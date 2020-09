9:12

Pandemie könnte Erfolge bei der Kindersterblichkeit wieder zunichtemachen

Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef warnt angesichts der Corona-Pandemie vor einem erneuten Anstieg der Kindersterblichkeit. 5,2 Millionen Kinder seien 2019 weltweit an vermeidbaren Ursachen gestorben, teilte Unicef gemeinsam mit anderen UNO-Organisationen in New York in einem Bericht zur Kindersterblichkeit mit. 1990 seien es noch 12,5 Millionen Kinder gewesen.

Die Coronavirus-Pandemie habe in diesem Jahr aber zu grossen Störungen in den Gesundheitssystemen geführt und gefährde die erzielten Fortschritte, hiess es weiter. «Ohne dringend benötigte Investitionen, um die gestörten Gesundheitssysteme wieder hochzufahren, könnten Millionen von Kindern unter fünf Jahren – vor allem Neugeborene – sterben», sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore.