11:16 Deutschland hebt Reisewarnungen auf Die Bundesregierung hat die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder, darunter die Schweiz, ab dem 15. Juni offiziell beschlossen. Das sagte Bundesaussenminister Heiko Maas nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Die Schweiz hatte bereits beim letzten Lockerungsschritt bekannt gegeben, ab dem 15. Juni keine Grenzkontrollen gegenüber Deutschland, Österreich und Frankreich mehr durchzuführen. Diese Regelungen gelten gegenseitig. Legende: Heiko Maas. Keystone

10:52 Mit Corona-Verspätung: Wasserspiel auf dem Bundesplatz nimmt Betrieb auf Ab Montag geht der Berner Bundesplatz in seinen Sommermodus: Das Wasserspiel mit seinen 26 Fontänen wird in Betrieb genommen. Bis etwa Ende Oktober ist die Attraktion in Betrieb. Eigentlich hätten die Fontänen bereits Ende März eingeschaltet werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Raum wurde die Inbetriebnahme des Wasserspiels dann aber verschoben, wie die Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün mitteilt. Legende: Keystone

10:16 Preise für Mietwohnungen ziehen wieder an Neumieter in der Schweiz konnten sich wegen Corona kurzzeitig über leicht tiefere Mieten freuen. Nach dem Einbruch im April sind Mietwohnungen im Mai nun aber bereits wieder teurer geworden. Gemäss dem von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen IAZI erhobenen Swiss Real Estate Offer Index stiegen die in Inseraten ausgeschriebenen Mietpreise im Mai schweizweit um 0.5 Prozent. Damit sei der Rückgang im April von Minus 0.7 Prozent beinahe wieder wettgemacht. Im Jahresvergleich waren Mietwohnungen im Mai 2020 jedoch um rund 0.8 Prozent günstiger zu haben als noch im Vorjahr. Auch die Anzahl der ausgeschriebenen Wohnungen ist wieder angestiegen.

9:55 Südkorea setzt auf Medikament Remdesivir Südkoreas Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit lässt den Import des Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Covid-19 zu. Das Ministerium erklärt, es werde mit den Zentren für Seuchenbekämpfung und -prävention, weiteren Ministerien und dem Hersteller Gilead Sciences zusammenarbeiten, um das Medikament so schnell wie möglich zu importieren. Vergangene Woche war ein Regierungsgremium zu dem Schluss gekommen, dass Remdesivir positive Ergebnisse bei der Behandlung der neuartigen Lungenkrankheit erziele.

9:19 Ständerat sagt Ja zur Schweizer Tracing-App Der Ständerat gibt grundsätzlich grünes Licht für die vom Bund und den beiden ETH entwickelte Swiss-Covid-App. Er hat den entsprechenden Gesetzesentwurf nur geringfügig angepasst. Damit die Proximity-Tracing-App spätestens Ende Juni breit lanciert werden kann, ist eine dringliche Änderung des Epidemiengesetzes notwendig. Der Bundesrat hat dem Parlament auf dessen Wunsch eine entsprechende Vorlage vorgelegt. Der Ständerat hat die Gesetzesänderung mit 43 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Diese geht nun mit leichten Änderungen an den Nationalrat, der das Geschäft am kommenden Montag behandeln wird. So hat der Ständerat unter anderem beschlossen, kostenlose Corona-Tests für Personen zu ermöglichen, die eine Benachrichtigung der Swiss-Covid-App erhalten, weil sie sich zu lange nahe einer infizierten Person aufgehalten haben. Die Rückverfolgung von Corona-Fällen per App soll unmittelbar nach der Verabschiedung durch die beiden Kammern regulär zum Einsatz kommen. Derzeit läuft eine Pilotphase mit der App.

9:13 Der Süden Italiens fürchtet sich vor dem Coronavirus aus dem Norden Ab heute hat Italien die Grenzen zu den Nachbarländern einseitig geöffnet. Doch für viele Italiener wichtiger: Sie dürfen wieder in Italien herumreisen. Dies freut viele Italiener und ist ein wichtiger Schritt, gerade auch was den Tourismus angeht. Doch vor allem im Süden gebe es auch Bedenken, dass die Besucher aus dem Norden das Coronavirus einschleppen könnten, sagt SRF-Korrespondent Franco Battel.

8:20 Australien erstmals seit fast 30 Jahren in der Rezession Die Coronapandemie bedeutet das Ende der längsten Wachstumsserie eines entwickelten Landes in der Geschichte: Australien wird erstmals seit 1991 in eine Rezession rutschen. Die Wirtschaft des Landes ist bereits in den ersten drei Monaten des Jahres geschrumpft und wird daher zum ersten Mal seit Anfang der neunziger Jahre zwei Quartale hintereinander den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verzeichnen. Legende: Der australische Finanzminister Josh Frydenberg vergleicht den Einbruch der australischen Wirtschaft mit demjenigen anderer Länder. Keystone

7:49 Coronakrise lässt Schweizer Wirtschaft deutlich schrumpfen Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben in der Schweizer Wirtschaft deutliche Spuren hinterlassen. Im ersten Quartal 2020 sank das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 2.6 Prozent. Dies teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Der Dienstleistungssektor sei besonders von Betriebsschliessungen und Einschränkungen betroffen gewesen. Einen Rückgang historischen Ausmasses habe etwa das Gastgewerbe mit einem Minus von 23.4 Prozent verzeichnet. Zudem habe der globale Konjunktureinbruch der Exportwirtschaft zugesetzt.

7:17 Swiss mit hohem Verlust im ersten Quartal 2020 Die Schweizer Fluggesellschaft hat aufgrund der Coronakrise im ersten Quartal des Jahres einen operativen Verlust von 84.1 Millionen Franken verzeichnet. Im Vorjahres-Quartal hatte die Swiss einen Gewinn von knapp 50 Millionen Franken erwirtschaftet. Auch der Umsatz ging stark zurück, er lag mit 923 Millionen Franken um 20 Prozent unter dem Vorjahr. Laut einer Mitteilung beförderte die Swiss im ersten Quartal zudem 21.4 Prozent weniger Passagiere als im ersten Quartal 2019. Doch die Coronakrise dürfte sich erst gegen Ende des ersten Quartals so richtig ausgewirkt haben, als es praktisch zum Stillstand des Flugverkehrs gekommen ist. Die Swiss schreibt: «Für das Gesamtjahr 2020 kann aufgrund der weiterhin sehr unberechenbaren Entwicklung keine Ergebnisprognose abgegeben werden.» Der Geschäftseinbruch durch die Coronapandemie hat auch der Lufthansa, der Muttergesellschaft der Swiss, im ersten Quartal einen hohen Verlust eingebrockt. Von Januar bis März summierte sich der Fehlbetrag nach Steuern und Abschreibungen auf 2.1 Milliarden Euro, wie die Lufthansa mitteilte.

7:08 Das Coronavirus wütet in Indien ungebremst weiter In Indien sind inzwischen mehr als 200'000 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um über 8900, wie die Behörden mitteilen. Ein weiterer rasanter Anstieg wird erwartet. Indien sei noch weit vom Höhepunkt der Infektionswelle entfernt, sagt ein Vertreter der Gesundheitsbehörden. Bislang sind in dem Land 5815 infizierte Menschen gestorben. Dennoch lockert das Land die Massnahmen gegen die Pandemie. SRF-Korrespondent Thomas Gutersohn hatte gestern erklärt, das Land könne sich den Lockdown schlicht nicht mehr leisten.

6:40 Die italienischen Grenzen sind offen Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen sind Italiens Grenzen wieder für Urlauber geöffnet – dies aber nur einseitig: Die Schweizer Grenze zu Italien bleibt vorläufig geschlossen, allerdings mit Ausnahmen. Die italienische Reisefreiheit gilt seit heute für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie der Schweiz, Grossbritannien und Norwegen. Ausserdem dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen hin- und herfahren. Vertreter aus dem Tessin hatten vor der Öffnung Schweizer davor gewarnt, nach Italien zu reisen. Es seien noch zu viele Fragen offen und es würden Bussen und Quarantäne drohen.

6:27 Bekenntnis gegen Grenzzäune zwischen Kreuzlingen und Konstanz Die Stadtpräsidenten von Kreuzlingen und Konstanz (D) haben sich gegen Grenzzäune in ihrer Region ausgesprochen. «Eigentlich sind Konstanz und Kreuzlingen eine Stadt», sagte der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt der NZZ. «Man hätte genauso gut zwischen zwei Stadtteilen von Zürich oder Stuttgart einen Zaun bauen können», führte er weiter aus. Den Entscheid dazu hätte aber das deutsche Innenministerium in Berlin und die deutsche Bundespolizei gefällt, erklärte er. Er sei immer gegen eine solche Massnahme gewesen. Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger sagte, die Thurgauer Behörden hätten den Schweizer Zaun nur aufgebaut, «um die Distanzregel gewährleisten zu können. Die Grenzwacht und die Polizei konnten die Menschenmengen, die sich am deutschen Zaun ansammelten, nicht mehr kontrollieren», betonte er. Der zweite Zaun sei die logische Konsequenz des ersten Zauns gewesen, ergänzte Burchardt. Legende: Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger, die Thurgauer Regierungsrätin Cornelia Komposch, der Konstanzer Oberbürgermeister Ulrich Burchhardt, und Zeno Danner, Landrat Konstanz, von rechts nach links, stossen nach der Öffnung des doppelten Grenzzauns an. Keystone