Der Ticker startet um 5:30 Uhr

0:03 WHO erteilt Notfallzulassung für Moderna-Impfstoff Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem vom Biotechnologieunternehmen Moderna entwickelten Corona-Impfstoff die Notfallzulassung erteilt. Damit können Impfstoffdosen an Länder ausgeliefert werden, die dem von den Vereinten Nationen (UN) unterstützten Covax-Programm beigetreten sind. Dieses soll die Versorgung insbesondere armer Länder mit Vakzinen sicherstellen. 00:45 Video Aus dem Archiv: So funktioniert mRNA-Impfstoffe wie von Moderna Aus Puls vom 04.01.2021. abspielen

23:11 Das Gerangel um die Impfung Weil die Covid-10-Spritze nicht überall gleich leicht zu bekommen ist, haben sich immer wieder einzelne Personen in Kantonen mit Impfangeboten nach vorne gedrängt. Es gab «Impfdrängler», die sich gleich in mehreren Kantonen einen Impftermin gesichert haben. Aber mit den Lieferungen von Impfdosen an die Kantone hat sich die Situation entspannt. Das wurde auch Zeit, denn das Impf-Gerangel ging der Ärzteschaft immer mehr auf die Nerven. 03:25 Video Das Gerangel um die Impfung Aus 10 vor 10 vom 30.04.2021. abspielen

22:37 Heimreise aus Risikogebiet wird für Australier zur Straftat Die Behörden in Australien planen offenbar, einreisende Bürgerinnen und Bürger, die aus Corona-Hochrisikogebieten heimkehren, mit Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahre zu belegen. Hintergrund sind zwei Australier, die ein Reiseverbot aus Indien umgangen haben, indem sie über Doha, Katar, nach Australien zurückgeflogen waren. Zum ersten Mal in der Geschichte könnte es die Regierung für australische Bürger als illegal erklären, nach Hause zu kommen, berichtete der TV-Sender «9News». Offenbar soll es möglicherweise schon ab dem Wochenende als Verbrechen gelten, wenn ein Staatsbürger nach Australien zurückkehrt, der sich in den vorangegangenen 14 Tagen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat. Das Gesetz würde es Gesundheitsminister Greg Hunt erlauben, alles Notwendige zu tun, um die Ausbreitung einer Krankheit im Land zu unterbinden, hiess es. Auf Verstösse gegen die Regeln könnten bis zu fünf Jahre Haft oder bis zu 40'000 Franken Strafe stehen.

21:56 Brasilien droht jetzt mit Corona auch der Hunger Inmitten der Corona-Pandemie in Brasilien ist jetzt auch noch der Hunger als grosses Problem zurückgekehrt. Fast 117 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer haben keinen dauerhaften Zugang zu Lebensmitteln. 19 Millionen unter ihnen leiden regelmässig Hunger, wie aus einer Studie des brasilianischen Forschungsnetzwerks für Ernährungssicherheit (Rede PENSSAN) auf der Basis von Daten vom Dezember hervorgeht. Somit sind mehr als 55 Prozent der Haushalte von Hunger betroffen. Wer wegen der Pandemie seine Arbeit verloren hat oder in Kurzarbeit ist, muss sich überlegen, ob er sich noch alle Mahlzeiten am Tag leisten kann. «Es fällt auf, dass Leute, die früher gespendet haben, jetzt um eine Lebensmittelhilfe bitten», sagt der Geschäftsführers der Hilfsorganisation Ação da Cidadania [Bürgeraktion], Daniel de Souza, in Rio de Janeiro. Bei den Essensausgabestellen der Aktion bilden sich täglich lange Menschenschlangen. Erst 2014 nahm die UNO das grösste und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas von der «Landkarte des Hungers». Nun droht die Rückkehr.

Die Impfkampagne in der Schweiz ist angelaufen – doch nicht in allen Kantonen geht es gleich schnell voran. Hier unsere Übersicht über die Impf-Angebote in allen Kantonen und wo man sich dafür registrieren kann:

20:59 USA kündigen Einreisebeschränkungen für Indien an Die US-Regierung will wegen der verheerenden Coronakrise in Indien Reisen aus dem südasiatischen Land von kommender Woche an einschränken. Auf Anraten der US-Gesundheitsbehörde CDC werde die Regierung ab kommendem Donnerstag entsprechende Massnahmen umsetzen, teilte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, mit. Sie machte keine Angaben dazu, welche Einschränkungen dann genau in Kraft treten sollen. Die bisher in der Pandemie erlassenen US-Einreisebeschränkungen gelten für Ausländer, die aus bestimmten Staaten kommen.

20:14 Moderna liefert heute 500'000 Impfdosen Die Schweiz erhält Impfstoff-Nachschub: Heute sollen eine halbe Million Impfdosen des Herstellers Moderna eintreffen, wie das Bundesamt für Gesundheit auf Twitter bekannt gibt. Am Montag folgt gemäss dem BAG dann die nächste Lieferung von Pfizer/Biontech. Bei den Bestellungen von Moderna war es schon verschiedentlich zu Verzögerungen gekommen.

In der Türkei sind binnen 24 Stunden 394 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Im gleichen Zeitraum wurden landesweit 31'891 Neuinfektionen festgestellt. Die Türkei will die Zahlen mit einem Lockdown senken, der am Donnerstag begann und bis zum 17. Mai verhängt wurde.

18:51 Basel-Stadt impft Gesundheitspersonal am Wochenende An den kommenden zwei Wochenenden werden in Basel-Stadt priorisierte Impftage für das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt durchgeführt. Verabreicht werden insgesamt 5000 Impfungen an Hausärztinnen und Hausärzte, Mitarbeitende von Arztpraxen, Apothekerinnen und Apotheker sowie Physiotherapeutinnen- und therapeuten. Die Impfungen fänden am Samstag, 1. Mai und am Wochenende vom 8. und 9. Mai statt, teilte das Gesundheitsdepartement am Freitag in seinem Corona-Bulletin mit. Vor allem Ärztinnen und Ärzte hätten den Wunsch geäussert, dass die Impftermine am Wochenende stattfinden würden, damit der eigene Praxisbetrieb nicht gestört werde.

17:30 Brasilien will Corona-Impfstoff von anderen Ländern Brasiliens Gesundheitsminister Marcelo Queiroga fordert andere Länder dazu auf, vorrätige Impfdosen abzugeben, damit Brasilien seine Impfkampagne ausweiten und die Ausbreitung neuer Varianten verhindern könne. «Brasilien hat 41 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff verabreicht. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns, um jeden Tag 2.4 Millionen Menschen zu impfen», sagte Queiroga. Brasilien ist eins der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit. Am Donnerstag überschritt das grösste und bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika die Marke von 400’000 nachgewiesenen Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19. Erst vor gut einem Monat hatte Brasilien die Marke von 300’000 Corona-Toten überschritten. Zuletzt waren die Zahlen der Infizierten und Verstorbenen leicht zurückgegangen. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro lehnt Schutzmassnahmen und Einschränkungen ab. Mittlerweile zieht er auch den Sinn von Impfungen in Zweifel. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der auch Gesundheitsminister Queiroga vorgeladen hat, soll Handlungen und Unterlassungen des Präsidenten in der Pandemie beleuchten. Bolsonaro wird unter anderem vorgeworfen, mögliche Lieferungen von Corona-Impfstoffen ausgeschlagen und verschleppt zu haben.

