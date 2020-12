Der Ticker startet um 5:30 Uhr

14:56 In Dänemark schrillen die Corona-Glocken Wegen rasant steigender Infektionszahlen weitet die Regierung die für die Hälfte der Bevölkerung geltenden Corona-Massnahmen auf weitere Landesteile aus. Der am Mittwoch in Kraft getretene Teil-Lockdown in 38 der 98 dänischen Kommunen gilt ab Freitag um 16.00 Uhr auch für 31 weitere Gemeinden, darunter die Grossstadt Aalborg und die gesamten Regionen Seeland und Mitteljütland. Das gab Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Donnerstag in Kopenhagen bekannt. Damit sind nun etwa vier Fünftel der dänischen Bevölkerung von den Massnahmen betroffen. Legende: Die dänischen Corona-Zahlen steigen weiter stark an. Keystone

14:39 Nidwalden hält 100'000 Franken bereit für Kulturbetriebe in Not Für Kulturveranstalter und -unternehmen im Kanton Nidwalden stehen nächstes Jahr 100'000 Franken bereit, falls sie wegen der Coronapandemie finanziell ins Schlingern geraten. Bund und Kanton teilen sich den Betrag je zur Hälfte. Betroffen sind vor allem Laienkulturvereine und kleinere Veranstalter. Wie die Nidwaldner Staatskanzlei mitteilte, soll das Geld für Ausfallentschädigungen und für Transformationsprojekte, mit denen sich die Kulturunternehmen den Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Epidemie anpassen können, zur Verfügung stehen. Der Kantonsbeitrag setzt sich aus je 25'000 Franken aus dem Kulturfonds und dem Lotteriefonds zusammen.

13:56 Moderna startet Impfstoff-Erprobung an Jugendlichen Der US-Pharmakonzern Moderna hat mit der Erprobung seines Corona-Impfstoffes an Jugendlichen begonnen. Dem ersten Teilnehmer einer mittleren bis späten Studienphase sei der Impfstoff am Donnerstag verabreicht worden, teilt Moderna mit. Bei den Untersuchungen geht es um Jugendliche im Alter von zwölf bis einschliesslich 17 Jahren. Das Unternehmen hat in den USA und in der EU einen Antrag auf Notfallzulassung seines Impfstoffs gestellt.

Mitglieder des Nationalrats dürfen auch dann an Abstimmungen teilnehmen, wenn sie wegen einer angeordneten Corona-Isolation oder -Quarantäne verhindert sind. Nachdem am Montag der Nationalrat dieser dringlichen Änderung des Parlamentsgesetzes zugestimmt hatte, gab auch der Ständerat seine Zustimmung. Die Regelung soll bereits ab kommender Woche gelten.

12:20 Definitiv keine Fasnacht in Basel 2021 Heute hat das Fasnachts-Comité bekannt gegeben, dass sämtliche Fasnachtsveranstaltungen, wie sie in einem normalen Jahr stattfinden, im Februar nicht durchgeführt werden können. Lange hatte das Comité noch gehofft, dass eine abgespeckte Fasnacht in den Quartieren möglich sein werde. Doch die aktuelle epidemiologische Lage und die verschärften Auflagen des Bundesrats lasse auch dies nicht zu, teilt das Basler Fasnachts-Comité heute mit. Ein generelles Fasnachtsverbot gibt es jedoch nicht. Denn wenigstens der Nachwuchs soll ein wenig Fasnachtsluft schnuppern können. Gerade bei den Jungen Garden sei das erneute Ausfallen der Fasnacht ein grosser Dämpfer, heisst es von des Comité. Gemeinsam mit dem Gesundheitsdepartement prüfe man nun mögliche Aktivitäten für den Nachwuchs. Trommeln und Pfeifen in den Gassen werde jedoch auch für die Kinder und Jugendlichen nicht möglich sein.

11:44 BAG meldet 5041 neue Fälle und 87 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5041 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4006 . Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 18 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'984 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 87 neue Verstorbenen. Die Kantone melden aktuell 3128 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 1 Prozent mehr als in der Vorwoche.

11:34 Corona-Massnahmen: Kommission mahnt Bundesrat zur Zurückhaltung Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) appelliert vor der (morgigen) Bundesratssitzung an die Landesregierung, die Kantone «nicht unnötig zu übersteuern». Die SGK-N spricht sich dagegen aus, dass Restaurants, Bars und Clubs sowie der Detailhandel um 19 Uhr schliessen sowie an Sonn- und den Festtagen geschlossen bleiben sollen, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Der Bundesrat solle strengere Massnahmen auf jene Kantone beschränken, in denen sich die Epidemie besorgniserregend entwickle und den Föderalismus respektieren. Bevor der Bundesrat selber Massnahmen ergreife, solle er überprüfen, ob die in den vergangenen Tagen angekündigten kantonalen Massnahmen nicht schon genügend wirkten. In den Kantonen, in denen die Epidemie unter Kontrolle sei, müssten die kantonalen Behörden zuständig bleiben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einheitliche Corona-Regelungen Diese Massnahmen schlägt der Bundesrat den Kantonen vor 08.12.2020 Mit Video

