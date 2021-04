Der Ticker startet um 5:30 Uhr

17:35 Zentrale Datenbank für Restaurantbesuche im Kanton Bern Restaurantbetreiber im Kanton Bern müssen ab dem 10. Mai die Daten ihrer Gäste direkt in eine neue, zentrale Datenbank eingeben. Das hat die Berner Regierung beschlossen. Sie will damit das Contact Tracing bei Restaurantbesuchern verbessern. Wie die Berner Regierung am Mittwoch mitteilte, kämpft das kantonale Contact-Tracing-Team bisher oft mit Schwierigkeiten, wenn es gilt, bei Restaurantbetreibern Kontaktdaten von Gästen einzuholen. Beispielsweise ist die für den Betrieb verantwortliche Person nicht erreichbar oder die Angaben der Gäste stimmen nicht.

17:07 Indien nimmt Hilfe der Schweiz an Die Schweiz unterstützt Indien, das aufgrund der Covid-19-Krise im Gesundheitswesen mit einer dramatischen Situation konfrontiert ist. Die Humanitäre Hilfe der Schweiz werde in den nächsten Tagen mehrere hundert Sauerstoffkonzentratoren und Beatmungsgeräte nach Indien liefern, wie das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA schreibt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die gesundheitliche Lage in Indien im Zusammenhang mit der Pandemie würde sich seit einigen Tagen verschlechtern. Die Schweiz hätte schnell mit einem Angebot zur Unterstützung der indischen Regierung reagiert, wie das EDA weiter schreibt. Diese habe dem Angebot der Schweiz am Mittwoch offiziell zugestimmt.

16:39 Tessin: Abgelaufene Impfdosen von Moderna verabreicht In einem Impfzentrum in Bellinzona haben 33 Personen eine Impfdosis von Moderna erhalten, die bereits abgelaufen war. Die betroffenen Personen seien informiert worden und es bestehe keine Gefahr für ihre Gesundheit, teilte das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales am Mittwoch mit. Das Verfallsdatum der 33 Impfdosen sei weniger als zwei Tage abgelaufen gewesen, hiess es weiter. Ausserdem handle es sich nicht um ein Verfallsdatum als solches, sondern um ein Datum, das die Aufbewahrung des Produktes nach dem Auftauen limitiere. Die Impfdosen von Moderna könnten nach dem Auftauen während 30 Tagen bei zwei bis acht Grad Celsius gelagert werden. Leider könne nicht ausgeschlossen werden, dass das zu lange Aufbewahren der betreffenden Impfdosen deren Wirksamkeit verringere, schreibt das Departement für Gesundheit und Soziales. Deshalb biete die Behörde den betroffenen Personen an, sich einem Bluttest zu unterziehen. Damit könne die Immunantwort überprüft werden.

16:17 Gampel-Openair im September? Nachdem der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung beschloss, den Kantonen zur Vernehmlassung zu unterbreiten, dass Grossanlässe bis 10‘000 Personen ab September möglich sein können, reagieren die Veranstalter des Gampel-Openairs. Sie planen ein Pilotprojekt, um den Jugendlichen und der Branche eine Perspektive zu bieten. Man prüfe derzeit intensiv eine alternative Festivalvariante mit 10'000 Besuchern pro Tag vom 2. bis zum 5. September 2021, wie die Veranstalter auf ihrer Homepage, Link öffnet in einem neuen Fenster bekannt geben.

15:57 Aargau will Lücke bei Zielgruppe 1 schliessen Patientinnen und Patienten können sich ab Mai in rund 170 Artzpraxen im Kanton Aargau impfen lassen. «50'000 Impfdosen werden in den nächsten zwei Monaten für die Immunisierung von 25'000 Patientinnen und Patienten in Arztpraxen zur Verfügung gestellt», schreibt der Kanton. Er hofft, dass man damit die Lücke bei der Zielgruppe 1 (besonders gefährdete Personen) schliessen kann. Wer sich noch nicht in einem Impfzentrum habe impfen lassen, mache das eher im vertrauten Umfeld des Hausarztes.

15:34 Braucht es das Covid-Zertifikat für die Pilotphase? Falls man für die Pilotphase ein Covid-Zertifikat braucht, müsste dieses bis Anfangs Juni vorliegen. Dies merkt SRF-Bundeshausjournalist Philipp Burkhardt an. Kann der Bundesrat bestätigen, dass das Zertifikat bis zu diesem Zeitpunkt vorliegt? «Die Pilotphase wird ohne Covid-Zerfikat funktionieren», erklärt Berset. Die Zertifikate würden eventuell gestaffelt vorliegen, erklärt Gerber vom BAG. 01:18 Video Alain Berset: «Die Pilotphase wird ohne Covid-Zertifikat durchgeführt.» Aus News-Clip vom 28.04.2021. abspielen

15:29 Wie lange gilt man als «genesen»? Genesene dürfen während drei Monaten nach ihrer Genesung Veranstaltungen besuchen. In anderen Bereichen, etwa bei der Quarantäne, gelte diese Frist auch, führt Michael Gerber aus. Diese Fristen entwickelten sich aber jeweils mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Wichtig sei, dass das überall einheitlich geregelt sei. Das sei das Ziel.

15:25 Müssen Veranstalter zu viel bezahlen? Die Franchise von 30'000 Franken und der Selbstbehalt von 20 Prozent sei so vom Parlament nicht vorgesehen gewesen, sagt ein Journalist. Martin Godel sagt, das Gesetz sehe vor, dass sich der Bund beteiligen könne. Das sei in der Verordnung nun präzisiert. «Aber klar, das ist jetzt in der Vernehmlassung.» Man warte die Konsultation ab.

