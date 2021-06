Der Ticker startet um 5:30 Uhr

19:00 Schweizer Casinos: Weniger Einnahmen, weniger Abgaben Die Schweizer Casinos haben im letzten Jahr weniger eingenommen – und damit auch dem Bund weniger Steuern abgeliefert. Die Casinos zahlten 2020 fast 200 Millionen Franken an den Bund – ein Minus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt der Jahresbericht der Eidgenössischen Spielbankenkommission. Dafür nahm der Umsatz der Online-Casinos zu: Diese zahlten fast 80 Millionen Franken Steuern.

18:10 Schiff Ahoi? Nicht so einfach am Bodensee Die Fallzahlen sinken und das Grenzregime wurde gelockert: In der Bodensee-Region könnte wieder etwas Normalität einkehren. Ein Augenschein vor Ort zeigt aber, dass die unterschiedlichen Vorgaben mit Zertifikaten, Tests und Masken eher verwirrend als befreiend sind. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Regeln im Dreiländereck Bodensee: Drei Länder – ein Ausflugsgebiet – verschiedene Regeln 11.06.2021 Mit Audio

17:28 Malaysia verlängert «totalen Lockdown» Malaysia kämpft weiter gegen seine bisher schwerste Corona-Welle. Deshalb hat die Regierung in Kuala Lumpur angekündigt, den Anfang Juni verhängten «totalen Lockdown» um zwei Wochen zu verlängern. Die meisten Unternehmen sind ebenso wie Einkaufszentren und nicht wesentliche Geschäfte geschlossen. Zudem dürfen sich die Menschen nur noch in einem Umkreis von zehn Kilometern von ihren Häusern bewegen. Das 32-Millionen-Einwohner-Land war zunächst glimpflich durch die Pandemie gekommen. Seit Oktober steigen die Zahlen jedoch. Zuletzt hatten die Behörden teilweise 9000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet – damit liegt Malaysia gemessen an der Einwohnerzahl an der Spitze der gesamten Asean-Region.

16:44 Jetzt auch Moderna: Swissmedic erhält Gesuch für Impfung von Jugendlichen ab 12 Jahren. Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat ein Gesuch für die Zulassung des Impfstoffs von Moderna für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren erhalten. Bisher ist dieser Impfstoff erst ab 18 Jahren zugelassen. Das Vakzin von Pfizer/Biontech erhielt die erweiterte Zulassung bereits vor einer Woche. Swissmedic prüft das Gesuch um die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten im rollenden Verfahren, wie die Zulassungsstelle mitteilte. Das ermöglicht schnellere Zulassungsentscheide. Swissmedic begutachtet die eingereichten Daten einschliesslich einer grossen klinischen Studie, die noch läuft, sobald sie eingetroffen sind. Sobald der Behörde genügend Belege für Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des Covid-19-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren vorliegen, entscheidet sie unmittelbar über die beantragte Anwendungserweiterung.

16:35 Vollständig Geimpfte erhalten ab Montag in Zürich das Covid-Zertifikat Ab Montag ist das Covid-Zertifikat im Kanton Zürich verfügbar. Der grösste Teil der Geimpften wird es automatisch erhalten, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Sobald das Zertifikat bereitsteht, werden vollständig geimpfte Personen per SMS informiert. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich über das Impftool VacMe registriert haben und ihre Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt haben. Rund 710'000 Personen haben dies laut Mitteilung bislang getan. Wer sich telefonisch über die Impfhotline angemeldet hat und in die Weitergabe eingewilligt hat, erhält das Zertifikat bis Ende Juni per Post zugestellt. Auch Personen, die sich in Arztpraxen, im Heim oder im Spital impfen liessen, sollen das Covid-Zertifikat automatisch erhalten oder über eine zentrale Stelle beantragen können. Es wird derzeit eine Lösung erarbeitet, die voraussichtlich Ende Juni zur Verfügung steht. Ab Montag stellt die Gesundheitsdirektion auch ein Onlineformular zur Verfügung, über das Genesene ein Covid-Zertifikat beantragen können. Dieses soll in der Rege innert sieben Tagen per Post zugestellt werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantons-Übersicht So kommen Sie zu Ihrem Covid-Zertifikat 10.06.2021 Mit Video

16:00 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz von Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset ist beendet. Die Auflistung der neuen Lockerungsschritte, die der Bundesrat vorschlägt, finden Sie hier. Wir informieren sie weiter in diesem Liveticker über Neuigkeiten zur Covid-10-Pandemie.

15:58 Wird das Schweiz Covid-Zertifikat von der EU anerkannt? Das wird von Philippe Voirol vom BIT bestätigt. Die offizielle Bestätigung der EU, dass das Zertifikat anerkannt werde, sei eingegangen. So könne auch die Schweiz die in EU-Staaten ausgestellten Zertifikate von Einreisenden überprüfen. Es gebe aber kein eigentliches Schweizer Zertifikat, sondern ein Zertifikat, das von jedem einzelnen Staat unterzeichnet würde.

15:58 Empfehlung zum Homeoffice Auf die Frage einer Journalistin, wieso die Homeoffice-Pflicht relativ streng gehandhabt werde, sagt Alain Berset: «Es gibt keine Homeoffice-Pflicht mehr, wir sind schon bei einer Empfehlung für die Unternehmen.» Sie müssten aber regelmässig testen. Für grössere und mittlere Unternehmen sei dies kein Problem. Die kleinen Unternehmen könnten mit Apotheken zusammenarbeiten. Grundsätzlich aber gebe es nur noch eine Empfehlung zum Homeoffice.