11:05 Grosse Nachfrage nach Corona-Flächentests in Graubünden Für die schweizweit ersten Flächentests im südlichen Teil Graubündens haben sich bisher 6000 Personen angemeldet. Die Bündner Behörden sprechen von einem grossen Interesse. Seit Mittwochmorgen können sich Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen in den Regionen Bernina (Puschlav), Unterengadin/Münstertal sowie Maloja (Bergell und Oberengadin) für die freiwilligen Flächentests melden. Insgesamt 35'000 Personen inklusive Touristen sind in den 18 Gemeinden angesprochen. Ziel sei es, von Freitag bis Sonntag 20'000 Schnelltests zu machen. Ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben oder nicht, wissen die Leute dann 20 Minuten später.

Die Impfung gegen das Coronavirus wird wohl auch in der Schweiz bald kommen. Zuoberst auf der Liste stehen nebst den Risikogruppen das Pflegepersonal in den Heimen und Spitälern. Doch ein grosser Teil der Pflegerinnen und Pfleger möchte das nicht.

9:59 Kantonsspital Aarau verschob in zweiter Welle 600 Operationen Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat seit Beginn der zweiten Corona-Welle Ende Oktober rund 600 geplante Operationen verschoben. Die Zahl der verschobenen Operationen werde sich weiter erhöhen, je länger die aktuelle Situation anhalte, teilte das KSA mit. Das führe zu nicht abzuschätzenden Gesundheitsfolgen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Noch könnten alle Notfall- und dringlichen Behandlungen durchgeführt werden. Doch die Lage im Spital sei ernst. Das medizinische Personal arbeite an der Belastungsgrenze. Derzeit würden täglich rund 80 Pflegefachkräfte aus Normalstationen auf Covid-19-Stationen oder in der Intensivpflege aushelfen. Legende: Wöchentlich fehlen dem KSA zwischen 200 und 250 Mitarbeitende aus den patientennahen Bereichen wegen Krankheit, davon fallen 60 bis 80 Angestellte aufgrund von Isolation oder Quarantäne aus. Keystone

9:04 Keine Sonntagsverkäufe mehr in Luzern Die Luzerner Stadtregierung verbietet die beiden geplanten Sonntagsverkäufe vom 13. und 20. Dezember. Diese Massnahme sei unumgänglich, um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen. Auch die beiden Handwerksmärkte auf dem Weinmarkt sind abgesagt. Die Sonntagsverkäufe im Dezember hätten mittlerweile eine Art Eventcharakter. In der aktuellen epidemiologischen Lage sei ein vielseitiges Zusammenkommen aber nicht erwünscht, teilte der Stadtrat mit. Die Zahl der Corona-Infektionen sei noch immer viel zu hoch. Gleichzeitig erhoffe man sich, dass weitere Städte und Gemeinden dem Beispiel folgen werden. Der Schritt sei zwar unpopulär, zum Schutz der Bevölkerung aber wichtig.

Der Covid-19-Impfstoff wird zur lang erhofften Realität. Doch bevor grossflächige Impfaktionen stattfinden können, muss eine solide Lieferkette aufgebaut werden. Seit Monaten laufen bei Logistikunternehmen die Vorbereitungen für diese Herkulesaufgabe: 15 Milliarden Dosen müssen bei minus 80 Grad Celsius um die ganze Welt verteilt werden. Die Schweiz hat schon langjährige Erfahrungen bei der Distribution von Pharmaprodukten und ist an vorderster Front mit dabei, um die faire Verteilung des Impfstoffs zu ermöglichen.

7:15 Flughafen Zürich: Abwärtstrend beschleunigt sich im November Der Betrieb am Flughafen Zürich hat auch im November unter der zweiten Coronawelle gelitten. Nachdem die Passagierzahlen bereits im September und Oktober massiv eingebrochen waren, nahmen sie im traditionell schwachen November gegenüber 2019 noch stärker ab. Gegenüber dem Vormonat Oktober hat sich die Zahl der abgefertigten Passagiere praktisch halbiert. Im November flogen 245'187 Passagiere über den Flughafen Zürich, wie die Flughafenbetreiberin am Donnerstag mitteilte. Das waren 89 Prozent weniger als im November des letzten Jahres. Der Abwärtstrend hat sich damit gegenüber den beiden Vormonaten noch einmal um einen Tick beschleunigt. Legende: Auch die Auslastung der Sitzplätze der Flugzeuge auf 41.8 Prozent noch einmal deutlich. Durchschnittlich sassen gut 71 Passagiere in einer ankommenden oder abfliegenden Maschine. Keystone

