Der Ticker startet um 6:00 Uhr

18:25 Astra-Zeneca-Impfung in Deutschland nun für alle möglich Deutschland hat die Priorisierung bei der Impfung mit dem Vakzin von Astra-Zeneca aufgehoben. Dies teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Beratungen mit seinen Länderkollegen in Berlin mit. Auch soll die Zweitimpfung nicht mehr zwingend erst nach zwölf Wochen erfolgen, sagte der CDU-Politiker. Es liege dann im Ermessen des Arztes, wann der vollständige Impfschutz eintrete. Zudem stellen sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder laut Spahn darauf ein, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer im Juni in der Europäischen Union ab zwölf Jahren zugelassen wird. Sofern dies der Fall sei, soll bis Ende August allen Zwölf- bis 18-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden.

18:18 Bern nimmt Verbesserungen an Impfplattform Vacme vor Die bernische Gesundheitsdirektion hat zusammen mit der Softwareherstellerin Verbesserungen an der Impfplattform Vacme vorgenommen. Nach der Öffnung des Portals für die grossen Impfgruppen war es am Mittwochabend zu langen Wartezeiten gekommen. Als Ursache nennt die Gesundheitsdirektion die grosse Last auf das Informatiksystem bereits vor dem Aufschalten der neuen Impftermine. Je mehr Anfragen gemacht wurden, desto langsamer wurde die spezifische Datenbank-Abfrage. Um das Problem zu beheben, wurde ein Wartungsfenster benötigt, wie die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt. Dieses Wartungsfenster fiel «leider auf den kommunizierten Zeitpunkt für das Aufschalten von neuen Terminen». Mit Verbesserungen am virtuellen «Warteraum» habe das Problem behoben werden können. Der Eingang ins System wurde gedrosselt, damit die Last kontinuierlich erhöht werden konnte.

17:41 Pflegekräfte in Genf fordern sofortige Gehaltserhöhung In Genf hat das Gesundheitspersonal eine sofortige Lohnerhöhung um zwei Gehaltsklassen gefordert. Krankenpflegende, Physiotherapeuten, Radiologie-Techniker und Reinigungskräfte erwarteten jetzt eine echte Anerkennung ihrer Berufe, so die Gewerkschaften. Die Mitarbeitenden in den Pflegeberufen warteten seit mehr als 15 Jahren auf eine Erhöhung ihrer Löhne, sagte Gewerkschaftssekretärin Sandra Froidevaux im Anschluss an eine Kundgebung in der Nähe des Universitätsspitals Genf. Rund ein Dutzend Teilnehmende hatte zuvor bei strömendem Regen die Regierung ausgepfiffen. Die Forderung nach einer Neubewertung der Löhne figurierte in einer Petition der Gewerkschaften, die im vergangenen September mit mehr als 4500 Unterschriften an die Genfer Regierung adressiert war. Der Staatsrat sei jedoch der Ansicht, dass Anträge nach Sektoren gestellt werden müssten. Diese Antwort sei wie ein Schlag ins Gesicht des Personals, kritisierte Froidevaux. Legende: An der Kundgebung vor dem Universitätsspital Genf wurde eine sofortige Erhöhung um zwei Gehaltsklassen gefordert. Keystone

17:11 Interpharma: Aussetzen der Patentrechte ist keine Lösung In der Corona-Pandemie schlägt sich die US-Regierung auf die Seite ärmerer Länder und vieler Hilfsorganisationen. Sie will, dass Pharmafirmen vorübergehend den Patentschutz auf ihre Corona-Impfstoffe verlieren. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sprach auf Twitter von einer «historischen Entscheidung». Damit könne der Ungleichheit bei der Verteilung der Impfstoffe begegnet werden. Der Schweizer Pharmaverband Interpharma teilte seinerseits mit, eine Aussetzung des Patentschutzes gefährde die Innovation. Ein Patentverzicht werde die Antworten der Forschung auf gesundheitliche Krisen schwächen. Schliesslich sei der Schutz des geistigen Eigentums Garant für Innovation und Grundlage für den Technologietransfer.

16:48 Impfprogramm Covax bekommt 350 Millionen Dosen Impfstoff Die Impfallianz Gavi hat einen Vorvertrag über die Lieferung von 350 Millionen Impfdosen an das internationale Corona-Impfprogramm Covax abgeschossen. Die Impfdosen des US-Herstellers Novavax sollen zwischen Juli und September geliefert werden, wie Gavi in Genf mitteilt. Voraussetzung ist allerdings, dass der Impfstoff eine Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhält. Solche Zulassungen liegen bislang für die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Astra-Zeneca, Johnson & Johnson und Moderna vor. Die Novavax-Impfdosen werden an alle 190 Teilnehmer von Covax verteilt, die Interesse anmelden. Darunter sind sowohl Länder, die den Kauf selbst finanzieren als auch 92 ärmeren Länder, deren Kosten von anderen getragen werden.

