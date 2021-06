Der Ticker startet um 6:30 Uhr

11:46 SBB klärt auf: Hier fallen ab Samstag die Masken Freies Durchatmen beim Warten an Bus- und Tramstellen ab Samstag: Die SBB informiert darüber, wo genau die Maskentrage-Pflicht aufgehoben wird. Die Lockerung gelte einerseits für Perrons (unterirdisch und ebenerdig) sowie an Haltestellen inklusive der Unter- und Überführungen. Weiter heisst es in der Medienmitteilung: «Auch auf offenen Sesselbahnen und Schiffsdecks müssen keine Masken mehr getragen werden.» Zu den Aussenräumen werden demnach auch Hallen und Ladenpassagen gezählt, die mindestens auf zwei Seiten grossflächige Öffnungen aufweisen. Das triff etwa auf die Hauptbahnhöfe Zürich, St. Gallen, Luzern, Bern und Basel zu. Die Maskenpflicht ab 12 Jahren besteht weiterhin in allen Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs sowie in geschlossenen Räumen innerhalb der Bahnhöfe – auch für geimpfte und genesene Personen. Als Innenräume gelten dabei neben Reisezentren und Wartesälen auch Shoppingbereiche in Untergeschossen oder Innenräume von Schiffen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grosser Öffnungsschritt Die Übersicht: Diese Lockerungen hat der Bundesrat beschlossen 23.06.2021 Mit Video

10:39 18 EU-Staaten bieten bereits Covid-Zertifikat an Bereits 18 EU-Staaten stellen die digitalen Covid-Zertifikate aus. Das teilt ein Vertreter der EU-Kommission mit. Das digitale Zertifikat gilt als wichtiges Mittel auch für das grenzüberschreitende Reisen. Am 1. Juli wird das digitale Covid-Zertifikat EU-weit in Kraft treten. Die Schweiz ist technisch bereit für eine Zuschaltung zur EU-Schnittstelle. Legende: ec.europa.eu

9:20 Keine Masken mehr in Obwaldner Schulen Schülerinnen und Schüler im Kanton Obwalden können ab Montag die Schutzmasken zu Hause lassen. Der Kanton hebt die Maskenpflicht in allen Schulen auf. Weil sich die epidemiologische Lage entspanne und es wenige Coronafälle in den Schulen gebe, habe man sich zu diesem Normalisierungsschritt entschieden, teilte die Obwaldner Staatskanzlei mit. Die Lockerung gilt auch für die Lehrpersonen in der Volksschule. Nach dem jüngsten Entscheid des Bundesrats wird zudem die Maskenpflicht an den Gymnasien und der Berufsfachschule aufgehoben. Das freiwillige Tragen einer Schutzmaske sei Kindern, Jugendlichen und den Lehrpersonen erlaubt. Legende: Keystone

8:17 Delta-Variante verdrängt bis Ende August alle anderen in der EU Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) schätzt, dass die Delta-Variante bis Ende August 90 Prozent aller in der Europäischen Union übertragenen SARS-CoV-2-Viren ausmachen wird. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Delta-Variante während des Sommers in grossem Umfang zirkulieren wird, insbesondere bei jüngeren Personen, die nicht geimpft sind», sagt ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Die gute Nachricht sei, dass eine zweimalige Impfung mit einem der derzeit verfügbaren Impfstoffe einen hohen Schutz gegen diese Variante und ihre Folgen biete, so Ammon weiter.

7:17 Spitalpersonal in Lausanne geht auf die Strasse Zu wenig Personal, zu tiefe Löhne und erschöpfte Teams – das sei Realität am Universitätsspital Lausanne, nicht erst seit der Pandemie. Darüber klagten Mitarbeitende des Spitals, anlässlich eines Streiktages am Mittwoch, der am Abend mit einer Kundgebung von rund 500 Teilnehmenden zu Ende ging. Die Generaldirektion des Universitätsspitals erwiderte, sie arbeite an besseren Arbeitsbedingungen. Und die Waadtländer Kantonsregierung gab an, sich nächste Woche mit den Streikenden treffen zu wollen. Legende: Keystone

6:06 Mexiko spendet 400'000 Impfdosen Mexiko spendet nach Angaben des eigenen Aussenministeriums mehr als 400'000 Dosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca an Staaten des sogenannten Nördlichen Dreiecks in Mittelamerika. Guatemala und Honduras würden dabei jeweils 150'000 Impfdosen erhalten und El Salvador 100'800, sagte das Ministerium gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Legende: Keystone/Archiv

4:29 Griechenland: Maskenpflicht im Freien aufgehoben In Griechenland müssen ab Donnerstag keine Masken mehr im Freien getragen werden. «Das verbesserte epidemiologische Bild im Land ist eindeutig und erfreulich», sagt die Expertin und Regierungsberaterin Vana Papaevangelou. Am 28. Juni sollen weitere Lockerungen greifen. Die Gesundheitsbehörden haben zuletzt 520 Neuinfektionen und 14 weitere Todesfälle gemeldet. Regierungsangaben zufolge sind gut 30 Prozent der Menschen in Griechenland komplett geimpft. Legende: Die Lockerungen dürften auch Touristinnen und Touristen wie hier auf der Insel Mykonos erfreuen. Keystone/Archiv

