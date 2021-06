Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:01 Russland testet Nasenspray-Impfung für Kinder Russland testet offenbar eine Verabreichung seines Impfstoffs Sputnik V per Nasenspray. Das meldet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen bei der Entwicklung führenden Wissenschaftler. Demnach soll die Verabreichungsform für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren geeignet sein. Der Vertriebsstart sei für den 15. September geplant.

17:41 Rund 400 Corona-Massnahmen-Gegner demonstrieren in Luzern Etwa 400 Personen sind am Samstagnachmittag durch die Stadt Luzern gezogen und haben gegen die Corona-Massnahmen demonstriert. Zwei Personen wurden festgenommen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Ein 36-Jähriger, weil er den Kundgebungszug an der Bahnhofstrasse tätlich angegriffen hatte. Und ein 54-Jähriger, nachdem er die Einsatzkräfte tätlich angegangen hatte. Insgesamt sprach die Polizei über 30 Wegweisungen aus. Die Kundgebung begann gegen 13.30 Uhr und löste sich nach über zwei Stunden allmählich auf. Im Vorfeld rief eine linke Gruppierung zum Gegenprotest auf, die Polizei konnte eine Konfrontation der beiden Gruppen aber verhindern. Für die Kundgebungen war bei der Stadt Luzern im Vorfeld kein Gesuch eingegangen.

16:43 Putin zeichnet Entwickler von russischem Corona-Impfstoff aus Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entwickler des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V ausgezeichnet. Im Kreml wurde unter anderem der Chef des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie, Alexander Ginzburg, geehrt, wie das Präsidialbüro mitteilte. Der Impfstoff wurde vor zehn Monaten als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben. «Als die Menschen auf der ganzen Welt darauf gewartet haben, dass Wissenschaftler sie vor der Coronavirus-Pandemie retten, haben das unsere Forscher geschafft», sagte Putin den Angaben zufolge bei der Ehrung. Das in kurzer Zeit entwickelte Präparat leiste auch anderen Nationen «lebenswichtige Hilfe». Putin zufolge haben 18 Millionen Russen mindestens eine Impfung erhalten. In Russland stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder. Legende: Alexander Ginzburg wurde von Putin im Kreml empfangen und geehrt. Keystone

16:07 Boris Johnson zweifelt an kompletter Lockerung zum 21. Juni Der britische Premierminister Boris Johnson hat Zweifel an der für den 21. Juni geplanten Aufhebung aller restlichen Corona-Beschränkungen in England erkennen lassen. Auf die Frage, ob er nun weniger optimistisch sei als noch Ende Mai, sagte Johnson dem Sender Sky News: «Ja, das ist sicherlich angemessen.» Die Ausbreitung der erstmals in Indien nachgewiesenen Delta-Variante sei sehr beunruhigend. Diese Variante werde leichter übertragen. Es stimme auch, dass Fallzahlen und Zahl der Spitalaufenthalte stiegen. Johnson will am Montag bekanntgeben, wie sein weiterer Fahrplan aussieht. Eigentlich sollen die letzten Beschränkungen in England am 21. Juni aufgehoben werden.

15:23 Bericht: Auf Mallorca öffnen bald die Discotheken Auf der Party-Insel Mallorca sowie auf den anderen Balearen sollen Discotheken, Pubs und andere Nachtlokale gegen Mitte Juli wieder öffnen dürfen, wie die Zeitung «Diario de Mallorca» unter Berufung auf die Regionalregierung in Palma berichtet. Die Wiedereröffnung der Vergnügungslokale solle nach den Plänen Palmas um den 17. Juli herum passieren. Die endgültige Entscheidung solle aber erst nach einem siebentägigen Pilotprojekt Anfang Juli fallen. «Diario de Mallorca» zitierte Regionalpräsidentin Francina Armengol mit den Worten, das Nachtleben solle auf den spanischen Mittelmeer-Inseln «eher früher denn später» reaktiviert werden. In einer ersten Etappe würden alle Lokale allerdings spätestens um 3 Uhr schliessen müssen. Zudem werde es mehrere Regeln geben, etwa die Beachtung eines Sicherheitsabstandes und der Maskenpflicht in bestimmten Situationen. Die Corona-Zahlen gehen in Spanien seit Monaten kontinuierlich zurück. Zuletzt wurden landesweit 46 Infektionen pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst. Diese Sieben-Tage-Inzidenz beträgt auf den Balearen derzeit sogar nur gut 20. Legende: Noch sind die Vergnügungslokale geschlossen, und die Menschen feiern am Strand. Aufgrund der bisher geltenden Einschränkungen haben laut Studien allein auf den Balearen die Betreiber von mindestens 500 der insgesamt 1500 Geschäfte des Sektors endgültig das Handtuch werfen müssen. Reuters

