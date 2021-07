Der Ticker startet um 5:42 Uhr

12:44 Wieder mehr Touristen in Spanien In Spanien läuft der Tourismus wieder an: Im Mai haben rund 1.4 Millionen ausländische Touristinnen und Touristen das Land besucht. Laut dem nationalen Statistikamt sind im Mai damit fast doppelt so viele Urlauber nach Spanien gereist wie im April – im April waren die Coronabeschränkungen in Spanien gelockert worden. Trotz der Verdoppelung lag die Zahl der ausländischen Gäste im Mai aber immer noch um mehr als 80 unter dem Niveau von vor der Krise, im Mai 2019. Die steigende Touristenzahl dürfte sich auf den Stellenmarkt auswirken. Laut dem Arbeitsministerium in Madrid sank die Arbeitslosigkeit im Juni so stark wie noch nie in einem einzelnen Monat seit 1996, also seitdem die Statistik zum ersten Mal erhoben wurde. 07:39 Video Aus dem Archiv: Ferien können dieses Jahr teuer werden Aus 10 vor 10 vom 17.06.2021. abspielen

12:11 Stadt Bern meldet deutlich mehr Fälle im Kindes- und Erwachsenenschutz Die Berner Stadtregierung will das Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz befristet bis Mitte 2022 um 450 Stellenprozente aufstocken. Sie hat dem Stadtrat den entsprechenden Kreditantrag von 495'000 Franken vorgelegt. Den Antrag begründet die Stadtregierung in einer Mitteilung mit einer coronabedingt ausserordentlichen Zunahme der Fälle und deren Komplexität. Verschärft habe sich die Lage zudem dadurch, dass psychiatrische und psychologische Angebote überlastet und auf längere Zeit ausgebucht seien. Die Zusatzkosten können laut Berner Gemeinderat voraussichtlich im Rahmen der nachträglichen Abgeltung durch den Kanton in den Jahren 2022 und 2023 ausgeglichen werden.

11:20 Über 400'000 Corona-Tote in Indien In Indien sind nach offiziellen Zahlen mehr als 400'000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Diese Marke wurde am Freitag überschritten, als das Gesundheitsministerium 853 neue Todesfälle im 1.3-Milliarden-Einwohner-Land meldete. Nur in den USA und Brasilien wurden bislang mehr Corona-Tote erfasst. Die Hälfte der Toten in Indien wurde während der heftigen zweiten Welle im April und Mai registriert, die Spitäler und Krematorien überlastete und im Zusammenhang mit der ansteckenderen Delta-Variante steht, die zuerst in Indien aufgetreten war. Inzwischen sind die täglich gemeldeten Neuinfektionen und Todeszahlen wieder deutlich gesunken. Etliche Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt sehr hoch ist. Derzeit versucht Indien, seine Impfkampagne auszuweiten. Bislang sind aber erst 4.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 00:59 Video Aus dem Archiv: Pandemie in Indien ist ausser Kontrolle Aus SRF News vom 26.04.2021. abspielen

10:42 Nur jede 10. Arztpraxis hat Corona-Jahr unbeschadet überstanden Die Corona-Pandemie hat auch die Schweizer Arztpraxen hart getroffen, wie die neuesten Zahlen, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundesamts für Statistik (BFS) nachweisen. 90 Prozent der Einrichtungen mussten ihren Betrieb einschränken – oder zeitweise sogar schliessen. Dies unter anderem wegen des Verbots von nicht-dringlichen Eingriffen und Behandlungen während des ersten Lockdowns im Frühling 2020. Hauptbetroffen waren vor allem jene Fachpraxen, in denen chirurgische Eingriffe durchgeführt werden. 94 Prozent von ihnen mussten ihre Tätigkeit reduzieren oder die Praxis vorübergehend schliessen. Die betroffenen Ärztinnen und Ärzte nahmen auch Unterstützungsleistungen in Anspruch – am häufigsten die sogenannten Liquiditätshilfen des Bundes und Kurzarbeitsentschädigungen. Legende: Am meisten Hilfe benötigten die selbstständig-erwerbenden Ärztinnen und Ärzte: 60 Prozent von denen, die die ihre Tätigkeit von Mitte März bis Ende April 2020 einstellen mussten und zwischen Mai und Oktober 2020 nicht mehr auf ihr übliches Niveau zurückfanden, beanspruchten Kurzarbeit, Liquiditätshilfen und/oder Härtefallhilfe. Keystone

