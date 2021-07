Der Ticker startet um 5:40 Uhr

22:18 WHO-Zulassung für Roche-Medikament Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Roche-Wirkstoff Tocilizumab als zweites Medikament überhaupt die Zulassung für die Behandlung gegen Corona erteilt. In Kombination mit Kortikosteroiden reduziert es die Sterblichkeit und das Risiko, an Beatmungsmaschinen angeschlossen zu werden. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie aus Dutzenden von klinischen Studien mit fast 11'000 Patienten führt die Verabreichung von Tocilizumab oder vom Sanofi-Mittel Sarilumab zusammen mit Kortikosteroiden zu einer Verringerung der Todesfälle um fast 20 Prozent im Vergleich zu Patienten, die nur mit Kortikosteroiden behandelt werden. Bei Menschen, die nicht beatmet werden, reduziert diese Therapie das Risiko einer Beatmung oder des Todes um 21 Prozent. Legende: WHO gibt den Wirkstoff Tocilizumab von Roche für die Behandlung gegen Covid frei. Reuters

21:19 Flüchtlingshilfe gegen Covid-Testpflicht bei Ausschaffungen Für die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) sind die vom Bundesrat vorgeschlagenen Covid-19-Zwangstests bei Ausschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern unverhältnismässig und verletzen das Grundrecht auf körperliche Integrität. Ausserdem würde ein Testzwang zu einer Ungleichbehandlung mit dem Rest der Bevölkerung führen, schreibt die SFH in ihrer Vernehmlassungsantwort. Der Bundesrat will das Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) so ändern, dass Betroffene bei Ausschaffungen künftig zu einem Covid-19-Test verpflichtet werden können. Laut dem Bund hatten jüngst vermehrt Betroffene einen Test verweigert, um eine Ausschaffung zu verhindern. Audio Auszuschaffende sollen sich zwangsweise einem Corona-Test unterziehen müssen 01:45 min, aus HeuteMorgen vom 24.06.2021. abspielen. Laufzeit 01:45 Minuten.

20:23 Schluss mit Geisterspielen in der Bundesliga Die Fussball-Fans in Deutschland dürfen sich auf eine Stadion-Rückkehr in der kommenden Bundesligasaison freuen. Pro Stadion ist eine maximale Auslastung von 50 Prozent erlaubt, die Zuschauerzahl ist aber bei 25'000 gedeckelt. Die Regelung hängt allerdings erneut an der Corona-Inzidenz. Falls diese am Austragungsort über 35 liegt und «das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar» ist, sind maximal 5000 Zuschauer erlaubt. Ins Stadion dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Fans. Die Maskenpflicht gilt bis zum Erreichen des Platzes, die Nachverfolgung von Infektionsketten durch personalisierte Tickets ist Pflicht, «erkennbar alkoholisierten Personen» muss der Zutritt verweigert werden. Legende: In der Bundesliga dürfen wieder Zuschauer ins Stadion. Keystone

19:26 Scharfe Kritik an Johnsons Corona-Öffnung Das angekündigte Ende aller Corona-Vorschriften in England hat einen Sturm der Entrüstung gegen den britischen Premierminister Boris Johnson ausgelöst. Ärzte, Gewerkschaften, Bürgermeister und Opposition kritisierten vor allem die Entscheidung, die Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften aufzuheben. Es sei besorgniserregend, dass Johnson die Lockerungen «mit Vollgas» durchsetze, sagte der Chef der Ärztevereinigung BMA, Chaand Nagpaul. «Es besteht eine klare Diskrepanz zwischen den Massnahmen, die die Regierung plant, und den Daten und Ansichten von Wissenschaftlern und Ärzten.» Wirtschaftsvertreter reagierten hingegen erfreut. Legende: Keystone

18:44 Starker Anstieg in Griechenland Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Griechenland hat sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Am Dienstag meldete die griechische Gesundheitsbehörde 1797 Neuinfektionen binnen 24 Stunden für das Land mit seinen rund 11 Millionen Einwohnern. Vergangene Woche waren noch zwischen 600 und 700 Neuinfektionen täglich gemeldet worden. Gut die Hälfte aller Neuinfektionen beträfen junge Menschen unter 30 Jahren, teilten die Experten mit. Es wird vermutet, dass der Anstieg auf das Nachtleben zurückzuführen ist – Griechenland hatte erst Anfang vergangener Woche die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, die von 1:30 Uhr bis 5:00 Uhr galt. Als weiterer Grund für den Anstieg gilt die Ausbreitung der Delta-Variante. Legende: Keystone

