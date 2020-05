Der Ticker startet um 5:58 Uhr

18:58 Kritik am Schutzkonzept für Unterschriftensammlungen Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK) ist unglücklich mit dem Standardschutzkonzept des Bundes für Unterschriftensammlungen. Es bestehe Zweifel, ob dieses praxistauglich sei. Das Schutzkonzept sieht beispielsweise vor, dass Sammlerinnen und Sammler sowie andere Personen zwei Meter Abstand zueinander halten und sich regelmässig die Hände reinigen. Unterschriftenlisten sollen so aufgelegt beziehungsweise fixiert werden, dass sie beim Ausfüllen möglichst nicht in die Hand genommen werden müssen.

18:19 Darf man wieder Grillpartys organisieren? Am verlängerten Pfingstwochenende dürfen sich erstmals wieder Personengruppen mit über fünf Leuten treffen. Sie gelten als Versammlungen, weil sie spontan zustande kommen. Gleichzeitig bleiben aber Veranstaltungen noch für eine weitere Woche verboten und sind erst ab dem 6. Juni zugelassen. Sind somit organisierte Geburtstagsfeste oder Grillpartys auf öffentlichen Plätzen mit über fünf Personen weiterhin verboten? Jein lautet die Antwort.

17:56 Parlament soll Notrecht des Bundesrats überprüfen können Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK) will die Handlungsfähigkeit der Bundesversammlung in künftigen Krisensituationen stärken. So soll das Parlament das Notrecht des Bundesrats wirkungsvoll überprüfen können. Die SPK hat ohne Gegenstimme zwei entsprechende Kommissionsinitiativen eingereicht, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Eine fasst Anpassungen des Parlamentsrechts ins Auge, eine verlangt die Prüfung weiterer gesetzlichen Anpassungen. Angedacht ist etwa die Schaffung einer Delegation zur Prüfung der Notverordnungen des Bundesrats.

17:35 SNB: Keine schnelle Erholung der Schweizer Wirtschaft Die Schweizerische Nationalbank (SNB) glaubt nach dem starken Rückgang der Aktivitäten wegen des Coronavirus nicht an eine schnelle Erholung der Schweizer Wirtschaft. Der Einbruch wegen des damit verbundenen Lockdowns sei «sehr rasch und heftig» gewesen, sagte SNB-Direktor Fritz Zurbrügg im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Die Politik habe zum Schutz der Bevölkerung weite Teile der Wirtschaft gewissermassen per Knopfdruck abstellen müssen. «Das Tempo bei der Erholung wird aber nicht so hoch sein, das wird mehr Zeit brauchen. Kurzum, der aufwärtsgerichtete Teil des 'V' wird wohl weniger steil sein», meinte er mit Blick auf die kommenden Monate. «Man kann den Knopf nicht einfach wieder drücken und alles ist wieder wie vorher.» Legende: Keystone

17:18 Louvre im Juli wieder geöffnet Der Pariser Louvre soll nach der Corona-Zwangspause ab 6. Juli, einem Montag, wieder zu besichtigen sein. Man arbeite an der Wiedereröffnung des Museums, verkündete die Einrichtung am Freitag. Man hoffe, dass die Franzosen, bald auch die Europäer und alle Besucher den Weg zurück ins Museum finden, erklärte der Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez. Ästhetische Erfahrungen und Begegnungen seien wichtig, so der Kunsthistoriker. Der Louvre in Paris gehört zu den meistbesuchten Museen der Welt. Legende: Keystone

17:05 Swiss-Chef verspricht Rückerstattung Swiss-Chef Thomas Klühr entschuldigt sich bei den Kundinnen und Kunden, dass es bei den Rückerstattungen und Umbuchen für Swiss-Flüge zu grossen Verzögerungen kommt. «Wir sind aktuell nicht in der Lage, die Fristen einzuhalten. Dafür muss ich mich entschuldigen», sagte er im «Tagesgespräch» von Radio SRF. Diese Tatsache ändere aber nichts daran, dass die Kunden ein Recht auf Rückerstattungen hätten.