14:54 Die USA zählen wieder so viele Flugpassagiere wie zu Beginn der Pandemie In den USA liegen die Passagierzahlen im Flugverkehr wieder so hoch wie zu Beginn der Coronakrise. Die Verkehrssicherheitsbehörde TSA zählte am Freitag 2.02 Millionen Fluggäste an den heimischen Flughäfen. Damit ist die Zahl erstmals seit dem 7. März 2020 wieder über der Marke von zwei Millionen.

14:08 Viel mehr Ansteckungen in Russland Die nationale Coronavirus-Taskforce Russlands meldete, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen in der vergangenen Woche um fast die Hälfte gestiegen ist und sich in Moskau mehr als verdoppelt hat. Demnach wurden am Vortag 13'510 Infektionen registriert, deutlich mehr als die 9163, die am 6. Juni gemeldet wurden. Fast die Hälfte der neuen Fälle wurden aus Moskau gemeldet: 6701 im Vergleich zu 2936 vor einer Woche. In Konsequenz verhängte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin neue Restriktionen für die Hauptstadt. Die kommende Woche erklärte er für arbeitsfrei. Zudem müssen Bars, Restaurants und Diskotheken um 23.00 Uhr schliessen. In Parks würden Spiel- und Sportplätze geschlossen. Zuvor hatten die Moskauer Behörden mitgeteilt, dass die Durchsetzung des Tragens von Masken und Handschuhen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und an anderen öffentlichen Orten verstärkt wird und Verstösse mit Geldstrafen von bis zu 5000 Rubel (ca. 62 SFr.) geahndet werden können. Legende: Für den gesamten Zeitraum der Pandemie hat die nationale Task Force fast 5.2 Millionen Infektionen im Land mit rund 146 Millionen Menschen und 126'000 Todesfälle gemeldet. Keystone

13:22 Saudi-Arabien schränkt diesjährige Pilgerfahrt nach Mekka ein Saudi-Arabien plant starke Einschränkungen für die diesjährige muslimische Pilgerfahrt Hadsch nach Mekka. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf das saudische Hadsch-Ministerium. Demnach sind nur heimische Bürger zugelassen bis zu einer Höchstzahl von 60'000. Teilnehmen dürfen nur Pilger im Alter von 18 bis 65 Jahren, die geimpft sind. Der Hadsch gehört für gläubige Muslime zu einer von fünf religiösen Grundpflichten. In diesem Jahr beginnt die Wallfahrt Mitte Juli. Sie ist für das ölreiche Königreich auch eine wichtige Einnahmenquelle. Legende: Vergangenes Jahr war die Zahl der Teilnehmer wegen Corona auf rund 1000 Einheimische begrenzt worden. Üblicherweise reisen rund zwei Millionen Menschen zum Hadsch nach Mekka. Reuters/Archiv

12:57 Corona groundet irische Fluggesellschaft Stobart Air Die von der Corona-Krise schwer getroffene irische Regionalfluggesellschaft beendet ihren Geschäftsbetrieb. Nach Angaben ihres Eigners Esken soll Stobart Air mit 480 Beschäftigten nun liquidiert werden. Ein Verkauf war zuletzt gescheitert. Stobart Air hatte vor der Krise Verbindungen in Irland, Grossbritannien und Westeuropa angeboten. Die meisten Routen standen unter der Marke Aer Lingus. Diese gehört zum IAG-Konzern, der grosse Fluggesellschaften wie British Airways und Iberia unter seinem Dach vereint. Legende: Reuters

11:45 Notfallmassnahmen nach Entdeckung von Delta-Varianten-Cluster in Strassburg An einer Kunsthochschule in Strassburg sind mehrere Fälle der besonders ansteckenden Coronavirus-Variante Delta entdeckt worden. Die regionale Gesundheitsbehörde erliess am Samstag eine Reihe von Notfallmassnahmen, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Demnach haben sich im Umfeld der Kunst- und Musikhochschule Haute école des arts du Rhin in der Elsass-Metropole nahe der deutschen Grenze mehrere Menschen mit der Corona-Variante infiziert, die zunächst in Indien registriert wurde. Um wie viele Infektionen es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Nach einem Bericht der Zeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» ist die Schule bereits seit Donnerstag geschlossen. Die Delta-Variante trat zuletzt auch verstärkt in der Region Nouvelle-Aquitaine im Südwesten Frankreichs auf.

10:49 Bern schliesst Ausgabe von Covid-Zertifikaten an bisher Geimpfte ab Der Kanton Bern hat zwischen Donnerstag und Samstagvormittag rund 238'000 Covid-19-Impfzertifikate ausgestellt. Damit ist die Ausgabe von Zertifikaten an die bisher vollständig geimpften Personen im Kanton Bern in der Nacht auf Samstag abgeschlossen worden. Sämtliche vollständig geimpften Personen im Kanton Bern, die ihr Einverständnis für ein Zertifikat gegeben hätten, verfügten nun über den SMS-Zugangscode zum Impfzertifikat, teilte die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mit. Ab Samstag würden alle weiteren Zertifikate nach Abschluss der Impfdokumentation automatisiert erstellt. Personen, die sich nachträglich für das Zertifikat entscheiden, können dieses über die Internetseite des Kantons Bern respektive das dort zugängliche Vacme-Portal beantragen.

9:52 Medienberichte: Britische Regierung zögert Aufhebung letzter Restriktionen hinaus Der britische Premierminister Boris Johnson wird die Aufhebung der verbleibenden Coronavirus-Restriktionen in England um einen Monat verzögern. Dies, weil Daten einen weiteren Anstieg der Fälle von der sich schnell ausbreitenden Delta-Variante zeigen, berichten britische Medien. Johnson will am Montag bekannt geben, ob die geplante Aufhebung der Einschränkungen, die ein Ende der Restriktionen der sozialen Kontakte bedeuten, am 21. Juni in Kraft treten kann. Diese Pläne stellt laut dem «Daily Telegraph» die rasante Ausbreitung der Delta-Variante infrage – dem Covid-Erreger, der zuerst in Indien entdeckt worden war. Eine vierwöchige Verzögerung würde die Aufhebung der Beschränkungen auf den 19. Juli verschieben. Die Regierung hatte immer gesagt, dass Entscheidungen in jeder Phase von den Daten abhängen. Und Anfang dieser Woche hatte der Premierminister aufgrund des jüngsten Anstiegs der Fälle die Bevölkerung gewarnt. Am Freitag meldete Grossbritannien 8125 neue Covid-19-Fälle, den höchsten Tageswert seit Februar, und fügte hinzu, dass die Reproduktionszahl «R» und die täglichen Wachstumsraten in Schätzungen gestiegen seien – was darauf hindeutet, dass die Pandemie exponentiell wächst.

7:55 Jeder vierte Bürger Mexikos dürfte sich angesteckt haben In Mexiko hat sich nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums insgesamt rund ein Viertel der Bevölkerung mit dem Corona-Virus infiziert. Eine landesweite Umfrage habe ergeben, dass sich etwa 31.1 Millionen der 126 Millionen Mexikaner angesteckt haben dürften, auch wenn sie nicht alle Symptome gezeigt hätten, so das Ministerium. Die Ergebnisse der Befragung von 2020 bestätigen den bereits zuvor auch von der Regierung geäusserten Verdacht einer sehr hohen Dunkelziffer: Die Zahl der bestätigten Infektionen beläuft sich auf rund 2.5 Millionen. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei knapp 230'000. Hier dürfte die tatsächliche Zahl nach früheren Schätzungen der Regierung mindestens 60 Prozent höher sein.

