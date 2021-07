Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:15 Kontroverse um Ungeimpfte am Arbeitsplatz Ist Impfen Privatsache oder darf der Chef oder die Chefin fragen, ob man geimpft ist? Diese Frage wird in der hiesigen Arbeitswelt gerade rege diskutiert. Der Schweizerische Arbeitgeberverband ist der Ansicht, das müsste möglich sein. Denn: Je nachdem wie gut die Belegschaft durchgeimpft ist, können die Schutzmassnahmen im Betrieb angepasst werden. Die Geimpften könnten zum Beispiel auf die Maske verzichten, die Ungeimpften nicht. Die Gewerkschaft Unia dagegen hält nichts von diesem Vorschlag. Audio Kontroverse um Ungeimpfte am Arbeitsplatz 04:07 min, aus Echo der Zeit vom 24.07.2021. abspielen. Laufzeit 04:07 Minuten.

18:39 Tausende Menschen protestieren wegen Brasiliens Corona-Politik Bei Demonstrationen im ganzen Land haben Tausende Brasilianerinnen und Brasilianer ein Amtsenthebungsverfahren gegen den rechten Staatschef Jair Bolsonaro, mehr Impfungen gegen das Coronavirus und wirtschaftliche Hilfen in der Pandemie gefordert. Dies berichtet das Nachrichtenportal «G1». In mindestens 13 Provinzhauptstädten ist es zu Protesten gekommen, darunter Rio de Janeiro, Recife und Salvador. Die Regierung von Präsident Bolsonaro hat die Pandemie von Anfang an verharmlost und sich mit Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen gegen harte Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. Zuletzt hat Bolsonaro auch den Sinn von Impfungen in Zweifel gezogen. Mittlerweile prüft ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss Bolsonaros Krisenmanagement in der Pandemie. In Brasilien haben etwa 40 Prozent der Erwachsenen eine Einzeldosis bekommen, rund 17 Prozent sind vollständig geimpft. Legende: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Pandemie von Anfang an verharmlost. Reuters

17:59 Zusammenstösse in Paris: Polizei setzt Tränengas ein In Paris und anderen französischen Städten haben rund 161'000 Menschen gegen Corona-Beschränkungen und Impfbestimmungen demonstriert. Dabei ist es zu Zusammenstössen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Beim Bahnhof Paris-Saint-Lazare sollen Protestierende zwei Polizisten auf einem Motorrad umgestossen haben. Fernsehberichten zufolge hat die Polizei im Zentrum der Hauptstadt Tränengas eingesetzt. Das Land mit rund 67 Millionen Menschen kämpft nach Einschätzung von Premier Jean Castex mit einer vierten Coronawelle. Die Nationalversammlung als Unterhaus des Parlaments hatte gestern einem Gesetzesvorhaben zugestimmt, das die Ausweitung der Nachweispflicht über einen negativen Coronatest, eine Impfung oder Genesung vorsieht. Nun muss noch der Senat als zweite Parlamentskammer die neuen Regelungen genehmigen. Auch einer geplanten Impfpflicht für Gesundheitspersonal gaben die Abgeordneten der Nationalversammlung in erster Lesung ihre Zustimmung. Legende: Keystone

17:25 Polen plant längere Isolierung bei Delta-Variante Im Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus und andere neue Mutanten verschärft Polen seine Quarantäneregeln. Wenn bei einem Infizierten eine Variante mit erhöhter Ansteckungsgefahr festgestellt wird, kann das Gesundheitsamt künftig über eine Verlängerung der häuslichen Isolierung auf bis zu drei Wochen entscheiden. Das geht aus einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor, wie das Nachrichtenportal «Gazeta.pl» berichtete. Die Änderung soll demnächst im Amtsblatt veröffentlicht werden und damit in Kraft treten. Bisher galt, dass die Isolierung bereits nach zehn Tagen beendet werden kann, wenn der Betroffene keine Symptome mehr zeigt.

