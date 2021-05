Der Ticker startet um 5:42 Uhr

21:23 Deutschland befürchtet Ansturm auf Arztpraxen Angesichts des Ansturms von Impfwilligen fordern Ärztevertreter die Bevölkerung auf, sich mit dem Bemühen um Impftermine in den Praxen zurückzuhalten. Als Folge der umfassenden Impfaktionen gebe es in manchen Praxen bereits Engpässe bei der Versorgung von Patienten, die nicht im Zusammenhang mit Corona stünden. Es gebe nicht genug Termine und nicht genug Impfstoff. Das werde sich voraussichtlich erst Mitte Juni ändern.

20:36 Öffnungsschritte in Österreich und Frankreich Nach monatelangem Shutdown macht Österreich einen grossen Schritt zurück in die Normalität. Hotels, Restaurants und Bars sind wieder offen, auch die Innenbereiche. Nach fast sieben Monaten geniessen die Menschen die Lockerungen. Allerdings gelten in der Gastronomie Einschränkungen. Bewirtet werden darf nur, wer von Covid genesen, geimpft oder negativ getestet ist. Auch in Frankreich atmeten die Menschen deutlich auf. Die Aussengastronomie, Geschäfte und die Theater sind unter Auflagen wieder geöffnet; die nächtliche Ausgangssperre wird nach hinten geschoben und beginnt nunmehr um 21.00 Uhr. 03:52 Video Lockerungsschritte in Österreich und Frankreich Aus Tagesschau vom 19.05.2021. abspielen

19:45 Auf den Balearen fällt die Testpflicht für geimpfte Inlandtouristen Mallorca und die anderen Balearen-Inseln heben die Testpflicht für geimpfte Inlandtouristen auf. Gelten soll das ab Sonntag für vollständig gegen Corona geimpfte Einreisende aus dem Inland, wie die regionale Ministerpräsidentin Francina Armengol am Rande der Eröffnung der internationalen Tourismusmesse Fitur in Madrid mitteilte: «Die Balearen sind die sicherste Tourismus-Destination des Mittelmeeres.» Von der Pflicht zur Vorlage eines negativen PCR-Tests werden dann auch jene Besucher befreit, die aus spanischen Regionen anreisen, in denen die sogenannte 14-Tage-Inzidenz unter 60 liegt. Das sind jedoch noch sehr wenige, darunter Valencia. Für Einreisende aus dem Ausland bleibt die Testpflicht aber bestehen. Legende: Die Balearen heben Testpflicht für geimpfte Inlandstouristen auf. Keystone

18:54 Stadt Luzern duldet keine Cupfeier Ein allfälliger Cupsieg des FC Luzern an Pfingstmontag soll in der Stadt Luzern nicht öffentlich gefeiert werden. Wegen den geltenden Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie sei eine öffentliche Feier nicht möglich, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. Im Communiqué drückt die Stadtregierung dem FCL zwar die Daumen, dass er in Bern gegen St. Gallen gewinnt und nach 29 Jahren den Pokal wieder in die Leuchtenstadt bringen kann. Die Vorfreude ist aber getrübt. Allfällige Siegesfeiern würden ihm Sorge bereiten, teilte der Stadtrat mit.

18:25 Sicher reisen trotz Corona Ein neues europäisches Sicherheitslabel für Hotels soll bei Touristen Vertrauen schaffen. Die EU-Staaten können dieses Zertifikat an touristische Einrichtungen vergeben, die entsprechende Vorgaben zu Gesundheit und Sicherheit einhalten, teilte die EU-Kommission mit. Das Label ist freiwillig. Das Siegel wurde gemeinsam von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und dem Europäische Komitee für Normung (CEN) entwickelt. Es werde den Unternehmen helfen, die Sicherheit vor der Sommersaison zu gewährleisten und so das Vertrauen von Reisenden, Anwohnern und Beschäftigten in den Tourismussektor zu stärken, sagte der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton. Im März hatte die Kommission das Komitee aufgefordert, diese Vorgaben zu entwickeln, um der Tourismusbranche vor dem Sommer eine konkrete Handreichung und den Touristen Sicherheit zu geben.

