Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:57 Tschechien will Dänermarks Astra-Zeneca Impfstoff Nach der Abkehr Dänemarks vom Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca hat Tschechien Interesse an den übrig bleibenden Dosen bekundet. «Wir sind bereit, Astra-Zeneca von Dänemark abzukaufen», so Innenminister Jan Hamacek bei Twitter. Unklar war indes, ob ein solcher Handel nach den EU-Regeln überhaupt möglich ist. Man versuche, in der ganzen Welt Impfstoff zu beschaffen, betonte der Politiker. Zu diesem Zweck werde er auch nach Moskau reisen, um über eventuelle Lieferungen des russischen Impfstoffs Sputnik V zu verhandeln.

21:55 Junge freuen sich über Öffnungen – besonders darauf, wieder ins Fitness zu können Diese Verkündigung der Lockerungen heute, die freuen viele. Vor allem aber die jungen Menschen. Sie haben besonders unter den geschlossenen Restaurants und Freizeiteinrichtungen gelitten, die ja immer auch Ort der Begegnung sind. Nach all diesen Einschränkungen gehts nun wieder einen Schritt zurück Richtung Normalität. Das kommt bei den Jungen gut an, wie ein Augenschein am Rheinufer in Basel bestätigt. 01:28 Video Junge freuen sich über Lockerungen Aus Tagesschau vom 14.04.2021. abspielen

21:22 Auch Belgien lockert Belgien will einige Corona-Einschränkungen lockern. So sollen nicht zwingend notwendige Ein- und Ausreisen von Montag an wieder erlaubt sein, wie Ministerpräsident Alexander De Croo am Mittwoch in Brüssel sagte. Eine Woche später dürfen demnach wieder Einzelhandel ohne Terminvergabe sowie Friseure öffnen, im Freien sind dann Treffen mit zehn statt vier Personen erlaubt. Restaurants und Kneipen dürfen ihre Aussenbereiche am 8. Mai nach monatelanger Pause wieder öffnen. Die nächtliche Ausgangssperre soll dann einem Versammlungsverbot weichen.

20:12 Basel-Stadt erlässt Konsumationsverbot in «Hotspots» Um ein unkontrolliertes Ansteigen der lokalen Infektionszahlen an stadtbekannten «Hotspots» zu vermeiden, hat der Regierungsrat Basel-Stadt einen neuen Paragraphen in der kantonalen Covid-19-Verordnung verabschiedet. Gemäss diesem kann der Kantonsarzt besondere Schutzmassnahmen in «Hotspots»verfügen, zum Beispiel eine örtlich begrenzte generelle Maskentragpflicht und ein örtlich begrenztes Konsumationsverbot auf der Allmend. Diese besonderen Schutzmassnahmen sind laut Mitteilung ab Montag als Reaktion auf die Lockerungen in der Steinenvorstadt vorgesehen. Hier dürfe auf der Allmend ausserhalb der gekennzeichneten Bar- und Restaurantbereiche nichts konsumiert werden. Diese Regelung ist vorerst bis zum 31. Mai 2021 befristet.

19:13 «Wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedürfnisse wurden sehr stark gewichtet» Der Bundesrat lockert trotz fragiler Lage: Restaurantterrassen dürfen ab 19. April öffnen. Sportanlässe, Kino, Theater und Konzerte sind eingeschränkt wieder möglich. «Politisch gesehen macht der Bundesrat einen grossen Schritt auf seine Kritikerinnen und Kritiker zu. Er hat bei diesen Entscheiden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedürfnisse sehr stark gewichtet, auch wenn er die Alles-öffnen-Forderungen von SVP und Gewerbeverband nicht erfüllte», meint Bundeshausredaktor Curdin Vincenz. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vorsichtige Öffnungsschritte Bundesrat geht mit Lockerungen Risiko ein 14.04.2021

18:49 Mehrere EU-Länder impfen vorerst nicht mit Johnson & Johnson Die Niederlande, Schweden, Dänemark und Italien werden den Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson vorerst nicht anwenden. Zunächst müsse mehr über mögliche Thrombosen bekannt sein, teilte der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Mittwoch in Den Haag mit. Die USA hatten zuvor die Impfung mit dem Präparat nach einigen Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen ausgesetzt. Der Hersteller hatte auch EU-Staaten empfohlen, bereits gelieferte Dosen nicht zu nutzen. In den USA hatte es bisher sechs Fälle von Hirnvenenthrombosen nach einer Impfung gegeben, bei knapp sieben Millionen Impfungen. Auch die Europäische Arzneimittelbehörden EMA prüft die Fälle derzeit. Legende: Reuters