15:55 Mehr als 250 Leute in Discos, wenn verschiedene Sektoren? Auf die Frage antwortet Michael Gerber vom BAG, dass – wenn ein Betreiber völlig getrennte Räume anbieten würde – dies nicht völlig ausgeschlossen sei. Man stehe mit den Betreibern in Kontakt, um diese Regel präzisieren zu können.

15:54 Spezifizierung der Zertifikate In der grünen Kategorie braucht man kein Zertifikat. Dies betrifft öffentliche Dienstleistungen und öffentlicher Verkehr. Sie brauchen ein Schutzkonzept. In der roten Kategorie braucht man ein Zertifikat, zum Beispiel bei Grossveranstaltungen. «So können wir vermeiden, dass Infektionsherde entstehen», so Berset. Zertifikat in Restaurants: «Die Restaurants können machen, was sie wollen. Sie können das Zertifikat einsetzen oder nicht», so Berset. Das sei die orange Zone. Der Bundesrat habe beschlossen, dort keine Regelungen zu erlassen.

15:52 Welche Impfstoffe werden anerkannt sein? Auf eine Journalistenfrage sagt Berset, dass man grundsätzlich alle Impfstoffe anerkenne, die auf der WHO-Liste stünden. Darunter seien auch chinesische Impfstoffe. Er bestätigt auf eine weitere Frage auch, dass man über die Spende von Impfstoffen – insbesondere an Covax – gesprochen habe. Ein Teil könnte dorthin gehen, auch angesichts der grossen Mengen, die sich die Schweiz gesichert habe. Er weist aber auch darauf hin, dass die Verträge mit den Impfstoffherstellern nicht immer eine Weitergabe erlauben würden.

15:51 Wird die Maskenpflicht auf Perrons aufgehoben? Dazu sagt Michael Gerber vom BAG: «Jede Örtlichkeit muss eigens angeschaut werden.» Das BAG habe zwar definiert, was ein Innenraum ist, aber die Perrons seien Grenzfälle. Die lokalen Behörden würden mitentscheiden. 00:25 Video Michael Gerber: «Jede Örtlichkeit muss eigens angeschaut werden» Aus News-Clip vom 11.06.2021. abspielen

15:48 Warum kommen Lockerungen nicht schneller? Ein Journalist meint, man könne die Lockerungen jetzt schon einführen. Warum noch zwei Wochen warten, vor allem in Hinblick auf die Public Viewings im Freien? Berset: «Wir schauen, wann die Schritte möglich sind – nach Entwicklung der Pandemie, nicht nach der EM.» Ausserdem müsse man eine Konsultation durchführen und man mache diese grossen Schritte immer auch in Anbetracht der Folgen vorangegangener Lockerungen.

15:47 Was, wenn man an Covid-19 erkrankt ist, aber nicht ärztlich erfasst wurde? In der Schweiz erhält man in dieser Situation aufgrund eines Antigentests ein Zertifikat. Dieses wird aber von den anderen Ländern nicht anerkannt, da sie Antigentests nicht akzeptieren. Man sei diesbezüglich in Verhandlungen mit den anderen Ländern, so Berset.

15:45 Wird das gelbe Impfbüchlein anerkannt? Ein Journalist will wissen, ob das gelbe, internationale Impfbüchlein ab dem 1. Juli nicht mehr als gültiger Nachweis für eine Covid-19 in der Schweiz und der EU gelte. «In der Schweiz wird der Nachweis in diesem gelben Impfbüchlein nur so lange als Nachweis der Impfung akzeptiert, bis das Covid-Zertifikat ausgestellt werden kann», ergänzte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Für Reisen im Schengen-Raum werde das Covid-Zertifikat benötigt werden. Wie es bei Drittstaaten aussehe, sei eine andere Frage. Die einzelnen Staaten würden entscheiden, welche Impfnachweise zugelassen würden, sagte Mathys.

15:40 Private Treffen: Keine weiteren Lockerungen Bleiben die Beschränkungen für private Treffen bestehen? Ja, sagt Alain Berset. Die im letzten Öffnungsschritt beschlossenen 30 Personen in Innenräumen und 50 draussen seien ein sehr grosser Schritt gewesen.

15:38 Mitte August könnten wir in die dritte Phase eintreten Auf die Frage eines Journalisten, ob der Moment der definitiven Lockerungen Mitte August geplant sei, sagt Berset: «Ab dem Moment, an dem alle geimpft sind, die sich impfen lassen wollen, tritt eine neue Phase ein. Das ist der nächste Moment für eine grosse Öffnung.» Im Rahmen dem Drei-Phasen-Plans wird dies Mitte August sein.

15:37 Rückkehr zur normalen Lage? Ein Journalist will wissen, wann man zur normalen Lage zurückkehre. Berset: «Das ist genau, was wir tun.» Es habe bereits vier Lockerungsschritte gegeben. «Die Richtung stimmt.»

15:36 Berset: «Ziellinie in Sicht» Viele würden sich wohl fragen, ob wir am Ende der Pandemie seien. «Die Ziellinie ist in Reichweite», so der Gesundheitsminister. Doch nicht alle seien gleich weit. Die Situation sei in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich, vor allem, was den Impffortschritt betreffe. Man solle deshalb die neuen Freiheiten mit Vernunft geniessen, denn es sei noch nicht klar, wie sich die Lockerungsschritte auf die Situation auswirken werden.