Der Ticker startet um 2:00 Uhr

4:20 Südkorea erstmals ohne «heimische» Ansteckungen Erstmals ist in Südkorea seit dem Höhepunkt der Epidemie im Februar keine neue heimische Corona-Ansteckung bestätigt worden. Es habe am Donnerstag lediglich vier neue Fälle gegeben, die aber allesamt aus dem Ausland «importiert» worden seien, hiess es bei der staatlichen Seuchenkontrollbehörde. Insgesamt lag die Zahl der Infizierten damit bei rund 10'800. Insgesamt 247 Menschen sind in Südkorea bisher am Coronavirus verstorben. Der Umgang des südostasiatischen Landes mit dem Coronavirus findet weltweit Beachtung. So setzt Südkorea auf massive Tests und die Isolierung bestätigter Fälle. 02:49 Video Aus dem Archiv: Südkorea – das Pandemie-Vorzeigeland Aus Tagesschau vom 17.04.2020. abspielen

3:38 Argentinien: Hausarrest für Häftlinge sorgt für Unmut Nach der Verlegung von Hunderten Häftlingen in den Hausarrest haben in Argentinien zahlreiche Menschen gegen die Massnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Im Grossraum Buenos Aires schlugen am Mittwoch viele Demonstranten auf ihren Balkonen gegen Töpfe und Pfannen. Um eine Ausbreitung des Virus in den Gefängnissen Argentiniens zu bremsen, waren zuletzt rund 950 Häftlinge in den Hausarrest verlegt worden. Profitieren sollten von der Regelung z.B. Untersuchungshäftlinge, Gefangene mit Freiheitsstrafen unter drei Jahren, schwangere Frauen und ältere Häftlinge. Für Unmut sorgen allerdings, dass vereinzelt Mörder und Vergewaltiger in den Hausarrest überstellt worden sind. Allerdings gehörten auch sie zur Corona-Risikogruppe.

2:15 Microsoft profitiert von Homeoffice Der US-Computerkonzern Microsoft profitiert davon, dass zurzeit viele Menschen von zu Hause aus mit Videokonferenzen und Dokumenten aus der Cloud arbeiten. Das Unternehmen machte in den ersten drei Monaten des Jahres 15 Prozent mehr Umsatz. Insgesamt waren es 35 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs um 22 Prozent auf 10.8 Milliarden Dollar. Die negativen Einflüsse der Corona-Krise seien deshalb kaum spürbar gewesen, teilte das Unternehmen mit. Das Geschäft mit Software für standortunabhängige Teamarbeit und Online-Lernen sei besonders gut gelaufen, so Microsoft. «In zwei Monaten haben wir eine digitale Transformation erlebt, die sonst zwei Jahre gedauert hätte», sagte Microsoft-Chef Satya Nadella. Legende: Dem einen Freud, dem anderen Leid – Microsoft freut sich darüber, dass viele von zu Hause arbeiten müssen. Keystone

2:13 Trump rechnet mit 100-prozentiger Rückkehr zur Normalität US-Präsident Donald Trump glaubt nicht, dass die Corona-Pandemie das Leben in den USA dauerhaft verändern wird. Trump sagte am Mittwochabend in Washington, er rechne mit einer 100-prozentigen Rückkehr zur Normalität im Land. «Wir wollen, dass es so wird, wie es war.» Und dies werde schneller gehen, als viele erwarteten. Einen Zeithorizont für das Szenario nannte Trump nicht. «Es könnte länger dauern.» Aber die Bundesstaaten gingen nach und nach bereits Schritte in diese Richtung. Nach Angaben von US-Vizepräsident Mike Pence haben inzwischen 35 Bundesstaaten Pläne für eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb veröffentlicht. Durch die Corona-Pandemie ist das öffentliche Leben in den USA weitgehend zum Erliegen gekommen, was die Wirtschaft des Landes in eine Krise gestürzt hat. Legende: Auf einen Zeithorizont zur Rückkehr zum «Normalbetrieb» wollte sich US-Präsident Trump nicht festlegen. Keystone