Der Ticker startet um 6:00 Uhr

15:15 Impfen in Arztpraxen und Apotheken Am kommenden Freitag wird es einen zweiten Walk-In-Tag für Erstimpfungen im Impfzentrum Basel. Der Aufruf richtet sich an alle Personen, die in Basel-Stadt wohnhaft sind und noch nicht auf einer Warteliste für einen Impftermin stehen, schreibt das Gesundheitsdepartement. Um die Impfbereitschaft zu erhöhen, soll ab September zudem in Arztpraxen und Apotheken geimpft werden.

14:30 Appell der EU an Impfskeptiker In der EU sind mittlerweile mehr als die Hälfte aller Erwachsenen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel mit. Zugleich ermunterte die Politikerin noch einmal alle Impfskeptiker, sich immunisieren zu lassen. Um sicher vor Virusvarianten zu sein und eine neue Infektionswelle zu vermeiden, sei es wichtig, sich impfen zu lassen, schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter. Bereits am Wochenende hatte von der Leyen mitgeteilt, dass in der EU genügend Impfstoff ausgeliefert wurde, um bis Ende Juli mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig zu impfen. Dieses Ziel war im April ausgegeben worden. Nach Angaben aus der EU-Kommission leben in der EU rund 366 Millionen Menschen über 18 Jahre.

13:44 Deutschland wird keine Impfpflicht einführen Eine Impfpflicht wie in Frankreich ist in Deutschland nach Angaben der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht geplant. «Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impflicht geben», sagte Merkel am Dienstag nach einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in Berlin.

13:34 Steigende Fallzahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 483 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 292 . Das sind 98 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 7 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 38.13 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'717 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet keine neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 86 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:29 Massenproduktion von Sputnik V Russland hat mit dem weltgrössten Impfstoffhersteller in Indien ein Abkommen über die Herstellung von mehr als 300 Millionen Dosen Sputnik V pro Jahr geschlossen. Die ersten Dosen sollten dort im September produziert werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds Russlands RDIF am Dienstag mit. Der weltgrösste Impfstoffhersteller Serum Institute stellt bereits Astra-Zeneca-Impfstoff her. Bei der Auslieferung von Sputnik V hatte der Kreml bereits Lieferengpässe eingeräumt und nach weiteren Möglichkeiten gesucht, um Lieferversprechungen an viele Länder einhalten zu können. Russland wartet zurzeit auf eine vorläufige Zulassung des Vakzins durch die Weltgesundheitsorganisation und durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Am Dienstag sagte Dmitrijew, dass er eine EMA-Zulassung aber erst im Herbst erwarte. Es gebe jedoch einen «sehr guten Fortschritt» und einen «positiven Dialog». 02:24 Video «Sputnik V»: Russischer Corona-Impfstoff hoch wirksam Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

12:44 Dritte Impfung für Risikogruppe in Israel Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in Israel auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert. 730 neue Fälle seien binnen 24 Stunden gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus. Unter den Neuinfizierten sind viele jüngere Menschen und auch zweifach Geimpfte. Immungeschwächten Israelis wird inzwischen bereits eine dritte Impfdosis verabreicht. Fast 62 Prozent der 9.3 Millionen Landesbewohner haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten, fast 56 Prozent auch die zweite Dosis. 02:31 Video Aus dem Archiv: Zurück zur Normalität in Israel Aus SRF News vom 23.03.2021. abspielen

12:11 Lockdown in Sydney könnte trotz weniger Infektionen verlängert werden Die australischen Behörden meldeten am Dienstag einen leichten Rückgang der Corona-Fallzahlen in Sydney. Laut der Nachrichtenagentur Reuters gab es am Dienstag noch 89 neue Fälle, während am Montag 112 Infektionen gemeldet worden waren – das Rekordhoch im Jahr 2021. Trotzdem könnte der Lockdown in der grössten Stadt Australiens verlängert werden, dies, um einen Ausbruch der Delta-Variante zu verhindern. Gladys Berejiklian, die Premierministerin von New South Wales, warnte: «Ein Tag ist noch kein Trend.» Die Zahlen würden weiterhin auf- und abspringen. Audio Aus dem Archiv vom 26.6.2021: Sydney erneu im Lockdown 02:27 min, aus HeuteMorgen vom 28.06.2021. abspielen. Laufzeit 02:27 Minuten.