16:41 Bund arbeitet an Ausweitung der Kurzarbeit um weitere sechs Monate Die zuständige Nationalratskommission fordert den Bundesrat auf, die Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate zu verlängern. In der Bundesverwaltung laufen offenbar entsprechende Vorarbeiten. Die Regierung hatte vom Parlament im revidierten Covid-19-Gesetz die Kompetenz erhalten, die Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate zu verlängern. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) erwartet, dass der Bundesrat diesen Schritt an seiner nächsten Sitzung vollzieht, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Zudem fordert die Kommission den Bundesrat in einem Schreiben auf, dem Parlament rechtzeitig eine Vorlage zu unterbreiten, damit die Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbsausfalls bis Ende Jahr verlängert werden können. Befriedigt habe die Kommission zur Kenntnis genommen, dass in der Verwaltung auch in diesem Punkt entsprechende Vorarbeiten liefen, heisst es in der Mitteilung weiter. Weiter empfiehlt die SGK-N dem Bundesrat, «eine verzugslose Information der Kantone über die Entwicklung der Impfstofflieferungen sicherzustellen». Die Validierung von zusätzlichen Selbsttests solle zudem stark beschleunigt werden, damit Firmen, die auf eigene Kosten ihren Mitarbeitenden Selbsttests anbieten wollten, rasch beliefert werden könnten. 02:00 Video Aus dem Archiv: Kurzarbeitsentschädigung läuft aus Aus Tagesschau vom 14.04.2021. abspielen

16:04 Genf impft vorerst keine Menschen unter 45 Genf weitet im Gegensatz zu anderen Kantonen die Impfung gegen Covid-19 vorerst nicht für junge Altersgruppen aus. Vorerst erhalten nur Personen über 45 Jahren einen Impftermin. «Das primäre Ziel der Impfung älterer Menschen war es, die Zahl der Todesfälle zu reduzieren», erklärte die Genfer Kantonsapothekerin Nathalie Vernaz-Hegi vor den Medien. Dieses Ziel sei erreicht worden. Inzwischen konzentriere man sich darauf, die Zahl der Patienten mit schwerem Verlauf der Krankheit zu verringern. Dieses Ziel sei aber noch nicht erreicht worden, so Vernaz-Hegi.

In den Aargauer Badis gilt doch keine Maskenpflicht. Dies teilt die Aargauer Kantonsärztin mit. Ausser beim Eingang und in den Garderoben müsse keine Maske getragen werden, solange die üblichen Hygieneregeln befolgt würden – vor allem der Abstand von 1.5 Metern. So zum Beispiel bei den Schwimmbecken oder auf den Liegewiesen. Am Donnerstag herrschte noch grosse Verwirrung. Das kantonale Gesundheitsdepartement hatte in einem Brief an die Badis geschrieben: «Personal und Gäste tragen ausserhalb des Beckens Masken». Die Aargauer Freibäder interpretierten diese Aussage ganz unterschiedlich. Auch seitens Kanton gab man gegenüber SRF zu, dass es zu «speziellen Situationen» kommen könne. Denn laut strenger Auslegung der Regeln hätte bis an den Beckenrand eine Maskenpflicht bestanden.

Trotz anhaltend hoher Infektionszahlen in den Niederlanden darf der Eurovision Song Contest im Mai in Rotterdam vor Publikum stattfinden. Die niederländische Regierung gab endgültig grünes Licht, wie die Organisatoren des Wettbewerbes mitteilen. Bei öffentlichen Proben, Halbfinals und dem Finale werden jeweils 3500 Zuschauer zugelassen. Die Regierung macht aus dem Event ein Experiment in der Forschungsreihe «Fieldlab». Dabei wird unter wissenschaftlicher Begleitung untersucht, ob auch in Corona-Zeiten Veranstaltungen mit Publikum möglich sind. Die ESC-Zuschauer müssen einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Sie müssen sich auch einige Tage nach Besuch einer Show erneut testen lassen. Die Halbfinals des ESC finden am 18. und 20. Mai statt. Das grosse Finale ist am 22. Mai. Ein Ticket bekommen nur diejenigen, die bereits für die Shows im vergangenen Jahr eine Karte hatten. 2020 war der Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie aber zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt worden.