15:59 Der Druck auf den Bevölkerungsteil ohne Zertifikat steigt Schon geimpft? Eine simple Frage, die die Gesellschaft spaltet. Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist vollständig geimpft und Besitzerin eines Covid-Zertifikats – und hat damit das Ticket für gewisse Privilegien in der Tasche. Einzelne Unternehmen schenken geimpften oder genesenen Angestellten gewisse Freiheiten. Der Druck auf den Bevölkerungsteil ohne Zertifikat steigt. Legende: Keystone

15:26 Orban stellt Bedingungen für Coronahilfe der EU Ungarn will von der EU keine Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds annehmen, falls Brüssel dies von einer Abschaffung des Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität abhängig macht. Das verfügte Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban in einer Verordnung. Die EU-Kommission prüft seit Wochen rechtliche Schritte gegen das Gesetz, weil sich dieses gegen nicht-heterosexuelle Menschen richte. Ungarn werde in diesem Zusammenhang nur ein Abkommen akzeptieren, in dem «die Europäische Kommission Ungarn keine Bedingung auferlegt, die für andere Mitgliedstaaten nicht gilt». Das ungarische sogenannte Kinderschutzgesetz steht in der Kritik, weil es den Zugang von Kindern zu Informationen über nicht-heterosexuelle Lebensformen verbietet. Die EU-Kommission hat den ungarischen Plan für die Corona-Mittelverwendung bislang noch nicht genehmigt – allerdings gilt dies auch für andere EU-Staaten. Einen expliziten Zusammenhang zu dem umstrittenen ungarischen Gesetz hat die EU-Kommission bislang aber nicht hergestellt.

13:31 Schweiz hilft Indonesien im Kampf gegen Corona Die Schweiz hat am Samstag 600 Sauerstoffkonzentratoren in das stark von der Covid-19-Pandemie heimgesuchte Indonesien geschickt. Die Geräte haben einen Wert von rund einer Million Franken. Sie sind die sechste Hilfsgüterlieferung nach Jakarta. Der Gesamtumfang der Hilfsgüterlieferungen ins Ausland beträgt über 15 Millionen Franken. Die humanitäre Hilfe des Bundes reagiert damit auf das Hilfsersuchen des asiatischen Landes, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstag mitteilt. Das Frachtflugzeug der Swiss startete am Samstag in Zürich Richtung Jakarta. Neben den Sauerstoffkonzentratoren war auch medizinisches Schutzmaterial an Bord, namentlich über 12'000 Schutzanzüge und mehr als 45'000 Masken. In Jakarta nehmen die örtlichen Behörden die Güter in Empfang und verteilen sie. Die Botschaft kümmert sich mit den Behörden um eine faire Verteilung nach humanitären Prinzipien.

12:39 Britische Regierung lockert Quarantäne-Regeln für weitere Berufe Wegen massiver Personalausfälle in vielen Bereichen hat die britische Regierung die Corona-Quarantäne-Regeln für weitere Berufsgruppen gelockert. So dürfen in England auch Zugführer, Grenzbeamte oder Feuerwehrleute, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, sich nun täglich testen, statt in Quarantäne zu gehen. Dies gab die Regierung bekannt. Zunächst hatten diese Sonderregeln nur für Beschäftigte des Gesundheitsdienstes und später auch für Beschäftigte der Lebensmittelversorgung gegolten. Weil in Grossbritannien derzeit so viele mit dem Coronavirus infiziert sind und noch deutlich mehr Menschen mit diesen in Kontakt gekommen sind, hapert es an vielen Stellen des öffentlichen Lebens: Züge fallen aus, Supermarktregale bleiben zeitweise leer und Mülltonnen werden nicht geleert. Millionen Briten müssen sich zu Hause isolieren. Mitte August sollen die Quarantäne-Regeln in England für alle vollständig Geimpften gelockert werden.

11:16 Island führt wieder Corona-Beschränkungen ein Wegen steigender Coronazahlen führt Island wieder neue Beschränkungen im öffentlichen Leben ein. Ab Sonntag müssen Bars und Clubs ab Mitternacht schliessen, bei Veranstaltungen sind dann maximal 200 Teilnehmer erlaubt, wie die Regierung am Freitagabend laut Berichten des isländischen Senders RUV mitteilte. Ausserdem sollen die Isländer wieder mindestens einen Meter Abstand halten und in Innenräumen Masken tragen. Island hatte sich erst vor vier Wochen alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Zuvor war eine Woche lang kein neuer Coronafall mehr auf der Nordatlantik-Insel gemeldet worden. Rund 90 Prozent aller Isländer über 16 Jahren sind mindestens einmal gegen Corona geimpft. Seit einigen Tagen hat sich der Trend aber wieder gedreht. Die inländische 14-Tage-Inzidenz, die die Isländer von Fällen an der Grenze unterscheiden, ist zuletzt auf 83.7 angestiegen, für die Fälle bei der Einreise lag sie für denselben Zeitraum bei 16.1.

9:15 Sydney: Proteste gegen Ausgangssperre Tausende von Menschen protestieren in Sydney und anderen australischen Städten gegen den Lockdown. Die Polizei nahm in Sydney mehrere Personen fest, nachdem die Menschenmenge Absperrungen durchbrochen und Plastikflaschen geworfen hatte. Der Bundesstaat New South Wales hat mit 163 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden einen neuen Rekord erreicht. Der Grossraum Sydney ist seit vier Wochen im Lockdown, die Bewohner dürfen ihre Wohnung nur unter gewissen Bedingungen verlassen. Australien fährt eine sogenannte «Zero Covid»-Strategie, mit dem Ziel, keine Infektionen zuzulassen. Das Land ist dafür stark abgeschottet, jeder und jede Einreisende muss sich für 10 Tage in ein Quarantänehotel begeben. Legende: Tausende protestieren gegen die seit vier Wochen anhaltende Ausgangssperre in Sydney (24. Juli). Keystone

5:42 Tokio: Insgesamt 123 infizierte Athletinnen und Athleten Bei den Olympischen Spielen in Tokio sind 17 weitere Sportlerinnen und Sportler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl steigt somit auf 123 an, berichten die Organisatorinnen und Organisatoren aus Japan. Legende: Keystone/Archiv

1:19 Türkei: Corona-Neuinfektionen auf höchstem Stand seit Mitte Mai In der Türkei ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten gestiegen. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 11'094 Neuinfektionen. Das sind so viele wie seit Mitte Mai nicht mehr. Innerhalb eines Tages starben 60 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Das Land mit einer Bevölkerung von 82 Millionen hatte zu Juli-Beginn alle Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Seitdem steigen die Fallzahlen wieder. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte erst kürzlich eindringlich an seine Landsleute appelliert, sich impfen zu lassen. Die Türkei setzt die Impfstoffe des chinesischen Herstellers Sinovac sowie von Pfizer-Biontech ein. Etwa 46 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) sind vollständig geimpft. Der Anteil der ansteckenderen Delta-Variante steigt auch in der Türkei. Wie viel Prozent diese zurzeit ausmacht, wurde aber bislang nicht bekannt gegeben. Legende: Neben Badeferiengästen aus Europa besuchen zum Opferfest derzeit viele Touristinnen und Touristen aus dem arabischen Raum die Metropole Istanbul. Es ist der höchste Feiertag im Islam und Anlass dafür, vor und in der Blauen Moschee gemeinsam zu beten. Keystone/Archiv

22:38 Fussball gucken ohne Einschränkungen Morgen Samstag beginnt die Schweizer Fussballmeisterschaft. Keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln, keine Publikumslimiten. Wer ein Covid-Zertifikat hat, kann Fussball wieder erleben wie vor zwei Jahren, wie vor Corona. Eine Herausforderung für die Clubs, und Anlass zur Sorge für Experten. 04:01 Video Fussball wie früher mit Covid-Zertifikat Aus 10 vor 10 vom 23.07.2021. abspielen

21:34 USA kaufen weitere 200 Millionen Impfdosen Die USA kaufen weitere 200 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer. Damit treffe die Regierung Vorbereitungen für die Impfung jüngerer Kinder und möglicherweise nötige Auffrischungsimpfungen für Erwachsene, erklärte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, am Freitag in Washington. «Wir bereiten uns auf alle Möglichkeiten vor.» Gut die Hälfte der Dosen soll bis zum Jahresende geliefert werden, der Rest bis April 2022, wie das US-Pharmaunternehmen Pfizer erklärte. Damit seien von der US-Regierung bislang 500 Millionen Dosen bestellt worden. Washington hatte sich vergangenes Jahr Optionen für die Bestellung von bis zu 600 Millionen Dosen gesichert. Legende: Keystone

21:06 Macron: «Müssen diese Spiele austragen» Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron stützt die Entscheidung Japans, trotz der Pandemie an der Austragung der Olympischen Spiele von Tokio festzuhalten. «Wir müssen standhalten, wir müssen diese Spiele austragen», sagte Macron, der am Freitagabend (Ortszeit) die Eröffnungsfeier besuchte, im französischen Fernsehen. «Das ist wichtig, weil der Olympische Geist ein Geist des Zusammenhalts ist. Das brauchen wir in diesen Zeiten.» Aufgrund der Corona-Pandemie waren die für 2020 geplanten Sommerspiele zunächst um ein Jahr verschoben worden. Bis zum 8. August werden die Wettbewerbe nun ohne Zuschauer ausgetragen, Tokio ist Corona-Notstandsgebiet. Legende: Der französische Präsident winkt den Athleten während der heutigen Eröffnungsfeier zu. Keystone

20:05 Corona führt zu Konflikten im Privaten Mehr als 60 Prozent der Befragten waren wegen unterschiedlichen Ansichten zum Umgang mit Corona im Privaten schon in einen Konflikt involviert. Fast die Hälfte hat solche Konflikte schon im engeren Umfeld erlebt, 26 Prozent haben deswegen gar schon Kontakte abgebrochen. Das hat eine Spezialauswertung im Rahmen des 8. SRG-Corona-Monitors durch das Institut Sotomo für die Sendung «Schweiz aktuell» ergeben.

19:25 Parlez-vous français? Tourismusregionen umwerben Romands Im Berner Oberland wird seit Corona deutlich mehr Französisch gesprochen. «Auch auf den Parkplätzen hat es vermehrt Autos aus Genf, Waadt, Neuenburg oder Freiburg», sagt Markus Bolliger von Interlaken Tourismus. «Es ist schön, dass die Gäste von überall aus der Romandie kommen.» Wie im letzten hat die Zahl der Romands auch in diesem Jahr zugenommen. Die Verantwortlichen haben reagiert und teilweise Broschüren auf Französisch übersetzt, die Internetseiten angepasst. Auch die Werbung für die Westschweiz wurde erhöht. Auch andere Deutschschweizer Ferienregionen wie Adelboden oder die Innerschweiz bemühen sich vermehrt um die Romands. Mehr darüber lesen sie hier.

18:54 Vietnam verzeichnet so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie Vietnam hat am Freitag innerhalb von 24 Stunden mehr als 7300 Corona-Neuinfektionen registriert – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Zahl sei fünfmal so hoch wie die im Gesamtjahr 2020 verzeichneten Infektionen in dem südostasiatischen Land, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Am schlimmsten betroffen ist die grösste Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt. Hier, wie auch in der Hauptstadt Hanoi, gelten strenge Einschränkungen. Am Donnerstag waren alle 689 Patienten und Mitarbeiter eines Rehabilitationszentrums für Drogenabhängige in Binh Duong im Süden des Landes positiv auf das Virus getestet worden, wie lokale Medien berichteten. Legende: Strassenszene in Hanoi. Die Menschen sollen nur noch die Häuser verlassen, wenn es absolut notwendig ist. Reuters

18:07 FDP fordert kostenpflichtige Tests für Personen ohne Covid-Symptome Die FDP fordert, dass Personen, die geimpft werden könnten, dies aber ablehnen, Antigen-Schnelltests selber bezahlen müssen, wenn sie symptomlos sind. Zudem sollen künftige Massnahmen nur noch für Personen ohne Covid-Zertifikat gelten. Weiter verlangt die FDP, dass Unternehmen im Gesundheitssektor dafür sorgen müssen, dass die Mitarbeitenden mit Kontakt zu Risikogruppen geimpft sind. Die Behörden müssten die Unternehmen dazu anhalten. Eine Impfpflicht für das gesamte Personal wird aber nicht gefordert, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die FDP versteht dies als Appell an die Eigenverantwortung und will damit erreichen, dass flächendeckenden Schliessungen verhindert werden können. Ziel sei es, dass trotz höheren Fallzahlen möglichst viele Menschen das «normale Leben» weiterführen können und eine Überlastung in den Spitälern vermieden wird.