11:52 Malaysia schliesst Impfzentrum wegen 200 infizierten Mitarbeitern Nachdem über 200 medizinische Mitarbeitende und Freiwillige positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, hat Malaysia am Dienstag ein Massen-Testzentrum im Bundesstaat Selangor geschlossen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AP. Demnach erklärte Malaysias Wissenschaftsminister Khairy Jamaluddin, es sei schwierig festzustellen, ob die Infektionen in dem Zentrum stattgefunden hätten. Er ermahnte jene Personen, die sich seit Freitag in dem Zentrum haben impfen lassen, sich dringend für zehn Tage in Isolation zu begeben, sollten sie Symptome entwickeln. Khairy, der für das nationale Immunisationsprogramm zuständig ist, sagte, das Impfzentrum werde nun gereinigt und die Mitarbeiter würden isoliert. Es soll am Mittwoch mit neuem Personal wieder geöffnet werden. Legende: In einem Impfzentrum in Malaysia wurden über 200 Mitarbeitende positiv auf Corona getestet. Symbolbild/Archiv Keystone

11:24 Israel mit neuem Infektions-Höchststand seit März Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in Israel auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert. 730 neue Fälle seien binnen 24 Stunden gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Bei 1.3 Prozent der mehr als 55'000 Getesteten fiel das Ergebnis demnach positiv aus. Die Zahl der Schwerkranken blieb bei 45, es gab auch keine neuen Todesfälle. Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante. Unter den Neuinfizierten sind viele Jüngere und auch zweifach Geimpfte. Immungeschwächten wird inzwischen bereits eine dritte Impfdosis verabreicht. Der Forscher Eran Segal vom Weizman Institut twitterte, der Anstieg der Neuinfektionen werde zwar auch zu einem Anstieg der Schwerkranken und Todesfälle führen. «Der Prozentsatz der Infizierten, die schwer krank werden oder sterben, ist jedoch deutlich geringer, und es ist nicht zu erwarten, dass wir zur hohen Zahl der Schwerkranken auf dem Höhepunkt der Pandemie zurückkehren werden.»

9:50 Parahotellerie leidet, Campingplätze und Wohnmobile boomen Die Schweizer Parahotellerie kämpft immer noch mit den Nachwehen der Pandemie. Ferienwohnungen und vor allem Jugendherbergen verzeichneten in den ersten drei Monaten von 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Rückgang bei den Logiernächten. Konkret logierten im ersten Quartal 2021 in Unterkünften der Parahotellerie in der Schweiz rund 3 Millionen Gäste, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Im bereits stark von der Pandemie geprägten ersten Quartal 2020 waren es gut 4,3 Millionen. Die Campingplätze indes verbuchten im ersten Quartal 2021 rund 161'000 Logiernächte und fuhren damit zum Vorjahresquartal ein Plus von rund 74 Prozent ein. Die Beliebtheibt von Campingferien zeigen auch die neusten Zahlen der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz: In den ersten sechs Monaten von 2021 wurden demnach 4'786 neue Personentransportfahrzeuge immatrikuliert. 4'438 davon waren Camper, die damit im Vergleich zum Vorjahr um über ein Drittel zulegten. 02:11 Video Aus dem Archiv: Camping-Boom in der Schweiz dank Corona Aus Tagesschau vom 23.05.2021. abspielen

9:44 Ethikrat-Vorsitzende hält britisches Vorgehen für «hochriskantes Experiment» Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hat die Aufhebung der Corona-Auflagen in Grossbritannien trotz sehr hoher Infektionszahlen als «hochriskantes Experiment» bezeichnet. «Wir sollten ein Stück zurückhaltender sein», sagte sie im ZDF. In Deutschland sei nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung voll geimpft, man dürfe nicht im Sommer eine grosse Infektionswelle aufbauen, wie dies nun in Grossbritannien geschehe. Buyx kritisierte zudem, man dürfe nicht riskieren, dass Kinder und Jugendliche in grossem Massstab infiziert würden. Eine Impfpflicht nach dem Vorbild Frankreichs hält die Vorsitzende des Ethikrates indes für unnötig. «Wir haben viel bessere Impfraten als in Frankreich bei dem Gesundheitspersonal», sagte Buyx weiter. Auch eine generelle Impfpflicht sei unnötig und werde ihrer Meinung nach nicht kommen. Legende: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx. Keystone

9:20 Inflation: Produzentenpreise sind im Juni leicht gestiegen Die Produzentenpreise sind im Juni im Vergleich zum Vormonat zwar gestiegen, die Jahresteuerung hat sich aber etwas abgeschwächt. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise PPI legte im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent auf 102,7 Punkte zu. Im Jahresvergleich, also zum Juni 2020, lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten damit um 2,9 Prozent höher, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Dies ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Mai, als die Jahresteuerung der Produzentenpreise noch bei 3,2 Prozent gelegen hatte. Für den Anstieg des Produzentenpreisindexes gegenüber dem Vormonat (+0,2%) waren vor allem die höheren Preise für Schrott verantwortlich. Teurer wurden auch Metalle, Metallhalbzeug, Holzprodukte und Mineralölprodukte. Beim Importpreisindex (+0,4%) wurden Preiserhöhungen gegenüber dem Mai 2021 insbesondere für Metalle und Metallhalbzeug, aber auch für Mineralölprodukte, Computer, Automobile und Automobilteile, Nahrungsmittel und sonstige Fahrzeuge registriert. Billiger wurden Erdöl und Erdgas, Gemüse, Melonen und Kartoffeln.

9:08 Grossandrang auf Impftermine nach der Rede von Macron Über 900'000 Menschen in Frankreich wollten sich gemäss Angaben der Nachrichtenagentur Reuters am späten Montagabend noch Impftermine sichern. Dies, nachdem Präsident Emmanuel Macron davor gewarnt hatte, dass Personen, die über kein Impf- oder Testzertifikat verfügten, mit Einschränkungen rechnen müssten. Die Impfung sei zwar nicht zwingend, doch wer nicht geimpft sei, müsse mit Restriktionen rechnen. Der Präsident erklärte, dass das Gesundheitspersonal bis zum 15. September geimpft sein müsse. Andernfalls habe dies Konsequenzen. 00:58 Video Frankreichs Präsident Macron will Impfpflicht für Plegepersonal Aus 10 vor 10 vom 12.07.2021. abspielen

8:54 Trotz besserer Zahlen: Flughafen Zürich leidet weiter unter Corona Der Flughafen Zürich leidet weiter unter der Coronakrise. Zwar sind im Juni 2021 dreimal mehr Menschen über den grössten Schweizer Flughafen gereist als noch im vergangenen Jahr. Aber im Vergleich zum Niveau von vor der Krise waren es immer noch fast 80 Prozent weniger Passagiere. Die Passagierzahlen lagen im Berichtsmonat bei 621'117. Das sind rund 208 Prozent mehr als im Juni 2020. Im Vergleich zum Juni 2019 seien die Passagierzahlen aber immer noch 78,5 Prozent tiefer, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Anzahl der Flugbewegungen hat sich mit 10'243 Starts und Landungen gegenüber dem Vorjahreswert verdoppelt. Verglichen mit Juni 2019 fanden aber knapp 60 Prozent weniger Flugbewegungen statt. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 2 Prozentpunkte auf 55,3 Prozent gesunken. Durchschnittlich sassen 95,2 Passagiere in einer ankommenden oder abfliegenden Maschine.