16:51 Viele offene Fragen In der Schweiz sei erstmals ein Kind gestorben, das sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, wie Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag vor den Medien erklärte. Das im Kanton Aargau wohnhafte Kind habe sich im Ausland angesteckt, so Kuster. Das Kind starb nach einer Hirnhautentzündung, heisst es beim Kantonsärztlichen Dienst im Aargau. Nach wie vor bleiben aber viele Fragen offen.

16:36 Bundesrat beantragt zusätzliche 15 Milliarden Der Bundesrat beantragt dem Parlament zusätzlich rund 15 Milliarden Franken zur Bewältigung der Corona-Krise. Der grösste Teil davon ist für die Arbeitslosenversicherung (ALV) bestimmt. Die Finanzkommission des Nationalrats hat ohne Gegenstimme die Kredite gutgeheissen. Mit dem Geld sollen die Kosten der Kurzarbeitsentschädigung gedeckt werden. In der ausserordentlichen Session hatten die Räte bereits 6 Milliarden Franken für die Arbeitslosenversicherung bewilligt. Zudem erhöhte der Bundesrat die Verschuldungslimite der Sozialversicherung um 8 Milliarden Franken.

16:18 Drive-In-Testzentrum in Luzern wird nicht mehr benötigt Weil es im Kanton Luzern weniger Neuansteckungen mit dem Coronavirus gibt, können die Spitäler und Hausarztpraxen die Tests alleine bewältigen. Die ergänzenden Testangebote des Kantons werden nicht mehr benötigt. Deshalb werde das Drive-In-Testzentrum beim Armee Ausbildungszentrum in Luzern per Ende Mai eingestellt, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Gleiches gelte für das Angebot, sich mithilfe der Spitex zu Hause auf das Coronavirus testen zu lassen.

15:55 Armeeeinsatz im Gesundheitswesen abgeschlossen Die Armee hat am Freitag ihren Corona-Einsatz für das Gesundheitswesen abgeschlossen. Seither wurden rund 280 Aufträge in der ganzen Schweiz erfüllt. Es verbleiben noch rund 1000 Militärangehörige im Assistenzdienst, wie die Armee heute mitteilte. Mit der Auslösung der Mobilmachung am 16. März 2020 hatte der Bundesrat die Armee beauftragt, das zivile Gesundheitswesen, die Eidgenössische Zollverwaltung und die kantonalen Polizeikorps mit bis zu maximal 8000 Armeeangehörigen zu unterstützen. Seither haben zeitweise bis zu 5000 Armeeangehörige in allen Schweizer Kantonen sowie im Fürstentum Lichtenstein rund 300'000 Diensttage geleistet. Sämtliche Aufträge konnten zur vollsten Zufriedenheit der zivilen Behörden erfüllt werden. Legende: Keystone

15:50 194'000 Anmeldungen für Erwerbsersatzentschädigung Bis Mitte Mai sind über 194'000 Anmeldungen für eine Corona-Erwerbsersatzentschädigung bei den Ausgleichskassen eingereicht worden. Bei rund 2000 Fällen und damit bei einem Prozent der Anmeldungen gingen Einsprachen gegen die Entscheide ein. Die Ausgleichskassen konnten innert zwei Monaten Leistungen im Umfang von 553 Millionen Franken ausbezahlen, wie die Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen und die Vereinigung der Verbandsausgleichskassen mitteilten. Die Anmeldungen seien zum grössten Teil bereits verarbeitet worden, davon 99 Prozent «speditiv». Legende: Keystone

15:24 Republikaner sollen positiven Covid-19-Test verheimlicht haben Demokraten im US-Bundesstaat Pennsylvania haben den Rücktritt republikanischer Kollegen gefordert. Dies, nachdem durchgesickert war, dass einer von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ohne dies zu melden. Andrew Lewis hatte sich nach dem Test in Quarantäne begeben. Eigene Parteikollegen hatte er dann offenbar gewarnt, diese haben sich ebenfalls in Selbstisolation begeben. Die Erkrankung öffentlich machen wollte er jedoch nicht. «Sie haben sich gegenseitig gewarnt, uns jedoch nicht», so die erbosten Demokraten zu ihrer Rücktrittsforderung an die politischen Gegner.

