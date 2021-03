Der Ticker startet um 5:51 Uhr

15:17 Pariser Ärzte sehen «Katastrophen-Medizin» voraus Pariser Intensivmediziner sagen, dass das Ansteigen von Coronavirus-Infektionen bald ihre Möglichkeiten überfordern könnte, die Kranken in den Spitälern der französischen Hauptstadt zu versorgen – und sie möglicherweise dazu gezwungen sind, Patienten auszuwählen, die sie noch behandeln können. Die ernüchternde Warnung ist in einer Stellungnahme artikuliert, die 41 Ärzte der Pariser Region unterzeichnet haben. Die Zeitung «Le Journal du Dimanche» hat sie veröffentlicht. Der Hilferuf der Intensivmediziner kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Präsident Emmanuel Macron seine Entscheidung, Frankreich nicht wieder wie im Vorjahr komplett abzuriegeln, energisch verteidigt. Seit Januar hat Macrons Regierung stattdessen eine landesweite nächtliche Ausgangssperre verhängt und diese mit einem ganzen Bündel anderer Einschränkungen ergänzt. Den Pariser Ärzten gehen die Massnahmen nicht weit genug. Da die Zahl der Infektionen in die Höhe schiesst und in den Spitälern die Betten auf der Intensivstation immer knapper werden, erhöhen sie den Druck für einen kompletten Lockdown im Land. Kommt der nicht, rechnen sie demnächst damit, «Katastrophen-Medizin» betreiben zu müssen.

14:20 Britische Regierung sieht das Land beim Impfen auf Kurs Mit dem Einsatz eines weiteren Impfstoffs will die britische Regierung ihren erfolgreichen Kurs im Kampf gegen das Coronavirus fortsetzen. Im April werde mit den ersten Lieferungen des Pharmakonzerns Moderna gerechnet, sagte Kabinettsmitglied Oliver Dowden. Es wäre das dritte Vakzin, das in Grossbritannien zum Einsatz kommt. Berichte über Lieferschwierigkeiten aus Indien sowie der Streit mit der EU über den Export von Impfstoffen hatten zuletzt in Grossbritannien Sorgen geschürt, dass das Land sein ambitioniertes Ziel verpassen könne, bis Ende Juli allen Erwachsenen eine erste Dosis anzubieten. Grossbritannien verhandelt derzeit mit der EU über Exporte von Impfstoffen. Die EU verpflichtet Hersteller, ihre Ausfuhren genehmigen zu lassen. In London ist die Sorge deshalb gross, die EU könnte künftig alle Exporte auf die Insel verbieten. Premierminister Boris Johnson gibt sich derweil gelassen. Nicht nur beharrt er auf dem offiziellen Impfplan. Unter dem Vorbehalt, dass eine dritte Corona-Welle auf dem europäischen Festland Grossbritannien nicht unvorhergesehen betrifft, hält er auch am geplanten Öffnungskurs fest. Aus heutiger Sicht kann ich absolut nichts aus den Daten ablesen, was mich davon abhält, unseren Weg zur Freiheit fortzusetzen, unsere Wirtschaft zu öffnen und zu dem Leben zurückzukehren, das wir lieben.

13:38 Russland will Herdenimmunität Ende Sommer erreicht haben Der russische Präsident Wladimir Putin erwarte, dass Russland bis Ende Sommer eine Herdenimmunität gegen das neue Coronavirus erreicht habe und die pandemiebedingten Einschränkungen dann aufgehoben werden könnten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf dessen Kommentare im Fernsehen. 01:53 Video Aus dem Archiv: Russischer Impfstoff zeigt hohe Wirksamkeit Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

13:14 Trotz Corona fliegen Tausende nach Mallorca Zum Beginn der Osterferien sind am Wochenende trotz Corona und aller Appelle zum Reiseverzicht Tausende Urlauber nach Mallorca geflogen. Am Samstag kamen 60 Flugzeuge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma an, weitere 70 wurden nach Angaben des Flughafens am Sonntag erwartet. Deutschland hatte Mallorca und die anderen Balearen-Inseln am 14. März von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen, nachdem die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen unter den Grenzwert 50 gesunken war. Mit der Streichung von der Risikoliste entfielen für Mallorca-Urlauber Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr, was zu einem Buchungsboom für die Osterferien führte. Ab Dienstag muss allerdings jeder aus dem Ausland einreisende Flugpassagier einen negativen Corona-Test vorweisen. Eine entsprechende Verordnung tritt dann in Kraft. Audio Aus dem Archiv: Verhaltene Freude in Mallorca über die Rückkehr der Touristen 04:41 min, aus SRF 4 News aktuell vom 24.03.2021. abspielen. Laufzeit 04:41 Minuten.