6:23 Allergische Reaktionen auf Pfizer-Biontech-Impfung Die britische Arzneimittelaufsicht MHRA konkretisiert ihre Warnung vor dem Pfizer/Biontech-Coronavirus-Impfstoff für Personen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte. «Personen mit einer Vorgeschichte eines anaphylaktischen Schocks bei Impfungen, Arznei- oder Lebensmitteln sollten den Pfizer/BioNTech-Impfstoff nicht erhalten. «Die zweite Dosis sollte zudem niemandem verabreicht werden, bei dem nach Verabreichung der ersten Dosis dieses Impfstoffs eine Anaphylaxie aufgetreten ist», sagte June Raine, Geschäftsführerin der MHRA in der Nacht zum Donnerstag. Die Warnung erfolgte am Mittwoch, nachdem zwei Fällen von schweren allergischen Reaktionen bei den ersten Coronavirus-Impfungen in Grossbritannien aufgetreten waren. Legende: Keystone

4:56 Wirtschaftsminister von Deutschland und Frankreich befürchten Pleitewelle Infolge der Pandemie drohen laut den Wirtschaftsministern von Deutschland und Frankreich zunehmend Firmenpleiten. «Je länger die Krise andauert, desto mehr werden wir uns mit Insolvenzen auseinandersetzen müssen», sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Interview mit den Zeitungen «Handelsblatt» und der französischen «Les Échos». Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire warnt im selben Interview, dass nun eine «gefährliche Phase» beginne. Fragile Sektoren wie Hotels, Restaurants sowie der Kultur- und Sportsektor müssten nun besonders unterstützt werden.

4:40 Australische Forscher entwickeln schnelleren Test zur Rückverfolgung von Ansteckungsketten Wissenschaftler aus Sidney gaben bekannt, dass sie eine neue Methode entwickelt haben, um Genomsequenzen des Corona-Virus schneller zu entschlüsseln. Bislang muss man oft mehr als 24 Stunden auf die Ergebnisse warten. Mit dem neuen Test liege das Ergebnis innerhalb von vier Stunden vor, sagten die Wissenschaftler am Garvan Institute of Medical Research. Die Aufschlüsselung der genetischen Variation helfe dabei, den Ursprung von Ansteckungsketten zu ermitteln, bei denen die ursprüngliche Infektionsquelle nicht bekannt ist.

23:11 Corona-Notstand in Tschechien bis kurz vor Heiligabend In Tschechien hat das Parlament einer Verlängerung des Corona-Notstands bis einschliesslich 23. Dezember zugestimmt. Dafür waren am Mittwochabend in Prag 53 Abgeordnete. Dagegen votierten 36. Mit dem Vorschlag, den Ausnahmezustand gleich um 30 Tage bis zum 11. Januar zu verlängern, konnte sich die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Andrej Babis nicht durchsetzen. Der Notstand ermöglicht es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Derzeit dürfen sich in Innenräumen bis zu zehn Personen treffen. Es gilt eine weitgehende Maskenpflicht. Allerdings mehrt sich Widerstand: Manche Kneipenwirte drohen offen damit, die aktuelle Sperrstunde um 20.00 Uhr zu missachten. Die Opposition kritisiert einen Teil der Massnahmen als «absolut unsinnig». Nach jüngsten Lockerungen steigen die Fallzahlen in Tschechien wieder. Am Mittwoch meldeten die Behörden 5848 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie seit zwei Wochen nicht mehr. Insgesamt gab es bereits knapp 557 000 Infektionen und mehr als 9100 Todesfälle. Tschechien hat 10,7 Millionen Einwohner. Legende: Keystone / Archiv

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) setzt Portugal ab Montag auf die Quarantäne-Liste. Nach der Rückkehr könnten in der Schweiz lebende Portugiesinnen und Portugiesen nicht gleich wieder an die Arbeit gehen, sondern erstmal in Quarantäne. Das geht vielen nicht. Der Besuch ihrer Familie fällt deshalb dieses Jahr aus. Doch viele Betroffene wehren sich mit einer von über 9000 Personen unterschriebenen Petition gegen diesen Entscheid des BAG. Doch dieses meint: «Die Fallzahlen können sich regional sehr schnell verändern. So schnell, dass eine tägliche Aktualisierung der Liste nicht möglich ist. Eine neue Liste wird es dieses Jahr nicht mehr geben.»

21:54 Cyber-Attacke gegen Europäische Arzneimittel-Behörde Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA ist offenbar Ziel einer Cyber-Attacke geworden. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde in Amsterdam. Die EMA stehe in Kontakt mit den Justizbehörden und habe unverzüglich eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Laut dem Pharmakonzern Biontech haben Hacker offenbar auf Daten zum Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugegriffen. Betroffen seien «einige Dokumente» – die im Zusammenhang mit dem Zulassungsgesuch stehen, wie Biontech mitteilte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Patientendaten betroffen seien. Der Vorfall werde nach Angaben der EMA keine Auswirkung auf die Prüfung für den Impfstoff haben. Die EMA prüft zurzeit die Zulassungsanträge von Pharmaunternehmen für Corona-Impfstoffe für den europäischen Markt. Legende: Reuters / Archiv