9:50 SPD für Recht auf Homeoffice Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, fordert einen dauerhaften Rechtsanspruch für Arbeitnehmer auf das Homeoffice. «Grundsätzlich sollen Beschäftigte bei einer Fünf-Tage Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten können, wenn es die Tätigkeit erlaubt», sagt sie der «Augsburger Allgemeine» einem Vorabbericht zufolge. Das Homeoffice habe während der Corona-Pandemie enorm an Bedeutung gewonnen und die Arbeitswelt vieler Menschen verändert. Es bedürfe deswegen einer gesetzliche Regelung, da auch hier Arbeits- und Ruhezeiten sowie ein Recht auf Nichterreichbarkeitszeiten gelten müssten.

9:13 Viele Ansteckungen an Lebensmittelgrossmarkt in Taiwan Taiwan meldet einen Virus-Ausbruch auf einem Lebensmittelgrossmarkt in der Hauptstadt Taipeh. Die Behörden geben 98 inländisch übertragene Neuinfektionen bekannt, davon 41 nachgemeldete Ansteckungen von dem Markt. Die Verantwortlichen versuchen, den Virus-Ausbruch dort durch Massentests und Quarantäne-Massnahmen einzudämmen. Der Markt sei für drei Tage geschlossen worden, sagt Gesundheitsminister Chen Shih Chung. Nach einem Anstieg Mitte Mai stabilisierten sich die Corona-Zahlen im Land zuletzt und sind immer noch vergleichsweise niedrig. Insgesamt sind in Taiwan 14'911 Positiv-Tests und 676 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 09.06.2021 Mit Video

8:31 Schweizer Fans machen sich auf nach St. Petersburg Es geht los: Zahlreiche Schweizer Fans fliegen mit regulären und Zusatzmaschinen der Swiss und der Helvetic Airways nach St. Petersburg, wo die Nati im Viertelfinal auf Spanien trifft. Die Vorfreude ist gross – auch für Luca Loutenbach, dem populärsten Fan, der vor dem Abflug von Interview-Anfragen bestürmt wird. Die Reise in die Ostsee-Metropole ist allerdings nicht unumstritten. In St. Petersburg hat sich die Corona-Lage vor dem Fussballmatch verschärft. Nichtsdestotrotz werden über 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in das mehr als 60'000 Plätze fassende Stadion gelassen, damit sie die Schweiz und Spanien spielen sehen. 01:15 Video Abflug der Schweizer Fans Richtung St. Petersburg Aus News-Clip vom 02.07.2021. abspielen

6:36 Portugal führt nächtliche Ausgangssperre wieder ein Zur Eindämmung der steigenden Infektionszahlen hat die Regierung die Wiedereinführung einer nächtlichen Ausgangssperre für Regionen mit besonders schlechter Lage beschlossen. Das Ausgangsverbot soll den Angaben zufolge zwischen 23 und 5 Uhr gelten. Die Massnahme soll voraussichtlich am Freitagabend in Kraft treten. Betroffen seien 45 Bezirke, darunter die Hauptstadt Lissabon. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium am Donnerstag 2449 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das ist der höchste erfasste Wert seit dem 13. Februar. Damals waren 2856 neue Fälle kommuniziert worden. Im Winter meldete Portugal zeitweilig im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl von 10.3 Millionen mehr Neuinfektionen und Todesfälle als jedes andere Land der Erde. Im Mai wies das Land dann dank eines strengen Lockdowns mit die niedrigsten Infektionswerte Europas auf. Nun klettert die 14-Tage-Inzidenz nach Angaben der EU-Behörde ECDC innerhalb von nur einer Woche von 124 auf fast 169 pro 100'000 Einwohner. Mit ein Grund ist die ansteckendere Delta-Variante. Sie macht in Portugal bereits mehr als 55 Prozent aller Neuinfektionen aus. Legende: In den besonders vom Virus betroffenen Gebieten, wie in der Stadt Lissabon, wird neben anderen Einschränkungen Homeoffice wieder zur Pflicht. Reuters

5:55 Johnson&Johnson-Impfstoff offenbar wirksam gegen Delta-Variante Das amerikanische Vakzin von Johnson&Johnson zeigt nach Angaben des Unternehmens eine hohe Wirksamkeit gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Wie das Unternehmen in einer Erklärung mitteilt, sei der Impfstoff zu 85 Prozent gegen die erstmals in Indien entdeckte Mutante wirksam. Daten hätten gezeigt, dass die Immunisierung mindestens acht Monate anhalten würde. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat den Wirkstoff Ende März zugelassen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat bisher jedoch keine Impfdosen von J&J bestellt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wie gefährlich ist Delta? Was wir bisher über die Delta-Variante wissen – und was nicht 28.06.2021 Mit Audio

2:28 Italien: Uefa sperrt Eintrittskarten für Fans aus England Der Europäische Fussballverband (Uefa) hat alle jüngst an englische Fans verkauften Eintrittskarten für das EM-Viertelfinale in Rom gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass die Gefolgschaft der englischen Nationalelf trotz Quarantäne-Vorschriften nach Italien reist. Das gab das italienische Innenministerium bekannt. Ab Donnerstag wurden keine Tickets für das Spiel am Samstag gegen die Ukraine mehr verkauft, und zudem wurden die bereits an britische Fans verkauften Karten gesperrt. Einreisende aus Grossbritannien müssen wegen der dort grassierenden Delta-Variante in Italien fünf Tage in Quarantäne. Die italienischen Behörden hatten angekündigt, diese Regelung scharf zu kontrollieren. Auch die britische Regierung hatte ihren Bürgerinnen und Bürgern geraten, nicht für das Spiel nach Italien zu reisen. Legende: Die englischen Fans müssen auf der Insel bleiben, ausser sie begeben sich gemäss der italienischen Quarantänevorschriften fünf Tage in Rom in Selbstisolation. Keystone/Archiv

22:26 St. Petersburg: Austragungsort der EM und Corona-Hotspot In Russland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Auch in St. Petersburg ist die Situation ernst. Gerade dort, wo die Schweizer Nationalmannschaft morgen das Viertelfinal der Euro bestreitet. Die russischen Behörden unternehmen nicht viel gegen die Ausbreitung des Virus. Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky: 04:34 Video Corona Hotspot St. Petersburg Aus Tagesschau vom 01.07.2021. abspielen

21:33 Corona sorgt 2020 für Crowdfunding-Welle Die Coronakrise hat eine Welle von Unterstützungsinitiativen auf Schweizer Crowdfunding-Plattformen ausgelöst. Das Volumen im Crowdfunding-Markt erreichte 2020 einen weiteren Rekordwert, wie der jährlich publizierte Crowdfunding-Monitor der Hochschule Luzern, Link öffnet in einem neuen Fenster zeigt. Die Studienautoren schätzen, dass 2020 rund 270'000 Schweizer Geld für Crowdfunding-Kampagnen gegeben haben. Insgesamt wurden dabei Projekte im Umfang von 606.6 Millionen Franken finanziert, nach 579.1 Millionen im Vorjahr. Gerade Unterstützungs- und Spendenprojekte erlebten aufgrund der Pandemie einen Boom. Das Volumen stieg hier gegenüber dem Vorjahr um 82 Prozent auf 44.6 Millionen Franken.

20:42 Zahl der Arbeitslosenanträge in USA sinkt stärker als gedacht Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist deutlicher gesunken als erwartet. Insgesamt stellten vergangene Woche 364'000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. In den sieben Tagen zuvor waren es 415'000, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 390'000 gerechnet.

20:08 Dänemark spendet Balkanländern eine Million Impfdosen Dänemark spendet eine Million Impfdosen von Astrazeneca an westliche Balkanländer. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Nordmazedonien hätten einen grossen Bedarf an Impfstoffen, sagte der dänische Aussenminister Jeppe Kofod am Donnerstag laut einer Mitteilung. «Der westliche Balkan ist Teil unserer Nachbarschaft, und wir haben ein grosses gemeinsames Interesse daran, zusammenzustehen – auch im Kampf gegen die Pandemie.» Eine weitere Million Dosen sollten nach Nordafrika und das internationale Impfprogramm Covax geschickt werden. Die Spenden bestehen aus Impfstoffen, die Dänemark gekauft und bezahlt hat, die aber noch nicht geliefert wurden. Dänemark hat den Astrazeneca-Wirkstoff aufgrund seltener Nebenwirkungen aus seinem Impfprogramm genommen. Der Aussenminister von Nordmazedonien bedankt sich über Twitter

19:44 Bangladesch: Armee und Polizei setzen Lockdown durch Angesichts rasch zunehmender Corona-Zahlen hat Bangladesch einen strikten landesweiten Lockdown begonnen. Neben der Polizei kontrollierte am Donnerstag auch die Armee, ob sich die Menschen im 160-Millionen-Einwohner-Land an die Einschränkungen halten. Demnach dürfen die Leute vorerst eine Woche lang das Haus nur aus gutem Grund verlassen – etwa um Essen oder Medikamente zu kaufen oder um Beerdigungen zu besuchen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vom Lockdown ausgenommen sind Fabriken, wenn ihre Besitzerinnen und Besitzer Corona-Sicherheitsmassnahmen treffen, wie der Chef von Bangladeschs Vereinigung von Textilproduzenten und Exporteure sagte. Bangladesch ist nach China der grösste Bekleidungsproduzent. Legende: Soldaten patrouillieren in der Stadt Dhaka, Bangladesch. Sie fordern einen Pendler auf, die Maske zu tragen. Reuters

19:13 Thurgau: Neuer Pandemieplan ausgearbeitet Der Kanton Thurgau hat einen neuen Pandemieplan ausgearbeitet, um für künftige Pandemien gewappnet zu sein. Es sei schweizweit der erste Kanton, der die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umsetze, schreiben die Behörden in einer Mitteilung. Der neue Plan fokussiere entsprechend der WHO-Richtlinie nicht nur auf Grippepandemien. «Eine weitere Besonderheit des Thurgauer Pandemieplans ist die Risikomatrix. Ich bin sicher, dass sich die anderen Kantone daran orientieren werden», sagte Thomas Zeltner von der Projektgruppe. Der Plan helfe, neue übertragbare Krankheiten schnell einzuteilen und Schutzmassnahmen anzuordnen. Als erster Kanton in der Schweiz berücksichtigt der Thurgau zudem im Plan das «One-Health-Prinzip». Demnach sollten Veterinär- und Humanmedizin künftig zusammenarbeiten. Der Pandemieplan geht nun in die Vernehmlassung und soll Anfang 2022 in Kraft treten.

18:31 Homeoffice wird bei Schweizer Konzernen wegen Corona häufiger Viele Schweizer Konzerne haben ihren Mitarbeitenden zwar schon vor der Coronapandemie die Arbeit im Homeoffice ermöglicht. Die Häufigkeit der Arbeit von zuhause dürfte nach der Pandemiekrise aber nochmals zunehmen. Manche Unternehmen führen die Homeoffice-Möglichkeit nach den guten Erfahrungen während der Krise überhaupt erst offiziell ein. Anfang Woche etwa wurde bekannt, dass die Grossbank UBS ein sogenannt hybrides Arbeitsmodell lanciert, bei dem eine Mischung aus Arbeit vom Büro und von zuhause aus angeboten wird. Dies zumindest dort, «wo Rolle, Aufgaben und Standort es zulassen», heisst es bei der Bank auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ende der Homeoffice-Pflicht Nicht alle müssen heute ins Büro zurückkehren 28.06.2021 Mit Audio

17:59 Portugal verhängt Ausgangssperre in mehreren Gemeinden In Portugal gilt in mehreren Gemeinden eine nächtliche Ausgangssperre ab 23.00 Uhr. Betroffen seien unter anderem die Hauptstadt Lissabon und Porto, teilt die Regierung mit. Sie begründet den Schritt mit weiter steigenden Infektionszahlen. «Wir können unter keinen Umständen behaupten, die Pandemie sei unter Kontrolle», sagt Kabinettsministerin Mariana Silva Vieira auf einer Pressekonferenz. Die Coronakrise in Portugal spitzt sich weiter zu. Das Gesundheitsministerium in Lissabon meldete am Donnerstag 2449 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste erfasste Wert seit dem 13. Februar. Damals waren 2856 neue Fälle gemeldet worden. Allerdings hatte es an dem Tag vor gut viereinhalb Monaten 149 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Am Donnerstag wurden fünf Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.

17:55 Berner Stadtrat kehrt ins Rathaus zurück Der Berner Stadtrat kehrt nach der Sommerpause ins Rathaus zurück. Das gab Stadtratspräsident Kurt Rüegsegger (SVP) an der Sitzung vom Donnerstag auf dem Bernexpo-Gelände bekannt. Die Ankündigung wurde mit Applaus quittiert. Wegen der Corona-Pandemie musste das Berner Stadtparlament seit Frühling 2020 auf Sitzungen im Rathaus verzichten, weil dort die Platzverhältnisse eher eng sind. Zuletzt tagte der Stadtrat am 12. März 2020 im Rathaus, kurz vor Beginn des ersten Shutdowns. Legende: Keystone