18:27 Die Öffnungsschritte bringen nur bedingt wirtschaftliche Linderung Einschätzungen von SRF-Wirtschaftsredaktor Roman Mezzasalma: «Kinos dürfen ab Montag wieder jeden dritten Sitzplatz verkaufen und besetzen – maximal fünfzig. Zwar dürfte die Auslastung mancher Kinosäle schon vor der Pandemie kaum viel höher gelegen haben. Doch es scheinen Zweifel angebracht, dass für die Kinobranche wirtschaftlich bald wieder alles beim Alten ist. Die gewöhnlich publikumsträchtigste Jahreszeit neigt sich ihrem Ende zu. Noch einschränkender sind die gelockerten Vorgaben mit höchstens fünfzig bezahlenden Gästen für die Theater- und Konzertbranche. Während Kinos oftmals mit sehr wenig Personal für gleich mehrere Säle auskommen, werden die Einnahmen aus fünfzig Tickets die Personalkosten bei Theateraufführungen oder Konzerten niemals decken. Unter den Wirten profitieren nur jene mit grossen Aussenbereichen – und auch das nur bei akzeptablem Wetter. Die Linderung für die Gastro-Branche insgesamt bleibt beschränkt. Auf den ersten Blick am ehesten zum Normalbetrieb zurückkehren können die rund 1200 Fitnesszentren in der Schweiz. Allerdings kommt wegen der nun fälligen Kompensationstage von den Mitgliedern kaum neues Geld in die Kasse.»

18:20 SRF-Wissenschaftsredaktor: «Es sind gewagte Schritte» Obwohl Fallzahlen und Hospitalisierte steigen, hat der Bundesrat Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen. Ab dem 19. April dürfen Restaurants auf ihren Terrassen wieder Gäste bewirten und Veranstaltungen mit Publikum sind wieder erlaubt. «Es sind gewagte Schritte», meint SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Steigende Fallzahlen Ist das der richtige Moment zum Lockern? 14.04.2021 Mit Video

18:05 Covid-19-Erkrankte sollen neu nur noch einmal geimpft werden In der Schweiz sollen Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung künftig nur noch mit einer Dosis geimpft werden. Der Bund hat seine Empfehlung für die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna entsprechend angepasst. Ausgenommen von der Empfehlung sind Menschen mit Immundefiziten, die weiterhin zwei Impfdosen erhalten sollen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) am Mittwoch mitteilten. Für Personen mit bestätigter Covid-19-Erkrankung ist die Impfung neu erst sechs Monate nach einer Infektion empfohlen. Ausgenommen sind auch hier besonders Gefährdete, die weiterhin bereits nach drei Monaten geimpft werden sollen.

17:51 Unterschiedliche Reaktionen aus Bern und Zürich Restaurants mit grossen Terrassen sind über die Beschlüsse des Bundesrats froh. «Ja, die Freude ist gross», sagt Maria Hari, die das Berghaus auf dem Niesen im Berner Oberland führt – auf 2300 Metern über Meer. Sie werde mit einer kleinen Karte starten, weil man stark vom Wetter abhängig sei. Aber es sei toll, wieder Gäste bewirten zu dürfen. Auch Urs Rölli ist zufrieden – er führt das Beach House im Hotel Bad Murtensee in Muntelier (FR). «Jetzt können wir von 30 Prozent auf 100 Prozent hochfahren», sagt er gegenüber SRF. Die Gäste, die auf der Terrasse konsumieren, würden mehr Geld ausgeben. «Sie bestellen dann vielleicht zwei oder drei Runden Bier, statt nur eine.» Gastronomie-Unternehmer in Zürich hingegen zeigen sich enttäuscht: Die Öffnung der Terrassen entsprächen dem absoluten Minimum, sagt Urs Pfäffli von Gastro Zürich. Und Renato Pedroncelli, sein Schaffhauser Kollege meint, bei schlechtem Wetter, was im Frühling noch häufig der Fall sei, hätten die Restaurants nichts von einer Öffnung der Terrassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zürich 14.04.2021 Mit Audio

17:33 Medienkonferenz beendet Gesundheitsminister Alain Berset schliesst die Medienkonferenz ab. Die heute vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen und Änderungen können Sie hier nachlesen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und halten Sie auf srf.ch und im Liveticker auf dem Laufenden.

