Assa), erklärte, eine der offenen Fragen sei zum Beispiel, ob die Liegewiese zur Sportanlage gehöre, oder ob diese ein öffentlich zugänglicher Bereich sei. Im ersten Fall gelte keine Maskenpflicht, im zweiten hingegen schon. Generell gelte der Mindestabstand von 1.5 Metern auch im Wasser, erklärte Reymon. Grundsätzlich sollten die Massnahmen praktikabel sein, forderte er. Dazu zählt auch eine mögliche Empfehlung zur Frage, ob man mit der Schutzmaske zum Schwimmbecken gehen müsse und wo man diese danach allenfalls deponieren soll. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Masken-Pflicht im Aargau Bei den Badis droht das Regel-Chaos 29.04.2021 Mit Audio

17:42 New York plant im Juli vollständige Öffnung New York will im Juli alle Corona-Beschränkungen wieder aufheben. «Unser Plan ist, New York vom 1. Juli an wieder voll zu öffnen», sagte Bürgermeister Bill de Blasio dem TV-Sender MSNBC. «Wir sind bereit dafür, dass Läden wieder öffnen, Unternehmen wieder öffnen, Büros, Theaters, volle Kraft.» Weitere Details nannte der Bürgermeister nicht. Viel fehlt zu einer kompletten Öffnung der Millionenmetropole an der amerikanischen Ostküste schon jetzt nicht mehr: Bis auf Grossveranstaltungen ist das Meiste erlaubt und geöffnet – wenn auch fast immer mit Abstands-, Hygiene- und Maskenvorschriften sowie teils eingeschränkten Kapazitäten. Einige kulturelle Einrichtungen wie die Metropolitan Oper haben allerdings angekündigt, erst zum Jahresende hin wieder zu öffnen. Die Theater des Broadway planen mit Herbst.

16:42 Bundesrat beantragt weitere Corona-Millionenkredite In den vergangenen Wochen hat der Bundesrat weitere Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie von 614 Millionen Franken beschlossen. Dadurch steigen die Corona-Ausgaben im Jahr 2021 auf 23.5 Milliarden Franken an, wie es in einer Mitteilung des Bundesrats heisst. Die Nachmeldung umfasst vier Massnahmen: Erstens den Beitrag an die globale Initiative «Access to Covid-19 Tools Accelerator»; zweitens Mittel zur Beschaffung weiterer Arzneimitteln gegen Covid-19; drittens Finanzhilfen im Kulturbereich; und viertens den Bundesanteil für den Schutzschirm der Eventbranche. Das Parlament befindet in der Sommersession vom Juni über die Nachtragskredite. Hier, Link öffnet in einem neuen Fenster die Übersicht zu den Corona-Ausgaben 2020/21 des Bundes.

16:16 Schweizer Temporärbranche leidet unter zweiter Welle Die Schweizer Temporärbranche ist von der zweiten Coronawelle hart getroffen worden. Im ersten Quartal 2021 zählte die Temporärbranche 12.8 Prozent weniger Einsatzstunden als im noch nicht voll durch Corona belasteten Vorjahresquartal. Vom Rückgang betroffen waren aufgrund der sinkenden Nachfrage sowohl der Dienstleistungs- als auch der Industriesektor, teilte der Verband der Personaldienstleister der Schweiz, Swissstaffing, mit. Laut der jüngsten Befragung im Auftrag des Verbands rechnen aber 41 Prozent der befragten CEOs mit einem Anstieg der Geschäftstätigkeit in den kommenden sechs Monaten. Zum Vergleich: Im vierten Quartal lag dieser Anteil noch bei 34 Prozent. «Gerade der Event- und Gastrobereich dürfte der Branche positive Impulse geben» heisst es dazu. Sobald die Pandemielage es erlaube, sei mit starken Nachholeffekten in diesen Bereichen zu rechnen.

