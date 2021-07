Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:07 Impfappell von Roche-CEO Für Roche-Chef Severin Schwan sind die Impfungen gegen die Covid-19-Erkrankung die «wichtigste Waffe» im Kampf gegen die Pandemie. «Das gilt für die reichen Länder, doch müssen auch die Impfraten in den Entwicklungsländern steigen.» Das sagte der Manager am Donnerstag in einem Video-Interview mit der Nachrichtenagentur AWP im Anschluss an die Publikation der Halbjahreszahlen von Roche. «Das Virus macht vor Grenzen nicht halt», fügte Schwan an. Es werde nun entscheidend sein, die Durchimpfung der Bevölkerung weltweit voranzubringen. Der Konzern hatte im ersten Halbjahr 2021 Covid-19-Tests für insgesamt 2,5 Milliarden Franken verkauft. Wie es mit den Absätzen diesbezüglich weitergeht, sei aber unklar. Es sei schwierig abzuschätzen, denn die Umsätze hingen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

15:10 Schwachstellen beim Covid-Zertifikat Sicherheitstests zum Covid-Zertifikat haben laut dem Bund bislang 136 mögliche Schwachstellen aufgedeckt. Dies teilte das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) am Donnerstag auf seiner Webseite mit. In einem 16-seitigen Bericht gibt die Behörde einen Überblick zu den bis letzte Woche gemeldeten Schwachstellen. Mehrere kritische Mängel würden noch analysiert und aus Sicherheitsgründen vorerst nicht veröffentlicht, hiess es. Teilweise wurden die gemeldeten Probleme bereits behoben. Teils besteht laut NCSC kein Handlungsbedarf, da die Entwicklung nach expliziten nationalen oder europäischen Vorgaben durchgeführt wurde, oder es sich vereinzelt um Fehleinschätzungen der Meldenden handelte. Getestet wurden unter anderem Systeme und deren Komponenten rund um das Ausstellen der Covid-Zertifikate. Ferner Dienste für die dezentrale Offline-Überprüfung gesperrter Zertifikate und die mobilen Apps für Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber sowie für die elektronische Überprüfung der ausgestellten Zertifikate. 00:46 Video Aus dem Archiv: EU wird Schweizer Covid-Zertifikat anerkennen Aus 10 vor 10 vom 06.07.2021. abspielen

14:22 Wirtschaftsexperten rechnen trotz Pandemie mit einem Wachstum Die Corona-Mutationen könnten zwar zu einer vierten oder gar fünften Welle führen. Wirtschaftlich sei die Pandemie aber überwunden, meinen die Ökonomen des Prognoseinstituts BAK Economics. Sie bestätigten daher am Donnerstag ihre BIP-Prognosen für die Schweiz vom Juni, die für das laufende Jahr auf +3.9 Prozent und für 2022 auf +3.2 Prozent lauten. Bereinigt man die Vorhersagen um Sportevents, die aufgrund der Präsenz einiger internationaler Sportverbände in der Schweiz jeweils einen grossen Einfluss auf die BIP-Zahlen haben, so wird weiterhin ein Zuwachs von 3.7 Prozent (2021) respektive von 3.0 Prozent (2022) erwartet. Legende: Ökonomen bleiben trotz Mutationen optimistisch für die Schweizer Konjunktur. Keystone

13:33 BAG meldet 861 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 861 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 611 . Das sind 68 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 9 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 81.89 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'499 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 128 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 62 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet. Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:53 Pflegeverband empfiehlt Impfung, lehnt Obligatorium jedoch ab Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) unterstützt die Covid-Impfstrategie des BAG und der Kommission für Impffragen (Ekif) ausdrücklich. Er empfiehlt entsprechend allen Pflegenden, die dies können, sich gegen Covid impfen zu lassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Corona-Impfung solle jedoch für alle Zielgruppen freiwillig sein. Der SBK unterstützt damit die Position des BAG und der Ekif. Ein Impfobligatorium für das Gesundheitspersonal, wie dies etwa Frankreich und England bereits beschlossen haben, hält der Berufsverband für nicht zielführend und ethisch fragwürdig. «Es ist zu befürchten, dass ein Impfobligatorium, unabhängig von der tatsächlichen Impfbereitschaft der einzelnen Person, der letzte Tropfen wäre, der das Fass zum Überlaufen bringt und noch mehr Pflegende aus dem Beruf treibt», wird Roswitha Koch, Leiterin der Pflegeentwicklung beim SBK, in der Mitteilung zitiert. Die Einhaltung von Schutzmassnahmen und eine allfällige Ausweitung der Teststrategie sind nach Ansicht des SBK zielführender. 02:21 Video Aus dem Archiv: Trotz steigender Fallzahlen keine neue Massnahmen Aus Tagesschau vom 20.07.2021. abspielen

12:06 Grossbritannien: Leere Regale und volle Mülltonnen Die hohe Zahl an Menschen in coronabedingter Quarantäne stellt Grossbritannien vor neue Herausforderungen. Mehrere Supermärkte haben Probleme, ihre Regale zu befüllen, wie britische Medien berichteten. In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos von ersten leeren Regalen. In manchen Orten fällt der BBC zufolge ausserdem die Leerung der Mülltonnen aus. Auch die Polizei warnt vor längeren Wartezeiten, da viele Kräfte ausfallen. Schätzungen zufolge sollen sich derzeit rund 1.7 Millionen Briten selbst isolieren, da sie entweder an Covid-19 erkrankt sind oder als enge Kontakte von Infizierten «gepingt» – also von der englischen Corona-App oder vom Gesundheitsdienst – benachrichtigt wurden. Legende: Die «Pingdemic», wie das Phänomen von britischen Medien bezeichnet wird, hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob vollständig Geimpfte der Pflichtquarantäne entgehen können und sich stattdessen täglich testen dürfen. Keystone

11:45 Grönland lockert Corona-Regel für Bus und Bahnen nach kurzer Zeit Bereits nach wenigen Tagen verabschiedet sich Grönland von der Regel, dass nur noch Menschen mit Corona-Impfung die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen dürfen. Diese erst am Dienstag in Kraft getretene Anforderung gilt nur noch bis einschliesslich Freitag und nicht wie geplant bis Ende des Monats, wie die grönländische Regierung nach Angaben des Rundfunksenders KNR und der Zeitung «Sermitsiaq» auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Nuuk bekannt gab. Grund dafür sind positive Entwicklungen bei der Infektionslage. Legende: Derzeit gibt es noch 26 aktive Corona-Fälle auf der grössten Insel der Erde. Das sind einige weniger als am Dienstag, dennoch ist das für Grönland mit seinen rund 56'000 Einwohnern verglichen mit früheren Phasen der Pandemie weiterhin ein hohes Niveau. Lange Zeit hatte es gar keine Neuinfektionen auf der Insel im hohen Norden gegeben. Reuters

10:48 Deutscher Handelsverband wirbt für die Impfung In Deutschland befürchten grosse Detailhändler, dass es erneut Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben könnte – weil die Corona-Neuinfektion wieder zunehmen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat darum zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen: Er appelliert direkt an die Bevölkerung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Nur so könnten erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhindert und die Pandemie wirkungsvoll bekämpft werden, begründet der HDE seinen Appell. Zu den Unterstützern des Aufrufs gehören unter anderem Vertreter von Otto, der Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland), Douglas, Aldi und Ikea. Der HDE will allen Einzelhändlern Plakatmotive zur Verfügung stellen, die die Kundinnen und Kunden zum Impfen aufrufen.

9:53 Graubünden spannt Schutzschirm für Grossanlässe Die Bündner Regierung hat eine neue Verordnung für Grossanlässe verabschiedet. «Wird die Veranstaltung zwischen 1. August 2021 und 30. April 2022 wegen der epidemiologischen Lage abgesagt, verschoben oder im Umfang reduziert, helfen Kanton und Bund», heisst es in einer Mitteilung. Die Veranstalter tragen eine Franchise von 5000 Franken und einen Selbstbehalt von zehn Prozent der ungedeckten Kosten. Den Rest der ungedeckten Kosten teilen sich Kanton und Bund. Der finanzielle Schutzschirm solle den Veranstaltern Planungssicherheit ermöglichen, heisst es weiter. Die neue Verordnung gilt für Sport- und Kulturveranstaltungen oder Fach- und Publikumsmessen. Die Anlässe müssen dafür unter anderem über 1000 Personen pro Tag anziehen und von überkantonaler Bedeutung sein.

8:59 China will Ursprung des Coronavirus nicht weiter untersuchen China lehnt die Pläne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab, den Ursprung des Coronavirus in einer zweiten Phase zu untersuchen. Damit sollte die Hypothese geprüft werden, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sein könnte. China werde ein solches Vorhaben nicht akzeptieren, da es in einigen Aspekten den Erkenntnissen der Wissenschaft und dem gesunden Menschenverstand widerspreche, sagt der Vize-Minister der nationalen Gesundheitskommission, Zeng Yixin. Die Herkunft des Virus ist unter Experten umstritten. Die ersten bekannten Infektionen traten im Dezember 2019 in Wuhan auf. Es wurde angenommen, dass das Virus von Tieren, die auf einem Markt für Lebensmittel verkauft wurden, auf den Menschen übergesprungen ist. US-Geheimdiensten zufolge könnte es sich aber auch um einem Labor-Unfall handeln. Legende: Besucher unerwünscht: Ein Sicherheitsmann weist Journalisten an, das Gelände des Instituts für Virologie in Wuhan zu verlassen. China will die These, dass ein Labor-Unfall zum Ausbruch von Covid-19 geführt haben könnte, nicht weiter untersuchen. Keystone

8:34 Interview mit besorgter US-Ärztin geht viral In den USA geht derzeit ein Interview des Regionalmediums AL.com aus Alabama mit einer Ärztin viral. Der Artikel «'I’m sorry, but it’s too late': Alabama doctor on treating unvaccinated, dying COVID patients», Link öffnet in einem neuen Fenster handelt von der Ärztihn Brytney Cobia, die Corona-Patientinnen und -Patienten im Grandview Medical Center in Birmingham, Alabama behandelt. In einem emotionalen Post hatte Cobia zuvor auf Facebook geschrieben: «Eines der letzten Dinge, die sie tun, bevor sie intubiert werden, ist, mich um den Impfstoff zu bitten. Sie sagen mir, sie hätten es nicht gewusst. Sie dachten, es sei politisch. Sie dachten, weil sie eine bestimmte Blutgruppe oder eine bestimmte Hautfarbe hätten, würden sie nicht so krank werden. Sie dachten, es sei nur die Grippe. Aber sie lagen falsch.» Legende: Facebook

7:28 Trotz Corona: Parmelin reist nach Tokio Trotz der schwierigen Corona-Situation in Japan will Bundespräsident Guy Parmelin die Schweiz an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio vertreten. Er ist einer von wenigen Gästen – denn an der Feier am Freitag ist wegen Covid-19 kaum Publikum zugelassen. Am Samstag trifft Parmelin Thomas Bach, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, wie das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung mitteilt. In den Gesprächen mit Japans Premier- und Aussenminister stehen die Beziehungen der Schweiz und Japans bei Handel und Forschung sowie globale Themen wie die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Zentrum. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Fragen & Antworten zu Olympia Die Spiele in Tokio: Das müssen Sie wissen 19.07.2021 Mit Video

7:03 Tausende Impf-Verweigerer demonstrieren in Griechenland In Athen sind am Mittwochabend rund 3000 Impfgegnerinnen und Impfgegner auf die Strasse gegangen. Sie beklagen, dass der Druck auf Impf-Verweigerer steige. In der Folge habe die Polizei Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt, weil sich die Demonstrantinnen und Demonstranten dem Parlament zu sehr genähert hätten, berichten der staatliche Rundfunk und Reporter vor Ort. Die konservative Regierung hat gesetzlich durchgesetzt, dass sich nur noch Geimpfte in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten dürfen. Beschäftigte im Gesundheitssektor und in der Altenpflege müssen sich künftig verpflichtend impfen lassen – sonst können sie von ihrer Arbeit freigestellt werden oder werden, solange sie nicht geimpft sind, nicht bezahlt. Legende: Auch zahlreiche religiöse Eiferer befanden sich laut Reportern vor Ort unter den Demonstranten. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Protestierenden vor. Reuters

6:14 Youtube entfernt Videos von Brasiliens Präsident Die Videoplattform bestätigt in einer Mitteilung, dass Videos des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro entfernt worden seien. Grund sei die Verbreitung von Fehlinformationen über die Corona-Pandemie. Der Entscheid ist laut Pressemitteilung «nach sorgfältiger Prüfung» und ohne Rücksicht auf Bolsonaros Stellung oder politische Ideologie getroffen worden. Bolsonaro steht wegen seiner Zweifel an der Wirksamkeit von Lockdowns, Masken und Impfstoffen international in der Kritik. Im vergangenen Jahr hatten aus ähnlichen Gründen bereits Twitter und Facebook Videos des brasilianischen Präsidenten entfernt. Legende: Zu Beginn der Pandemie zweifelte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro auch die Gefährlichkeit des Coronavirus an. Keystone