16:10 Russland: 20 Millionen weltweit mit Sputnik V geimpft Im Kampf gegen das Coronavirus haben weltweit mehr als 20 Millionen Menschen mindestens eine Injektion mit dem russischen Impfstoff Sputnik V bekommen. Das teilte der staatliche Direktinvestmentfonds RDIF mit, der das Vakzin im Ausland vermarktet. Sputnik V besteht aus zwei Komponenten und ist nach Angaben aus Moskau in mehr als 60 Ländern zugelassen, in denen insgesamt 3.2 Milliarden Menschen leben. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge wurden weltweit bereits mehr als eine Milliarde Impfdosen verschiedener Wirkstoffe verabreicht. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich offen, den Patentschutz auf Impfstoffe auszusetzen. Diese Idee verdiene Beachtung, sagte er der Agentur Interfax zufolge. «Eine Pandemie ist ein Notfall.» Die USA hatten zuletzt die Debatte angeheizt, dass Pharmafirmen vorübergehend den Patentschutz verlieren sollen. Legende: Guatemala hat am Mittwoch 50'000 Dosen des russischen Impfstoffs erhalten. Keystone

15:50 Zürcher Kulturschaffende können ab Freitag Gesuche einreichen Am Freitag öffnet der Kanton Zürich das Gesuchsportal, über das selbständige Kulturschaffende für die Phase Februar bis April finanzielle Hilfe beantragen können. Freischaffende Kulturschaffende können Unterstützung für die Periode von November 2020 bis April 2021 beantragen. Die Einsendefrist endet für beide Kategorien am 31. Mai, wie der Kanton mitteilte. Für Selbständige liegt der maximale Netto-Ertragsausfall bei 6100 Franken. Sie können als Vergleichsjahr das ertragreichste der drei Jahre von 2017 bis 2019 heranziehen. Freischaffende können sich auf das versicherte Einkommen der Arbeitslosenversicherung stützen.

15:24 Basel-Stadt: 50- bis 65-Jährige zur Impfung zugelassen Im Kanton Basel-Stadt werden nun alle Personen im Alter von 50 bis 65 Jahren zur Corona-Impfung zugelassen. Rund 5000 Personen in dieser Alterskategorie haben einen ersten Impftermin erhalten. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt habe erste Termine in der Impfgruppe 5 (alle Personen) freigegeben, wie einem Communiqué zu entnehmen ist. Die Termine in dieser Alterskategorie werden nach Anmeldedatum vergeben. Danach sollen Personen unter 50 zur Impfung zugelassen werden, dies ebenfalls nach Anmeldedatum. Die Impfgruppe 3 (enge Kontakte besonders gefährderter Personen) wird gemäss Mitteilung nicht mehr prioritär behandelt. Damit will das Gesundheitsdepartement Personen der Impfgruppe 5, die sich schon seit Anfang März ohne besondere Anmerkungen registriert hatten, nicht benachteiligen.

15:00 Schweizer Hilfe für Indien Ein Frachtflugzeug ist mit 13 Tonnen medizinischen Hilfsgütern von Zürich nach Neu Delhi geflogen. Die Lieferung umfasst 600 Sauerstoffkonzentratoren, die die Humanitäre Hilfe des Bundes auf dem Privatmarkt kaufte, sowie 50 Beatmungsgeräte für Patienten auf der Intensivstation, wie das Aussendepartement EDA mitteilt. Letztere wurden vom Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport gratis zur Verfügung gestellt. Sie stammen aus der Armeeapotheke und werden zurzeit in der Schweiz nicht benötigt. Zu den Hilfsgütern zählen auch Leichensäcke. Das medizinische Material wird vor Ort vom indischen Roten Kreuz in Empfang genommen und durch das Gesundheitsministerium an die Spitäler verteilt, wie das EDA weiter schreibt. Die Hilfsoperation erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem EDA und dem VBS in Bern, der Schweizer Botschaft in Indien und den indischen Behörden, um die Bedürfnisse festzustellen und das nötige medizinische Material zu erwerben. Die Schweiz unterstützt Indien mit rund drei Millionen Franken bei der Bekämpfung von Covid-19.