15:47 Obwalden senkt Umsatzgrenze bei Härtefällen Im Kanton Obwalden haben neu auch kleinere Unternehmen Anspruch auf Hilfe aus dem Corona-Härtefallprogramm. Der Regierungsrat senkt die Umsatzgrenze von 100'000 auf 50'000 Franken. Er öffnet zudem am 5. Mai ein zweites Fenster für neue Gesuche. Neben der Senkung der Umsatzgrenze erhöht der Regierungsrat die Höchstgrenze der Unterstützungsgelder von 150'000 Franken auf 1.2 Millionen Franken. Damit trage man auch jenen Unternehmen Rechnung, die nahe an der Umsatzgrenze von 5 Millionen Franken liegen. Neu kommt der Bund für jene Härtefall-Firmen auf, die über 5 Millionen Franken Umsatz erzielen.

15:10 Wallis erhöht Impfkapazität – Registrierung ab 16 Der Kanton Wallis weitet seine Corona-Impfkampagne aus. Er ruft Personen ab 16 Jahren dazu auf, sich zu registrieren. Momentan haben über 50-Jährige Vorrang. Sobald neue Impfstoffdosen verfügbar sind, erhalten jüngere Menschen ihre Impftermine. Zudem werden ab Mitte Mai neue Impfzentren in Vouvry, Saxon, Haute-Nendaz, Siders und Gampel eröffnet, wie der Kanton Wallis weiter mitteilte. Sie ergänzen die bestehenden Einrichtungen in Brig, Sitten, Martigny, Collombey und die Arztpraxen. Die Impfung in Apotheken hat in einer Pilotphase bereits begonnen und wird schrittweise ausgeweitet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Wallis 29.04.2021 Mit Audio

15:00 Frankreich öffnet die Restaurant-Terrassen ab Mitte Mai In Frankreich soll es ab dem 19. Mai wieder möglich sein, auf einer Restaurant-Terrasse zu konsumieren. Dann nämlich dürfen die Gastronomiebetriebe die Aussenbereiche wieder für Gäste öffnen. Auch bestimmte Kultureinrichtungen wie Kinos und Museen dürfen wieder öffnen, wie der französische Präsident Emmanuel Macron bekanntgegeben hat. Zudem wird die Ausgangssperre schrittweise gelockert. Der Beginn von derzeit 19 Uhr soll per 19. Mai auf 21 Uhr verlegt werden. Zum 9. Juni soll die Sperrstunde dann erst um 23 Uhr beginnen. Dann sollen auch Cafés, Restaurants und Fitnessstudios komplett wieder öffnen dürfen. Per 30. Juni soll die Ausgangssperre dann ganz aufgehoben werden, wie die Regierung mitteilte. Legende: Frankreich wagt den Schritt aus dem Lockdown. So können etwa Aussenbereiche von Restaurants ab Mitte Mai wieder öffnen. Keystone

14:40 Strengere Regeln bei Einreise nach Thailand Thailand verschärft wegen steigender Corona-Zahlen die Beschränkungen in der Hauptstadt Bangkok und fünf weiteren Provinzen. Von Samstag an sind dort Treffen von mehr als 20 Teilnehmern verboten, wie die Behörden mitteilten. Zudem dürfen Restaurants und Cafés nur noch für Abholdienste genutzt werden. Ausserdem müssen Fitnessstudios zumachen. Einkaufszentren bleiben bis 21 Uhr geöffnet. Auch werden in dem 70-Millionen-Einwohner-Land die erst kürzlich eingeführten Quarantäneerleichterungen für Einreisende wieder aufgehoben. Vom 1. Mai an müssen wieder alle – auch Geimpfte – für 14 Tage in Isolation in spezielle Hotels. Seit dem 1. April war die Quarantänezeit für Geimpfte auf sieben Tage verringert worden, für Reisende ohne Impfung auf zehn Tage. Legende: Hotels nehmen Corona-Erkrankte auf, die sich in Isolation begeben müssen. Seit einigen Wochen steigen die Zahlen in Thailand rasant. Der jüngste Ausbruch soll auf Nachtlokale in Bangkok zurückgehen. Keystone

