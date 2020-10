Nach einem Monat Corona-Lockdown sind in Israel am Sonntag erste Lockerungen in Kraft getreten. Kindergärten und Vorschulen öffneten zu Beginn der israelischen Arbeitswoche ihre Tore für Hunderttausende Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren. Auch Einrichtungen ohne Publikumsverkehr dürfen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Auflage, dass Bürger sich nicht weiter als einen Kilometer von ihrem Zuhause entfernen dürfen, wurde aufgehoben.

14:57

Maskenpflicht an Schulen?

Michael Gerber (BAG) weist erneut darauf hin, dass die Schulen in die Zuständigkeit der Kantone gehörten. Diese würden entscheiden. In dieser Frage «spiele man also den Ball an die Kantone weiter». Direktbetroffene würden ausserdem besser wissen, wie man der Situation vor Ort begegnen müsse.