Als weltweit drittes Land nach den USA und Brasilien übersteigt nun auch in Indien die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von vier Millionen. Die Schwelle sei überschritten worden, nachdem binnen eines Tages 86'432 neue Fälle hinzugekommen seien, teilt das Gesundheitsministerium mit. Erst vor 13 Tagen hatte Indien die Schwelle von drei Millionen Infektionen erreicht.

6:54

Für immer mehr Wirtschaftsakteure wird es eng

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie treten immer offener zutage. Ein Beispiel ist das Logistikunternehmen Ansorix mit Sitz in Fahrwangen/AG über das jetzt der Konkurs eröffnet werden musste. Betroffen sind 88 Angestellte und neun Lernende. Das Unternehmen erhielt nach eigenen Angaben seit Monaten keine nennenswerten Aufträge mehr. Konkurs meldeten die Ansorix Holding AG und die Ansorix Systems AG an, teilte das «Amtsblatt des Kantons Aargau» am Freitag mit.

Für den Chef des Unternehmens, Beat Stadelmann, ein Endpunkt einer längeren Wegstrecke. «Der schon seit längerer Zeit sehr hart umkämpfte Intralogistikmarkt leidet besonders stark unter den Auswirkungen von Covid-19», erklärte er. Seit Monaten seien keine nennenswerten Aufträge mehr reingekommen.

Auch der Verband Walliser Bergbahnen musste zur Generalversammlung in Vervorin (VS) wenig erfreuliche Zahlen präsentieren. Nach der ersten Saisonhälfte 2019/20, die noch «Rekordumsätze» gebracht hätte, stoppte die Coronakrise den Höhenflug abrupt. Gemäss einer Umfrage unter seinen Mitgliedern schätzt der Verband die Umsatzeinbusse im Verkehrssektor auf rund 60 Mio. Franken. Bei der Anzahl der Skitage verzeichneten die Walliser Bergbahnen einen Rückgang um 16.5 Prozent.