12:37 Vatikan: Beginn der Osterwoche unter Corona-Bedingungen Papst Franziskus ist mit der Messe zum Palmsonntag in die Karwoche vor Ostern gestartet. Wegen der Corona-Pandemie waren nur ungefähr 120 Gläubige und etwa 30 Kardinäle zum Gottesdienst im Petersdom zugelassen. Zum zweiten Mal erlebe man die Karwoche im Kontext der Pandemie, merkte der Pontifex in einer Rede an. «Letztes Jahr waren wir geschockter, dieses Jahr sind wir erprobter.» Papst Franziskus erklärte, angesichts der Pandemie müssten alle ihren Anteil an Leid, Dunkelheit und Verlust mittragen. Gleichzeitig warnte Franziskus vor dem Bösen. Es nutze Krisen aus, um Misstrauen, Verzweiflung und Unkraut zu säen. Für viele österliche Feiern gibt es Einschränkungen. Am Karfreitag werde der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum ausfallen und auf den Platz vor dem Petersdom verlegt, teilte der Heilige Stuhl in dieser Woche mit. Wegen der in Italien ab 22.00 Uhr geltenden Ausgangssperre soll auch die Osternacht am Karsamstag schon um 19.30 Uhr beginnen. Legende: Papst Franziskus muss zum zweiten Mal die Osterfeierlichkeiten unter Corona-Bedingungen abhalten. Er meinte: «Letztes Jahr waren wir geschockter, dieses Jahr sind wir erprobter.» Keystone

11:54 Deutschland behandelt Frankreich neu als Hochinzidenzgebiet Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gilt Frankreich seit Mitternacht am Sonntag aus deutscher Sicht als Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet, dass man bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis dabei haben muss. Als Hochinzidenzgebiete werden Regionen im Ausland eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 200 übersteigt. In Frankreich liegt diese sogenannte Inzidenz nach den aktuellsten Zahlen sogar über 300. Für die höchste Risikokategorie, die Gebiete mit besonders ansteckenden oder gefährlichen Varianten des Coronavirus, gilt sogar eine Quarantänepflicht von 14 Tagen, von der man sich nicht freitesten kann. In diese Kategorie fällt bereits seit längerem als einzige französische Region das an Rheinland-Pfalz und das Saarland Départment Moselle. Legende: Beim Grenzübertritt von Frankreich nach Deutschland muss man ein negatives Testergebnis vorweisen. Keystone

10:47 GDK-Präsident heisst Grossveranstaltungen für Geimpfte gut Der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, Lukas Engelberger, unterstützt Bestrebungen, im Rahmen von Pilotprojekten grössere Veranstaltungen wieder zuzulassen. Diese müssten negativ getesteten oder geimpften Personen vorbehalten bleiben, stellt er in einem Interview mit der «Sonntagszeitung» klar. Entsprechende Pilotprojekte sollten ab Ende April möglich sein, weil dann alle Risikogruppen geimpft sein dürften, die Test-Offensive Früchte trage und Selbsttests angewendet werden könnten. Der Selbsttest hat für Engelberger das Potenzial, die Situation radikal zu verändern. Wenn jeder morgens im Bad schnell und regelmässig einen Abstrich machen kann, könnte die Arbeitsbelastung in Apotheken und Testzentren reduziert werden. Der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz fordert auch eine Überprüfung der Schwellenwerte, bei denen die restriktiven Massnahmen gelockert werden können. Engelberger verweist dabei insbesondere auf die Zahl der positiven Fälle: Mit der Zunahme der getesteten Personen werde auch die Zahl der Infizierten steigen. Legende: Die Aussicht, wieder eine Theatervorstellung besuchen oder ins Kino gehen zu können, könnte die Schweizer dazu bewegen, sich testen zu lassen, hofft der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, Lukas Engelberger, Keystone

10:27 China verabreicht 100 Millionen Impfosen China hat bislang über 100 Millionen Impfdosen verabreicht. Allein am Samstag kamen knapp fünf Millionen dazu, so dass die Gesamtzahl nun bei 102.42 Millionen liegt, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilt. Die Zahl der Infektionen liegt den offiziellen Angaben zufolge bei insgesamt 90'167, plus acht binnen eines Tages. Den letzten Todesfall in Verbindung mit dem Virus gab es am 25. Januar. Insgesamt starben in China 4636 Menschen an oder mit dem

Coronavirus. Audio Aus dem Archiv: China gedenkt seiner Corona-Toten 02:37 min, aus Echo der Zeit vom 12.03.2021. abspielen. Laufzeit 02:37 Minuten.

9:55 Über 5000 Hospitalisationen in der Ukraine In der Ukraine sind binnen 24 Stunden so viele Patienten mit Covid-19 in Krankenhäuser gekommen wie noch nie. 5052 Menschen seien stationär aufgenommen worden, teilt Gesundheitsminister Maksim Stepanow auf Facebook mit. Das übertrifft den letzten Höchststand von 4887 Patienten am 17. März. In der Ukraine sind die Infektionszahlen zuletzt stark gestiegen. Am Sonntag meldet das Land 11'932 Neuinfektionen binnen eines Tages. 203 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Seit dem Beginn der Pandemie verzeichnet die Ukraine 1.64 Millionen Infektionen und 31'954 Todesfälle. Legende: Ältere Menschen im Land hoffen auf die Impfung. Das entsprechende Programm läuft seit einem Monat, kommt aber nur langsam voran. Erst 200'000 der 41 Millionen Ukrainer haben eine Erstimpfung erhalten. Bis dann behelfen sich die Betagten notfalls mit selbstgenähten Gesichtsmasken. Keystone

8:24 Deutsche sehen klare Verantwortliche für Impfproblem im Land Die Deutschen sehen die Hauptverantwortung für die Impfprobleme im Land bei Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von der «Welt am Sonntag». Laut Vorabbericht schrieben 29 Prozent der Befragten Spahn die Misere zu. 26 Prozent sahen Versäumnisse von der Leyens als massgeblich dafür an, dass bisher nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gaben lediglich 14 Prozent der Deutschen die politische Schuld. Mit «keiner der drei» antworteten 15 Prozent. Für die Untersuchung sprachen die Meinungsforscher in der vergangenen Woche mit 1298 Personen, 16 Prozent äusserten sich nicht konkret. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Stille Tage in Berlin Aus dem Archiv: Ungläubig bestaunt Deutschland sein Scheitern in der Pandemie 21.03.2021 Mit Video

7:32 Abwarten und Tee trinken Die britische Tee-Industrie hat stark von der Corona-Pandemie profitiert. Der Markt sei 2020 jüngsten Zahlen zufolge in Wert und Volumen um 5 bis 10 Prozent gewachsen, teilte der Branchenverband UK Tea mit. Hintergrund seien der gestiegene heimische Verbrauch aufgrund mehrerer Lockdowns mit Ausgangsbeschränkungen und vermehrte Arbeit im Homeoffice. Legende: Vor allem schwarzem Tee fragten die Briten nach – der Verbrauch von Teebeuteln sei hier um mindestens 50 Prozent in die Höhe geschnellt. Auch entkoffeinierter Tee sowie Frucht- und Kräutertee wurden im Pandemie-Jahr vermehrt getrunkten. imago images

6:30 Selbsttests für zuhause vorerst nur in Apotheken erhältlich Die kostenlosen Testkits für den einfachen Covid-19-Selbsttest zuhause werden vorerst nur in Apotheken erhältlich sein. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, setzten die Apotheken durch, dass die Testkits eher später auf den freien Markt kommen. Die Selbsttests können nur über die Krankenkassenkarte gratis bezogen werden, was laut einer Sprecherin des Bundesamtes für Gesundheit nur über Apotheken oder Testzentren möglich ist. Ob der Detailhandel je Testkits verkaufen wird, ist noch ungewiss. Falls dem so wäre, müssten Kundinnen und Kunden die Kosten aber selbst tragen. Gesundheitsminister Berset hatte gestern angekündigt, dass ab 7. April ein erster Selbsttest für zuhause in die Apotheken komme.

22:43 5000 Menschen besuchen Konzert in Barcelona 5000 Fans mit einem negativen Coronatest-Ergebnis haben am Samstagabend ein Rockkonzert in Barcelona besuchen können. Die Show der spanischen Rockgruppe Love of Lesbian hatte eine Sondergenehmigung der spanischen Gesundheitsbehörden. Während sich im Rest des Landes nicht mehr als vier Personen in geschlossenen Räumen versammeln dürfen, konnten sich die 5000 Konzertbesucher frei in der Konzerthalle bewegen, Gesichtsmasken waren aber vorgeschrieben. Wer ein Ticket kaufte, musste am Samstagmorgen einen Antigen-Schnelltest machen. Für ein negatives Ergebnis erhielten die Besucher einen Code auf das Handy, der Einlass ans Konzert gewährte. Das Ganze ist auch ein Testlauf, ob Schnelltests geeignet sind, Corona-Ausbrüche an grossen Events zu verhindern. Menschen aus der Risikogruppe sollten dem Konzert fernbleiben.

22:25 Festnahmen an Corona-Demonstration Bei einer nicht bewilligten Kundgebung in Zürich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat die Polizei fünf Personen vorübergehend festgenommen. Mehrere Dutzend Personen seien kontrolliert und weggewiesen worden. Gemäss Polizei hatten sich mehr als 200 Personen versammelt. Als Demonstrierende versuchten, eine Polizeisperre zu durchbrechen, setzte die Polizei Gummischrot ein. Zur Kundgebung in Zürich aufgerufen hatte ein – nach eigenen Angaben – revolutionärer, linker Zusammenschluss. Im Kanton Zürich sind derzeit Demonstrationen mit mehr als 14 Teilnehmern untersagt. In Sitten im Kanton Wallis gab es zudem eine Kundgebung gegen Corona-Massnahmen mit 200 Teilnehmenden. Sie war bewilligt und verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.

19:01 Terrasse: Symbol des Gezänks in der Schweiz In den letzten Wochen waren die Ski-Terrassen und Restaurant-Terrassen abseits der Skigebiete in der Schweiz in aller Munde. Die Diskussionen drehten sich um die Frage, ob sie öffnen dürfen oder nicht. Die Terrasse ist zum Symbol des Pandemie-Gezänks geworden. Doch wieso gerade die Terrasse? Der Versuch einer Deutung. Audio Die Terrasse: Symbol des Pandemie-Gezänks 02:29 min, aus Echo der Zeit vom 27.03.2021. abspielen. Laufzeit 02:29 Minuten.

17:32 Grossbritannien: Johnson hält trotz Unsicherheiten an Öffnungsfahrplan fest Der britische Premierminister Boris Johnson sagte an einer Online-Tagung mit Mitgliedern seiner konservativen Partei, es sei offen, welche Auswirkungen eine dritte Coronawelle auf dem europäischen Festland für Grossbritannien haben werde. Die «bittere Erfahrung» sei, dass Grossbritannien drei Wochen nach Europa getroffen werde. «Die Frage ist: Wird es diesmal so schlimm sein, wie es in der Vergangenheit war? Oder haben wir die Auswirkungen durch die Ausgabe von Impfstoff ausreichend gemildert, gedämpft und abgestumpft?», sagte Johnson. Johnson betonte, er halte an seinem Fahrplan für eine Lockerung der strikten Coronaregeln fest. Demnach sind von diesem Montag an im grössten Landesteil England wieder Treffen von zwei Haushalten oder bis zu sechs Menschen im Freien erlaubt. Nicht-essenzielle Geschäfte sowie Aussengastronomie dürfen aber frühestens am 12. April öffnen.

16:35 Arth (SZ): 200 Schulkinder in Quarantäne In der Gemeinde Arth (SZ) wurden wegen drei positiv auf Varianten des Coronavirus getesteten Kindern 10 Klassen mit rund 200 Kindern und mehr als 21 Lehrpersonen in Quarantäne gesetzt. In den von den Quarantänemassnahmen betroffenen Klassen wird ab Montag Fernunterricht erteilt, wie die Gemeindeschulen Arth-Goldau in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreiben. Sämtliche betroffenen Kinder und Lehrpersonen sollen zudem nächste Woche getestet werden.

16:21 Grüne sagen Ja zum Covid-19-Gesetz Die Grünen haben an ihrer virtuellen Delegiertenversammlung die Ja-Parole zum Covid-19-Gesetz gefasst: Das Gesetz sei ein zentrales Element zur Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen. Die Parole kam ohne Gegenstimme, aber mit zwei Prozent Enthaltungen zustande. Über das Referendum gegen das Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie wird am 13. Juni abgestimmt. An einer Medienkonferenz am kommenden Dienstag wollen die Grünen zudem ein Impulsprogramm für einen grünen Aufschwung nach der Covid-19-Krise präsentieren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Delegiertenversammlung Die Grünen sagen viermal Ja und einmal Nein 27.03.2021 Mit Video

15:30 SVP-Spitze kritisiert Coronapolitik An der virtuellen SVP-Delegiertenversammlung hat Marco Chiesa die Corona-Politik des Bundesrates als von «permanenten Pleiten und Pannen» geprägt kritisiert. «Es herrscht Verwirrung, wo man hinschaut, das ist Krisenmanagement from hell», sagte der SVP-Parteipräsident. Chiesa stiess sich insbesondere an der vom Bundesrat verfolgten Ausgabenpolitik: «Woher kommen all die zig Milliarden, die so locker ausgegeben werden? So kann es nicht weitergehen.» Es sei nicht akzeptabel, dass ein einziges Gremium, der Bundesrat, solche Entscheide treffe. Bundesrat Ueli Maurer sah derweil die Meinungsfreiheit in Gefahr: Viele Leute sagten ihm: «Man darf in diesem Land nichts mehr laut sagen». Das mache ihm Sorgen. Kritik und Hinterfragen seien kaum mehr gestattet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Delegiertenversammlung SVP beschliesst Stimmfreigabe zum Covid-19-Gesetz 27.03.2021 Mit Video