17:24 Wann werden alle Massnahmen aufgehoben? Auf die Frage nach Aufhebung der Massnahmen sagt Berset, das sei eine ethische Frage: «Bevor nicht allen, die wollen, eine Impfung angeboten werden kann, ist es schwierig, alle Massnahmen aufzuheben.» Wenn sich aber alle Impfwilligen impfen konnten, seien Schliessungen und strikte Massnahmen sicher nicht mehr angebracht. «Maskenpflicht und Handhygiene könnten aber wohl schon noch länger nötig sein.» Sicher würden nicht sämtliche Massnahmen auf einen Schlag einfach aufgehoben, erklärt Berset. 01:20 Video Alain Berset: «Sicher werden nicht sämtliche Massnahmen auf einen Schlag aufgehoben» Aus News-Clip vom 14.04.2021. abspielen

17:20 Wieso öffnet der Bundesrat Aktivitäten in Innenräumen? Eine Journalistin merkt an, dass Ansteckungen vor allem in Innenräumen stattfinden. Wieso öffnet der Bundesrat trotzdem Fitnesscenter und Innenveranstaltungen? «Die Vorgaben sind jeweils sehr restriktiv und müssen auch kontrolliert werden», sagt Berset. Auf diese Art und Weise könne man diese Öffnungen vornehmen.

17:15 Kantone und Gemeinden entscheiden über Vergrösserungen von Terrassen Sollen Restaurants jetzt ihre Terrassen vergrössern dürfen, wie das der Kanton Basel-Stadt bereits beschlossen hat? Die Vergrösserung oder überhaupt die Dimensionierung von Gastronomie-Aussenbereichen liege in der Kompetenz der Kantone (Gewerbegesetz) und Gemeinden. Hier habe der Bund keinen Einfluss darauf, sagt der Rechtsexperte im BAG, Michael Gerber. 00:37 Video Michael Gerber (BAG): «Die Dimensionierung der Aussenbereiche von Gastrobetrieben ist Sache der Kantone» Aus News-Clip vom 14.04.2021. abspielen

17:09 Richtwerte nicht eingehalten – trotzdem wird gelockert. Warum? Vier der fünf Richtwerte für Lockerungen seien nicht erfüllt, trotzdem wird geöffnet. Weshalb? «Wir versuchen seit Beginn der Krise, die Auswirkungen für die Gesellschaft so gering wie möglich zu halten», sagt Alain Berset. «Nach dieser langen Zeit waren wir jetzt der Meinung, Lockerungen seien möglich.» Denn die Richtwerte seien teilweise nur wenig überschritten, die Zahlen seien nicht explodiert seit März. «Wir sind zum Schluss gekommen, es ist vertretbar. Wir gehen ein Risiko ein, es ist aber vertretbar für unsere Gesellschaft, es so vorzusehen.» 01:01 Video Alain Berset: «Wir gehen ein Risiko ein, aber es ist vertretbar» Aus News-Clip vom 14.04.2021. abspielen

17:09 Müssen Richtwerte für Verschärfungen angepasst werden? Eine Journalistin spricht die Richtwerte für allfällige Verschärfungen an. «Die Kriterien sind als Orientierung gedacht», so Berset. Ob ein Richtwert erfüllt sei, sei bloss eine Momentaufnahme. Denn «das Ganze ist sehr dynamisch». Stand der Richtwerte für Lockerungen Mitte April

17:03 Gibt es ein Datum für den nächsten möglichen Öffnungsschritt? Es sei kein konkretes Datum für weitere Schritte vorgesehen, sagt Berset. «Wir werden die Situation wie bisher ständig beobachten und wenn möglich und nötig entsprechend reagieren.»

17:01 Fällt die Maskenpflicht für Geimpfte? Wenn Altersheime durchgeimpft sind, fällt die Maskenpflicht. Könnte man das auch in anderen Bereichen so handhaben? «Nein», sagt Berset, «denn es gibt einen grossen Unterschied: Die Altersheimbewohner leben in diesen Heimen, sie müssen also den ganzen Tag in ihrer Wohnung Masken tragen. Das ist hart. Deshalb gibt es da Erleichterungen.»

17:01 Wie werden sich die Richtwerte entwickeln? Berset wird darauf angesprochen, wie sich die Richtwerte des Bundes entwickeln könnten, wenn die Risikogruppe durchgeimpft sei. Es gebe viele Punkte, welche noch angeschaut werden müssten. Auch bei einer grösseren Durchimpfung gebe es Punkte wie beispielsweise Long-Covid, welche man berücksichtigen müsste, so Berset. 01:24 Video Alain Berset «Die Situation bleibt ziemlich fragil» Aus News-Clip vom 14.04.2021. abspielen