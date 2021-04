Der Ticker startet um 5:54 Uhr

11:32 Restaurant-Terrassen wieder offen Seit heute dürfen etwa Restaurant-Terrassen, Kinos, Theater oder Sportstadien unter strikten Vorgaben wieder öffnen. Das Angebot wird rege genutzt. Der Bundesrat hatte den für viele überraschend umfangreichen Öffnungsschritt am vergangenen Mittwoch beschlossen. Dies sei angesichts der Fortschritte beim Impfen und Testen vertretbar, aber nicht ohne Risiko aufgrund der steigenden Fallzahlen, hatte Gesundheitsminister Alain Berset dazu gesagt. Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, warnte am Wochenende auf Schweizer Radio SRF vor den Risiken dieser Strategie und bedauerte, dass die Taskforce vom Bundesrat vorgängig nicht über die geplanten Öffnungsschritte informiert worden ist. Legende: Beizer bereit fürs Mittagessen. SRF

10:42 Kanton Schwyz baut die Impfkapazität weiter aus Neu können sich impfwillige Schwyzerinnen und Schwyzer in Arztpraxen und Apotheken gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Kanton hat 50 Arztpraxen und elf Apotheken mit Impfstoffen versorgt. Die Anmeldung für einen Impftermin in einer Schwyzer Apotheke könne ab sofort via Homepage des Kantons Schwyz erfolgen, teilte die Staatskanzlei mit. Die Hausarztpraxen würden Personen der berechtigten Impfgruppen direkt aufbieten. Ebenfalls für die Covid-19-Impfung anmelden können sich nun auch Personen, die enge Kontakte zu besonders gefährdeten Menschen pflegen. Legende: Bis jetzt impfte der Kanton in den Spitälern Schwyz, Lachen und Einsiedeln. Das bisherige Resultat: 8.9 Prozent der Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 12.8 Prozent erhielten eine erste Impfung. Keystone

10:18 EU sichert sich weitere 100 Millionen Biontech/Pfizer-Dosen Die Europäische Union hat eine Bestelloption über die Lieferung von weiteren 100 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer ausgeübt. Damit erhalten die 27 EU-Mitgliedsstaaten in diesem Jahr insgesamt 600 Millionen Dosen, wie Biontech und Pfizer

9:42 Jeder dritte Schweizer arbeitete 2020 von zuhause aus Über ein Drittel der Beschäftigten (34.1 Prozent) haben 2020 als Folge der Covid-19-Pandemie zumindest teilweise von zuhause aus gearbeitet. Spitzenwerte gab es im zweiten und vierten Quartal. Wer im Homeoffice sass, hing stark von der Branche ab. Am meisten von zuhause aus arbeitete die Branche Information und Kommunikation. Dort sassen über das ganze Jahr gesehen 76.3 Prozent der Beschäftigten im Heimbüro, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Seine Erhebung basiert auf Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebungen (Sake) 2019 und 2020. An zweiter Stelle befand sich 2020 die Finanz- und Versicherungsbranche mit 61.4 Prozent zuhause geleisteter Arbeit. Auch bei den Branchen Erziehung und Unterricht, den Freiberuflichen sowie den wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen verbrachten mehr als 50 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeitszeit zumindest teilweise in Heimarbeit. Legende: Insgesamt leisteten 34.1 Prozent der Beschäftigten in der Schweiz im vergangenen Jahr ganz oder teilweise Heimarbeit. 2019 waren es erst 24.6 Prozent gewesen. Keystone/Symbolbild

9:18 Neu-Delhi im strikten Lockdown Die indische Hauptstadt Neu-Delhi werde ab Montagabend für sechs Tage unter strenger Abriegelung stehen, sagte der Ministerpräsident der Stadt, Arvind Kejriwal, und fügte hinzu, das Gesundheitssystem sei wegen der sich verschlimmernden Corona-Situation an der Belastungsgrenze. In der Stadt herrsche ausserdem ein akuter Mangel an Spitalbetten und wichtigen Medikamenten wie dem antiviralen Mittel Remdesivir, so Kejriwal. Derweil setzt sich im Land der rasante Anstieg der Infektionszahlen ungebremst fort: Das Gesundheitsministerium meldet mit 273'810 bestätigten neuen Ansteckungen erneut einen weltweiten Höchstwert. Insgesamt wurde demnach bei mehr als 15 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Indien mit seinen rund 1.35 Milliarden Einwohnern weist damit weltweit die zweitmeisten Ansteckungsfälle auf, nach den USA, die mehr als 31 Millionen Fälle verzeichnen. Audio Aus dem Archiv: Indien mit Rekordwerten an Corona-Ansteckungen 10:49 min, aus SRF 4 News aktuell vom 14.04.2021. abspielen. Laufzeit 10:49 Minuten.

