Am Montag hat Indien mehr als 7.5 Millionen Menschen gegen Corona geimpft – mehr als je zuvor an einem Tag. Das zeigen Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums. Bislang lief die Impfkampagne in Indien allerdings deutlich langsamer als zunächst geplant.

Gesundheitsminister Alain Berset hat sich am Montag in Berlin mit seinem deutschen Amtskollegen Jens Spahn ausgetauscht. Im Zentrum der Gespräche waren die Fortschritte bei den Impfkampagnen in beiden Ländern, die Impfung von Jugendlichen sowie Auffrischungsimpfungen.

Der italienische Premierminister Mario Draghi sprach sich am Montag dafür aus, dass das Endspiel der Fussball-Europameisterschaft in Rom statt in London stattfinden sollte. «Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Endspiel nicht in einem Land stattfindet, in dem die Ansteckungsgefahr sehr gross ist», sagte er an einer Pressekonferenz im Rahmen eines Treffens mit Angela Merkel.

Südafrika soll bald eigene Impfstoffe herstellen können

In Südafrika werde mithilfe eines Konsortiums das erste Zentrum zur Herstellung von sogenannten mRNA-Impfstoffen entstehen, teilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mit. Gemäss WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sind die Unternehmen Afrigen Biologics und Biovac am Technologie-Transfer beteiligt. Laut einem WHO-Wissenschaftler sind auch Gespräche mit Pfizer und Moderna zum Projekt im Gang. Südafrika könnte so im besten Fall in neun bis zwölf Monaten eigene Impfstoffe herstellen.

Ziel des Projekts sei es, Afrika unabhängiger von den ausländischen Impfstoffen zu machen. In einigen afrikanischen Ländern hätten sich die Infektionszahlen innert kürzester Zeit verdrei- oder gar vervierfacht. Dies ist nach Einschätzung der WHO auf die niedrige Impfrate in Afrika zurückzuführen.