4:01 USA schicken Brasilien drei Millionen Impfstoffdosen Die USA haben Brasilien drei Millionen Dosen vom Corona-Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson geschickt. Das teilte ein Vertreter des Weissen Hauses mit. Die Lieferung sei Teil einer geplanten Spendenaktion der USA von ingesamt 80 Millionen Impfstoffdosen. Nur rund elf Prozent der Bevölkerung Brasiliens sind bereits vollständig geimpft und die Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro wehrt sich weiterhin gegen strengere Beschränkungsmassnahmen. Brasilien verzeichnet nach den USA die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Brasiliens Gesundheitsministerium meldete mit 115'228 Neuinfektionen so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 2392. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet Brasilien demnach mehr als 18 Millionen Ansteckungen, die offizielle Zahl der Todesfälle klettert nach Angaben des Ministeriums auf 507'109. Legende: Im April 2021 nahmen auch die Ansteckungen in den Favelas von Rio de Janeiro zu. Lokale Helferinnen und Helfer versprühten deshalb Desinfektionsmittel auf den Gassen. Keystone/Archiv

22:51 Impfen rettete über 14’000 Leben in Grossbritannien In der Corona-Pandemie sind mehr als 14’000 Menschenleben in Grossbritannien dank Impfstoffen gerettet worden. Allein im grössten Landesteil England seien dadurch 44’500 Spitaleinweisungen verhindert worden, sagte der britische Impf-Staatssekretär Nadhim Zahawi. In Grossbritannien haben nach Angaben der Regierung inzwischen mehr als 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine Impfdosis erhalten. 60 Prozent der Erwachsenen wurden bereits zwei Mal geimpft. Obwohl die Infektionszahlen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante inzwischen wieder deutlich steigen, bleibt die Zahl der Spitaleinweisungen und jene der Todesfälle auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Regierung führt das auf den Erfolg der Impfkampagne zurück. Sowohl die Impfstoffe von Biontech/Pfizer als auch von Astra-Zeneca hätten sich als sehr wirksam erwiesen, auch gegen die Delta-Virusvariante.

21:52 60'000 Fans im Wembley Stadion für Halbfinal erlaubt An der Fussball-Europameisterschaft werden ab dem Halbfinale im Wembley-Stadion in London mehr als 20'000 Fans zugelassen. Damit sind nur 25 Prozent der 90'000 Plätze belegt. Für die Uefa ist das nicht genug und wünscht sich für die Halbfinals und insbesondere das Finalspiel mehr Fans. Die britische Regierung hat nachgegeben und lässt 60'000 Menschen in das Stadium, obwohl sich die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus immer stärker ausbreitet. Politisch besonders heikel ist, dass wichtige ausländischen Gäste ohne die übliche 14-tägige Quarantäne einreisen dürfen. Auch hier beugt sich Grossbritannien offenbar dem mächtigen Fussballverband. 01:51 Video Über 60'000 Fans im Wembley Stadion für Halbfinal erlaubt Aus Tagesschau vom 23.06.2021. abspielen

21:00 Der Staat New York hebt Ausnahmezustand auf Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hat den Ausnahmezustand wieder aufgehoben. Ab Donnerstag sei der Ausnahmezustand ausser Kraft, der wegen der Corona-Pandemie im März 2020 verhängt worden war. Die Pandemie zu bekämpfen und die Bevölkerung zu impfen seien immer noch Prioritäten, aber das «Ausnahme-Kapitel» in diesem Kampf sei vorbei, teilte der Gouverneur auf Twitter mit. Zugleich warnte er aber vor einer Ausbreitung der Delta-Variante. Der Ausnahmezustands hatte Cuomo die Macht gegeben, sich über Gesetze und Regelungen hinwegzusetzen und mit Verordnungen zu regieren. Kritiker hatten schon länger angemahnt, dass es an der Zeit sei, den Ausnahmezustand wieder aufzuheben. New York war im vergangenen Frühjahr zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA geworden.

20:09 EU hoffnungsvoll für USA-Reisen Touristische Reisen in die USA aus der EU sollen bald vereinfacht werden. Der EU-Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas hat sich in Brüssel optimistisch dazu geäussert. In Gesprächen habe man den USA schlagkräftige Argumente vorgelegt: So sei Europa der meistgeimpfte Kontinent weltweit und es gebe in der ganzen EU gültige Zertifikate, die nachweisen, dass Reisende keine Gefahr für andere darstellten. EU-Handelskommissar Thierry Breton beklagte, dass man derzeit nicht sehe, dass die USA die EU gleich behandelten. So arbeite er seit Monaten daran, dass in der EU genügend Impfstoff produziert werden könne, aber es gebe von Seite der USA immer noch Exportbeschränkungen, welche die Impfstoffproduktion in der EU bremsen. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Touristen aus den USA wieder einfacher nach Europa einreisen können sollen.