15:11 Sorge um zwei Kinder im Kanton Basel-Stadt Zwei neue Fälle einer Corona-Infektion sind im Kanton Basel-Stadt gemeldet worden, beide betreffen Kinder an einem Schulstandort. Betroffen sind eine Primarschulklasse und eine Kindergartenklasse der Schule «Isaak Iselin». Das Mädchen und der Knabe sind laut einer Mitteilung des Gesundheitsdepartments Geschwister. Die weiteren Familienmitglieder wurden unter Quarantäne gestellt. Dies wird nun ebenso für die beiden betroffenen Klassen gelten. Kantonsarzt Thomas Steffen sagt dazu: «Wir kennen die Ansteckungsquelle nicht und möchten im Sinne des Gesundheitsschutzes für die Schule und den Kindergarten nicht zu früh locker lassen. Deshalb haben wir entschieden, die Quarantäne nebst für die weiteren Familienangehörigen der Geschwister auch für die betroffenen Klassen und einzelne Lehrpersonen auszusprechen.» Ab heute bis und mit nächsten Freitag werden sich nun rund 70 Personen in Quarantäne begeben müssen.

15:02 Spontane oder organisierte Treffen Kann am Pfingstwochende nun zusammen grilliert werden oder nicht? Grillpartys bis 30 Personen sind ab morgen Samstag erlaubt – aber nur spontan und im öffentlichen Raum. Wenn die Partys organisiert werden, wäre das noch nicht möglich, so Susanne Kuster vom Bundesamt für Justiz. Der Grund: Momentan gilt noch bis zum 6. Juni das Veranstaltungsverbot. Eine organisierte Grillparty würde unter das Veranstaltungsverbot fallen. Eine spontane Feier jedoch ist erlaubt, weil sich ab Samstag wieder Personengruppen bis 30 Menschen im öffentlichen Raum versammeln dürfen. Bis in einer Woche sei das Problem gelöst, weil das Veranstaltungsverbot fällt. Bis dahin gelte es, auch von Behördenseite, gesunden Menschenverstand walten zu lassen, teilt Kuster mit. 00:48 Video Susanne Kuster: «Spontane Grillpartys bis 30 Personen sind erlaubt» Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen

14:58 Plan B bei Abstimmungen im Herbst? Falls es eine zweite Welle geben sollte, wie würde man punkto Abstimmungen vorgehen? «Spätestens Juli sollten wir mögliche Massnahmen, also einen Plan B, diskutiert haben», meint Barbara Perriard.

14:54 Eigenverantwortung in der Bergbahn In Bergbahnen könne es gut sein, dass 80 Leute in der Kabine zusammengepfercht sind. Wieso gibt es da keine Maskenpflicht, so die Frage eines Journalisten. Es gelte auch da die Eigenverantwortung, wie auch beim öffentlichen Verkehr, so Stefan Kuster. Es gelte die Empfehlung, eine Maske zu tragen, wenn die Distanzregeln nicht eingehalten werden können.

14:52 Gattiker: Schengen-Raum bis anfangs Juli offen Der Bundesrat habe seine Agenda gesetzt, so Gattiker. Bis am 6. Juli soll der Schengen-Raum offen sein. «Es ist eine Dynamik im Gang, dass sich die Staaten eine Rückkehr zur Normalität ersehnen». Man habe ein Patchwork im Schengen-Raum, aber die Sehnsucht nach Normalität sei gross. «Die Agenda des Bundesrates sollte realistisch sein.»

14:51 «Wir sind in engem Kontakt mit Italien» Gibt es Neuigkeiten, wie es mit der Grenze zu Italien weitergeht? So die Frage eines italienischsprachigen Journalisten. Man sei in intensiven Gesprächen, so Mario Gattiker – und man hoffe, bald Antworten zu haben. Doch man habe zurzeit noch nichts Neues zu berichten. 00:26 Video Gattiker: «Wir sind in Kontakt mit Italien» (ital.) Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen