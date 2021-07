Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:26 Ko Samui empfängt geimpfte Touristen Seit Donnerstag dürfen vollständig Geimpfte aus 69 Ländern quarantänefreien Urlaub auf Ko Samui verbringen. Nach Phuket hat Ko Samui dieses Modellprojekt gestartet, wobei strengere Regeln gelten als auf Phuket. So sei am ersten Tag lediglich eine Maschine mit neun ausländischen Journalisten gelandet, die über die Initiative «Samui Plus» berichten wollten, teilte das Fremdenverkehrsamt mit. Bis zum 15. August werden laut Behörden aber rund 1000 Touristen erwartet. Teilnehmer am Projekt müssen sich 21 Tage vor der Abreise in ihren Heimatländern aufgehalten haben. Zudem müssen Touristen einen negativen PCR-Test vorweisen und sich während des Urlaubs mehrfach testen lassen. In den ersten drei Tagen dürfen die Touristen das Gelände der speziell zur Verfügung gestellten Hotels nicht verlassen und bis zum Ende der ersten Woche nur bestimmte Regionen der Insel besuchen. In der zweiten Woche können die Gäste sich frei bewegen und auf die Nachbarinseln fahren.

16:58 Relativ wenige Corona-Infektionen nach EM-Spielen in Kopenhagen Entgegen der Befürchtungen sind die vier Fussball-Begegnungen in Kopenhagen keine Veranstaltungen mit hohen Corona-Infektionszahlen gewesen. Wie der Rundfunksender DR am Donnerstag berichtete, ist bei insgesamt nur 152 Menschen im Zusammenhang mit dem Stadionbesuch bei den vier Partien das Virus nachgewiesen worden. Wie die dänische Behörde bestätigte, gab es acht Infektionen unter den Fans im Auftaktspiel von Dänemark gegen Finnland, bei dem insgesamt 14'000 Zuschauer im Stadion anwesend waren. 41 beziehungsweise 62 liessen sich auf die weiteren dänischen Vorrundenspiele gegen Belgien und Russland zurückführen. Im Achtelfinal zwischen Kroatien und Spanien traten 41 weitere Infektionen auf. Bei diesen drei Spielen fieberten jeweils 23'000 Fans im Stadion mit. Öffentliche Übertragungen auf Grossbildschirmen oder Zusammenkünfte vor dem privaten Fernseher flossen nicht in die Berechnung mit ein. 25:54 Video Aus dem Archiv: Volle Stadien sind bald wieder möglich Aus 10 vor 10 vom 24.06.2021. abspielen

16:26 Repetitives Testen bald auch für Aargauer Kleinstbetriebe möglich Ab dem 26. Juli können im Aargau auch Kleinstbetriebe mit nur einer testwilligen Person am repetitiven Testen des Kantons teilnehmen. Bisher waren für das Testen vier Mitarbeitende nötig. Man wolle das repetitive Testen so einfach wie möglich gestalten, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Donnerstag mit. Am 26. Juli werde deshalb das sogenannte zentrale Pooling starten. Ab diesem Zeitpunkt lassen die Betriebe die Speichelproben für die Tests von einem externen Dienstleister mischen beziehungsweise poolen. Das Poolen im Betrieb selbst werde deshalb entfallen, sodass der Aufwand für die Unternehmen sich merklich verringere, heisst es in der Mitteilung weiter. Falls die Probe nach der Analyse im Labor negativ ist, sollten alle Personen dieser Gruppe nicht ansteckend sein. Ist eine Probe hingegen positiv, muss diese Gruppe eine zweite Probe abgeben. Diese Proben werden einzeln ausgewertet. 02:30 Video Aus dem Archiv: Massentests in Firmen Aus Tagesschau vom 04.06.2021. abspielen

15:38 Rasanter Anstieg der Corona-Infektionen in Afrika Innerhalb einer Woche sind in Afrika die Todesfälle aufgrund von Corona-Erkrankungen um 43 Prozent gestiegen. «Dieser Anstieg ist der schnellste, den der Kontinent je gesehen hat», sagte Matshidiso Moeti, die Afrika-Direktorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), am Donnerstag. Die Hauptgründe dafür seien mangelnde Sauerstoffgeräte und fehlende Betten auf Intensivstationen. Dies sei eine klare Warnung, dass Krankenhäuser auf dem Kontinent ihre Belastungsgrenze erreicht hätten, so Moeti. Der Grossteil der Todesfälle sei in Namibia, Südafrika, Tunesien, Uganda und Sambia registriert worden. Auch die Zahl der gemeldeten Infektionen sei im Monat Juni um eine Million Fälle gestiegen. Die dritte Welle werde vor allem durch die hochansteckende Delta-Variante angetrieben, die derzeit in 21 der 55 afrikanischen Länder nachgewiesen worden sei. Bisher sind nur 18 Millionen Menschen auf dem Kontinent mit einer Gesamtbevölkerung von 1.2 Milliarden Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Audio Aus dem Archiv: Afrika: Corona-Fallzahlen so hoch wie noch nie 32:09 min, aus Rendez-vous vom 08.07.2021. abspielen. Laufzeit 32:09 Minuten.

15:16 Boris Johnson blickt zuversichtlich auf die bevorstehenden Lockerungen Trotz steigender Corona-Neuinfektionen sieht der britische Premierminister Boris Johnson das Land auf einem guten Weg aus der Pandemie. Mit Blick auf das Ende fast aller Corona-Massnahmen am kommenden Montag wünschte er sich, dass bald wieder alle so leben könnten wie sie wollten. Doch das geht leider nicht, sagte er am Donnerstag in Coventry: «Aber was ich sagen kann, ist, dass wenn wir vorsichtig sind und diese Krankheit und ihre andauernde Bedrohung weiterhin respektieren, es sehr wahrscheinlich ist – da sind sich fast alle Wissenschaftler einig – dass das Schlimmste der Pandemie hinter uns liegt.» Das Land stehe weiterhin vor schwierigen Wochen aufgrund der Delta-Variante. «Aber mit jedem Tag bauen wir die Mauer der durch Impfstoffe erworbenen Immunität höher», sagte der Regierungschef. Aufgrund der erfolgreichen Impfkampagne werden am Montag unter anderem die Abstandsregeln und die Maskenpflicht aufgehoben. Mehr als zwei Drittel der Erwachsenen sind in England vollständig geimpft.

14:42 Zürcher Regierungsrat bestimmt Regeln für vierte Härtefallrunde Neu wird die Regelung «Härtefall im Härtefall» auch für kleinere Unternehmen mit einem Umsatz von unter fünf Millionen Franken eingeführt. Vorausgesetzt wird, dass der Umsatz der Unternehmen coronabedingt um mindestens 70 Prozent zurückgegangen ist, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilt. In solchen Fällen liege die Höchstgrenze für nicht rückzahlbare Beiträge neu bei 30 statt wie bisher bei 20 Prozent des Referenzumsatzes. Dabei gelte neu ein Maximum von 1.5 Millionen Franken anstatt der bisherigen Limite von 1 Million Franken. Gesuche können voraussichtlich ab September gestellt werden. Weiter schreibt der Regierungsrat, dass der im März vom Kantonsrat gutgeheissene Verpflichtungskredit hierfür ausreicht. Aus der Bundesratsreserve erhält der Kanton Zürich ausserdem 59.61 Millionen Franken, um «verbleibende spezifische kantonale Probleme» zu lösen. 02:36 Video Aus dem Archiv: Bundesrat zieht positive Härtefallgelder-Bilanz Aus Tagesschau vom 30.03.2021. abspielen

14:22 Schweden lockert Corona-Massnahmen Seit Donnerstag fällt gemäss Stufe drei des schwedischen Öffnungsplans die Begrenzung der Passagierzahl im Fernverkehr mit Bus und Bahn weg. Weiter gilt in Geschäften, Museen, Vergnügungsparks und Fitnessstudios keine Quadratmeter-Beschränkung für Kunden und Besucher mehr. Diese und weitere Lockerungen beschlossen die schwedische Regierung und die Gesundheitsbehörde am Montag aufgrund der gesunkenen Corona-Zahlen und der wachsenden Impfquote der Bevölkerung. Die Lage in Schweden sei stabil, wodurch diese Lockerungen ohne grösseres Risiko möglich seien. Trotzdem mahnte Tegnell: «Wir befinden uns weiter mitten in einer Pandemie.» Audio Aus dem Archiv: Schwedens Corona-Pandemiegesetz - das Ende eines Sonderwegs? 04:09 min, aus Echo der Zeit vom 08.01.2021. abspielen. Laufzeit 04:09 Minuten.

13:33 582 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 582 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 360 . Das sind 84 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 8 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 47.67 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'960 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 79 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 70 Prozent ausgelastet. Davon sind 2 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:17 Fast 800 Corona-Todesfälle in Russland Mit fast 800 Todesfällen an einem Tag hat die Zahl der mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Russland einen neuen Höchststand erreicht. Die offizielle Statistik des Landes wies 791 Tote auf – so viele wie nie zuvor im Lauf der Pandemie. Das Land, das selbst drei Impfstoffe entwickelt hat, aber keine westlichen Präparate zulässt, verzeichnete zudem 25'293 Neuinfektionen. Russland gehört zu den weltweit am stärksten von der Ausbreitung des Virus betroffenen Staaten. Legende: Die Behörden hatten zuletzt in einigen Regionen den Druck, sich impfen zu lassen, massiv erhöht. Keystone

11:57 Mehr als 100'000 Corona-Tote in Argentinien Argentinien hat trotz seiner bisweilen strengen Ausgangsbeschränkungen die Marke von 100'000 Corona-Toten überschritten. Im Vergleich zum Vortag waren nach Daten des Gesundheitsministeriums in Buenos Aires vom Mittwochabend (Ortszeit) 614 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzugekommen, womit die Gesamtzahl seit dem Ausbruch der Pandemie auf 100'250 stieg. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

11:09 Zürich: Arbeitsmarkt kann Krise gut bewältigen Die Arbeitslosigkeit ist 2020 als Folge der Corona-Krise in zahlreichen Branchen stark gestiegen: Der Kanton Zürich sei dank einer «vielfältigen Massnahmenpalette» aber für die Zukunft gut gerüstet, hält der Regierungsrat fest. Das dringliche Postulat «Fit for Future» soll deshalb als erledigt abgeschrieben werden, teilte der Regierungsrat mit. Dieses hatte eine Strategie gefordert, um strukturell bedingte berufliche Umorientierungen zu fördern. Gemäss Regierungsrat besteht bereits «ein breites Angebot an arbeitsmarktlichen Massnahmen der Arbeitslosenversicherung». Diese würden die berufliche Umorientierung von Stellensuchenden sowie deren Qualifizierung fördern. «Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt können im Kanton Zürich gut bewältigt werden.» Legende: Auch für die Zukunft ist der Kanton gemäss Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh gerüstet: «Mit dem breiten Angebot an Massnahmen tragen wir dem fortschreitenden Strukturwandel und der Digitalisierung auf dem Zürcher Arbeitsmarkt Rechnung», wird sie in der Mitteilung zitiert. Keystone

10:02 Australien: Victoria geht in fünftägigen Shutdown Für den australischen Bundesstaat Victoria verhängt die Regierung nach einem Anstieg der Corona-Infektionen einen fünftägigen Shutdown. Ab Mitternacht wurden die 6.6 Millionen Einwohner des Bundesstaates angewiesen, zu Hause zu bleiben. Das Haus verlassen dürfe man noch für Lebensmitteleinkäufe, wichtige Arbeiten, Sport, Gesundheitspflege und Impfungen. Der Shutdown in Australiens zweitgrössten Stadt Australiens, Melbourne, ist bereits die fünfte, seit die Pandemie vor eineinhalb Jahren ausbrach. Zusammen mit einem bereits in Kraft getretenen Shutdown in Sydney bedeutet die Massnahme, dass fast die Hälfte von Australiens 25 Millionen Einwohnern zu Hause bleiben müssen. Counting down the days until we can be together again. For details on the restrictions coming into effect for Melbourne from 11.59pm tonight, visit @VicGovDH: https://t.co/esRwnh1C4a#melbournelockdown



#melbmoment by nicolehicks776 (Instagram) pic.twitter.com/3IZLh64mAu — City of Melbourne (@cityofmelbourne) July 15, 2021

8:24 Deutschland: Über 5000 Erkrankungen trotz vollständiger Impfung Bislang sind mehr als 5000 Menschen in Deutschland trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Seit dem 1. Februar seien 5374 sogenannte Impfdurchbrüche – also symptomatische Coronainfektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung – registriert worden. Die Effektivität der Im­pfung bewertet das RKI dennoch als hoch. Die vom RKI geschätzte Impfeffektivität liegt bei Erwachsenen je nach Altersgruppe zwischen 88 und 89 Prozent.

6:41 Virologe: Die Zahl der Varianten bleibt «überschaubar» Das Coronavirus wird nach Einschätzung von Experten noch einige Male mutieren. Allerdings geht der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager, davon aus, dass die Zahl der Varianten «überschaubar» bleibt. «Man kann aber nicht seriös sagen, ob wir schon das Ende der Fahnenstange erreicht haben oder noch relevante Mutanten folgen.» Je besser sich Viren an den Wirt anpassen, desto geringer sei in der Regel der Schaden für den Wirt, erklärte der Professor für Molekulare Virologie an der Uni Heidelberg. «Aber das kann man nicht immer sagen.»

5:14 Schweiz: Versicherungen dürften sich zügig von der Coronakrise erholen Die Versicherungen dürften sich von den durch Corona ausgelösten wirtschaftlichen Folgen rasch erholen. Die Ökonominnen vom Rückversicherer Swiss Re erwarten, dass die weltweiten Prämieneinnahmen in den nächsten Jahren neue Rekordwerte erreichen werden – getrieben vom Wirtschaftsaufschwung. Im Jahr 2021 rechnen die Experten mit einem Anstieg der Versicherungsprämien weltweit um 3.3 Prozent auf insgesamt 6.9 Billionen US-Dollar, wie es in der jüngst veröffentlichten «Sigma-Studie» heisst. 2022 dürften sie dann um weitere 3.9 Prozent wachsen. Im Coronajahr 2020 waren die kumulierten Prämieneinnahmen noch um 1.3 Prozent gesunken. Grundlage der Erholung sei das historisch hohe Wachstum des globalen realen Bruttoinlandsprodukts von geschätzten 5.8 Prozent, erklärte Swiss Re. Am stärksten würden in diesem Jahr die Versicherungsprämien in China mit 6.3 Prozent und in den Schwellenländern rund 5.6 Prozent wachsen. Für die USA und Westeuropa werden Werte von 1.7 beziehungsweise 2.8 Prozent vorhergesagt. Legende: Die Pandemie hatte den Versicherern in die Hände gespielt. Das gestiegene Risikobewusstsein führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Versicherungsdeckung. Vor allem in asiatisch-pazifischen Märkten würden sich mehr Leute Schutz kaufen wollen. Keystone/Archiv

1:20 Stadt Zürich: Corona-Gelder für Kitas und Kultur Die Stadt Zürich nimmt weitere zehn Millionen Franken in die Hand, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Der Gemeinderat hat für Kindertagesstätten sowie für subventionierte Kulturinstitutionen zwei Kredite genehmigt. Mit 95 zu 16 Stimmen sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass privaten vorschulischen Betreuungseinrichtungen bis 4.8 Millionen Franken zukommen sollen. Mit 1.8 Millionen sollen coronabedingte Ertragsausfälle im Jahr 2020 kompensiert werden können. Diese Summe bildet eine Ergänzung zu den nicht kostendeckenden Entschädigungen von Bund und Kanton. Kitas, die trotz Ausfallentschädigung existenziell bedroht sind, können zudem nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 bei der Stadt Härtefallgelder beantragen. Dafür stehen 3 Millionen zur Verfügung. Gegen den Kredit hatte sich einzig die SVP ausgesprochen. Auch die von der Stadt subventionierten Kulturinstitutionen sollen für Corona-Schäden, die sie im laufenden Jahr erlitten haben oder noch erleiden werden, teilweise entschädigt werden. Der Gemeinderat hat auf Antrag des Stadtrates oppositionslos einen Kredit über fünf Millionen Franken genehmigt. Legende: Jeder Betrieb habe in der Pandemie gewisse Einbussen hinnehmen müssen, sagte Samuel Balsiger (SVP). Auch den Kitas sei zuzumuten, «Eigenverantwortung» wahrzunehmen. Kitas seien heute «nur schwach subventioniert», meinte Roger-Paul Speck (SP). Sie machten sie kaum Betriebsgewinne und bildetetn somit keine Reserven. «Deshalb brauchen sie das Geld.» Keystone/Archiv