18:28 Israel verschiebt Einreiseerlaubnis für Touristen Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen verschiebt Israel die geplante Einreiseerlaubnis für geimpfte Touristen um einen Monat. Urlauber dürfen ohne vorherige Genehmigung erst ab dem 1. August ins Land kommen, bestätigte eine Sprecherin des Tourismusministeriums. Am Montag stieg die Anzahl der neuen Corona-Infektionen das erste Mal seit zwei Monaten auf mehr als 100 innerhalb eines Tages. Innenministerin Ajelet Schaked hatte noch am Sonntag mitgeteilt, dass geimpfte Individualtouristen ab dem 1. Juli einreisen dürften. Israel hatte Ende Mai die Einreise von Gruppen geimpfter Touristen erlaubt, nachdem das Mittelmeerland sich seit dem Ausbruch der Pandemie praktisch abgeschottet hatte. 02:31 Video Aus dem Archiv: Zurück zur Normalität in Israel Aus SRF News vom 23.03.2021. abspielen

18:03 Grünes Licht aus Brüssel für Frankreichs Wiederaufbauplan Brüssel hat neben weiteren EU-Partnern auch Frankreich die Erlaubnis für seinen milliardenschweren Wiederaufbauplan gegeben. Dabei steht die Überwindung der coronabedingten Wirtschaftskrise im Fokus. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei der Klimaschutz ein Schwerpunkt des Plans. Nach EU-Angaben will Paris für knapp sechs Milliarden Euro Gebäude renovieren, um sie energieeffizienter zu machen. Frankreich wird von der Brüsseler Behörde eine EU-Finanzierung in der Höhe von 39.4 Milliarden Euro erhalten. Insgesamt umfasst der Wiederaufbauplan der französischen Regierung rund 100 Milliarden Euro.

17:43 Delta-Variante wird Flugverkehr nicht stoppen Trotz steigender Covid-Infektionen mit der Delta-Variante werden sie laut Ryanair-Chef die Erholung des Flugverkehrs nicht stoppen. «Es könnte Störungen in Lissabon geben, aber ich glaube nur geringfügig, und das wird nicht lange sein wegen der voranschreitenden Impfungen in Europa», sagte Michael O'Leary am Mittwoch in Lissabon. Laut Ryanair-Chef seien die Buchungszahlen weiterhin steigend, vor allem bei Flügen aus Deutschland, den Benelux-Ländern und Skandinavien nach Portugal, Spanien, Griechenland und Italien. Legende: Im Vergleich zum Jahr 2019 mit 149 Millionen Passagieren, flogen aufgrund der Coronakrise nur noch 27.5 Millionen Fluggäste mit der Ryanair. Keystone

16:38 Besorgnis in Indien wegen der «Delta Plus»-Variante Das indische Gesundheitsministerium ist besorgt über eine sogenannte «Delta Plus»-Variante und will sie stärker untersuchen. Die Variante soll besonders ansteckend sein und stärker an Lungenzellen binden, hiess es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums in Neu Delhi. Wissenschaftler sagen allerdings, dass es noch wenig Daten gebe. Inzwischen seien rund 40 «Delta Plus»-Fälle in drei indischen Bundesstaaten sowie weitere Fälle in neun anderen Ländern erfasst worden, teilte der Gesundheitsminister am Mittwoch mit. Genannt wurden unter anderem die USA, China und Russland sowie die Schweiz, Polen, Portugal und Grossbritannien.

15:40 EU-Gesundheitsbehörde rechnet mit starken Anstieg von Delta-Variante Die zunächst in Indien aufgetretene Delta-Variante des Coronavirus wird sich nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Delta-Variante während des Sommers stark zirkulieren wird», erklärte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Dies gelte ganz besonders für Jüngere, die nicht zu den Zielgruppen der Impfkampagnen gehörten. Dies könne ein Risiko verursachen, dass sich gefährdetere Personen anstecken und einen schwerwiegenden Krankheitsverlauf erleben oder sterben könnten, wenn sie nicht vollständig geimpft seien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Corona-Variante Vermiest uns Delta das Ende der Pandemie? 18.06.2021 Mit Audio

15:21 Bundesrat will Covid-Testpflicht bei Ausschaffungen Bei Ausschaffungen sollen Betroffene künftig zu einem Covid-19-Test verpflichtet werden können. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) in die Vernehmlassung geschickt. Laut dem Bund hatten jüngst vermehrt Betroffene einen Test verweigert, um eine Ausschaffung zu verhindern. Die neue Regelung soll rasch in Kraft treten und bis Ende 2022 gelten. Die Massnahme solle helfen, Kosten zu vermeiden – dies insbesondere in den Kantonen, die für den Vollzug von Wegweisungen zuständig sind. Die Vernehmlassung dauert nur zwei Wochen.