14:36 Uni ZH: Schwere Covid-Verläufe können frühzeitig entdeckt werden Forschende an der Universität Zürich haben den ersten zuverlässigen Anhaltspunkt ermittelt, der voraussagt, ob ein Corona-positiver Mensch einen schweren Krankheitsverlauf haben wird: Die Anzahl sogenannter Killer-T-Zellen, einer Klasse der weissen Blutkörperchen. Sie stellen einen Teil der frühen Immunabwehr dar. «Anhand der Anzahl der Killer-T-Zellen im Blut kann ein schwerer Covid-19-Verlauf mit hoher Sicherheit vorhergesagt werden – und das bereits am Tag der Aufnahme ins Spital», wird Burkhard Becher in einer Mitteilung der Universität Zürich zitiert. Für die Schweiz hätten die Untersuchungsergebnisse aber nur unmittelbare Auswirkungen, wenn die Intensivstationen wieder überfüllt sein sollten, wie Becher sagt. Wichtig seien solche Erkenntnisse für Länder wie Indien, in denen die Corona-Situation gravierender ist.

14:01 Frankreich weitet Zugang zu Corona-Impfungen deutlich aus Frankreich beschleunigt seine Impfkampagne und weitet dabei den Zugang zu Impfungen gegen Covid-19 deutlich aus. Ab kommenden Mittwoch könnten alle Erwachsenen einen Impftermin buchen, wenn noch Dosen verfügbar seien, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Eröffnung eines neuen Impfzentrums in Paris an. Geplant sei, dass man online einsehen könne, ob im Wohnort noch Dosen vom Vortag verfügbar und Termine entsprechend nicht gebucht worden seien, so Macron. Wenn das der Fall sei, könne man ohne Altersbeschränkung einen Term buchen. Es handle sich dabei um «ein etwas ungewöhnliches Mittel», aber es solle keine Impfdosis verschwendet werden. Vacciner le jour.

Vacciner la nuit.

Vacciner le week-end.

Vacciner les jours fériés.



Merci à toutes celles et à tous ceux qui ne comptent pas leurs heures pour sauver des vies. Car c’est bien cela dont il s’agit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2021

13:32 BAG registriert 1687 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1687 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1589 . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 275.23 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'993 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 41 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 958 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 86.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 80.0 Prozent. Davon sind 25 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:22 Deutsches Parlament billigt Erleichterungen für Geimpfte Für vollständig Geimpfte und genesene Menschen sollen in Deutschland zahlreiche Corona-Beschränkungen entfallen. Der Bundestag, das deutsche Parlament, billigte eine entsprechende Verordnung der Regierung mit grosser Mehrheit. Wenn morgen Freitag auch der Bundesrat – die Vertretung der 16 deutschen Länder – zustimmt, könnten die Erleichterungen am Wochenende in Kraft treten. Für die Verordnung stimmten die schwarz-rote Koalition aus CDU, CSU und der SPD sowie Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD votierte dagegen. Für Geimpfte und Genesene sollen automatisch die Erleichterungen gelten, die bisher Menschen mit negativen Coronatests vorbehalten sind. Vorgesehen ist zudem, dass sich vollständig geimpfte oder genesene Personen unbeschränkt treffen können. Bei Treffen mit anderen Personen sollen sie nicht mitgezählt werden. Also könnten sich zum Beispiel auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht geimpfte Menschen mit einer unbegrenzten Zahl geimpften treffen.

12:17 Schweiz: Sieben Millionen zusätzliche Dosen von Moderna Der Bund hat weitere sieben Millionen Dosen Moderna-Impfstoff bestellt. Die Lieferung ist für Anfang 2022 vorgesehen. Weiter hat sich der Bund eine Option für zusätzliche sieben Millionen Dosen für 2022 gesichert, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Die zweite Lieferung könnte im Lauf des Jahrs 2022 erfolgen. Damit sollte die Bevölkerung im kommenden Jahr ausreichend mit Impfstoff versorgt sein, schreibt das BAG. Die Schweiz ist gemäss dem Amt damit auch gegen künftige Mutationen des Coronavirus gerüstet. BAG-Angaben zufolge forscht Moderna derzeit an einer Auffrischimpfung, die auch gegen Virusmutationen schützen soll. Voraussetzung für eine Verwendung in der Schweiz ist, dass das Heilmittelinstitut Swissmedic den angepassten Impfstoff prüft und zulässt. Der Bund sichert sich die Auffrisch-Impfung, die @moderna_tx entwickelt: 7 Mio. Dosen in den ersten Monaten 2022 plus – wenn nötig – nochmals 7 Mio. Dosen im Verlauf des Jahres. Damit bleibt der hohe Impfschutz gewährleistet: https://t.co/ZfDB8iOGAj#CoronaInfoCH@BAG_OFSP_UFSP — Alain Berset (@alain_berset) May 6, 2021

