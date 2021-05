Der Ticker startet um 5:30 Uhr

7:48 Präsident der Impfkommission: Grossveranstaltungen nur für Geimpfte und Getestete Grossveranstaltungen sollten Geimpften und negativ Getesteten vorbehalten werden – zumindest vorläufig. Diese Ansicht äussert Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, in einem Interview mit der «Sonntagszeitung». Solange nicht ein grosser Teil der Bevölkerung geimpft sei, blieben die Risiken bestehen, so Berger. Grossveranstaltungen für alle könnten zu Superspreader-Events werden. Sorgen bereitet Berger auch, dass je nach Kanton von den 60- bis 80-Jährigen bis zu einem Drittel nicht geimpft sind. Da müsse man nochmals ansetzen.

5:15 Moderna will Zulassung für Jugendliche beantragen Das US-Pharmaunternehmen Moderna will Anfang Juni die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren beantragen. Ideal wäre es, diese Altersgruppe vor Ende August zu impfen, sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung «Journal du dimanche». Andernfalls könne eine vierte Corona-Welle drohen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit bereits die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für 12- bis 15-Jährige. In den USA ist der Impfstoff schon für diese Altersgruppe zugelassen. Legende: In den USA werden bereits junge Menschen ab 12 Jahren geimpft. Keystone

23:22 Türkei will und muss seinen Tourismus retten Vor dem Beginn der Tourismus-Saison in der Türkei hat der türkische Tourismusminister Nuri Ersoy vor «unnötiger» Kritik an der Corona-Impfkampagne des Landes gewarnt. Die Regierung hatte angekündigt, bis Ende Juni alle Menschen in der Türkei über 20 Jahre impfen zu wollen. Impfkampagne in der Türkei startete rasch, verläuft aber inzwischen nur noch schleppend. Knapp 19 Prozent der Einwohner haben bisher die erste Impfdosis erhalten. Für Aufregung hatte zuvor auch eine Videokampagne des Tourismusministeriums gesorgt. Angestellte im Gastgewerbe trugen darin Hygienemasken mit der Aufschrift «Enjoy! I'm vaccinated» («Geniesst es! Ich bin geimpft»). Die Opposition bezeichnete das als Demütigung. Tourismusminister Ersoy sagte, man habe das Video wieder entfernt. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Türkei und war 2020 um rund 70 Prozent eingebrochen.

20:58 EU hoffnungsvoll für Zeit nach Corona-Wirtschaftskrise Nach der Wirtschaftskrise wegen der Corona-Pandemie blicken die EU-Staaten zuversichtlich in die Zukunft. «Es gibt gute Aussichten für die Erholung der Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr», sagte Portugals Finanzminister Joao Leao nach einem Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Lissabon. Viele Minister gingen sogar von einem möglicherweise noch stärkeren Wachstum aus als in den jüngsten Prognosen. Die EU-Kommission hat für 2021 ein Wachstum von 4.2 Prozent und von 4.4 Prozent für 2022 vorhergesagt. Bis Ende 2022 werde die Wirtschaft in allen EU-Staaten auf das Niveau von vor der Krise zurückkehren, sagte der zuständige EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Dafür würden die europäischen Schulden- und Defizitregeln auch 2022 noch ausgesetzt werden. Allerdings müssen die Länder der Empfehlung der EU-Kommission einstimmig folgen. Legende: Medienkonferenz beim informellen Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Lissabon mit Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis (L), Portugals Finanzminister Joao Leao und dem Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos. Keystone

19:31 Sommerferien: Timmermans macht EU-Bürgern Hoffnung EU-Kommissionsvize Frans Timmermans zeigt sich «eher zuversichtlich», dass die Europäer im Sommer wieder relativ normal Urlaub machen können. «Rat und Parlament verhandeln ja gerade über dieses digitale Zertifikat», sagt er der Funke Mediengruppe. «Aber das Wichtigste ist, dass wir bei den Impfungen jetzt grosse Schritte vorwärtsmachen. Das scheint zu gelingen, ich sehe das auch in Deutschland», ergänzt Timmermans. «Wenn das so weiter geht, wird es für viele einen schönen Urlaub geben können.» Legende: Reuters / Archiv

17:47 SZ: Abstimmungsbeschwerde gegen Covid-19-Gesetz 38 Personen haben am Freitag in Schwyz Abstimmungsbeschwerde gegen die Abstimmung über das Covid-19-Gesetz eingereicht. Adressaten sind die Schwyzer Kantonsregierung und das Bundesgericht. Sie bemängeln, dass die Abstimmung nicht über das heute geltende Gesetz erfolgt, sondern über den Grunderlass vom 25. September 2020. Die Informationen im Abstimmungsbüchlein müssten die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, in voller Kenntnis der Sachlage abzustimmen, teilten die Beschwerdeführer am Samstag mit. Das sei indessen nicht möglich, da Informationen über die seit September 2020 erfolgten sechs Änderungen und deren Auswirkungen fehlten. Die Beschwerdeführer verlangen deshalb eine Sistierung der eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni. Sobald die behördlichen Angaben im Abstimmungsbüchlein korrigiert seien, müsse so bald wie möglich ein neuer Abstimmungstermin festgelegt werden.