17:50 Regierung in London gerät unter Druck Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante breitet sich in Grossbritannien rasch aus. Es gebe 2967 bestätigte Fälle im Land, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock im Unterhaus in London. Das ist ein deutlicher Sprung von 28 Prozent im Vergleich zum Montag, als die Regierung 2323 Fälle gemeldet hatte. Betroffen sind vor allem mehrere Städte in Mittelengland, aber auch der Westlondoner Bezirk Hounslow sowie die schottische Grossstadt Glasgow. Hancock kündigte in diesen Gegenden mehr Corona-Tests und Testzentren an. Zudem soll dort die Impfkampagne forciert werden. Die Regierung gerät zunehmend unter Druck: Obwohl Indien auf einer «roten Liste» von Ländern steht, aus denen die Einreise nach Grossbritannien nur unter scharfen Auflagen möglich ist, landen täglich mehrere Direktflüge aus dem südasiatischen Land, wie britische Medien berichteten. Nach Informationen des Nachrichtensenders LBC News von Dienstagabend landeten seit dem 23. April, als Indien auf die «rote Liste» gesetzt wurde, 110 Flüge aus dem Land in Grossbritannien. Audio Indische Virus-Variante bereitet Grossbritannien Sorge 04:49 min, aus Rendez-vous vom 17.05.2021. abspielen. Laufzeit 04:49 Minuten.

17:24 Malawi zerstört knapp 20'000 Impfdosen Malawi hat fast 20'000 abgelaufene Dosen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Astra-Zeneca zerstört. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Das Land im südlichen Afrika habe 102'000 Dosen des Impfstoffs von der Beschaffungskommission der Afrikanischen Union (Avatt) erhalten, sagte Gesundheitsministerin Khumbize Chiponda der Nachrichtenagentur DPA. Davon seien 19'610 Dosen abgelaufen, bevor sie verabreicht werden konnten, so Chiponda. Legende: Keystone

16:52 Zürcher Nachtleben erwartet «konkrete Ansage» Die Zürcher Bar & Club Kommission (BCK) hat die Ankündigungen des Bundesrates zum Einsatz des Covid-Zertifikats verhalten optimistisch gestimmt. Es müsse allerdings noch viel passieren, dazu brauche es eine «konkrete Ansage», wann die Einschränkungen für das Nachtleben fielen. Die BCK erwarte, dass mit der Einführung des Covid-Zertifikats andere Massnahmen wie die Maskenpflicht unnötig würden, teilt sie heute Mittwoch mit. Damit die Nachtkultur eine wirkliche Perspektive erhalte, müssten zudem Pilotveranstaltungen im Clubsetting durchgeführt, der Zugang zu Tests vor allem für die junge, ungeimpfte Bevölkerung möglichst niederschwellig angelegt sowie die Veranstaltungsbranche in die Entwicklung des Covid-Zertifikats einbezogen werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Leben mit dem Coronavirus So soll das Covid-Zertifikat genutzt werden 19.05.2021 Mit Video

16:16 Keine Corona-Demonstration in Solothurn Die für den 29. Mai geplante Demonstration gegen das Covid-19-Gesetz in der Stadt Solothurn wird nicht bewilligt. Die Beschwerdekommission der Stadt hat eine Beschwerde gegen den ablehnenden Entscheid des Stadtpräsidiums abgewiesen. Der Verein «Stiller Protest», der bereits in verschiedenen Schweizer Orten Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen organisierte, hatte ein Gesuch für einen Protestmarsch mit Kundgebung in Solothurn eingereicht. Das Stadtpräsidium lehnte dieses am 22. April ab. Dagegen erhob der Rechtsvertreter des Vereins Beschwerde bei der städtischen Beschwerdekommission. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Solothurn 19.05.2021 Mit Audio

15:54 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz ist beendet. Die wichtigsten Informationen aus der heutigen Bundesrats-Sitzung können Sie hier nachlesen. Wir bedanken uns für das Interesse, halten Sie auf der News-App, auf srf.ch und hier im Liveticker weiterhin über das Coronavirus auf dem Laufenden.