18:13 Barcelona schränkt Nachtleben stark ein Zur Eindämmung der seit Tagen rasant steigenden Infektionszahlen schränkt der spanische Corona-Hotspot Katalonien das Nachtleben stark ein. Man werde eine Schliessung der Innenbereiche aller nächtlichen Vergnügungslokale anordnen, teilte die Regionalregierung am Dienstag in Barcelona mit. Die Massnahme solle am Freitagabend in Kraft treten. So schlimm wie in der beliebten Urlaubsregion ist die Corona-Lage derzeit nirgendwo in Spanien. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen kletterte dort zuletzt auf gut 253. Vor einer guten Woche lag dieser Wert noch bei 55. Legende: Spanischer Corona-Hotspot Katalonien schränkt das Nachtleben stark ein. Keystone

17:22 Das Schweizer Covid-Zertifikat funktioniert bald im Ausland Das EU-Komitee für das «Digital Covid Certificate» hat am Montag grünes Licht für die Anerkennung des Schweizer Covid-Zertifikats gegeben, wie SRF in Brüssel erfahren hat. In der Form eines schriftlichen Verfahrens muss die EU-Kommission das noch bestätigen. Gemäss den Informationen sollte dies in den kommenden Tagen geschehen, sodass das Schweizer-Zertifikat ab Ende dieser Woche einsatzfähig sein sollte. 02:09 Video Schweizer Corona-Zertifikat vereinfacht das Reisen noch nicht Aus Tagesschau vom 06.07.2021. abspielen

16:37 Hunderttausende Schüler in England nicht im Unterricht Die Zahl der Schüler in England, die in der Pandemie wegen Selbstisolation nicht am Unterricht teilnehmen, ist in den vergangenen Wochen massiv gestiegen. Jüngsten Zahlen der Regierung zufolge waren am 1. Juli rund 560'000 Schüler für zehn Tage in Selbstisolation, weil eine Person in ihrer Klasse oder Jahrgangsstufe zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Rund 62'000 Schüler verpassten den Unterricht, weil bei ihnen selbst eine Infektion vermutet oder nachgewiesen wurde. Insgesamt entspricht das 8.5 Prozent der Schülerschaft in staatlichen Schulen. Die Regierung in London will daher nun die Pflicht zur Selbstisolation auf die Schüler beschränken, die selbst positiv getestet wurden, wie Bildungsminister Gavin Williamson am Dienstag in London mitteilte. 03:29 Video London will Lockerungen trotz Delta-Variante Aus Tagesschau vom 05.07.2021. abspielen

15:49 Ein Jahr Maskenpflicht Seit einem Jahr gilt in der Schweiz eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Der Grossteil der Bevölkerung trägt ohne Begeisterung, aber pflichtbewusst Gesichtsmasken. Abgelehnt wird der Mund-Nasen-Schutz lediglich von einigen Kritikern der Corona-Massnahmen. Überraschend spät wurde in der Schweiz die Maskentragpflicht im ÖV erst am 6. Juli 2020 eingeführt. Während in unseren Nachbarländern zum Schutz vor dem Coronavirus bereits seit längerem Masken getragen wurden, riet das BAG beispielsweise noch im März explizit gesunden Menschen vom Tragen von Hygienemasken ab. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA stellten Postauto und SBB in einer gemeinsamen Mitteilung fest, dass es zu Beginn der Maskenpflicht einen grossen Bedarf nach Information über die geltenden Regeln, sowohl bei Kundinnen und Kunden als auch Mitarbeitenden, gegeben habe. Die Maskenpflicht sei insgesamt gut eingehalten worden, was erfreulich sei. 02:16 Video Maskenpflicht im Schweizer ÖV Aus Tagesschau vom 06.07.2020. abspielen

15:06 Sind günstige Testanbieter mit Analyse im Ausland problematisch? Ist es problematisch, wenn Unternehmen Testproben im Ausland analysieren lassen, will eine Journalistin wissen. Solange das anerkannte Tests seien, gehe das in Ordnung, findet Masserey. Sie habe auch nichts dagegen einzuwenden, wenn diese Tests günstiger seien. Personen, die sich für einen solchen Anbieter entscheiden, sollten sich nach ihrer Ansicht zu den Details der Tests informieren.

14:59 «Laufen lassen» wie in Grossbritannien? Grossbritannien lässt trotz hoher Zahlen «laufen», erläutert ein Journalist. Was wäre, wenn man das in der Schweiz auch so machen würde? In der Schweiz seien die Anzahl Menschen ohne Immunschutz grösser als jene, die schon infiziert wurden, sagt Ackermann. Bei einem ähnlichen Vorgehen wie Grossbritannien müsste man mit einer grossen Krankheitslast rechnen. 00:43 Video Martin Ackermann: «In der Schweiz gibt es mehr Menschen ohne Immunschutz, als solche, die bereits infiziert wurden» Aus News-Clip vom 06.07.2021. abspielen

14:54 Positive Fälle unter EM-Rückkehrern Hat die EM einen Einfluss auf die Fallzahlen, fragt eine Journalistin. «Wir haben dazu derzeit keine verwertbaren Daten. Es gibt in den Kantonen aber einzelne Meldungen von EM-Rückkehrern, die positiv getestet wurden», beantwortet Ärztin Linda Nartey die Frage.

14:52 Kann man ohne Covid-Zertifikat reisen? «Man kann auch ohne Zertifikat ins Ausland verreisen», sagt Masserey. Man müsse sich informieren, was die Bedingungen in den Zielländern seien. Oft reiche etwa das Impfbüchlein oder ein Testnachweis. Jedes Land könne selbst die Anforderungen festlegen. Masserey empfiehlt, sich für Reisen zweimal impfen zu lassen. Das sei ein guter Schutz, zumal das Reisen ein Risiko sei, so Masserey.

14:50 Wann können wir die Masken weglassen? Gibt es wissenschaftliche Studien, welche die Wirksamkeit von Masken beweisen? Und wann können wir sie wieder ablegen, fragt eine Journalistin. «Wenn so viele Personen geimpft oder immun sind, dass sich das Virus in öffentlichen Bereichen nicht mehr verbreiten kann, dann kann man die Masken ablegen. Dass für immune Personen Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten, ist nicht umsetzbar», antwortet Masserey. Ackermann ergänzt, dass zig Studien die Wirksamkeit der Schutzmasken belegen würden. 00:19 Video Martin Ackermann: «Die Wirksamkeit von Masken zeigt sich sowohl in Studien wie auch in der Praxis» Aus News-Clip vom 06.07.2021. abspielen

14:47 Wann erkennt die EU das Schweizer Zertifikat an? Das Schweizer Covid-Zertifikat wäre technisch bereit für den Einsatz in der EU, meint ein Journalist. Doch wann werde es endlich anerkannt? Masserey kann nicht genau sagen, warum das Schweizer Covid-Zertifikat noch nicht so weit sei. Wahrscheinlich warten einige weitere Länder auf die Anerkennung. Es sei eine Frage der Zeit, bis die Anerkennung der Schweizer Lösung folge.

14:43 Wieso steigen die Fallzahlen derzeit? «Wahrscheinlich spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Die Lockerungen führen zu mehr Kontakten zwischen den Leuten, die ansteckendere Delta-Variante verbreitet sich stärker und es werden derzeit mehr Tests gemacht, weil viele Menschen in die Ferien gehen», erklärt Virginie Masserey.

14:39 Masserey: «Bei Anstieg der Fallzahlen braucht es Massnahmen» Sind Restaurant-Schliessungen und Veranstaltungsverbote denkbar, falls die Fallzahlen wieder steigen, fragt eine Journalistin. «Wir wollen das vermeiden. Wir wollen alles unternehmen, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Bei einem Anstieg der Fallzahlen braucht es Massnahmen. Es kann daher sein, dass im Falle eines Anstiegs der Infektionszahlen Veranstaltungen nur noch mit Covid-Zertifikat besucht werden können», antwortet Masserey. 00:42 Video Virginie Masserey: «Der R-Wert ist nicht das einzige Kriterium für Massnahmen» (frz.) Aus News-Clip vom 06.07.2021. abspielen

14:37 Was tut man, um dem Unfruchtbarkeits-Mythos entgegenzutreten? Man habe mit Expertinnen und Experten etwa Videos gemacht, dass dieser Mythos zur Fruchtbarkeit falsch sei. Man versuche gezielt darauf einzugehen, sagt Masserey. Christoph Küng, Leiter der Abteilung Arzneimittelsicherheit bei Swissmedic, erklärt, dass es keine Hinweise gibt, dass die Impfung zu Unfruchtbarkeit führe. 00:19 Video Christoph Küng: «Es gibt keine Hinweise auf Fruchtbarkeits-Störungen» Aus News-Clip vom 06.07.2021. abspielen