14:02 Nepals Hauptstadt ist im Lockdown – während sich Bergsteiger vorbereiten Angesichts deutlich steigender Corona-Zahlen gilt in Nepals Hauptstadt Kathmandu seit heute ein strikter Lockdown. Alle Geschäfte müssten für mindestens eine Woche schliessen, teilten die Behörden mit. Nur unbedingt notwendige Dienstleistungen dürften angeboten werden, sagte ein Polizeisprecher. Wer sich nicht an die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit oder an die Maskenpflicht hält, kann mit bis zu einem Monat Gefängnis bestraft werden. Zuletzt war fast jeder dritte gemachte Test in dem Himalaya-Land positiv. Demnach wurden in dem 30-Millionen-Einwohner-Land bei lediglich 14'900 Tests gestern etwa 4900 Neuinfektionen erfasst. Auch im Basislager des Mount Everest gab es schon Corona-Fälle. Dort bereiten sich zurzeit Hunderte ausländische Bergsteigerinnen und Bergsteiger mit einheimischen Teams darauf vor, den Spitze des höchsten Bergs der Welt zu erreichen. Trotz der Pandemie hat Nepal dieses Jahr eine Rekordzahl an Ausländern Genehmigungen erteilt. Legende: Eine fast menschenleere Strasse heute Morgen in Kathmandu, am ersten Tag des Lockdowns in der Hauptstadt Nepals. Keystone

13:46 Moderna will 2021 eine Milliarde Impfdosen ausliefern Der US-Pharmakonzern Moderna erhöht seine Produktion von Corona-Impfstoff und will allein in diesem Jahr bis zu einer Milliarde Dosen ausliefern. Im kommenden Jahr sollen es bis zu drei Milliarden Impfdosen sein, wie das Unternehmen mitteilte. Es verwies zudem auf Studienergebnisse, wonach der Impfstoff länger im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad haltbar sei als bisher angenommen, nämlich drei Monate statt einem. Das würde die Handhabe des ansonsten bei minus 20 Grad gelagerten Vakzins erleichtern. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Produktionskapazitäten neben der Schweiz mit Lonza auch in Spanien stark ausgebaut werden. An beiden Standorten soll jeweils doppelt so viel Wirkstoff hergestellt werden wie bisher. Moderna gehe davon aus, dass sowohl für Auffrischungen von bereits Geimpften als auch für die Impfung von Kindern und Jugendlichen auch in den nächsten Jahren grosse Mengen Corona-Impfstoff benötigt werden. Der mRNA-Impfstoff könne auch an Varianten schnell angepasst werden. 00:54 Video Lonza drückt bei der Covid-Impfstoffherstellung aufs Gas Aus Tagesschau vom 29.04.2021. abspielen

13:36 BAG meldet 2066 neue Covid-19-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2066 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1980 . Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 313.82 .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'399 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 18 neue Verstorbene – davon seien allerdings 9 Nachmeldungen der letzten Monate. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 7 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene – davon seien allerdings 9 Nachmeldungen der letzten Monate. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1078 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 86.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 78.0 Prozent. Davon sind 28 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt. Richtwerte für Verschärfungen Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 313.82 . Diese darf laut Vorschlag vom Bundesrat nicht über 450 liegen. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung nicht. ✔

. Diese darf laut Vorschlag vom Bundesrat nicht über liegen. Der Wert Auf den Intensivstationen befinden sich im 15-Tage-Schnitt 244 Patienten mit Covid-19. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>300) nicht. ✔

Patienten mit Covid-19. Der Wert Der aktuelle R-Wert beträgt 1.04 . Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>1.15) nicht. ✔

. Der Wert Der 7-Tage-Schnitt der Spitaleintritte von Patienten mit Covid19 beträgt 57.29. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>120) nicht. ✔

13:20 Mehr als ein Prozent der Deutschen an einem Tag geimpft Die Zahl der Impfungen in Deutschland nimmt weiter zu. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurden am Mittwoch erstmals mehr als eine Million Menschen an einem Tag geimpft. Mit 1.1 Millionen Impfungen betreffe dies weit mehr als ein Prozent der Gesamtbevölkerung, betont Spahn in Berlin. Dies zeige, «wie stark wir an Geschwindigkeit gewonnen haben». Allerdings reiche dies noch nicht, um eine Herdenimmunität herzustellen.

12:43 Fast vier Millionen Impfungen in Ungarn verabreicht – Lockerungen in Sicht Ungarn erwartet, dass bis Freitag insgesamt vier Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden sind und damit bereits angekündigte weitere Lockerungen in dem Land mit rund 9.8 Millionen Einwohnern möglich werden. Dazu gehöre, dass der Beginn der nächtlichen Ausgangssperre von 23 Uhr auf Mitternacht hinausgeschoben werde, wie die Regierung mitteilt. Auch in Restaurants soll wieder gegessen werden dürfen und Zoos, Museen, Kinos und Bibliotheken wieder geöffnet werden. Zudem soll das Aussenministerium Beratungen über bilaterale Vereinbarungen über die Anerkennung von Impfzertifikaten aufnehmen. Ungarn hat bereits Impfstoffe aus Russland und China ohne EU-Zulassung eingesetzt.

12:26 Keine Bewilligung für Corona-Demo in Wettingen Das «Aktionsbündnis Aargau-Zürich für eine vernünftige Corona-Politik» erhält keine Bewilligung für die geplante Kundgebung am 8. Mai in Wettingen AG. Der Aargauer Regierungsrat hat die Ablehnung des Gesuchs durch den Gemeinderat bestätigt. Auch Aarau lehnte ein Gesuch ab. Der Gesundheitsschutz gehe in diesem konkreten Fall der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit vor, teilte der Regierungsrat mit. Auch bestehe ein Öffentliches Interesse für Nichtdurchführung der Kundgebung. Die Gruppierung hatte beim Regierungsrat eine Beschwerde gegen den Entscheid des Gemeinderats Wettingen eingereicht. Bereits am Mittwoch hatte der Stadtrat von Aarau in zweiter Instanz das Gesuch des Aktionsbündnisses für eine Demonstration in der Stadt am 8. Mai abgelehnt. Die Organisatoren der Kundgebungen in Aarau und Wettingen hatten nach eigenen Angaben mit bis zu 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.

11:27 Der Kanton Jura impft ab dem 6. Mai alle über 16 Jahren Der Kanton Jura dehnt die Impfung ab dem 6. Mai auf die gesamte Bevölkerung ab 16 Jahren aus. Er ist der erste Kanton in der Westschweiz, der das Alter auf 16 Jahre senkt. Anfang Woche hatte bereits der Kanton Waadt angekündigt, alle Einwohnerinnen und Einwohner ab 18 zu impfen. Im Kanton Graubünden können sich bereits Personen ab 16 Jahren für die Impfung anmelden, sie müssen jedoch bis zu zweieinhalb Monaten warten. Im Kanton Schaffhausen werden zudem Personen bereits ab 16 Jahren geimpft, wenn sie engen Kontakt mit besonders Gefährdeten haben. Dass der Jura das Impfalter senke, sei dank vermehrter Lieferungen der beiden derzeit in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe sowie einer deutlichen Erhöhung der Kapazität des kantonalen Impfzentrums in Courtételle möglich, heisst es in einer Mitteilung. Auch die Poliklinik des Spitals in Porrentruy habe die Kapazität erhöht, ebenso wie Apotheken und Ärzte im Kanton. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mehr Impfstoff verfügbar Mehrere Kantone wollen im Mai Junge zum Impfen zulassen 26.04.2021 Mit Audio