3:05 Studie: Impfstoffe gegen Delta-Variante wirksam Eine britische Studie hat eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Astra-Zeneca gegen die Delta-Variante des Coronavirus bestätigt. Zwei Dosen seien gegen die hochansteckende Variante fast genauso wirksam wie gegen die Alpha-Variante, heisst es in der im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Untersuchung. Demnach sind zwei Impfungen mit dem Vakzin von Pfizer/Biontech zu 88 Prozent wirksam, um eine symptomatische Erkrankung durch die Delta-Variante zu verhindern. Bei der Alpha-Variante beträgt die Wirksamkeit 93.7 Prozent. Die Zweifachimpfung mit dem Vakzin von Astra-Zeneca schützt wiederum zu 67 Prozent gegen die Delta-Variante und zu 74.5 Prozent gegen die Alpha-Variante. Andere Daten aus Israel und Grossbritannien zeigen eine verminderte Effektivität der Impfung gegen die Delta-Variante. Im Interview mit SRF nimmt der Schweizer Impfkommissionspräsident Christoph Berger Stellung.

2:19 WHO warnt vor Langzeitfolgen Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist auf die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie für die geistige Gesundheit der Menschen hin. Es seien nicht nur die Infektionen und die Angst vor einer Ansteckung, die auf die Psyche schlagen könnten. Auch von den psychologischen Effekten von Lockdowns und Selbstisolation, aber auch den Folgen von Arbeitslosigkeit, finanziellen Sorgen, sozialer Ausgrenzung und anderem sei jeder und jede auf die eine oder andere Weise betroffen. «Die Menschen in der europäischen Region brechen buchstäblich unter der Belastung von Covid-19 und seinen Folgen zusammen», erklärt WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in einer Mitteilung. Die Auswirkungen der Coronakrise hätten hinsichtlich der geistigen Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen enormen Tribut gefordert. Gleichzeitig biete die Pandemie Ländern eine Gelegenheit, ihre psychische Gesundheitsversorgung zu reformieren. Psychische Gesundheit und Wohlbefinden sollten als grundlegende Menschenrechte betrachtet werden, so Kluge. Legende: Nicht nur die Angst vor Corona, sondern auch die vielen Folgen davon schlagen auf die Psyche. Keystone

22:21 Fast 162 Millionen US-Bürger vollständig geimpft In den USA sind inzwischen fast 162 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 339 Millionen Dosen verabreicht worden. Knapp 187 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen.

21:32 Mehr Covid-Patientinnen und -Patienten in Berner Spitälern Im Kanton Bern steigt jetzt nicht nur die Zahl der neuen Corona-Infektionen, sondern auch die Zahl der wegen Covid-19 im Spital liegenden Personen. Am heutigen Mittwoch waren es zehn Menschen – doppelt so viele wie in der vergangenen Woche. Wie der Kanton Bern auf seiner Corona-Internetseite mitteilte, befinden sich zwei der acht Personen auf der Intensivstation und werden dort künstlich beatmet. Die anderen acht Personen liegen auf der normalen Bettenstation. Jeweils am Mittwoch aktualisiert der Kanton Bern die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Berner Spitälern.

20:38 Knapp 700 Tessiner Jugendliche haben sich für Impfung angemeldet Am vergangenen Freitag startete das Tessin mit dem Impfen der 12- bis 15-Jährigen. Bis Dienstagmorgen haben sich nun 694 Jugendliche für eine Impfung angemeldet. Wie viele sich bei einem Kinderarzt impfen lassen, wisse man laut Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz am Mittwoch noch nicht. Für das Impfen der 12- bis 15-Jährigen seien im Tessin zehn Kinderarztpraxen zugelassen, erklärte der Leiter der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Ryan Pedevilla. Jugendliche, die ein Impfzentrum bevorzugen, müssen nach Giubiasco reisen. Dieses ist ab dem 4. August jeweils am Mittwochnachmittag und Samstag für die Jugendlichen reserviert. Trotz einer schweizweiten Verlangsamung der Impfkampagne zählt das Tessin noch immer zu den schnellsten Kantonen der Schweiz. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Tessin 18.07.2021 Mit Audio