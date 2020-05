Der Ticker startet um 6:52 Uhr

17:04 Nachhaltig aus der Krise kommen? Die Corona-Pandemie verschafft dem Klima eine kleine Verschnaufpause. Umweltökonom Philippe Thalmann von der ETH Lausanne hat ausgerechnet, dass wenn die Wirtschaft hierzulande um fünf Prozent einbricht, die Schweizer Klimaziele 2020 unter dem UNO-Kyotoprotokoll doch noch erreicht werden könnten. Das galt vor der Coronakrise als unmöglich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Milliarden für Klima? ETH-Forscher: «Man darf der Swiss keinen Blankoscheck ausstellen» 10.05.2020 Mit Audio

16:38 Neue Proteste in Hongkong während Corona-Krise In Hongkong haben erneut Hunderte Menschen in mehreren Einkaufszentren gegen die chinafreundliche Regierung protestiert. Die Polizei habe mindestens elf Menschen festgesetzt, darunter ein zwölfjähriges Mädchen, hiess es am Sonntag in Medienberichten. Zudem seien gegen Dutzende Menschen Geldbussen verhängt worden, weil sie die Abstandsregeln zur Eindämmung des Coronavirus nicht eingehalten hätten. Danach gilt für Gruppen von mehr als acht Personen ein öffentliches Versammlungsverbot. Die Demonstranten warfen den Behörden vor, die Massnahmen gegen die Pandemie auszunutzen, um bürgerliche Freiheiten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu beschneiden. Legende: Polizeibeamte räumen in Hongkong ein Einkaufszentrum mit mutmasslichen Demonstranten. Die hohe Polizeipräsenz in der Sonderverwaltungszone verhinderte einen Protestmarsch, stattdessen versammelten sich Demonstranten in Einkaufszentren. Keystone

16:05 Gratis Toiletten-Benutzung, Desinfektionsmittel-Spender und Reinigungs-Teams auf dem Zug Mit der Wiederaufnahme des Fahrplans am Montag verstärken die SBB die Reinigung von Zügen und Bahnhöfen. In den Zügen werden laut Unternehmensangaben gegen tausend Putzkräfte im Einsatz stehen. Sie sollen gewisse Züge während der Fahrt reinigen. In den Bahnhöfen kümmern sich die Reinigungsteams verstärkt um die Desinfektion der Kontaktflächen wie Armlehnen, Handläufe und Automaten. Diese werden sechsmal am Tag gereinigt statt wie bisher nur dreimal, wie ein SBB-Sprecher am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. An den Eingängen zu den grössten Bahnhöfen werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Passagiere hätten die Möglichkeit, die sonst kostenpflichtigen Hygienecenter respektive WC-Anlagen in den Bahnhöfen Basel SBB, Bellinzona, Bern, Genf, Lausanne, Locarno, Luzern und Zürich HB bis auf Weiteres kostenlos zu benützen, so die SBB. Legende: Ein Bahnarbeiter installierte am Freitag die ersten Desinfektionsmittelspender für Passagiere im Bahnhof von Bellizona. Keystone

15:41 Mafiosi dank Corona im Heimurlaub Für sie ist das Coronavirus ein Segen: Über 300 Mafiosi konnten in den letzten Wochen ihre Gefängnisse in Italien verlassen und sitzen nun im Hausarrest. Es handelt sich um alte, schwerkranke Mafiosi, die zur Hochrisikogruppe gehören und die laut den Richtern in den überfüllten Gefängnissen in grosser Gefahr wären. Das löst heftige Kritik aus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hausarrest statt Gefängnis Heimurlaub für virusgefährdete Mafiosi schockiert Italiener 10.05.2020 Mit Audio

15:12 Die Fussball-Klubs dürfen zwar trainieren, doch dann verlieren sie das Recht auf Kurzarbeit Am Donnerstag hatte die Swiss Football League verkündet, dass am 29. Mai über die Wiederaufnahme der Saison in Super und Challenge League entschieden werde. Und: Ab 11. Mai dürften die Teams – freilich unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen – ihr Training wieder aufnehmen. Doch weil bei Wiederaufnahme des Trainings keine Kurzarbeit mehr geltend gemacht werden kann, starten 9 von 10 Klubs der Super League erst später. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kurzarbeit statt Training Nur St. Gallen nimmt am Montag das Training wieder auf 10.05.2020 Mit Video

14:55 Dutzende Anzeigen nach Corona-Demonstration Nach den Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen des Bundes in vier Deutschschweizer Städten am Samstag, haben die Stadtpolizeien in Bern und St. Gallen gemäss Nachrichtenagentur SDA-Keystone «mehrere Dutzend» Anzeigen ausgesprochen. In Bern sei die genaue Zahl der Anzeigen noch nicht bekannt, weil der Einsatz lange gedauert habe und zahlreiche Polizisten involviert gewesen seien, so eine Sprecherin der Polizei. In St. Gallen seien von 32 Demonstranten die Personalien aufgenommen worden. Sie dürften mit einer Anzeige wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung rechnen. Neben dem Veranstaltungsverbot hätten sie zum Teil auch die Abstandspflicht von zwei Metern verletzt. Ausserdem hätten die Demonstranten auch in normalen Zeiten eine Bewilligung für die Kundgebung benötigt. In Zürich und Basel hatten die Ordnungskräfte auf Wegweisungen oder Bussen verzichtet. Aber auch in diesen beiden Städten hatten sich am Samstagnachmittag je über hundert Menschen versammelt und gegen den Lockdown demonstriert. In Zürich löste sich die Kundgebung auf dem Sechseläutenplatz nach der Aufforderung der Polizei selber auf. In Basel, wo sich auf dem Marktplatz rund hundert Personen versammelt hatten, schritt die Polizei nicht ein. Audio Interview mit Jolanda Egger, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern 03:09 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 10.05.2020. abspielen. Laufzeit 03:09 Minuten.

14:35 «Pandemie-Ausbildung» für Tourismus-Personal in Türkei Die Türkei bereitet sich mit Corona-Auflagen für Hotels und Restaurants auf die Öffnung für den Tourismus vor. Ab Ende Mai werde man schrittweise den inländischen Reiseverkehr aufnehmen, sagte Kultur- und Tourismusminister Mehmet Ersoy am Sonntag dem Sender CNN Türk. Im Juni werde es voraussichtlich nach und nach wieder internationale Flüge geben. Hotels und Restaurants unterlägen strengen Auflagen, sagte Ersoy. Dazu habe die Türkei ein Zertifikationsprogramm mit 132 Kriterien entwickelt. Unter anderem müssten die Einrichtungen Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Zudem erhalte das Personal eine Pandemie-Ausbildung. Zwar gebe es Buffets, aber ohne Selbstbedienung. Das Personal werde die Speisen und Getränke herausgeben. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Türkei. Ersoy sagte, vor der Corona-Pandemie habe man in diesem Jahr mit 58 Millionen Touristen gerechnet. Man dürfe nun keine zu hohen Erwartungen haben; wenn 50 oder 60 Prozent der Hotels öffneten, sei das eine gute Saison. Sollte im Jahr 2021 die Corona-Pandemie ausgestanden sein, hoffe man auf 63 Millionen Touristen im Jahr. Legende: Geschlossene Läden in Istanbul. Die Türkei lockert die Massnahmen wieder schrittweise. An diesem Wochenende gilt eine weitgehende Ausgangssperre nur noch in 24 Städten und Provinzen statt zuvor in 31 Orten. Zudem dürfen Senioren ab 65 Jahren zum ersten Mal seit dem 21. März für mehrere Stunden vor die Tür. Keystone

14:04 Neue bestätigte Infektion in Wuhan China meldet erstmal seit über einem Monat eine Coronavirus-Infektion in der Millionenstadt Wuhan, wo der Ausbruch der Epidemie ursprünglich entdeckt worden war. Der Fall ist eine der 14 bestätigten Ansteckungen, die China am Sonntag veröffentlichte. Zuletzt war am 3. April in Wuhan eine Infektion festgestellt worden.

13:34 Die BLS vor dem Lockerungsschritt Ruhe an den Bahnhöfen, viel Platz in den Zügen – zur Freude der wenigen verbliebenen Pendlerinnen und Pendler. Wenn morgen aber in der Schweiz weitere Corona-Lockerungen in Kraft treten, dürfte damit Schluss sein. Die Verkehrsbetriebe rüsten sich für mehr Reisende. Mit grossem Aufwand, wie ein Augenschein bei der BLS in Bern zeigt. 00:56 Video Die ÖV-Branche vor der «Normalisierung» Aus Tagesschau vom 10.05.2020. abspielen

13:06 Japan erwägt Aufhebung des Notstandes Die japanische Regierung erwägt eine vorzeitige Aufhebung des Corona-Notstands in den meisten Provinzen des Landes. Wie japanische Medien am Sonntag unter Berufung auf Regierungsvertreter berichteten, will die Regierung den wegen der Pandemie eigentlich bis 31. Mai verhängten Notstand in 34 der 47 Präfekturen möglicherweise schon am kommenden Donnerstag aufheben. Die übrigen Provinzen, darunter der Grossraum Tokio sowie Osaka und Kyoto, gelten weiter als Gebiete, wo «besondere Vorsicht» geboten sei. Japan zählt bis heute mehr als 16 400 Infektionsfälle und über 630 Tote. Der Trend der Neuinfektionen zeigt nach amtlichen Angaben inzwischen nach unten. In der stark betroffenen Hauptstadt Tokio wurden am Sonntag lediglich 22 weitere Fälle bestätigt. Damit liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tokio seit fünf Tagen unter der Marke von 40. Legende: Notstand bedeutet in Japan keine harte Abschottung wie in Europa. Die Bürger sind nur gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben. Keystone

12:24 Italiens Ministerpräsident macht Hoffnung auf Ferien am Strand Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat seinen Landsleuten Hoffnung auf Sommerferien am Strand gemacht. In der Zeitung «Corriere della Sera» sagte Conte – ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen – man werde diesen Sommer in Italien ans Meer fahren können oder in die Berge. Ob dies auch für Touristen aus dem Ausland gelten wird, sagte er nicht. Um genaue Angaben zum Termin machen zu können, will Conte die Entwicklungen abwarten. Die Zahl der Neuansteckungen in Italien geht seit längerem zurück. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz Corona ans Meer? Wo Strandferien im Sommer möglich sind – und wo nicht 06.05.2020 Mit Audio

11:49 Obama kritisiert Trump wegen Umgang mit Coronakrise Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump kritisiert. Obama habe Trumps Umgang mit der Coronakrise an einer privaten Veranstaltung als «absolutes chaotisches Desaster» bezeichnet, berichten US-Medien. Sie berufen sich dabei auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung. In seiner Rede habe Obama ausserdem kritisiert, dass sich immer mehr Menschen selbstsüchtig verhielten und Andersdenkende als Feinde betrachteten. An der Veranstaltung sollten Unterstützer für den wahrscheinlichen demokratischen Präsidentschafts-Kandidaten Joe Biden gewonnen werden. Legende: Keystone

11:36 BAG: Corona-Zahlen bleiben nach wie vor tief In der Schweiz und in Liechtenstein wurden innerhalb des letzten Tages 54 Personen mit einer Corona-Infektion bestätigt. Das sind etwas mehr Menschen als am Vortag. Am Samstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 44 zusätzliche Fälle gemeldet. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Sonntag 30'305 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 beträgt laut BAG 1538.

11:27 Krippen in Israel sind wieder geöffnet Fast zwei Monate lang waren Kindergärten und Krippen in Israel wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Heute haben nun viele dieser Einrichtungen wieder geöffnet – pünktlich zu Beginn der Arbeitswoche. Allerdings dürften viele Eltern ihre Kinder aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus weiter Zuhause behalten. Selbst wenn die Zahl der Kinder in den in Kindergärten und Krippen beschränkt ist und strenge Hygienevorschriften gelten. Vor einer Woche hatte Israel mit der schrittweisen Öffnung der Schulen begonnen. Die Menschen dürfen sich wieder frei bewegen. Es gilt jedoch eine Maskenpflicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in Israel «Ultraorthodoxe müssen Teil des israelischen Kollektivs werden» 14.04.2020 Mit Audio

10:21 Wegen Muttertag: Einreise nach Deutschland erlaubt Um Besuche am Muttertag zu ermöglichen, sind die wegen der Corona-Pandemie verhängten strengen Regeln an den Grenzen für einen Tag etwas gelockert worden. Gemäss einer Agenturmeldung hat die Bundespolizei entschieden, den Besuch bei der Mutter an diesem Sonntag als triftigen Grund für eine Einreise nach Deutschland zu akzeptieren. Seit Wochen darf nur einreisen, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Das sind beispielsweise Lastwagenfahrer, Angehörige medizinischer Berufe oder Berufspendler aus der Grenzregion. Ausserdem gibt es an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Österreich stationäre Grenzkontrollen. «Die bei der Einreisekontrolle dazu gemachten Angaben müssen glaubhaft und überprüfbar sein», teilte die Bundespolizei am Sonntag auf Nachfrage mit. 00:19 Video «Danke für alles, Mami» Aus Glanz & Gloria-Clip vom 09.05.2020. abspielen

9:53 Corona-Warnsystem für England Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge im Laufe des Tages ein fünfstufiges Warnsystem für England im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorstellen. Dies sei Teil der Regierungspläne, um die Ausgangssperren langsam zu lockern. Die Stufen des Warnsystems sollten mit Farbcodes von grün bis rot gekennzeichnet werden und das Corona-Risiko in der jeweiligen Gegend angeben.

9:27 French Open ohne Zuschauer denkbar Die Organisatoren der French Open schliessen nicht mehr aus, das wichtigste Sandplatzturnier des Tennis-Kalenders ohne Zuschauer auszutragen. «Das Turnier hinter verschlossenen Türen zu organisieren, würde einen Teil des Geschäftsmodells, die Bedienung der Fernsehrechte, ermöglichen. Dies darf nicht übersehen werden», sagte Bernard Giudicelli, Präsident des französischen Tennisverbandes FFT. Zuletzt hatte Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu einer Austragung des Grand-Slam-Turniers ohne Zuschauer eine klare Absage erteilt. Die TV-Gelder machen allerdings mehr als ein Drittel der Einnahmen der French Open aus. Bereits unter der Woche hatten die Organisatoren bekannt gegeben, die Gelder für die bereits erworbenen Eintrittskarten zurückzuerstatten. Das grösste Sandplatzturnier der Welt sollte ursprünglich vom 24. Mai bis 7. Juni auf der Anlage Roland Garros stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch verlegt. Es soll nun vom 27. September bis 10. Oktober ausgetragen werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Laver Cup hält an Datum fest Verschiebung der French Open sorgt für rote Köpfe 18.03.2020 Mit Video

8:32 Südkorea: Stärkster Anstieg von Corona-Fällen seit vier Wochen In Südkorea sind gestern 34 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. So viele, wie seit einem Monat nicht mehr. Präsident Moon Jae In mahnte in einer Rede, wachsam zu bleiben – sagte aber auch, dass es keinen Grund gebe, aus Furcht «stehen zu bleiben». In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind gestern sämtliche rund 2100 Clubs und Bars geschlossen worden. Grund ist der Fall eines Mannes, der in verschiedenen Lokalen mindestens 15 Personen mit dem Virus angesteckt hatte. 01:27 Video Seoul schliesst Lokale wegen neuer Covid-Fälle Aus Tagesschau vom 10.05.2020. abspielen

7:53 New York holt sich den Lärm zurück Seit dem Corona-Lockdown ist es in der sonst so belebten Stadt New York still geworden. Die öffentliche Bibliothek von New York hat deshalb ein Geräusch-Album publiziert, dass den Bewohnern der Stadt zumindest akustisch den Alltag zurückbringt. 02:07 Video Wenn man die Geräusche der Stadt vermisst Aus SRF News vom 10.05.2020. abspielen