12:07 Zürcher Demonstrations-Einschränkung war «unverhältnismässig» Bis am 18. April waren im Kanton Zürich nur Demonstrationen bis maximal 15 Personen erlaubt. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat diese Einschränkung nun als «unverhältnismässig» eingestuft. Sie habe gegen die Bundesverfassung verstossen. Ein Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei nur zulässig, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt seien, schreibt das Zürcher Verwaltungsgericht in seinem Urteil. Das Verwaltungsgericht gab damit neun Personen eines linken Bündnisses aus dem Umfeld von Klimastreik und Frauendemos Recht, die gegen die Zürcher Demonstrations-Einschränkung Einsprache erhoben hatten. Sie fordern nun, dass ihre Strafen zurückgezogen werden und auch die aktuelle 100er-Grenze fällt. Das Verwaltungsgerichtsurteil äusserte sich nicht zur Rechtmässigkeit der aktuellen 100-Regel in Zürich, weil diese bisher nicht eingeklagt wurde. Legende: Die 15er-Regel, welche im Kanton Zürich galt, sei unverhältnismässig gewesen, vor allem angesichts des heutigen Wissenstandes zu den Corona-Ansteckungen und der geltenden Maskenpflicht an Demonstrationen. Keystone

11:26 Spitalpflege für mehr Coronavirus-Infizierte Mehr Coronavirus-Infizierte brauchen derzeit Spitalpflege als in der letzten Pandemie-Welle. Deren Anteil liegt rund 50 Prozent höher als noch in der zweiten Welle. Zu diesem Schluss kommt die nationale Covid-19-Task-Force. Die Gesamtauslastung der zertifizierten Intensivbetten sei derzeit stabil und bleibe seit zehn Tagen bei rund 80 Prozent, heisst es im wissenschaftlichen Update, Link öffnet in einem neuen Fenster der Task Force. Das Risiko einer Spitaleinweisung sei bei der jetzt in der Schweiz dominanten britischen Coronavirus-Variante B.1.1.7 erhöht. Allerdings bedeuten laut Task Force stabile Zahlen bei fortschreitender Durchimpfung, dass die Krankheitslast in der noch nicht geimpften Bevölkerung zunimmt. Im Vergleich zum bisherigen Verlauf der Pandemie ist das Risiko einer Erkrankung und eines schweren Krankheitsverlaufs für ungeimpfte Personen also «weiterhin auf einem relativ hohen Niveau».

10:52 Unispitäler ziehen nach über einem Jahr Corona Bilanz Die fünf Universitätsspitäler seien in der seit über einem Jahr grassierenden Covid-19-Pandemie personell und finanziell an ihre Grenzen gekommen. In der Bewältigung der grössten Krise des Gesundheitssystems seit Jahrzehnten spielten sie eine zentrale Rolle. Dass die Schweiz auf drastische Lockdowns verzichten konnte, liege am leistungsfähigen Gesundheitswesen, bilanzierten die Direktoren der Universitätsspitäler Basel, Bern, Zürich, Genf und Lausanne gemeinsam vor den Medien in Bern. Die Krise belege die zentrale Rolle dieser Spitäler in einem Netzwerk mit den anderen Versorgern. Das Intensivpflegeangebot der Universitätsspitäler stieg in der Coronazeit um 65 Prozent auf 378 Betten. Dass dies nötig war, zeigte sich im November 2020. Damals waren 208 dieser Betten mit Covid-19-Patientinnen und -patienten belegt. Ohne den Ausbau hätte es kaum Spielräume für Nicht-Covid-Fälle oder ein Grossereignis gegeben. 01:38 Video Die Unisptäler ziehen eine erste Pandemie-Bilanz Aus Tagesschau vom 06.05.2021. abspielen

Die Fluggesellschasft Swiss baut aufgrund der anhaltenden weltweiten Corona-Pandemie den Personal- und den Flottenbestand ab. Von betrieblichen Kündigungen wären potenziell bis zu 780 Mitarbeitende am Boden und beim Fliegenden Personal betroffen, teilte die Lufthansatochter mit. Die Flotte von 90 Flugzeugen soll um 15 Prozent gegenüber 2019 reduziert werden. Die Gewerkschaft VPOD sagt, sie wolle sich im Rahmen des Konsultationsverfahrens nun dafür einsetzen, dass die Swiss ihre risikoreiche Strategie nochmals überdenkt. Aktuelle Studien zeigten positive Szenarien für den Luftverkehr. Bereits Ende 2021 könnte ein ähnliches Niveau im Luftverkehr wie vor der Krise erreicht werden, heisst es von der Gewerkschaft.