16:48 England: Mehr als 50 Millionen Impfdosen verabreicht Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind in England mittlerweile mehr als 50 Millionen Impfdosen gespritzt worden. Wie aus den jüngsten Zahlen der Gesundheitsbehörde NHS hervorging, haben seit Beginn der Impfkampagne im Dezember bis einschliesslich Freitag rund 31.5 Millionen Menschen in England ihre erste Impfdosis gegen Covid-19 erhalten, knapp 18.7 Millionen auch schon ihre zweite. Das entspricht einem Gesamtanstieg im Vergleich zum Vortag um mehr als 560'000 weitere Impfungen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Die Impfkampagne in Grossbritannien ist im europäischen Vergleich sehr weit vorangeschritten. Es handele sich um eine der grössten und wichtigsten nationalen Bemühungen der Geschichte, unterstrich Gesundheitsminister Matt Hancock auf Twitter. Mehr als 40 Prozent der Erwachsenen in England sind nach NHS-Angaben bereits vollständig geimpft. Seit heute Samstag konnten nun auch 32- und 33-Jährige Impftermine buchen.

16:07 Tausende an bewilligter Kundgebung in Neuenburg Mehrere tausend Gegner der Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, demonstrieren derzeit in Neuenburg. Die Stadtbehörden haben die Kundgebung bewilligt. Sie wurde von der Vereinigung «Stiller Protest» organisiert, die erstmals in der Westschweiz auftritt. Die überwiegend aus der Deutschschweiz stammenden Demonstranten strömen seit den Mittagsstunden zum Jeunes-Rives-Areal am Ufer des Neuenburgersees. Die Vereinigung «Stiller Protest» hat in den letzten Monaten mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Massnahmen organisiert. Diese waren zwar jeweils nicht genehmigt worden, hatten aber jedes Mal einige hundert bis mehrere tausend Menschen zusammengebracht, insbesondere in Rapperswil-Jona, Altdorf, Liestal, Chur und Aarau. Legende: Tausende Massnahmen-Gegner in Neuenburg: Es ist die erste bewilligte Kundgebung seit längerer Zeit. Keystone

15:27 BAG geht davon aus, dass die Covid-Impfung Infektionen grundsätzlich verhindert Die neuesten Aussagen von Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), lassen aufhorchen. Vollständig Geimpfte seien vor einer Corona-Infektion geschützt – und nicht nur vor schweren Verläufen. «Wir haben immer mehr Hinweise dafür, dass die Impfung wirksam gegen eine Übertragung des Virus schützt», sagte Masserey diese Woche am Point de Presse des BAG. «Wir sehen, dass vollständig geimpfte Personen gut gegen eine Ansteckung – sei dies mit oder ohne Symptomen – geschützt sind.» Warum ist sich das BAG da plötzlich so sicher? SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel schätzt die Aussagen ein.

14:26 Ärztinnen und Apotheker verzichten auf eigenes Covid-Zertifikat Die Verbände der Schweizer Ärztinnen und Ärzte sowie der Apotheker verzichten nun doch auf ein eigenes Covid-Zertifikat. Man habe das Projekt bis auf Weiteres zurückgestellt, schreiben die beiden Verbände in einer Mitteilung. Am Freitag hätten nochmals Gespräche mit dem Bund stattgefunden – da dieser auf einer zentralen Bundeslösung beharre, könne man keine eigene Lösung umsetzen. Noch Anfang Mai hatten die beiden Verbände angekündigt, sie würden trotz der Bundeslösung ein eigenes Covid-Zertifikat ausgeben – da sie dies schneller und unbürokratischer könnten, als der Bund. Laut Ankündigung des Bundes soll das Schweizer Covid-Zertifikat ab 7. Juni ausgestellt werden können.

13:40 Covid trifft auch einstige Vorzeigeländer Taiwan, Singapur oder auch Thailand galten lange Zeit als Vorzeigeländer in Sachen Covid-Bekämpfung. Doch nun trifft es auch sie immer härter. Während hierzulande die Infektionszahlen zurückgehen, schiessen sie insbesondere in Südostasien sehr stark in die Höhe. So meldet etwa Thailand seit Jahresbeginn 100'000 Neuansteckungen. Im ganzen Jahr 2020 waren es nur 7000. 01:06 Video Stark steigende Infektionszahlen in Südostasien Aus Tagesschau vom 22.05.2021. abspielen

12:09 Deutschland: Über 100'000 Läden könnten schliessen Der Deutsche Städte- und Gemeindebund befürchtet, dass wegen der Coronakrise über 100'000 Läden dauerhaft schliessen müssen. Damit stünden bis zu einer halben Million Arbeitsplätze auf dem Spiel, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds in der deutschen Presse. Die Lage wie sie vor der Pandemie war, komme nicht zurück. Die Menschen hätten die Vorteile des Online-Handels kennengelernt und genutzt. Nun brauche es in den Innenstädten mehr Kunst, mehr Kultur, mehr Erlebnisgastronomie und mehr Wohnraum.

10:53 Indiens Covid-Patienten auch noch vom «Schwarzen Pilz» bedroht Nicht nur das Coronavirus macht den Menschen in Indien zu schaffen. Hinzugekommen ist in der zweiten Welle eine oft tödliche Infektion namens Mukormykose, auch «Schwarzer Pilz» genannt. Dieser ist eigentlich selten, kommt nun aber tausendfach vor. Wie indische Medien berichten, haben rund zehn indische Bundesstaaten die Pilzinfektion zu einer Epidemie erklärt. Mehrere Städte richteten für die Betroffenen eigene Klinikstationen ein. Die Pilzinfektion ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, aber sehr aggressiv. Mehr als die Hälfte der Erkrankten stirbt. Legende: In Krankenhäusern können sich die Pilze über Luftbefeuchter ausbreiten oder über Sauerstofftanks, die verschmutztes Wasser enthalten. Keystone

10:04 Kalifornien will im Juni Beschränkungen weitgehend aufheben Ab dem 15. Juni sollen Geschäfte, Restaurants und andere Unternehmen wieder in voller Kapazität arbeiten können, Abstandsregeln sollen dann entfallen. Das hat die Gesundheitsbehörde des US-Westküstenstaates am Freitag mitgeteilt. Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, muss auch keine Maske mehr tragen. Auflagen gelten allerdings noch für Grossveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen in geschlossenen Räumen. Die Anwesenden müssen entweder vollständig geimpft sein oder einen negativen Test vorweisen. In Kalifornien können sich alle Bürger ab 12 Jahren impfen lassen. Nach Behördenangaben sind bereits mehr als 35 Millionen Impfungen verabreicht worden. Legende: Keystone

8:06 PCR-Tests für Reisen: Das kann teuer werden Auch wenn uns das Wetter dieser Tage oft daran zweifeln lässt: Der Sommer steht vor der Tür - und mit ihm die Reisesaison. Zum Reisen und zur Eindämmung der Pandemie sind PCR-Tests ein wichtiges Instrument. Die Kosten für einen einzigen solchen Test können sich schnell auf über hundert Franken belaufen. Harmonisiert sind die Preise in Europa nicht. Je nach Land schwanken die Kosten für die zu testenden Personen stark und in welchen Fällen der Staat für die Kosten aufkommt, ist ebenfalls länderspezifisch geregelt. Wie es um diese Test-Regelungen in unseren Nachbarstaaten und beliebten europäischen Feriendestinationen steht, berichten die SRF-Korrespondenten in unserer Übersicht.

5:57 Impfbereitschaft unter deutschen Studierenden weit höher als im Bundesdurchschnitt Einer Studie zufolge ist in Deutschland die Impfbereitschaft unter Studierenden deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der digitalen Jobvermittlungsplattform «Studitemps» in Zusammenarbeit mit der Maastricht University hervor, deren Ergebnisse der Funke Mediengruppe vorliegen. Demnach würden sich fast 80 Prozent der Studierenden freiwillig mit einem in Deutschland zugelassenen Vakzin impfen lassen.

5:48 Brasilianischer Senator kritisiert Bolsonaros Umgang mit der Pandemie Ein brasilianischer Senator beschuldigt Präsident Jair Bolsonaro, die Coronavirus-Pandemie absichtlich heruntergespielt zu haben, um auf Herdenimmunität zu setzen. «Der Präsident leugnete zuerst die Krankheit, nannte sie eine Grippe und argumentierte dann gegen soziale Isolation und Abriegelung. Dann spielte er die Verwendung von Masken herunter und ermutigte die Menschen, sich zu versammeln», sagte Renan Calheiros, der die Untersuchung des Oberhauses über den Umgang der Regierung mit der Krise leitet. Es sei jedoch noch zu früh, um zu sagen, ob Bolsonaro mit seiner Art des Krisenmanagements eine Straftat begangen habe, so der Senator. Legende: Reuters

4:36 Mehr als eine Million Corona-Tote in Lateinamerika In Lateinamerika und der Karibik sind bislang mehr als eine Million Menschen an dem Coronavirus gestorben. Das zeigt eine Auswertung von offiziellen Behördenangaben durch die Nachrichtenagentur Reuters. Die meisten Todesfälle gab es dabei in Brasilien: Über 446’000 Personen kamen dort im Zuge der Pandemie ums Leben. Legende: Reuters

2:46 USA geben Südkorea Impfstoff für Hunderttausende Soldaten Die USA wollen Südkorea Corona-Impfstoff für sein Militär zur Verfügung stellen. Dabei gehe es um rund 550 000 Soldaten. Das sagte US-Präsident Joe Biden am Freitag (Ortszeit) im Weissen Haus bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae-In. Die Initiative sei auch im Interesse der tausenden in Südkorea stationierten US-Streitkräfte, so Biden. Weder er noch Moon nannten weiteren Einzelheiten zu der Initiative, auch keinen angepeilten Zeitplan.