15:21 Frage zu den Pilotversuchen Ist der 1. Juli für grössere Veranstaltungen realistisch? Eine Journalistin merkt an, dass beim Pilotversucht in Barcelona ein Monat verging, bis man solide Ergebnisse präsentieren konnte. Berset gibt sich optimistisch, dass die Zeit für die Pilotveranstaltungen ausreicht. Es gehe vor allem darum, herauszufinden, wie viele Leute man am Eingang testen könne und wie man Nachweise der Impfungen effizient überprüfe.

15:20 Werden Kosten von Pilotveranstaltungen übernommen? Werden die Kosten bei der Pilotphase vom Bund übernommen? Dies fragt ein Journalist. «Der Rettungsschirm gilt ab einer Grösse von 1000 Personen bei Veranstaltungen.» Man müsse sehen, dass die Pilotprojekte Ausnahmen bilden würden zu dieser Zeit. Deshalb sei das auch gerechtfertigt, so Alain Berset.

15:16 Was ist ein überkantonaler Anlass? Man wolle Perspektiven und Planungssicherheit bieten, beginnt Bundespräsident Parmelin seine Ausführungen. Er gibt dann weiter. Martin Godel sagt, eine Veranstaltung müsse einen Besucherkreis ansprechen, der über die Kantonsgrenze hinaus gehe. Der Veranstalter müsse das darlegen. Genauer wird er nicht. 01:10 Video Alain Berset: «Wenn wir nicht handeln, haben die Veranstalter keine Planungssicherheit.» Aus News-Clip vom 28.04.2021. abspielen

15:15 Tests selbst bezahlen: Diskriminierung oder nicht? Macht man einen Test für eine Veranstaltung, muss man diesen selbst bezahlen. Ist das keine Diskriminierung? Dies fragt SRF-Journalist Gion-Duri Vincenz. «Ein Teil der Kosten wird übernommen werden», erklärt Michael Gerner von der Abteilung Recht des BAG. Das Ganze müsse aber noch angeschaut werden.

15:10 Weit weg von Normalität? Ab September gelte eine Obergrenze für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen. Man müsse Maske tragen und sitzen. Das sei weit weg von Normalität, bemerkt ein Journalist. «Sie sprechen hier von Grossveranstaltungen. Da ist das Risiko gross», sagt Berset. Es sei ohnehin noch sehr früh, um so weit in die Zukunft zu blicken.

15:08 Könnten die Kapazitäten auch schneller erhöht werden? Bundesrat Alain Berset sagt dazu: «Wir waren bisher sehr flexibel.» Man werde sich selbstverständlich möglichst schnell anpassen. Der Bundesrat wolle aber kein Risiko eingehen. «Das Ziel ist es, aus dieser Krise heraus zu kommen.»

15:05 Wie sieht es mit den Bewilligungen aus? Die Fragerunde ist eröffnet. Ein Journalist möchte wissen, wie es mit den Bewilligungen aussieht. «Es braucht eine Rechtsgrundlage, dass die Kantone die Veranstaltungen bewilligen.» Die Öffnungsfrage sei noch nicht beantwortet, erklärt Berset. Das habe nichts mit dem vorgestellten Schutzschirm zu tun. «Wenn wir nicht handeln, haben die Veranstalter keine Planungssicherheit.» Parmelin ergänzt, dass man bereits Gespräche mit den Kantonen bezüglich der Rechtsgrundlage geführt habe. 00:32 Video Alain Berset: «Der Schutzschirm gilt erst nach den Pilotversuchen» Aus News-Clip vom 28.04.2021. abspielen

15:02 Kriterien folgen erst noch Berset hält nochmals fest, dass die Frage, wann und unter welchen Bedingungen Grossveranstaltungen tatsächlich durchgeführt werden können, erst später vom Bundesrat entschieden wird. «Der Bundesrat kann heute noch nicht mit Sicherheit sagen, dass ab dem 1. Juli Grossveranstaltungen stattfinden werden.»

14:57 «Versicherungskonzept» für Veranstalter Innenminister Alain Berset übernimmt. Er erinnert daran, dass man die Situation nur unter Kontrolle behalte, wenn man weiterhin die Regeln einhalte. Doch man denke über Zukunftsperspektiven nach. Die Frage nach Grossveranstaltungen stelle sich da natürlich. Wie vom Parlament gewünscht, habe der Bundesrat nun eine Art «Versicherungskonzept» für Veranstalter vorgelegt. Berset betont, dass es sich dabei nicht um einen Öffnungsplan handle. 01:51 Video Alain Berset: «Das System ist wie eine Versicherung» (franz.) Aus News-Clip vom 28.04.2021. abspielen

14:55 Parmelin unterstreicht Wichtigkeit von Covid-Gesetz Die Veranstaltungen müssten überkantonale Bedeutung haben, damit der Schutzmechanismus greifen könne. «Die Hilfe beruht auf dem Covid-19 Gesetz». Über dieses Gesetz werde die Schweiz am 13. Juni abstimmen. Parmelin betont die Wichtigkeit des Gesetzes. «Ohne dieses Gesetz können wir die Hilfe nicht den Bedürftigen zukommen lassen. Es ist wichtig, dass dieses Gesetz vom Volk bestätigt wird», so der Gesundheitsminister. 00:51 Video Bundesrat Parmelin zur Wichtigkeit des Covid-Gesetzes Aus News-Clip vom 28.04.2021. abspielen