7:23 Indien: Zahl der Neuansteckungen auf Tiefststand seit zwei Monaten Indien verzeichnet 84'332 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist in dem stark von der Pandemie betroffenen Land der niedrigste Wert seit mehr als zwei Monaten, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg im Land zuletzt um 4002 auf 367'081. Experten zufolge dürfte die Dunkelziffern allerdings weitaus höher sein. Legende: Insgesamt wurden im Land bislang 29.4 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Weltweit ist das der zweithöchste Wert nach den USA. Reuters

5:04 G7-Staaten wollen weitere Pandemien verhindern Die Gruppe der grossen Industrienationen (G7) will eine neue Pandemie mit allen Mitteln verhindern. Deshalb wollen die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Südwestengland eine «Gesundheitserklärung von Carbis Bay» verabschieden. Das teilte der britische G7-Vorsitz in der Nacht zum Samstag mit. Diese Erklärung soll dazu beitragen, zukünftige Pandemien zu verhindern. Vorgesehen sei, die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden und Diagnosen für künftige Krankheiten auf unter 100 Tage zu drücken. Globale Frühwarnsysteme sollen ebenso verstärkt werden wie die Möglichkeiten zur sogenannten Genom-Sequenzierung, die das Aufspüren von Virusvarianten ermöglicht. Zudem soll die WHO reformiert und gestärkt werden. London gab ausserdem den Aufbau eines neuen Instituts bekannt, das Impfungen für Nutzvieh erforschen und damit verhindern soll, dass sogenannte Zoonosen entstehen. Das sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen wie Covid-19, Ebola und die Vogelgrippe.

3:59 Argentinen erteilt chinesischem Impfstoff Notfallzulassung Argentinien erteilt dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Cansino Biologics eine Notfallzulassung. Damit soll das inmitten einer weiteren Coronawelle stehende Land mehr Impfstoff im Kampf gegen das Virus zur Verfügung haben.

Bislang hat Argentinien bereits die Vakzine Sputnik V aus Russland sowie die Impfstoffe von Sinopharm aus China und der britisch-schwedischen Astra-Zeneca im Einsatz. Nur in Indien und Brasilien ist die Zahl der Neuinfektionen derzeit höher als in Argentinien. Legende: Reuters

1:55 Weltweit mehr als 175 Millionen Covid-Infektionen Weltweit haben sich bisher nachweislich mehr als 175.1 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters auf Grundlage offizieller Daten. Demnach starben mehr als 3.93 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Nach den USA weist Brasilien mit mehr als 482.000 die meisten Todesfälle auf.

1:02 Millionen Impfdosen von Johnson & Johnson unbrauchbar Nach einer Produktionspanne in einem US-Werk in Baltimore muss der Corona-Impfstoff-Hersteller Johnson & Johnson Millionen Impfdosen vernichten. Wegen einer möglichen Kontamination seien mehrere Chargen im Umfang von jeweils mehreren Millionen Dosen unbrauchbar, wie die Arzneimittelbehörde FDA am Freitag mitteilte. Weder die FDA noch der Hersteller nannten eine genaue Zahl. Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass 60 Millionen Impfdosen betroffen seien. Legende: Reuters

22:43 Curevac-Aktie auf Talfahrt Die Aktionäre des deutschen Impfstoffherstellers Curevac, deren Papiere hauptsächlich in New York gehandelt werden, müssen einen Rückschlag hinnehmen. Die Aktien sackten um 7.5 Prozent ab, nachdem es hiess, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plane wegen der jüngsten Probleme im Zulassungsprozess für die laufende Impfkampagne nicht mehr mit dem Corona-Vakzin von Curevac. Legende: Die Zulassung des Impfstoffes von Curevac verzögert sich. Keystone