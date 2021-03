Zuvor hatten unter anderem bereits die Bundesstaaten Alaska und Mississippi die Impfung für alle Bewohner ab 16 Jahren ermöglicht. In Ohio soll es ab kommender Woche soweit sein, in Connecticut ab dem 5. April. Nach dem Willen von US-Präsident Joe Biden müssen dies spätestens ab 1. Mai alle Bundesstaaten ihren Bürger ermöglichen.

32 Prozent hielten sie für angemessen, 31 Prozent gingen die Massnahmen nicht weit genug. 22 Prozent wollten aufgrund der neuen Massnahmen ihre Planungen für die Osterfeiertage ändern, bei 76 Prozent hätten sie indes keinen Einfluss, hiess es zudem. 76 Prozent wollten sich an die für die Ostertage geltenden verschärften Kontakt-Beschränkungen halten. 86 Prozent der Befragten teile die Kritik daran, dass Reisen nach Mallorca möglich sind, in deutsche Feriengebiete aber nicht. Forsa befragte den Angaben zufolge am 23. März 1011 Personen.

Die Regierung arbeite an einem neuen Plan zur Unterstützung von Unternehmen, die durch die Coronakrise in eine finanzielle Notlage gekommen sind, versprach Rutte.

Keystone

Die Impfung sei eine nationale Priorität, betonte Macron. Es müsse in allen offenen Zentren aufs Höchste geimpft werden, auch abends oder nachts. Stand Montagabend hatten in Frankreich fast 6.4 Millionen Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Um die Corona-Impfungen in Frankreich schneller voranzutreiben, will Präsident Emmanuel Macron auch Studierende und Medizinpersonal im Ruhestand einsetzen. Mit einer entsprechenden Genehmigung sollten sie ebenso wie die Feuerwehr für Impfungen mobilisiert werden, sagte Macron beim Besuch einer Apotheke in Valenciennes.

Im Rahmen eines ersten Pilotprojekts hatte der Kanton bereits am 17., 18. und 19. März in Zermatt und am 20. März in Täsch die ersten Massentests durchgeführt. Zu diesen Tests waren alle Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen worden. 1254 Personen wurden getestet, bei 24 Personen sei der Test positiv gewesen.

In einer gemeinsamen Mitteilung beklagen der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSSS), die Gewerkschaft VPOD und der Verband der Forschenden an Universitäten und ETH (actionuni), dass wissenschaftliches Arbeiten durch Corona-Massnahmen weitgehend behindert und zeitweise ganz blockiert werde.

Die Menschen im Vereinigten Königreich waren aufgerufen, der mehr als 125'000 Corona-Toten mit einer Schweigeminute zu gedenken. Auch andere Mitglieder der Royal Family meldeten sich zu Wort. «Wir alle haben uns von dem Einfallsreichtum inspirieren lassen, den wir erlebt haben, sind dankbar für die Hingabe, die so viele gezeigt haben, und unbeschreiblich bewegt von den Opfern, die wir gesehen haben», sagte Prinz Charles in einer Videobotschaft.

Zum Jahrestag des ersten Corona-Lockdowns in Grossbritannien hat das Königshaus der Opfer der Pandemie gedacht. «Während wir uns auf eine strahlendere gemeinsame Zukunft freuen, legen wir heute eine Pause ein, um über Trauer und Verlust nachzudenken, die so viele Menschen und Familien weiterhin empfinden, und würdigen den unermesslichen Dienst derer, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben», heisst es in einer Mitteilung von Queen Elizabeth II.

Seit dem Lockerungsschritt vom 1. März ist die Bevölkerung in der Schweiz wieder mehr unterwegs. Die Leute gehen wieder häufiger einkaufen, es pendeln aber auch wieder mehr Menschen zur Arbeit. Das sagte Beat Fischer von Intervista gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Forschungsinstitut erstellt einmal wöchentlich einen Report zur Mobilität, Link öffnet in einem neuen Fenster in der Schweiz.

Auch in der Betrachtung nach Sprachregionen zeigt sich ein enormer Rückgang der Kinoeintritte, in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz mit einem Minus von 70 Prozent noch stärker als in der Deutschschweiz mit einem Minus von 62 Prozent. In diesem Unterschied könnte sich abbilden, dass die Romandie und das Tessin vor allem von der ersten Corona-Welle stärker betroffen waren als die Deutschschweiz.

Kinoeintritte und Ticketeinnahmen sind 2020 jeweils um 65 Prozent zurückgegangen. Es gab fast nur noch die Hälfte an Vorstellungen und das Angebot an neuen Filmen hat sich um 43 Prozent reduziert. Das geht aus der Film- und Kinostatistik 2020 hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) vorlegte.

