Der Ticker startet um 6:50 Uhr

9:31 Nidwalden steckt 400 Personen in Quarantäne 400 Personen müssen im Kanton Nidwalden in Quarantäne. Sie sind am Freitag- und Samstagabend in zwei Ausgehlokalen mutmasslich mit einer Person zusammengetroffen, bei der sich nachträglich eine Covid-19-Erkrankung herausgestellt hatte. Dabei handelt es sich um eine jüngere Person, welche eine Diskothek in Wolfenschiessen und ein Jugendlokal in Stans besucht hatte, wie die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilte. Die meisten Kontakte konnten aufgrund der Gästelisten ermittelt werden. Beide Lokale verfügten zwar über gültige Schutzkonzepte, eine Maskenpflicht oder getrennte Sektoren waren darin aber nicht enthalten. Da sich die Gäste mischten, war eine Eingrenzung der Kontakte nicht möglich. Deshalb ordnete der Kantonsarzt für alle Gäste und das Personal eine zehntägige Quarantäne an.

9:21 Corona-Pandemie als Fluch und Segen für Roche Die enorme Nachfrage nach Tests zur Diagnose von Infektionen mit dem Coronavirus hat dem Pharmariesen Roche Schub verliehen. Die Diagnostik-Division des Schweizer Konzerns steigerte den Umsatz in den ersten neun Monates 2020 wechselkursbereinigt um neun Prozent auf den Rekordwerte von 9.7 Mrd. Franken, wie Roche mitteilte. Im dritten Quartal belief sich das Plus gar auf 18 Prozent. Insgesamt verkaufte Roche aber in den ersten neun Monaten weniger Medikamente. Besonders eingebrochen ist der Absatz in der ersten Phase des Lockdowns. Im Frühling gingen weniger Menschen zu einer Ärztin oder einem Arzt. Konzernweit legten die Umsätze um ein Prozent auf 44 Mrd. Franken zu. Legende: Gut verdient hat Roche bisher in diesem Jahr mit Corona-Tests. Keystone

7:42 Epidemiologe Tanner fordert weitere Massnahmen Was tun gegen die steigenden Corona-Zahlen in der Schweiz? Epidemiologe Marcel Tanner sagt, es sei jetzt der Moment, mit zusätzlichen Massnahmen einzugreifen, denn nun könne man noch reagieren. Er fordert unter anderem wieder mehr Homeoffice und eine Maskenpflicht in allgemeinen Innenräumen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hohe Corona-Fallzahlen Tanner im Interview: «Privatanlässe sollte man disziplinierter angehen» 15.10.2020 Mit Audio

7:27 Luftverkehr in China normalisiert sich In China erholt sich der Flugverkehr zunehmend von den Folgen der Coronakrise. Nach Angaben der Behörde für zivile Luftfahrt gab es im September 371'000 Inlandflüge. Das waren 3.5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Passagierzahl lag bei 47.75 Millionen. Das entsprach 98 Prozent des Wertes vor Jahresfrist.

7:07 Sprunghafter Anstieg der Fälle in Deutschland In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut einen sprunghaften Anstieg der Corona-Fälle gemeldet. Binnen 24 Stunden seien 6638 Neuinfektionen gemeldet worden, so das RKI. Das sind rund 1500 mehr als am Mittwoch. Bislang waren Ende März mit knapp 6300 Neuinfizierten die meisten registriert worden. Allerdings sind die jetzigen Werte nicht mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.