Weil mehr Impfstoff vorhanden ist, kann sich jetzt jede Person über 16 Jahre für die Corona-Impfung anmelden, wie der Kanton Glarus schreibt. Das Impftempo könne erhöht werden, hiess es in einer Mitteilung des Kantons vom Freitag. Zugelassen für die Anmeldung sind alle Personen ab 16 Jahren, die im Glarnerland wohnen. Falls noch keine Termine verfügbar seien, gelange man auf eine Warteliste, schrieb der Kanton. Ältere Personengruppen würden wegen des erhöhten Risikos, an einem schweren Verlauf von Covid-19 zu erkranken, zuerst geimpft. Weil jetzt nur noch nach Alter priorisiert werde, würden zugleich auch die Personen mit Vorerkrankungen berücksichtigt, hiess es beim Kanton. Er hielt aber fest, dass auch jüngere Personen mit Vorerkrankungen schneller eine Impfung bekämen.

13:39 Das Impftempo in der Schweiz nimmt Fahrt auf Vom 22. April bis 28. April sind in der Schweiz 357'624 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 51'089 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 12 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 2'642'062 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 930'199 Personen vollständig geimpft, das heisst 10.8 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 781'664 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt, dies entspricht 9 Prozent. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 449'513 Impfdosen. Zudem sind noch 126'150 Impfdosen beim Bund gelagert.

13:33 BAG meldet wieder unter 2000 Corona-Infektionen innert 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1831 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1940 . Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 309.99 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'559 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 8 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1028 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind 27 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 2'642'062 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 51'138 Personen pro Tag geimpft. Das sind 13.1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 10.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 9.0 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten. Richtwerte für Verschärfungen Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 309.99 . Diese darf laut Vorschlag vom Bundesrat nicht über 450 liegen. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung nicht. ✔

. Diese darf laut Vorschlag vom Bundesrat nicht über liegen. Der Wert Auf den Intensivstationen befinden sich im 15-Tage-Schnitt 246 Patienten mit Covid-19. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>300) nicht. ✔

Patienten mit Covid-19. Der Wert Der aktuelle R-Wert beträgt 1.04 . Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>1.15) nicht. ✔

. Der Wert Der 7-Tage-Schnitt der Spitaleintritte von Patienten mit Covid19 beträgt 60.29. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>120) nicht. ✔

Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt. Dabei gehe es um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe, teilten Biontech und Pfizer am Freitag mit. In den USA haben die Unternehmen bereits bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) einen Antrag auf die Erweiterung der bestehenden Notfallzulassung für den Impfstoff auf die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen eingereicht. Bisher ist der Impfstoff überall erst ab 16 Jahren zugelassen. Biontech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Die Impfung sei gut vertragen worden. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen, erklärten die Unternehmen. Pfizer und Biontech testen inzwischen das Vakzin auch bei Kindern ab dem sechsten Lebensmonat bis zum 11. Lebensjahr, im März wurden die ersten Kinder in dieser Studie geimpft. «Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für die jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa vier bis sechs Wochen», sagte Biontech-Chef Ugur Şahin gestern im deutschen «Spiegel».

12:52 Im Kanton Luzern werden nun auch die 55-Jährigen geimpft Im Kanton Luzern wird ab Montag auch die Altersgruppe 55 bis 64 Jahre gegen das Coronavirus geimpft. Der Rest der Bevölkerung dürfte ab Mitte Mai zur Impfung zugelassen werden, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Gemäss dem Communiqué haben inzwischen alle Personen, die älter als 65 Jahre sind und sich für die Coronaimpfung angemeldet haben, die erste Dosis verabreicht erhalten. Sie sollen bis Ende Mai die zweite Impfung erhalten. In der laufenden Woche habe zudem die Impfung der Chronisch-Kranken ohne höchstes Risiko begonnen, teilte die Staatskanzlei mit. Nächste Woche könne das Impfen der übrigen Bevölkerung starten. Der Hersteller Moderna habe die Lieferung von 24'000 Impfdosen bestätigt.