15:53 Wird der Bund zum Investor bei Impfherstellern? Alain Berset führt aus, dass der Bundesrat einen guten Zugang zu Impfstoffen gewährleisten will. Heute wisse man sehr viel mehr als noch vor einem Jahr. Deshalb könne man nun Schritte tätigen für ab dem Jahr 2022. Um eine Stabilität zu gewährleisten. Primär gehe es um Lieferverträge und ein langfristiges Programm um Impfstoffe in der Schweiz herstellen zu können. Momentan wolle man keine eigene Produktionsstrassen aufbauen. 01:03 Video Der Bund will die Impfstoffproduktion sicherstellen Aus News-Clip vom 19.05.2021. abspielen

15:45 Entscheidet schlussendlich der Bundesrat, bis wann das Zertifikat zum Einsatz kommen soll? Entscheidet schlussendlich der Bundesrat, bis wann das Zertifikat zum Einsatz kommen soll? Dies möchte ein Journalist wissen. «Das Ziel des Bundesrates ist es, das Notwendige zu tun, nicht mehr.» Die Verhältnismässigkeit sei jeweils äusserst wichtig. Die Dauer hänge nicht nur vom Bundesrat ab, beim Reisen seien es die anderen Länder, welche die Vorgaben setzen würden, erklärt Berset.

15:41 Dürfen in der dritten Phase noch Zertifikate verlangt werden? Alain Berset meint dazu, dass das Ziel in der dritten Phase sei, in die Normalität zurückzukehren. Daran arbeite man und hoffe, dass es klappe. In dieser Phase seien Covid-Zertifikate im Inland nicht mehr vorgesehen. Private Betreiber könnten aber auch in dieser Phase noch Zertifikate verlangen, obwohl sie nicht mehr vorgesehen seien. 01:53 Video Ab wann ist das Zertifikat überflüssig? Aus News-Clip vom 19.05.2021. abspielen

15:38 Ständig für Tests bezahlen? Wenn man nicht geimpft ist, muss man dann ständig für Tests bezahlen? Dies möchte ein Journalist wissen. «Der Antigen-Test ist momentan gratis», sagt Masserey.

15:34 Wird das Zertifikat bei Grossveranstaltungen noch länger gebraucht? Berset meint dazu, dass es bei Risiko-Orten während der zweiten Phase das Covid-Zertifikat genutzt werde. Ziel sei es, dass es das Zertifikat in der dritten Phase im Inland nicht mehr brauche. Aktuell sehe es gut aus, aber man könne nicht ausschliessen, dass es hier wieder Änderungen gebe.

15:31 Wie sieht die Situation mit Lonza aus? Ein Journalist möchte wissen, was im Zusammenhang mit Lonza in den letzten Wochen geschehen sei. «Wir haben gemerkt, dass es ein Personalmangel gegeben hat», so Berset. Man habe sofort ein Programm gestartet, um neue Personen zu finden. Gewisse Personen habe man bereits gefunden, so Berset.

15:28 Ist ein Schutzkonzept im orangen Bereich nur mit Maske oder mit Zertifikat möglich? Ein Coiffeur oder ein Restaurant kann entscheiden, ob nur noch Personen mit Zertifikaten bedient werden, antwortet Mike Schüpbach. Das gehe aber beim Grundbedarf (Einkaufsläden und öffentlicher Verkehr) nicht. Das Zertifikat sei im orangen Bereich nicht vorgesehen, bei einer Veränderung der Situation könne dies aber angepasst werden.

15:26 Wird Schweizer Zertifikat von anderen Ländern akzeptiert? Ist es sichergestellt, dass das Schweizer Zertifikat von anderen Ländern akzeptiert wird? Dies möchte ein Journalist wissen. «Wir gehen davon aus, vor allem wenn es technisch funktioniert», so Bundesrat Alain Berset.

15:25 Wie wird das Covid-Zertifikat aussehen? Mike Schüpbach vom Rechtsbereich des BAG antwortet darauf, dass das Bundesamt für Informatik und Telekomunikation an der Entwicklung sei. Genaueres könne er aber nicht dazu sagen, man werde wieder informieren.