22:19 Höchststand an Neuinfektionen in Grossbritannien seit Januar In Grossbritannien ist am Mittwoch mit mehr als 42'000 Neuinfektionen die höchste Zahl an Ansteckungen mit dem Coronavirus seit Mitte Januar verzeichnet worden. Das Land hatte zum Jahreswechsel den Höhepunkt der zweiten Infektionswelle erreicht. Seit Mitte Juni steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder massiv an. Grund dafür sind die starke Verbreitung der Delta-Variante in dem Land sowie die Lockerungen der Corona-Massnahmen. Am 19. Juli sollen im grössten Landesteil England so gut wie alle Einschränkungen fallen. Die Regierung geht davon aus, dass es im Verlauf des Sommers bis zu 100'000 Neuinfektionen pro Tag geben wird. Trotzdem hält sie an den Öffnungsplänen fest. Dies wegen der hohen Impfquote.

21:39 Ausgangssperre in Spanien war verfassungswidrig Das spanische Verfassungsgericht hat die zu Beginn der Corona-Pandemie von März bis Mai 2020 angeordnete ganztägige Ausgangssperre für verfassungswidrig erklärt. Für eine solche Einschränkung der Freiheitsrechte hätte es der Verhängung des Ausnahmezustands bedurft, berichteten spanische Medien unter Berufung auf Informationen aus dem Gerichtshof. Der Entscheid sei mit sechs zu fünf Stimmen gefallen. Als Folge des Urteils könne es zu einer Welle von Schadensersatzklagen von Bürgern kommen, die ohne gesetzliche Grundlage gezwungen wurden, zu Hause zu bleiben, schrieb die Zeitung «La Vanguardia». Zudem könnten Bürger womöglich die Bussgelder zurückfordern, die ihnen damals bei Verstössen gegen die Ausgehsperre auferlegt wurden, schrieb die Zeitung weiter. Die Polizei soll in dem besagten Zeitraum rund eine Million Euro Bussgelder verhängt haben, von denen jedoch viele noch nicht bezahlt wurden. Auch einige Strafverfahren müssten eingestellt werden. Die Regierung hatte den Alarmzustand im März 2020 ausgerufen, das Parlament stimmte dem später zu. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts handelte es sich um eine unzureichende Rechtsgrundlage für die Ausgehsperre. Legende: Keystone

21:27 Kanton Zürich baut Impf-Kapazitäten ab Der Kanton Zürich schliesst auf Ende August die Corona-Impfzentren Dietikon, Horgen, Messe Zürich und Triemli. Die Zentren in Wetzikon und Meilen machen bereits in der ersten Augusthälfte dicht. Die Impfzentren Affoltern und Bülach bleiben bis Ende September offen. Bestehen bleiben die Impfzentren am Stadtzürcher Hirschengraben sowie jene in Uster und Winterthur, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Flexibel einsetzbare Impfmobile sollen ab Mitte August die Kapazitäten der Impfzentren und Apotheken ergänzen. Grund für die Kapazitätsreduktion ist der Impfrückgang. Momentan werden täglich noch 15'000 Corona-Impfungen durchgeführt. Das aufgebaute System ist jedoch auf bis zu 30'000 Impfungen pro Tag ausgelegt, was mittlerweile zu viel ist.