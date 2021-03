Der Ticker startet um 5:53 Uhr

19:25 Niederlande verlängern Shutdown und pochen auf Corona-Pass Die Niederlande wollen einen Corona-Pass einführen und damit geimpften oder negativ getesteten Bürgern mehr Freiheiten geben. Eine entsprechende App fürs Handy werde zurzeit entwickelt und könne bereits im Sommer vorliegen, sagte Gesundheitsminister Hugo de Jonge dem TV-Sender NOS. Damit könnten Bürger reisen, ein Konzert besuchen oder ins Restaurant gehen. Zuvor müssen rechtliche Fragen geklärt werden. Die App soll nur angeben, ob die Person immun ist und nicht, ob jemand geimpft oder negativ getestet ist. «Wir wollen keine Impfpflicht, auch keine indirekte», sagte der Minister. Zunächst müsse aber zweifelsfrei geklärt sein, dass Geimpfte das Virus nicht doch verbreiten können. Die Niederlande verlängern zudem den Shutdown bis mindestens Ende Monat. Das gab Ministerpräsident Mark Rutte bekannt, der auf die weiterhin vergleichsweise hohe Zahl von Neuinfektionen verwies. Legende: Im kleinen Kreis finden in den Niederlanden für negativ getestete Personen bereits wieder Konzerte statt. Reuters

19:05 Fallzahlen sinken in Grossbritannien weiter In Grossbritannien fällt die Zahl der neuen Corona-Infektionen auf den niedrigsten Stand seit dem 28. September. In den vergangenen 24 Stunden wurden 4712 positive Tests gemeldet nach 5177 am Vortag, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. An oder mit dem Virus starben am Montag 65 Menschen. Das ist der geringste Wert seit dem 12. Oktober. In Grossbritannien haben mehr als 22.37 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten.

18:31 Pariser Spitäler sollen weniger Operationen durchführen Um die Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu erhöhen, sollen die Spitäler im Grossraum Paris bis zu 40 Prozent ihrer medizinischen Aktivitäten wie beispielsweise geplante Operationen reduzieren. Das hat die regionale Gesundheitsbehörde ARS angewiesen, wie diese bestätigte. Weit mehr als 900 Menschen liegen im Grossraum Paris auf der Intensivstation. Der Generaldirektor der ARS Île de France, Aurélien Rousseau, befürchtet, dass die zwei kommenden Wochen besonders schwierig werden, wie die Zeitung «Le Parisien» aus einem internen Brief der Behörde an die Kliniken zitiert. In der französischen Hauptstadt gilt eine erhöhte Corona-Warnstufe. In Frankreich ist seit Wochen eine strikte Ausgangssperre in Kraft. Einkäufe oder Spaziergänge sind nach 18.00 Uhr verboten, Ausnahmen gelten etwa für den Arbeitsweg.

17:50 Umfrage: Mehrheit der Schweizer mit Massnahmen einverstanden In der Schweiz ist eine Mehrheit der Bevölkerung einer Umfrage zufolge mit den behördlichen Massnahmen gegen das Coronavirus einverstanden. In der Westschweiz ist der Anteil jener, der die Massnahmen ablehnt, deutlich grösser als in der Deutschschweiz. In der Umfrage von Marketagent Schweiz unter 1004 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz im Alter von 14 bis 74 Jahren gaben 55 Prozent an, sie seien mit den behördlichen Massnahmen sehr oder eher einverstanden. Zwischen den Geschlechtern gab es kaum Unterschiede. 26 Prozent der Befragten waren bei der Einschätzung unentschlossen. 19 Prozent lehnten die Massnahmen eher oder voll und ganz ab. Die Meinung zu den Massnahmen hängt der Umfrage zufolge etwa von der politischen Gesinnung, dem Bildungsniveau und auch vom Geschlecht ab. Die repräsentative Umfrage wurde vom 4. bis 15. Februar 2021 durchgeführt. 05:14 Video Aus dem Archiv: Corona-Massnahmen belasten Schweizer Jugendliche Aus 10 vor 10 vom 22.02.2021. abspielen

