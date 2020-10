Der Ticker startet um 6:50 Uhr

23:08 Bewohner in Altersheimen im Tessin praktisch eingesperrt Der Kanton Tessin hat die Corona-Schutzmassnahmen verschärft. Betroffen sind auch Altersheime. Bewohner dürfen ab sofort praktisch nur noch für Spaziergänge nach draussen. Die Heimbewohnerinnen und -bewohner sollen sich nicht einem hohen Infektionsrisiko aussetzen. Daarum sind für sie vorläufig Geschäfte, Bars und Restaurants, Hausbesuche und die öffentlichen Verkehrsmittel tabu. Aktivitäten mit geringerem Ansteckungsrisiko wie etwa einfache Spaziergänge dürfen stattfinden. Erlaubt sind allerdings nur noch zwei statt vier Begleitpersonen und alle müssen eine Maske tragen. Besuche sind weiterhin möglich, allerdings müssen Lebensmittel, Kleider und Geschenke erst dem Heimpersonal für eine Desinfektion oder eine gewisse Quarantänezeit abgeben werden.

21:27 Belgien schliesst ab Montag Bars und Restaurants für vier Wochen In Belgien müssen wegen der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen alle Restaurants und Gaststätten für vier Wochen schliessen. Zudem soll es täglich von Mitternacht bis 5.00 Uhr morgens landesweit eine Ausgangssperre geben, wie Premierminister Alexander De Croo am Freitagabend nach einem Krisentreffen mit Vertretern seiner Regierung und der Gemeinschaften und Regionen ankündigte. Die Bürger sind ausserdem angehalten, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten und nur noch mit einer Person ausserhalb des eigenen Haushalts einen engeren Kontakt zu pflegen. Auch der Alkoholverkauf nach 20.00 Uhr wird verboten und Weihnachtsmärkte werden abgesagt. Um Restaurants und Gaststätten vor dem Ruin zu bewahren, soll ein Unterstützungsplan erarbeitet werden. Premierminister De Croo räumte in einer Pressekonferenz ein, dass die Massnahmen «sehr hart» seien. Es gehe nun aber darum, zu handeln und die Infektionszahlen zu senken, sagte er.

20:52 Deutsche Gerichte zerpflücken staatliche Massnahmen gegen Pandemie Bund und Länder werden bei ihren Schritten zum Eindämmen der Corona-Pandemie zunehmend von Gerichten ausgebremst. Nach den Urteilen gegen die Beherbergungsverbote in Baden-Württemberg und Niedersachsen hat am Freitag das Berliner Verwaltungsgericht die Polizeistunde in der Hauptstadt gekippt. Es sei nicht ersichtlich, dass die Sperrstunde für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens erforderlich sei, begründete das Berliner Gericht seinen Beschluss. Legende: Gastronomen wehren sich gegen die verordnete Polizeistunde. Keystone

20:28 Mehr als 25'000 Neuinfektionen in Frankreich Das französische Gesundheitsministerium meldet 25'086 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 122 weitere Menschen seien zudem gestorben. Insgesamt sind damit bislang 834'770 Corona-Fälle in dem Land bestätigt worden, 33'303 Menschen erlagen dem Virus. Die Regierung in Paris versucht mit nächtlichen Ausgangssperren in grossen Städten die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In Paris, Lyon oder Marseille gilt sie ab Samstag zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Legende: In Paris gilt ab Samstag von 21.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr morgens eine Ausgangssperre. Reuters

19:40 Teil-Lockdown in Belgien Wegen der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen sollen alle Restaurants und Gaststätten für vier Wochen schliessen. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Freitagabend unter Berufung auf Informationen aus einem Krisentreffen von Vertretern der Zentralregierung und der Gemeinschaften und Regionen. Zudem soll es täglich von Mitternacht bis 5.00 Uhr morgens landesweit eine Ausgangssperre geben. Belgien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Die Behörden des Elf-Millionen-Einwohner-Landes meldeten zuletzt im Sieben-Tages-Schnitt knapp 6000 registrierte Fälle innerhalb von 24 Stunden. In den vergangenen 14 Tagen wurden nach aktuellen Zahlen rund 550 Infektionen pro 100'000 Einwohner gemeldet. Legende: Belgien beschliesst wegen Corona Teil-Lockdown. Keystone

19:23 Covid-19 in acht Walliser Pflegeheimen Der Kanton Wallis hat Corona-Infektionen in insgesamt acht Pflegeheimen gemeldet. Die Behörden bestätigen damit eine Meldung der Zeitung "Le Nouvelliste" (online). Insgesamt seien 90 Bewohnerinnen und 66 Pflegende positiv getestet worden – in welchem Zeitraum ist offen. In den Heimen mit positiven Fällen sind Besuche verboten – ausser bei Menschen, die an ihrem Lebensende stehen.

19:00 Auflagen ignoriert: Bar in Baden muss schliessen In Baden im Kanton Aargau ist eine Bar geschlossen worden, weil sich die Betreiber nicht an die Corona-Auflagen gehalten haben. Sie hätten die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher nicht vorlegen können, teilt der Kanton mit. Letztes Wochenende hatte sich in der betroffenen «Viva Bar und Lounge» eine Person aufgehalten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sie hatte am gleichen Abend ein weiteres Lokal besucht. Darum müssen sich mehr als 130 Personen in Quarantäne begeben.

18:38 Maske auf im Tessin in allen öffentlichen Räumen Der Tessiner Regierungsrat hat die Schutzmassnahmen ebenfalls verschärft. Ab Montag gilt in allen öffentlich zugänglichen Räumen eine Maskentragpflicht. Ausnahmen gibt es in Trainingseinrichtungen und Kinderbetreuungsstätten. Die Schliessung von Bars und anderen Nachtlokalen dehnte der Staatsrat auf Erotikbetriebe aus. Der Konsum in Gastronomiebetrieben ist nur am zugewiesenen Sitzplatz erlaubt. Beim Betreten und Verlassen des Lokals ist eine Maske aufzusetzen. Gastrobetriebe müssen Kontaktdaten aufnehmen. Das Personal muss Masken tragen. Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen sind bewilligungspflichtig. Zuvor galt im Tessin seit dem 20. Oktober Maskenpflicht in Läden und Einkaufszentren. Clubs, Discos und Tanzlokale waren bereits seither geschlossen.

18:33 Maximal 100 Personen in Berner Bars und Clubs Der Berner Regierungsrat hat die Massnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft. Nur noch maximal hundert Personen auf einmal dürfen sich ab sofort in den Bars, Clubs und Discotheken im Kanton Bern aufhalten. Die Sitzpflicht bleibt unverändert. Bis anhin galt eine Maximalzahl von 300 Besucherinnen und Besuchern gleichzeitig pro Club, Bar, Disco oder Tanzlokal. Im Kanton Bern, der bisher im Schweizer Vergleich unterdurchschnittliche Werte verzeichnete, stieg die Zahl der Ansteckungen in den letzten Tagen stark an. Seit Donnerstag wurden im Kanton Bern über 260 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

18:23 Kanton Wallis dehnt Maskenpflicht aus Ab Sonntag gilt im Wallis Maskenpflicht bei allen öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sowie in sämtlichen geschlossenen, öffentlich zugänglichen Räumen. In Bars und Restaurants gilt für das Personal Maskenpflicht. Kunden müssen beim Betreten und Verlassen der Örtlichkeiten sowie bei allen Bewegungen innerhalb und ausserhalb der Einrichtung Masken tragen. Der Konsum ist nur sitzend möglich. Eine weitere Massnahme betrifft die Öffnungszeiten der Bars. Öffentliche Lokale müssen spätestens um ein Uhr morgens schliessen. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren sowie bestimmte Einrichtungen wie etwa Schulen oder Fitnesszentren.

17:56 Bundesrat will sich am Sonntag treffen Die Landesregierung will sich am Sonntagvormittag zu einer Sitzung treffen. Thema soll die Coronakrise sein. Das haben zwei bundesratsnahe Quellen gegenüber SRF bestätigt. Über welche Massnahmen an dieser Sitzung allenfalls entschieden wird, ist unklar. Ebenso offen ist, ob es nach der Sitzung eine Information der Öffentlichkeit geben wird.

17:21 Appenzell reagiert auf steigende Infektionszahlen Auch in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden treten neue Massnahmen in Kraft. So müssen bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 30 Personen Schutzmasken getragen werden. In Gastronomiebetrieben muss das Servicepersonal Schutzmasken tragen. Das Konsumieren von Getränken und Essen ist nur noch sitzend an Tischen erlaubt. Das Tanzen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen, einschliesslich Angeboten von Tanzschulen und Sportvereinen, sowie an öffentlichen Veranstaltungen ist verboten. Legende: Blau: Erweiterte Maskenpflicht, Rot: Begrenzung Menschenansammlungen, Gelb: Verschärfte Ausweiskontrollen in Clubs und Bars SRF