6:20 Johnson&Johnson-Impfung: US-Arzneimittelbehörde warnt vor erhöhtem Risiko Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat vor einem erhöhten Risiko einer seltenen Nervenerkrankung bei einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gewarnt. Die FDA aktualisierte am Montag ihren Warnhinweis, nachdem dutzende Fälle des sogenannten Guillain-Barré-Syndroms gemeldet worden waren. Nach Angaben aus informierten Kreisen gibt es 100 vorläufige Berichte über ein Auftreten der neurologischen Krankheit mit Lähmungserscheinungen, bei rund 12,5 Millionen verabreichten J&J-Impfdosen. In 95 Fällen mussten die Patienten ins Spital eingeliefert werden. Ein Mensch starb. Die entzündliche neurologische Erkrankung führt zu Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen. Die meisten Patienten erholen sich wieder. Auch bei einigen Grippe-Impfungen wurde ein Auftreten des Syndroms beobachtet. Legende: Reuters

5:58 Mehr als 40 Tote nach Brand auf Corona-Station im Irak In Nassirija im Südirak sind beim Brand eines Spitals laut einem Sprecher der Gesundheitsbehörde mindestens 44 Personen ums Leben gekommen. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge in einem Teil der Klinik aus, der in der Corona-Pandemie zur Isolierung von Covid-Patienten gebaut wurde. Laut dem Sprecher der örtlichen Gesundheitsbehörde hätten sich darin 63 an Covid-19 Erkrankte befunden. Was das Feuer verursacht hat, ist bisher unklar. Die Nachrichtenagentur dpa meldet, Augenzeugen hätten von einer Sauerstoffflasche berichtet, die explodiert sei. Legende: Reuters

4:37 Niederländischer Ministerpräsident entschuldigt sich für zu frühe Lockerungen Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich für die Corona-Politik der Regierung entschuldigt. Die Corona-Einschränkungen seien zu früh gelockert worden. Das Urteilsvermögen der Regierung sei schlecht gewesen. Dies bedaure er, sagte Rutte am Montag gegenüber Medienschaffenden. Rund zwei Wochen nach den Lockerungen waren in den Niederlanden am letzten Freitag die Corona-Massnahmen wieder verschärft worden. So mussten unter anderem Clubs und Discos wieder schliessen. Am Samstag wurden mehr als 10'0000 bestätigte Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet, so viele wie seit Ende Dezember nicht mehr.

2:31 WHO: Reiche Länder sollten keine Auffrischungsimpfungen bestellen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appelliert an reichere Länder, noch keine Auffrischungsimpfungen zu bestellen. Es gebe noch genug Nationen, die bisher noch nicht genügend Impfstoffe bekommen hätten, um ihre Bevölkerung oder das medizinische Personal zu schützen, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag. Die Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stiegen wieder und die ansteckendere Delta-Variante dominiere zunehmend. In Kürze würde sie das Infektionsgeschehen weltweit beherrschen. Die Organisation habe zudem noch keine Beweise, dass eine Auffrischungsimpfung nötig sei, sagte ein WHO-Vertreter.

2:00 Schweiz schickt Hilfsgüter in die Mongolei Die Schweiz hat auf einen Hilferuf aus der Mongolei reagiert und 40 Beatmungsgeräte sowie 45 Sauerstoffkonzentratoren in das Land geschickt. Das teilte das Aussendepartement EDA am Montag mit. Die Fracht habe einen Wert von 850'000 Franken. Zusätzlich stelle die Schweiz der Mongolei 150'000 Franken zum Kauf von drei Röntgengeräten bereit. Die Mongolei gehört zu den Schwerpunktländern der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Das Land zwischen China und Russland ist derzeit stark von Covid-19 betroffen. Bereits zuvor hatte die Humanitäre Hilfe des Bundes Hilfsgüter nach Indien, Nepal und Sri Lanka geschickt.