17:03 Finnland schränkt öffentliches Leben weiter ein In Finnland sind weitere Massnahmen eingeführt worden. In vielen Regionen des Landes müssen Studenten und Schüler der Oberstufen für die nächsten drei Wochen zu Hause unterrichtet werden. Trainings- und Freizeitaktivitäten für Kinder über 12 Jahren wurden eingestellt. Es wird empfohlen, dass sich nicht mehr als sechs Personen an einem Ort treffen. Ausserdem müssen in 15 der 19 finnischen Regionen die Restaurants, Kneipen und Nachtclubs schliessen. Zulässig ist nur noch der Verkauf von Gerichten zum Mitnehmen. Bereits am Freitag trat ein Gesang- und Tanzverbot in Kraft, das bis Ende Juni gilt. Finnland gehört zu den Ländern in Europa, die die Pandemie am besten gemeistert haben. Doch in den letzten Wochen ist die Zahl der Neuinfektionen rapide angestiegen.

16:28 Nationalrat tritt auf Covid-19-Gesetzesdebatte ein Der Nationalrat befasst sich derzeit mit der Änderung des Covid-19-Gesetzes. Nach 1h45min Eintretensdebatte ist er widerstandslos auf die Covid-19-Gesetzesdebatte eingetreten. «Eintreten unbestritten. Eintreten somit beschlossen», sagte Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP/BE). Es läuft nun die Detailberatung – voraussichtlich dauert sie bis in die Abendstunden.

15:52 Schweiz übernimmt tschechische Covid-Patienten Die Schweiz übernimmt einige Corona-Patientinnen und Patienten aus Tschechien, um sie hier behandeln zu lassen. Das bestätigt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage von SRF. Die schweizerischen und tschechischen Behörden sind derzeit in Kontakt, um die konkreten Bedürfnisse und die weiteren Schritte zu klären. In Tschechien sind die Zahlen von Corona-Neuinfektionen und Todesfällen derzeit hoch. Am Sonntag waren knapp 7900 Menschen in stationärer Behandlung. Davon waren mehr als 1700 in einem schweren Zustand oder mussten beatmet werden.

15:29 Israel: Impfung für Palästinenser mit Arbeitserlaubnis in Israel Die israelischen Behörden haben offiziell mit Corona-Impfungen von Palästinensern begonnen, die eine Arbeitserlaubnis für Israel und die Siedlungen im Westjordanland besitzen. Dazu wurden an mehreren Kontrollpunkten Impfstationen errichtet. Die Massnahme sei «in unserem gemeinsamen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interesse, da wir in einer einzigen epidemiologischen Region leben», sagte der Leiter der israelischen Behörde Cogat. Impfwillige konnten über ihre israelischen Arbeitgeber Termine vereinbaren. Rund 100’000 Palästinenser besitzen eine Arbeitserlaubnis für Israel. In Israel erhielten bislang rund fünf Millionen Menschen eine Erst- und etwa 3.8 Millionen auch eine Zweitimpfung. Mögliche Lieferungen und Impfungen durch Israel waren kontrovers diskutiert worden. Organisationen wie Amnesty International hatten Israel dazu aufgerufen und dies mit dessen Verantwortung als Besatzungsmacht begründet. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat Israel offiziell nie um Impfstoffe gebeten, sieht es als Besatzungsmacht aber ebenfalls zu Unterstützung verpflichtet. Die Palästinenser weisen auch darauf hin, dass in den Friedensverträgen mit Israel eine Zusammenarbeit bei der Epidemiebekämpfung festgeschrieben wurde. Gemäss dieser Verträge liegt die Verantwortung für den Gesundheitsbereich allein bei der PA. 00:35 Video Palästinensische Arbeiter erhalten Impfung in Israel Aus News-Clip vom 08.03.2021. abspielen

14:48 Masken-Debakel: Schweizer Armee erhält neue Schutzmasken Die Schweizer Armee kann ihre Schutzmasken der Firma Emix Trading AG zurückgeben. Die beiden Parteien hätten sich darauf geeinigt, dass Emix Trading sämtliche von ihr gelieferten und noch bei der Armeeapotheke eingelagerten FFP2-und KN95-Masken zurücknehme und durch frische FFP2-Masken mit längerem Verfalldatum ersetze. Der Austausch werde bis Anfang April 2021 vollzogen. Der Armee entstünden keine Mehrkosten, teilte das Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mit. Betroffen sind auch diejenigen Masken, die vorsorglich aufgrund eines möglichen Schimmelpilzbefalls zurückgerufen worden waren. Im Februar hatte es bei der Armeeapotheke geheissen, die Masken seien «absolut unbedenklich». Sie seien aber trotzdem noch nicht verwendbar, weil sie zuerst von einem Prüfinstitut in Deutschland neu zertifiziert werden müssten. Seit Ende März 2020 beschafft die Armee gemäss Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) medizinische Güter zu Gunsten des Gesundheitswesens in der Schweiz. Die Emix-Masken wurden zum damaligen Zeitpunkt von einem bundeseigenen, nicht akkreditierten Labor überprüft und für brauchbar befunden. Audio Aus dem Archiv: Das Maskendebakel der Armeeapotheke 03:09 min, aus Rendez-vous vom 11.02.2021. abspielen. Laufzeit 03:09 Minuten.

14:08 Bündner Schulen starten mit Corona-Massentests An den Schulen im Kanton Graubünden haben am Montag regelmässige Massentests gegen das Coronavirus begonnen. Tausende Schulkinder und Lehrpersonen können sich ab sofort wöchentlich auf das Virus testen lassen. Gemäss dem Kanton ist die Teilnahme an den Spucktests freiwillig. Schulkinder werden nun wöchentlich zum Speicheltest gebeten. 19'000 Schülerinnen und Schüler aus allen Altersstufen machen laut dem Kanton bei dieser Aktion mit. Bei dem Testverfahren wird laut Mitteilung den Kindern und Lehrpersonen ein Röhrchen mit Salzwasser abgegeben. Die Lösung müssen sie während sechzig Sekunden gurgeln, und diese zurück ins Röhrchen spucken. Die Lehrperson mischt schliesslich die Proben der ganzen Klasse zusammen. Dieses sogenannte Pooling-Verfahren habe den Vorteil, dass das Labor nur einen Test auswerten muss, erklärte der Kanton. Fällt dieser positiv aus, werden alle Personen der Klasse nochmals getestet. So würden auch Infizierte ohne Symptome gefunden und Infektionsketten unterbrochen.

13:28 Das BAG meldet 2744 neue Fälle und 16 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2744 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1073 . Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'927 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 872 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 73.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 65.0 Prozent.

13:15 Syriens Präsident Baschar al-Assad positiv auf Corona getestet Syriens Präsident Baschar al-Assad und seine Frau Asma sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beiden gehe es gesundheitlich gut, teilte das syrische Präsidialamt mit. Legende: Bashar (Mitte links im Bild) und seine Frau Asma al Assad haben sich testen lassen, nachdem sie leichte Symptome der Krankheit gezeigt haben. Beide sind zu Hause isoliert. Keystone

12:55 Veranstaltungsbranche: Umsatzeinbruch von über 55 Prozent Das Coronajahr 2020 war kein leichtes für die Veranstaltungsbranche. Sie erlitt einen Umsatzeinbruch von 57 Prozent auf noch 3.2 Milliarden Franken, wie der Verband «Swiss LiveCom Association EXPO EVENT» mitteilt. Insgesamt seien 17'000 Projekte abgesagt worden, hiess es in dem Communiqué. Daraus habe ein Abbau von 4460 Arbeitsplätze resultiert. Erhoben wurde diese Daten in einer Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands. Die Veranstaltungsbranche der Schweiz habe im Januar 2021 noch 1030 Unternehmen, 18'500 Mitarbeiter und 40'000 freiwillige Helfer umfasst, hiess es ausserdem.