Die Baselbieter Regierung «missbilligt» das Verhalten der Organisatoren der Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen vom Samstag in Liestal, an der kaum jemand eine Schutzmaske getragen hatte. Sie sieht aber keine Handhabe, diese strafrechtlich zu belangen.

Wie der Verein weiter mitteilte, bietet der Verein ab sofort auch in der Romandie eine Anlaufstelle sowie eine erweiterte Erreichbarkeit in der Deutschschweiz an. Diverse Online-Angebote, wie Online-Gesprächsgruppen, stehen jungen Eltern zur Verfügung.

Frauen, die in Pandemie-Zeiten ein Kind zur Welt bringen, werden mit zusätzlichen Ängsten und einem verstärkten Gefühl des Alleinseins konfrontiert. Die Anfragen beim Verein Postpartale Depression Schweiz, Link öffnet in einem neuen Fenster in Thalwil sind im vergangenen Jahr um 40 Prozent gestiegen. Die Isolation, die fehlende Unterstützung aus dem Umfeld, zum Beispiel durch die Grosseltern, und die Unsicherheiten bezüglich der Zukunft belasteten viele betroffene Frauen, schreibt der Verein.

Die Anmeldung erfolgt in zwei Schritten, wie der Kanton mitteilte. In einem ersten Schritt erfolgt die Registrierung. Der zweite Schritt ist dann die Buchung der beiden Impftermine und die Auswahl des Impfortes.

Wie aus der umfassenden Rahmenvereinbarung der Regierung mit fast allen dänischen Parlamentsparteien hervorgeht, dürfen etwa Coiffeure und vergleichbare Dienstleister nach Ostern landesweit wieder öffnen. Danach soll ein Corona-Pass eine Rückkehr zur neuen Normalität ermöglichen. Mit diesem soll man dann unter anderem per App auf dem Smartphone Impfungen, negative Tests und überstandene Infektionen nachweisen können. Im Wesentlichen soll es dann in 14-Tages-Intervallen weitergehen mit den Lockerungen. Bei lokalen Ausbrüchen solle auf lokaler Ebene schnell und einfach eingegriffen werden.

Dänemark will sich im Zuge der voranschreitenden Impfkampagne in den kommenden Wochen nach und nach von den geltenden Corona-Massnahmen verabschieden. Das erklärte Ziel: Das öffentliche Leben soll mit wenigen Ausnahmen wieder ohne Einschränkungen sein, sobald alle Risikogruppen und alle Menschen über 50, die dies wünschen, ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Für gewisse Bereiche sollen aber Einschränkungen bestehen bleiben, etwa für Grossveranstaltungen und das Nachtleben.

Böögg-Verbrennung dieses Jahr in Uri

Nun ist es Tatsache: Die Verbrennung des «Böögg», Hauptfigur am Zürcher Sechseläuten, findet coronabedingt in Uri statt, konkret in der Schöllenenschlucht. Dort soll er, gut abgeschirmt vom Publikum und BAG-konform, «sicher verbrannt werden», wie es in der Medienmitteilung des Kantons Uri heisst. Dass der «Böögg» nach Uri reist, ist kein Zufall: Der Kanton Uri war schon letztes Jahr als Gastkanton am Zürcher Sechseläuten vorgesehen und muss nun auch dieses Jahr auf die Ehre verzichten. Wegen der Pandemie kann das Zürcher Sechseläuten auch dieses Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden, mit Kinderumzug, Zug der Zünfte, der «Böögg»-Verbrennung auf dem Sechselätuenplatz und einem Gastkanton, der sich in der Zürcher Altstadt präsentieren darf. Als nette Geste des «Zentralkomitee der Zürcher Zünfte» (ZZZ), darf Uri nun wenigstens den ungewöhnlichen Gast empfangen und seiner weiteren Bestimmung zuführen.

Wie gut der Zürcher «Böögg» seinen Verpflichtungen im fremden Kanton nachgehen kann, bleibt abzuwarten. Er ist ja dafür zuständig, den Sommer zu prognostizieren. Auch bei der Verbrennung in der Schöllenenschlucht gilt. Je kürzer es dauert, bis der Kopf explodiert, umso schöner ist der Sommer. Das macht er zuweilen nicht so schlecht: Den Jahrhundertsommer von 2003 zum Beispiel, hat der «Böögg» korrekt vorausgesehen: Sein Kopf explodierte in Rekordzeit, nach 5 Min. 42 Sek.