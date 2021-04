Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:16 Unternehmen wollen Impfaktion in Deutschland beschleunigen In vielen deutschen Unternehmen stehen Betriebsärzte bereit, um gegen das Coronavirus zu impfen. Nahezu alle grossen Konzerne haben ihre Bereitschaft signalisiert. Noch fehlt dafür aber der Impfstoff, und das Spritzen auf dem Werksgelände ist auf Modellprojekte begrenzt. Allein beim Autozulieferer Continental könnten in den werksärztlichen Diensten täglich mehr als 1000 Mitarbeiter geimpft werden, wie der Konzern aus Hannover mitteilte. Noch sind die Impfungen in Unternehmen also auf Pilotvorhaben wie bei BASF oder Volkswagen beschränkt. Als Teil eines Modellprojektes in Rheinland-Pfalz startete der Chemiekonzern in Ludwigshafen vor wenigen Tagen mit rund 400 Impfungen, bei einer derzeitigen maximalen Tageskapazität von 600. Volkswagen hatte bereits am 30. März ein Modellprojekt in Sachsen gestartet und erste Mitarbeiter im Zwickauer Werk geimpft.

17:32 Deutsche lassen sich in Moskau gegen Corona impfen Ein norwegischer Reiseveranstalter hat eine neue Geschäftsidee entdeckt. Er bietet Impfreisen nach Moskau an. «Bis September wollen wir jede Woche 50 Leute nach Moskau bringen», sagt der Münchner Büroleiter von World Visitor. Der Trip nach Moskau ist nicht billig. 150 Euro für die Impfung und 1000 Euro für die Reise samt Flug. Im Abstand von drei Wochen wird dann die zweite Dosis Sputnik V verimpft.

16:31 Rückschlag bei Corona-Medikament Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Antikörper-Medikament Bamlanivimab die Notfallzulassung für die Covid-19-Behandlung wieder entzogen. Es handele sich um einen vom US-Pharmaunternehmen Eli Lilly entwickelten sogenannten monoklonalen Antikörper, dessen Einsatz im November bedingt für die Behandlung von milden bis moderaten Covid-19-Erkrankungen zugelassen worden war. Nach der Auswertung weiterer Daten habe sich herausgestellt, dass Virus-Varianten gegen diesen Antikörper resistent seien und der Nutzen des alleinigen Einsatzes dieses Präparats nicht mehr grösser sei als mögliche Risiken.

16:23 Steigende Fallzahlen in Indien Indien meldet mit 234'692 Corona-Neuinfektionen erneut einen Höchstwert. Insgesamt wurde bei fast 14.5 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Indien mit seinen rund 1.35 Milliarden Einwohnern weist damit weltweit die zweitmeisten Ansteckungsfälle auf, nach den USA, die mehr als 32 Millionen Fälle verzeichnen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt in Indien um 1341 auf 175'649.

15:41 Deutschland: Farbanschlag auf Auto von SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach Auf das Auto des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach ist nach dessen Angaben ein Farbanschlag verübt worden. Gestern habe es seinen Stadtwagen erwischt, twitterte Lauterbach am Samstag. «Farbeimer, er sieht schrecklich aus. Auch die Scheiben, ich kann ihn nicht mehr fahren.» Der Politiker und Arzt, der in der Corona-Krise stark in der Öffentlichkeit stehen und für strikte Massnahmen zur Eindämmung der Virus-Pandemie eintritt, äusserte sich allerdings kämpferisch: «Aber wir werden nie aufgeben. Wir sind viele...» Unterstützung erhielt er von der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang. Sie twitterte in einer Reaktion unter den Lauterbach-Äusserungen: «Gestern wurden unsere Namen auf dem Klingelschild unserer Privatwohnung rot durchgestrichen. Politikerinnen und Politiker werden immer öfter bedroht und eingeschüchtert. Aber wir werden die Angst nicht gewinnen lassen.»

15:04 Bosnien-Herzegowina: Neue Proteste in Sarajevo wegen Mangels an Impfstoff gegen Corona In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo ist es erneut zu Strassenprotesten wegen der schleppenden Beschaffung von Impfstoff gegen das Coronavirus gekommen. Am Samstag blockierten Autofahrer mit ihren Fahrzeugen den Bahnhofsplatz in Sarajevo. Zahlreiche Demonstranten marschierten danach vor das bosnische Parlament, wie das Nachrichtenportal «klix.ba» berichtete. Sie prangerten zudem eine mangelhafte Versorgung der an Covid-19 Erkrankten an und forderten den Rücktritt der bosnischen Gesamtregierung sowie der Regierung der Föderation BiH, des bosniakisch-kroatischen Landesteils. In Bosnien wird wenig geimpft. Die Vakzine, die zur Verfügung stehen, stammen aus internationalen Spenden oder dem internationalen Impfstoff-Programm Covax. Zugleich ist das Balkanland fest im Griff der Pandemie. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 lag bei 641 pro 100'000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. In den vergangenen 24 Stunden starben in dem Land mit 3.5 Millionen Einwohnern 86 Menschen an den Folgen einer Infektion. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Pandemie in Südosteuropa Aus dem Archiv: «Bosnien-Herzegowina ist hart von Corona getroffen» 23.03.2021 Mit Audio

13:59 Hunderte Teilnehmer: Demo gegen Corona-Massnahmen in Schaffhausen Fast 1000 Gegner der Corona-Massnahmen haben sich am Samstagnachmittag in Schaffhausen in der Fussgängerzone zu einer Demonstration versammelt. Die Polizei lässt sie vorerst gewähren. Von den Teilnehmern hat niemand eine Maske an. Die Schaffhauser Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort, hielt sich aber zurück. Mit Kuhglocken und Trillerpfeifen beschallten die Demonstranten derweil den Fronwagplatz und die Fussgängerzone. Einige stiegen auf den historischen Brunnen. Auch Rechtsradikale waren unter den Teilnehmenden. Die Stadt Schaffhausen hatte ursprünglich eine Bewilligung für die Demonstration erteilt. Am Donnerstag zog sie diese jedoch zurück, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es zu Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung komme. Der Stadtrat befürchtete zudem, dass die Auflagen des Bundes – insbesondere die Maskenpflicht – nicht eingehalten würden, wie es bei Demonstrationen in Altorf (UR) und Liestal (BL) der Fall war. Massnahmen-Gegner riefen daraufhin in Sozialen Medien dazu auf, trotz entzogener Bewilligung nach Schaffhausen zu reisen. Legende: Die Demo-Teilnehmer ziehen durch Schaffhausen. Masken tragen sie nicht. Die Polizei beobachtet die Lage. SH-Fotos

13:03 «Personell neu orientieren»: Kanton Bern kritisiert Bund für Ablauf der Impflieferung Der Kanton Bern kritisiert den Bund scharf und zeigt sich enttäuscht vom Bundesamt für Gesundheit. «Der Kanton Bern fordert den Bund auf, sich personell neu zu orientieren und die Verantwortung für das Lieferungs- und Impfprogramm Fachleuten aus der Wirtschaft zu übertragen, um einen professionellen Ablauf sicherzustellen», heisst es wörtlich in einer Mitteilung der Berner Gesundheitsdirektion vom Samstag. Der Bund habe am Freitagabend den Kantonen mitgeteilt, dass die angekündigte umfangreiche Lieferung an Moderna-Impfstoff nur in sehr geringem Umfang eingetroffen sei. Und diese Mitteilung erfolge nur einen Tag, nachdem an einem Treffen von Bundesrat Alain Berset, dem BAG und allen kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren von Bundesseite mit Nachdruck verlangt worden sei, die zweite Dosis nicht mehr zur Reserve an Lager zu behalten.

12:27 Grosse Nachfrage nach Astra-Zeneca-Impfstoff Bereits nach wenigen Stunden waren vor den Impfstationen in Lettland die Warteschlangen am Samstag so lang, dass die Impfaktionen ohne vorherige Terminvergabe vorzeitig beendet wurden. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Riga mit. In der Hauptstadt Riga überstieg bereits kurz nach Öffnung der beiden grossen Impfzentren die Nachfrage die Zahl an verfügbaren Impfdosen. Auch in anderen lettischen Städten wollten lettischen Medienberichten mehrere Dutzende wartende Menschen das zusätzliche Impfangebot wahrnehmen. In Lettland mit seinen 1.9 Millionen Einwohnern ist die Impfkampagne bislang nur sehr schleppend angelaufen. Der Ostseestaat weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC die niedrigste Impfrate in Europa auf. Die Regierung in Riga steht dafür heftig in der Kritik.

12:02 Eidgenössisches Hornusserfest wird abgesagt Das vom 20. bis 29. August geplante 39. Eidgenössische Hornusserfest in Thörigen/Bleienbach (BE) findet nicht statt. Grund für den Entscheid des Organisationskomitees ist die fehlende Planungssicherheit aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Das finanzielle Risiko sei in keiner Art und Weise kalkulierbar, so OK-Präsident Ruedi Gygax. Auch eine Verschiebung des Events kam nicht in Frage, da der Landbedarf mit den Bauern frühzeitig geplant und die Bewirtschaftung abgesprochen werden muss. Somit findet das nächste Eidgenössische Hornusserfest 2024 in Höchstetten statt. Legende: Keystone

11:03 Zürich: Stadtpolizei löst organisierte Party auf Eine organisierte Party mit rund 40 feiernden Gästen in einem Lokal an der Langstrasse ist am frühen Samstagmorgen von der Stadtpolizei Zürich aufgelöst worden. Alle Teilnehmenden wurden wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung gebüsst. Die zwei Organisatoren der Party werden verzeigt, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte.

8:24 Japans Ministerpräsident Suga will Olympische Spiele durchführen Japan ist entschlossen, die Olympischen Spiele in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie «sicher und geschützt» abzuhalten. Das sagte der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. «Japan hört auf die Weltgesundheitsorganisation und Experten und lernt von ihnen», sagte Suga. Das Land tue sein Möglichstes, um sich auf die Spiele vorzubereiten. Biden habe ihm seine Unterstützung zugesichert. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie ist in Japan wiederholt über eine Absage der Olympischen Sommerspiele in Tokio diskutiert worden. Der Generalsekretär der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Toshiro Nikai, sagte am Donnerstag, die Spiele müssten «ohne Zögern» abgesagt werden, sollte die Infektionslage zu ernst sein. Umfragen zufolge sind die meisten Japaner für eine Verschiebung oder Absage der Spiele. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Olympia in Corona-Zeiten Aus dem Archiv: Japaner sehen Olympische Spiele 2021 mehrheitlich skeptisch 25.03.2021 Mit Video

3:49 Peru: Ämtersperre für Perus Ex-Präsident, weil er sich bei der Corona-Impfung vordrängelte Wegen seiner Verwicklung in einen Impfskandal darf der frühere peruanische Präsident Martín Vizcarra für zehn Jahre keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden. Der Kongress des südamerikanischen Landes verhängte die Ämtersperre gegen den ehemaligen Staatschef. Damit kann der 58-Jährige auch sein Parlamentsmandat nicht wahrnehmen, das er bei der Wahl am vergangenen Sonntag errungen hatte. Vizcarra war noch während seiner Amtszeit als Präsident geimpft worden. Der Ex-Staatschef ist aber nicht der einzige, den der Bannstrahl des Parlaments traf. Die frühere Aussenministerin Elizabeth Astete wurde für ein Jahr gesperrt und die ehemalige Gesundheitsministerin Pilar Mazzetti für acht Jahre. In den Skandal «Vacuna-Gate» (Impf-Gate) sind knapp 500 Politiker, Funktionäre und Beamte verwickelt. Sie sollen sich bei der Impfkampagne vorgedrängelt haben. Ihrer Darstellung nach haben sie hingegen noch während der Testphase freiwillig an klinischen Studien teilgenommen und wurden deshalb geimpft. Im Falle Vizcarras hatte die zuständige Universität in Lima dies ausdrücklich dementiert. Legende: Vizcarra wurde im November 2020 vom Kongress des Amtes enthoben. Der Ex-Präsident war in seiner Regierungszeit immer wieder mit dem Parlament aneinander geraten. Er warf den Abgeordneten vor, seine Bemühungen im Kampf gegen die Korruption auszubremsen. Reuters/Archiv

2:48 St. Gallen: Gastrobetriebe sollen trotz Terassenöffnung weiterhin unterstützt werden Auch wenn Restaurants und Bars am kommenden Montag ihre Terrassen wieder öffnen dürfen, werden sie im Kanton St. Gallen weiterhin finanziell unterstützt. St. Gallen hat bislang 82 Millionen Franken aus dem Corona-Härtefallprogramm ausbezahlt. Im Kanton läuft die Bearbeitung der Gesuche um Härtefallunterstützung weiterhin auf Hochtouren. «Gut die Hälfte der Gesuche stammt von Gastrobetrieben», sagte Karin Jung, Leiterin des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Von den 1513 eingereichten Gesuchen wurden bis heute 83 Prozent entschieden. Der Kanton St. Gallen zahlte 82.4 Millionen Franken in Form von À-Fonds-perdu-Beiträgen oder als Solidarbürgschaften aus. 282 Gesuche wurden abgelehnt, weil sie die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien für eine Unterstützung nicht erfüllen, wie die St. Galler Staatskanzlei mitteilte. Da sich die behördlichen Schliessungen über einen längeren Zeitraum hinziehen als ursprünglich angenommen, hat der Kanton St. Gallen den betroffenen Unternehmen für die Monate März und April 2021 Nachzahlungen zu ihren bisher erhaltenen Härtefallhilfen in Aussicht gestellt. Bis Ende April werden laut Mitteilung des Kantons voraussichtlich weitere elf Millionen Franken an die betroffenen Betriebe ausschütten. Legende: Bereits im Mai 2020 bemühten sich Gastronomiebetriebe in St. Gallen, die Gartenwirtschaft coronakonform zu gestalten und die Mindestabstände zu wahren. Keystone/Archiv

22:41 Königreich Bhutan im Himalaya macht es vor Das kleine Königreich Bhutan im Himalaya-Gebirge hat innerhalb von 13 Tagen rund 94 Prozent aller Erwachsenen eine erste Dosis Corona-Impfstoff verabreichen können! Das entspreche rund 62 Prozent der etwa 770’000 Einwohner, sagte ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums der Agentur dpa. Das buddhistisch geprägte Bhutan hat damit einen ähnlich hohen Anteil an einmal Geimpften wie Israel. Nur die Seychellen-Inseln haben eine höhere Impfquote, mit allerdings auch nur rund 100’000 Einwohnern. Den verwendeten Impfstoff von Astra-Zeneca hatte das Königreich vom grossen Nachbarland Indien kostenlos erhalten. Nach dem Erhalt der 550’000 Impfdosen wartete Bhutan aber noch einige Wochen bis zum astrologisch glücksbringenden 27. März. Vorher wurden 1200 gut erreichbare Impfzentren eingerichtet. In abgelegenen Gebieten wurden die Impfzentren per Helikopter beliefert. Bhutan blieb relativ verschont von der Pandemie. 934 Infektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde offiziell erfasst. Einreisende mussten jeweils 21 Tage in Quarantäne. Impfbeauftragte stiegen zu Fuss zu den Häusern von älteren Einwohnerinnen und Einwohner in Bhutan, berichtet die Kinderhilfsorganisation Unicef Bhutan.

21:56 Aargau: Angespannte Lage, aber Erotik-Betriebe wieder offen Die Situation im Gesundheitswesen im Kanton Aargau ist weiter angespannt. Insgesamt seien die Todesfallzahlen seit Mitte März leicht angestiegen, teilte das Gesundheitsdepartement mit. Es seien aber genügend Kapazitäten vorhanden, auch in den Intensivpflegestationen. Der kantonsärztliche Dienst des Kantons verzeichnet seit rund einer Woche einen erneuten Anstieg der Fallzahlen um 20 bis 30 Prozent gegenüber der Vorwoche. Über 90 Prozent der Infektionen seien auf eine Coronavirus-Mutation zurückzuführen. Dies sei bis Ende März bei 3145 Personen bestätigt worden. Ab Montag dürfen im Aargau trotzdem Erotik-Betriebe wieder öffnen. Noch nicht erlaubt sei aber eine Gastronomie in den Innenräumen oder Betrieb von Wellness-Einrichtungen. Der kantonsärztliche Dienst erachtet es wegen der schwierigen Situation der Sexarbeiterinnen als gerechtfertigt, den Erotik-Betrieben und den dort Arbeitenden eine Perspektive zu geben, aber unter strikten Schutzmassnahmen.

21:16 Moderna-Schweiz-Chef stützt «Lonza-Version» von Berset Die Schweiz habe mit dem Verzicht auf eine eigene Impfproduktionsstrasse im Lonza-Werk in Visp (VS) «nichts verpasst». Eine eigene Impfproduktionsstrasse hätte nicht mehr gebracht, «als was die Schweiz jetzt sowieso hat», sagte der Geschäftsführer des Impfstoffherstellers Moderna Schweiz, Dan Staner, in einem Zeitungsinterview. Es habe auch nie entsprechende Gespräche gegeben. Moderna habe der Schweizer Regierung nie angeboten, Anlagen von ihnen zu kaufen. «Wir verkaufen Impfdosen und keine Produktionsstrassen», so Staner im Interview mit Zeitungen von Tamedia. Damit stützt Staner die Aussagen von Bundesrat Alain Berset. Dessen Kontakte mit Lonza in Visp hatten eine Kontroverse über mögliche Investitionen des Bundes in die Impfproduktion ausgelöst. Im Vordergrund stand die Frage, ob der Bundesrat ein Angebot von Lonza für den Kauf einer Impfstoffproduktion ausgeschlagen habe. Laut Staner sind finanzielle Investitionen nicht mehr das entscheidende Kriterium, um einen schnelleren Zugang zu Impfstoffen zu sichern. Der Flaschenhals liege mittlerweile anderswo: Es sei vor allem eine Herausforderung, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Allein in der Schweiz habe Moderna 60 Stellen ausgeschrieben.

20:34 Mehr als 200 Millionen Impfdosen in den USA verabreicht Seit Beginn der Corona-Impfkampagne in den USA Mitte Dezember sind bereits mehr als 200 Millionen Impfungen verabreicht worden. Rund 49 Prozent aller Erwachsenen bekamen bislang mindestens eine Impfdosis, 31 Prozent sind bereits voll geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigten. Insgesamt wurden demnach bislang 202.3 Millionen Dosen verspritzt. In den USA ist neben den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer, bei denen je zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson&Johnson zugelassen, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. Den CDC-Daten zufolge bekamen bislang knapp 127 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis, 80 Millionen Menschen sind bereits vollständig geimpft.

20:29 Bildungskommission für mehr Hilfe für Jugendliche in Pandemie Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) verlangt vom Bundesrat einen Bericht über die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Sie formulierte dazu ein entsprechendes Postulat mit 14 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. In einem Brief an den Bundesrat verlangt sie zudem, dass die Landesregierung einen Beirat von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Krisenbewältigung einbezieht. In einem zweiten Brief fordert die WBK-N die Instrumente zur Unterstützung von Jungen mit Lernschwierigkeiten, mit Problemen bei der Lehrstellensuche oder mit Schwierigkeiten in der Ausbildung zu stärken. Die Kommission empfahl auch eine Anpassung der begleitenden Massnahmen für Junge, deren Ausbildung zu Ende geht und die auf Stellensuche sind.