17:02 Freiburg: Maskenpflicht in öffentlichen Räumen Der Kanton Freiburg hat die Massnahmen für die Maskentragepflicht verschärft. Ab Samstag gilt in allen geschlossenen, öffentlichen Räumen ein Maskenobligatorium. Dazu gehören unter anderem Museen, Bahnhöfe und Unterführungen, Bibliotheken, Kinos, Gemeinschaftsbereiche von Sporthallen oder Empfangshallen der öffentlichen Verwaltung, wie der Kanton Freiburg mitteilte. Zudem verlangt der Kanton von Gastronomiebetrieben sowie von Bars und anderen kulturellen Veranstaltungen, die Kontaktdaten aufzunehmen. Ende August hatte Freiburg bereits ein Maskenobligatorium in Geschäften sowie für das Personal im Gastro-Gewerbe beschlossen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Diese Kantone gehen bei den Corona-Massnahmen weiter als der Bund 16.10.2020 Mit Video

16:33 Tanzen in Clubs verboten: St.Gallen erlässt neue Regeln Ab diesem Samstag gelten im Kanton St.Gallen wegen den stark steigenden Fallzahlen neue Einschränkungen. Die Regierung führt diese dort ein, wo sich derzeit am meisten Personen anstecken – bei privaten Veranstaltungen und in Bars und Clubs. So gilt vorläufig bis am 31. Dezember 2020: In Clubs, Bars und Konzertlokalen darf nur noch im Sitzen konsumiert werden und tanzen ist verboten. Eine Maskenpflicht gilt bei Veranstaltungen mit über 30 Personen sowie generell für das Gastropersonal. Laut der Regierung zeigen die Daten aus dem Contact Tracing, dass viele Ansteckungen derzeit im privaten Rahmen passieren, zum Beispiel beim Abendessen mit der Familie, bei Vereinsanlässen oder beim Apéro mit Freunden.

15:55 Badener Bar schliesst – 132 Personen in Quarantäne Der Kanton Aargau hat eine Bar in Baden AG per sofort geschlossen. Der Betreiber konnte nach dem Besuch einer mit dem Coronavirus infizierten Person keine Kontaktdaten der Besuchenden vorlegen. Wegen der positiv getesteten Person, die neben der geschlossenen Viva Bar & Lounge am gleichen Abend ein weiteres Lokal besucht hatte, müssen 132 Personen in Quarantäne, wie das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mitteilte.

15:48 Biontech peilt Zulassungsantrag für Corona-Impfung im November an Das deutsche Biotechunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer peilen bei positiven Studienergebnissen mit ihrem Corona-Impfstoff einen Zulassungsantrag Ende November an. Ende Oktober könnten die beiden Partner wissen, ob der Impfstoff wirksam sei, erklärte Pfizer-Chef Albert Bourla. In der dritten Novemberwoche könnten die Unternehmen genügend Daten zur Sicherheit des Impfstoffes vorliegen haben. Unter der Annahme positiver Daten könnte bald nach Erreichen dieses Meilensteins eine Notfallgenehmigung in den USA beantragt werden. Biontech bestätigte den Zeitplan, äusserte sich aber nicht weiter dazu. Die Aktien von Biontech und Pfizer legten nach der Nachricht im vorbörslichen Handel an der Wall Street deutlich zu. Gegenüber SRF News äusserte sich diese Woche ein Proband, der an der Impfstoff-Studie von Biontech teilnimmt, zu seinen Erfahrungen: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfen gegen Covid-19 Der Mann, der freiwillig an einem Impfstofftest teilnimmt 13.10.2020 Mit Audio

15:09 Die Medienkonferenz ist beendet «Ist das die zweite Welle?», will eine Journalistin wissen. «Das werden wir erst nachträglich sagen können», sagt Virginie Masserey, die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle im BAG. Damit ist die Fragerunde der Journalistinnen und Journalisten beendet, und damit auch der Point de Presse. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Hier im Ticker erfahren Sie weiterhin alles Wichtige rund um das Coronavirus.

15:01 Martin Ackermann zu Aerosolen Ein Journalist stellt eine Frage zur Rolle von Aerosolen bei der Virusübertragung. Martin Ackermann von der Covid-19-Taskforce sagt: Im Sommer schien klar, dass grössere Tropfen die Hauptüberträger seien. Neuere Studien legten jedoch nahe, dass Aerosole stärker beteiligt seien als gedacht. Man befasse sich derzeit mit dieser Frage.

15:00 Zusammenarbeit der Spitäler Ein Journalist fragt nach der Situation in den Spitälern und der Zusammenarbeit der Spitäler. Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS): Der Informationsaustausch zwischen den Spitälern funktioniere. Man könne zum Beispiel Patientinnen und Patienten innerhalb der Schweiz verlegen, sollte sich das Virus in einer Region besonders stark verbreiten. Zur Situation in den Spitälern sagt Hauri, dass die Zahl der Hospitalisierungen steigen könnte, es aber weniger schwere Verläufe geben könnte. Aber man wisse das schlichtweg noch nicht genau.