12:08 Mehr Härtefallhilfe in Graubünden, aber keine zusätzliche Mietbeteiligung Die Bündner Regierung hat die Corona-Härtefallhilfe für Unternehmen auf 200 Millionen Franken verdoppelt. Der Nachtragskredit von 100 Millionen Franken muss aber noch von der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) bewilligt werden. Die Regierung geht davon aus, dass sich der Bund am gesamten Härtefall-Programm mit bis zu 158 Millionen Franken beteiligen wird, wie sie mitteilte. Die finanzielle Belastung des Kantons werde sich somit mit insgesamt 42 Millionen Franken in Grenzen halten, hiess es. Der Kanton Graubünden soll sich während der Coronakrise aber nicht zusätzlich an den Geschäftsmieten von Betrieben beteiligen. Fixkosten für Mieten würden schon in den Härtefallmassnahmen berücksichtigt. Das schreibt die Bündner Regierung in einer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss der SP. Diese hatte gefordert, dass die Bündner Regierung dem Vorbild des Kantons Baselland folgt. Dort übernimmt der Kanton ein Drittel der Mietkosten von Betrieben, sofern diese sich um eine generelle Mietreduktion bemühen.

11:15 Toskana und Malediven neu auf Risiko-Liste des BAG Kehrt man von der Trauminsel Malediven in die Schweiz zurück, muss man neu in zehntägige Quarantäne. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Liste mit den Risikoländern erweitert. Neu sind folgende Länder: Antigua und Barbuda, Barbados, Chile, Kuwait, Luxemburg, Malediven, Moldawien, Peru Zudem folgende Regionen in Italien und Österreich: Abruzzen, Kampanien, Ligurien, Molise, Toskana sowie Kärnten, Niederösterreich, Steiermark Die komplette Liste des BAG finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

10:05 Auch im Januar trifft die Coronakrise die Hotelübernachtungen Die Coronakrise hat sich bei den Schweizer Hotelübernachtungen auch im Januar manifestiert. Im ersten Monat des Jahres checkten erneut deutlich weniger Gäste in Schweizer Hotels ein als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahr brachen die Übernachtungen im Januar um rund 58 Prozent auf noch 1.3 Millionen ein, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Das waren etwa 1.8 Millionen weniger als in der Vorjahresperiode. Damit ging der Krebsgang auch zu Beginn des neuen Jahres weiter. 2020 hatten die Logiernächte wegen der Coronapandemie einen historischen Tiefststand erreicht. Die Schweizer Hotellerie wurde in das Jahr 1950 zurückkatapultiert. Wegen der Einreiserestriktionen blieben vor allem die Gäste aus dem Ausland aus. Legende: SRF

9:15 Wie durch die Coronakrise das Vertrauen in die Regierung bröckelt «Ist das wirklich Deutschland?», fragt der «Spiegel». Die deutsche Regierung erlebt aktuell eine besorgniserregende Erosion öffentlichen Vertrauens. Denn nach vier Monaten Teil-Shutdown steht Deutschland bei den Inzidenzwerten (anders als bei den Todesfällen) nicht viel besser da als die «nachlässige» Schweiz. Die Analyse von Peter Voegeli.

8:25 Neuseeland will alle Einwohner mit BioNTech/Pfizer-Vakzin impfen Neuseeland stockt die Bestellung des Impfstoffes der Partner BioNTech und Pfizer um weitere 8.5 Millionen Einheiten auf. «Dies bringt unsere gesamte Bestellung auf 10 Millionen Dosen oder genug für 5 Millionen Menschen, um beide Impfungen zu erhalten, die benötigt werden, um vollständig gegen Covid-19 geimpft zu sein», teilt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit. Die Entscheidung für das Vakzin als Hauptimpfstoff des Landes sei gefallen, nachdem eine Studie eine 95-prozentige Wirksamkeit belegt habe. Legende: Neuseeland rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit den zusätzlichen Einheiten. Keystone

7:43 Nationalrat nimmt Beratungen zum Covid-19-Gesetz auf Der Nationalrat debattiert heute Montag über die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes. Der Antrag seiner Wirtschaftskommission (WAK-N), den 22. März als Öffnungsdatum ins Gesetz zu schreiben, dürfte wegen fehlender Unterstützung von FDP und Mitte nicht durchkommen. Zu reden geben dürfte weiter der Antrag der Kommission, dass die wissenschaftliche Taskforce des Bundes ausschliesslich mit ihrem Präsidenten, derzeit Martin Ackermann, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten soll. Ursprünglich wollte es eine Kommissionsmehrheit der Taskforce ganz verbieten, öffentlich Stellung zu nehmen. Die Kommission kam dann aber auf ihren Antrag zurück und überarbeitete ihn.