8:37 Kanton Zürich will auch über Feiertage impfen Der Kanton Zürich will auch an Auffahrt und über Pfingsten impfen. Dies sagte die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli dem «Tagesanzeiger». Die Bedingung sei, dass genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. Sobald mehr Impfstoff vorhanden sei, könnten die Impfzentren ihre Öffnungszeiten anpassen – und also etwa auch an Sonntagen impfen. Bis Ende Juni sollten so insgesamt zwei Drittel der Leute geimpft werden, die das wünschten. Legende: Am Wochenende hat sich die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli gegen den Vorwurf gewehrt, der bevölkerungsreichste Kanton trödle bei den Impfungen. «Grosse Kantone impfen langsamer als kleinere, weil die Logistik anspruchsvoller ist», sagte sie dem «Sonntagsblick». Keystone

8:06 Wieder quarantänefreies Reisen zwischen Australien und Neuseeland Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind wieder quarantänefreie Reisen zwischen Neuseeland und Australien möglich. Der erste Flug bediente am Montag die Route zwischen der australischen Metropole Sydney und dem neuseeländischen Auckland. Während Neuseeländer schon seit Oktober ohne Quarantänepflicht nach Australien reisen konnten, mussten sie bislang bei der Rückreise nach Neuseeland zwei Wochen in Isolation. Beide Staaten hatten ihre Grenzen für Reisende im März 2020 geschlossen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen durften nur noch eigene Bürger und Menschen mit Wohnsitz ins Land. Neuseeland gilt wegen extrem strenger Massnahmen und genauer Kontaktverfolgungen als Musterland in der Krise. Im Inselstaat mit 4.8 Millionen Einwohnern wurden bisher knapp 2600 Fälle verzeichnet, 26 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Auch Australien ist sehr erfolgreich im Umgang mit der Pandemie. Die Behörden bestätigten bislang rund 29'500 Fälle und 910 Todesopfer bei einer Bevölkerung von mehr als 25 Millionen Menschen. Legende: Fröhliches Wiedersehen nach langer Trennung in Sidney. Australiens Premierminister Scott Morrison und Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bezeichneten das bilaterale Abkommen in einer gemeinsamen Mitteilung als «weltweit einzigartig» und «Win-win-Situation» für beide Länder. Keystone

7:30 Gericht in Buenos Aires hebt Gesetz zur Schulschliessung auf Ein Gericht in Buenos Aires hat die Aussetzung des Präsenzunterrichts in den Schulen der argentinischen Hauptstadt aufgehoben. Die Massnahme war durch ein Dekret des Präsidenten angeordnet worden mit der Absicht, die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Das Gericht befand, dass das Dekret «die Autonomie der Stadt Buenos Aires schwäche». Es kam damit dem Ansinnen von Elternorganisationen nach, die ihrerseits von Horacio Rodriguez Larreta unterstützt wurden – dem Bürgermeister der Hauptstadt und einem Gegner von Präsident Alberto Fernandez. Justizminister Martin Soria polterte auf Twitter gegen den Alleingang der argentinischen Hauptstadt. Die Justiz von Buenos Aires sei offensichtlich unfähig, föderale Probleme zu lösen. Und für das juristische Wirrwarr gäbe es nur eine Erklärung, und die sei politisch. «Der Staatsanwalt, die Richter und die Stadtregierung müssen die Verantwortung für die gesundheitlichen Folgen dieser Entscheidung übernehmen», mahnte Soria. Am Mittwochabend hatte Präsident Fernandez die Aussetzung des Schulunterrichts in Buenos Aires und seinen Vororten für zwei Wochen angekündigt. In der Hauptstadt leben ein Drittel der 45 Millionen Argentinier.

6:26 Deutscher Wirtschaftsminister kritisiert Notbremse Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier kritisiert bei der geplanten bundesweiten Corona-Notbremse eine zu lasche Regelung in Schulen. «Ich hätte 100 mitgetragen», sagt der CDU-Politiker in der ARD mit Blick auf die sogenannte Inzidenz, also 100 Fälle pro 100'000 Einwohner binnen einer Woche. Dies sei die Forderung von Virologen gewesen. Denn in Schulen würden Infektionen nachweislich verbreitet. Im aktuellen Gesetzesentwurf, der in den nächsten Tagen im Bundestag beschlossen werden soll, sind aber erst ab einer 200er-Inzidenz deutliche Verschärfungen der Corona-Massnahmen vorgesehen. 01:55 Video Aus dem Archiv: Corona-Notbremse für ganz Deutschland Aus Tagesschau vom 13.04.2021. abspielen

6:04 USA: Rund 130 Millionen Menschen mit erster Impfdosis Die Hälfte der erwachsenen Personen in den USA hat eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten – also rund 130 Millionen Menschen. Laut Angaben der Gesundheitsbehörden wurden bislang fast 210 Millionen Impfungen verabreicht. Vollständig geimpft ist demnach bereits fast jede dritte erwachsene Person. In der besonders gefährdeten Altersgruppe ab 65 Jahren sind es bereits zwei Drittel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: «America first» Aus dem Archiv: Könnten die USA das Schweizer Impfziel gefährden? 08.04.2021 Mit Audio