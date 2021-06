Der Ticker startet um 6:30 Uhr

18:28 Israel verschiebt Einreiseerlaubnis für Touristen Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen verschiebt Israel die geplante Einreiseerlaubnis für geimpfte Touristen um einen Monat. Urlauber dürfen ohne vorherige Genehmigung erst ab dem 1. August ins Land kommen, bestätigte eine Sprecherin des Tourismusministeriums. Am Montag stieg die Anzahl der neuen Corona-Infektionen das erste Mal seit zwei Monaten auf mehr als 100 innerhalb eines Tages. Innenministerin Ajelet Schaked hatte noch am Sonntag mitgeteilt, dass geimpfte Individualtouristen ab dem 1. Juli einreisen dürften. Israel hatte Ende Mai die Einreise von Gruppen geimpfter Touristen erlaubt, nachdem das Mittelmeerland sich seit dem Ausbruch der Pandemie praktisch abgeschottet hatte. 02:31 Video Aus dem Archiv: Zurück zur Normalität in Israel Aus SRF News vom 23.03.2021. abspielen

18:03 Grünes Licht aus Brüssel für Frankreichs Wiederaufbauplan Brüssel hat neben weiteren EU-Partnern auch Frankreich die Erlaubnis für seinen milliardenschweren Wiederaufbauplan gegeben. Dabei steht die Überwindung der coronabedingten Wirtschaftskrise im Fokus. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei der Klimaschutz ein Schwerpunkt des Plans. Nach EU-Angaben will Paris für knapp sechs Milliarden Euro Gebäude renovieren, um sie energieeffizienter zu machen. Frankreich wird von der Brüsseler Behörde eine EU-Finanzierung in der Höhe von 39.4 Milliarden Euro erhalten. Insgesamt umfasst der Wiederaufbauplan der französischen Regierung rund 100 Milliarden Euro.

17:43 Delta-Variante wird Flugverkehr nicht stoppen Trotz steigender Covid-Infektionen mit der Delta-Variante werden sie laut Ryanair-Chef die Erholung des Flugverkehrs nicht stoppen. «Es könnte Störungen in Lissabon geben, aber ich glaube nur geringfügig, und das wird nicht lange sein wegen der voranschreitenden Impfungen in Europa», sagte Michael O'Leary am Mittwoch in Lissabon. Laut Ryanair-Chef seien die Buchungszahlen weiterhin steigend, vor allem bei Flügen aus Deutschland, den Benelux-Ländern und Skandinavien nach Portugal, Spanien, Griechenland und Italien. Legende: Im Vergleich zum Jahr 2019 mit 149 Millionen Passagieren, flogen aufgrund der Coronakrise nur noch 27.5 Millionen Fluggäste mit der Ryanair. Keystone

16:38 Besorgnis in Indien wegen der «Delta Plus»-Variante Das indische Gesundheitsministerium ist besorgt über eine sogenannte «Delta Plus»-Variante und will sie stärker untersuchen. Die Variante soll besonders ansteckend sein und stärker an Lungenzellen binden, hiess es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums in Neu Delhi. Wissenschaftler sagen allerdings, dass es noch wenig Daten gebe. Inzwischen seien rund 40 «Delta Plus»-Fälle in drei indischen Bundesstaaten sowie weitere Fälle in neun anderen Ländern erfasst worden, teilte der Gesundheitsminister am Mittwoch mit. Genannt wurden unter anderem die USA, China und Russland sowie die Schweiz, Polen, Portugal und Grossbritannien.

15:40 EU-Gesundheitsbehörde rechnet mit starken Anstieg von Delta-Variante Die zunächst in Indien aufgetretene Delta-Variante des Coronavirus wird sich nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Delta-Variante während des Sommers stark zirkulieren wird», erklärte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Dies gelte ganz besonders für Jüngere, die nicht zu den Zielgruppen der Impfkampagnen gehörten. Dies könne ein Risiko verursachen, dass sich gefährdetere Personen anstecken und einen schwerwiegenden Krankheitsverlauf erleben oder sterben könnten, wenn sie nicht vollständig geimpft seien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Corona-Variante Vermiest uns Delta das Ende der Pandemie? 18.06.2021 Mit Audio

15:21 Bundesrat will Covid-Testpflicht bei Ausschaffungen Bei Ausschaffungen sollen Betroffene künftig zu einem Covid-19-Test verpflichtet werden können. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) in die Vernehmlassung geschickt. Laut dem Bund hatten jüngst vermehrt Betroffene einen Test verweigert, um eine Ausschaffung zu verhindern. Die neue Regelung soll rasch in Kraft treten und bis Ende 2022 gelten. Die Massnahme solle helfen, Kosten zu vermeiden – dies insbesondere in den Kantonen, die für den Vollzug von Wegweisungen zuständig sind. Die Vernehmlassung dauert nur zwei Wochen.

14:51 Medienkonferenz des Bundesrats beendet Die Medienkonferenz ist beendet. Welche Lockerungen heute beschlossen wurden, können Sie hier nachlesen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Auf srf.ch, der SRF-News-App und hier im Liveticker bleiben Sie auch weiterhin rund um die Uhr informiert.

14:49 Berset: «Die Pandemie ist noch nicht vorbei» Auf die Frage nach möglichen weiteren Hilfsmassnahmen für die Wirtschaft antwortet Alain Berset: «Die Pandemie ist noch nicht vorbei, viele Länder haben noch keinen Zugang zur Impfung, das Virus wird weiter kursieren.» Das werde eine grosse Rolle spielen bei der Entwicklung der Situation, auch der wirtschaftlichen.

14:46 Zahlen in Israel steigen trotz Impfung Ein Journalist spricht die steigenden Zahlen in Israel an. Erstmals seien wieder über 100 Infizierte an einem Tag gemeldet worden. Dabei seien auch Leute infiziert worden, welche bereits geimpft waren. «Dieser Fall ist uns auch aufgefallen. Wir sind daran, dies aufzuarbeiten», so Mathys vom BAG. Man kläre ab, unter welchen Settings dies passiert sei.

14:43 Was ist die grösste Gefahr in der Zukunft? Was die grösste Gefahr in der Zukunft sei, möchte ein Journalist wissen.

«Als nicht so besorgniserregend sehen wir die Mutationen», erklärt Berset. Dies, weil die jetzigen Impfungen dagegen zu schützen scheinen. Klar sei aber auch, dass man nach einer gewissen Zeit neue Impfungen brauchen werde. Schwierig sei auch abzuschätzen, wie sich das Virus bei den Ungeimpften ausbreiten werde. Auch Patrick Mathys sieht das als grösste Unbekannte für den kommenden Herbst. 01:16 Video Berset: «Als nicht so besorgniserregend sehen wir die Mutationen» Aus News-Clip vom 23.06.2021. abspielen

14:41 Regeln gelten unabhängig von Wetterverhältnissen Was, wenn eine Aussenveranstaltung wegen Regens nach Innen verlegt werden muss? Dann gelte die Regel für Veranstaltungen in Innenräumen, bestätigt Berset. Ohne Zertifikat liege die Obergrenze bei 250 Personen, mit Zertifikat gebe es keine Einschränkung.

14:38 Mathys: «Impfen ab 12 Jahren muss weiterhin eine Abwägung sein» Eine Journalistin möchte noch Informationen zur Impfempfehlung für 12-Jährige. «Es ist nicht eine Aufforderung, dass nun alle Kinder ab 12 Jahren geimpft werden sollen. Es muss weiterhin eine Abwägung sein», sagt dazu Patrick Mathys vom BAG. Es werde immer wieder kolportiert, die WHO rate von Impfungen von Kindern ab. «Das ist nicht so. Die neuesten Empfehlungen seien ganz klar und zeigen, dass auch 12-Jährige und ältere mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden können.» 00:44 Video Patrick Mathys: «Wir begrüssen Impfungen für Kinder, aber es soll eine Abwägung sein» Aus News-Clip vom 23.06.2021. abspielen

14:34 Anzeige der Gültigkeitsdauer in der Covid-Certificate-App Der Schutz der Covid-19-Impfung ist vom BAG von 6 auf 12 Monate verlängert worden (bei Genesenen sind es weiterhin 6 Monate). Was muss man tun, damit das Covid-Zertifikat dies auch so anzeigt?

Laut dem BAG reicht es, einmal die App zu öffnen, damit dieses Update angezeigt wird. Zur Gültigkeit von Zertifikaten von Getesteten und Genesenen sagt Patrick Mathys vom BAG, Testzertifikate nach einem PCR-Test seien 72 Stunden lang gültig, Antigen-Tests 48 Stunden. Genesene müssen zum Zeitpunkt der Erkrankung einen PCR-Test gemacht haben, um ein Zertifikat zu erhalten.

14:34 Normalisierungsphase Mitte August Dies sei nun der fünfte Öffnungsschritt seit Anfang Jahr, sagt Bundesrat Berset. Als Nächstes würde die Normalisierungsphase beginnen. Diese beginne, wenn alle, die sich impfen lassen möchten, geimpft seien. Diese Phase sei etwa Mitte August erreicht.

14:31 Wie sieht es aus für den Probenbetrieb für Chöre und Musikveranstaltungen? «Das sollte kein Problem sein», antwortet Alain Berset auf die Frage nach möglichen Proben für Chöre und Musikveranstaltungen. Es müssten lediglich in den Innenräumen die Kontaktdaten der Beteiligten erfasst werden.

14:31 EU-Verordnung zu Covid-Zertifikat noch nicht in Kraft «Wir sind noch in dieser Vorphase», heisst es auf eine Nachfrage zur Anerkennung des Covid-Zertifikats. «Die EU-Verordnung betreffend Anerkennung des Covid-Zertifikats tritt erst am 1. Juli in Kraft», sagt Michael Gerber vom BAG. Also könne erst danach gesagt werden, wie es um die Anerkennung z.B. in Italien stehe. 00:39 Video Michael Gerber: «Die EU-Verordnung wird erst ab 1. Juli in Kraft sein» Aus News-Clip vom 23.06.2021. abspielen

14:29 Findet der Hochzeitstanz statt? Ein Journalist stellt eine Frage bezüglich Hochzeiten und Tanzen.

«Mit Bezug auf Hochzeitsveranstaltungen könnte der Tanz zulässig sein. Man muss hier auch mit einem gewissen Pragmatismus agieren», antwortet Michael Gerber vom BAG.

14:28 Tanzveranstaltungen nur für Personen mit Zertifikat Diskotheken und Tanzlokale dürfen wieder öffnen, wenn der Zugang auf Personen mit einem Covid-Zertifikat beschränkt wird. Aber wie bei allen Einrichtungen, deren Zugang nur mit einem Covid-Zertifikat möglich ist, entfällt die Maskenpflicht.

14:26 «Entscheide müssen im Einklang mit Realitäten im Terrain sein» 50 Prozent sollen Ende Monat geimpft sein, das ist viel – aber nicht genug. Ob das nicht zu gefährlich sei, fragt Curdin Vincenz von Radio SRF. «Unsere Entscheide müssen im Einklang mit den Realitäten im Terrain sein», verteidigt sich Berset. «Wir sehen eine gedämpfte Entwicklung der Pandemie, das erlaubt gewisse Öffnungen.» Aber zum Beispiel Massenveranstaltungen ohne Zertifikat werde es sicherheitshalber nicht geben im Juli. 00:37 Video Berset: «Einige Massnahmen bleiben, es ist nicht eine Aufhebung sämtlicher Massnahmen» Aus News-Clip vom 23.06.2021. abspielen