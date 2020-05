Der Ticker startet um 6:30 Uhr

19:50 Einsatz von umstrittenem Corona-Medikament gestoppt Mit Frankreich, Italien und Belgien stoppen drei besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffene EU-Länder den Einsatz des umstrittenen Malariamittels Hydroxychloroquin zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Zuletzt waren die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Wirkstoffes gestiegen. US-Präsident Donald Trump hatte vor kurzem mit Aussagen für Unverständnis gesorgt, täglich einmal Hydroxychloroquin zu Vorbeugung gegen Covid-19 einzunehmen. Ein medizinisches Fachmagazin hatte kürzlich berichtet, dass Patienten, die Hydroxychloroquin erhielten, eine erhöhte Sterblichkeitsrate und unregelmässigen Herzschlag hatten. Legende: Reuters

19:45 Clubbesitzer enttäuscht über Bundesrats-Beschlüsse Die Polizeistunde um Mitternacht bleibt bestehen, pro Besucherin und Besucher muss ein Platz von vier Quadratmetern garantiert werden: «Ein wirtschaftlicher Betrieb ist so für uns nicht möglich», sagt Max Reichen von der Berner Bar- und Clubkommission. Obwohl Veranstaltungen bis 300 Personen ab dem 6. Juni unter Bedingungen erlaubt sind, dürften die meisten Lokalitäten des Nachtlebens vorerst geschlossen bleiben. Alleine in der Bundesstadt sind 50 Lokalitäten mit 2500 Beschäftigten betroffen. 03:02 Video Skepsis bei Clubbetreibern nach Bundesrats-Beschlüssen Aus Schweiz aktuell vom 27.05.2020. abspielen

19:31 Boris Johnson will Cummings-Affäre aussitzen Der britische Premier hält offenbar weiter an seinem umstrittenen Berater Dominic Cummings fest. Johnson wurde gefragt, warum er keine Untersuchung zu Cummings' Verhalten angeordnet habe. Er sei sich nicht sicher, ob dies gut investierte Zeit gewesen wäre, erwiderte Johnson. Unterdessen forderten immer mehr Parlamentarier aus Johnsons Partei den Rücktritt Cummings'. Cummings hatte in einer Pressekonferenz Vorwürfe, er habe mit einer Reise zu seinen Eltern in den Nordosten Englands die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise ignoriert, zurückgewiesen. Er bedaure sein Verhalten nicht und habe auch nie einen Rücktritt in Erwägung gezogen, sagte Cummings. Legende: Keystone

19:20 Sommaruga: «Freiheiten geniessen, aber das Virus in Schach halten» Die grossen Lockerungsschritte, die der Bundesrat heute angekündigt hat, gehen einher mit einer verstärkten Eigenverantwortung von Branchen, Betrieben und Einzelpersonen. Das macht Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im SRF-Gespräch deutlich. «Wir treten in eine neue Normalität ein und müssen lernen, mit dem Virus zu leben.» 04:59 Video Gespräch zum Tag mit Bundespräsidentin Sommaruga Aus Tagesschau am Vorabend vom 27.05.2020. abspielen

19:11 Das historisches EU-Hilfspaket – und erste Kritik Am Morgen präsentierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das ambitionierte Projekt zum ersten Mal. 750 Milliarden Euro – so viel will die EU-Kommission aufgrund der Corona-Krise für die wirtschaftliche Erholung Europas mobilisieren. Mehrere EU-Staaten haben Widerstand angekündigt. Auch im EU-Parlament gab es heute kritische Voten. 01:37 Video Das Hilfspaket – und die gemischten Reaktionen im Parlament Aus Tagesschau am Vorabend vom 27.05.2020. abspielen

18:54 Boeing entlässt Tausende Mitarbeiter Der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing macht mit seinem grossen Stellenabbau ernst. Rund 6'770 Mitarbeiter in den USA erhalten diese Woche ihre Entlassungsschreiben, wie der Konzern mitteilte. Die Kündigungen kommen zusätzlich zu etwa 5520 Angestellten, die Abfindungsangebote angenommen haben und den Konzern in den nächsten Wochen verlassen. In den kommenden Monaten werde es Tausende weitere Abgänge geben, erklärte Boeing-Chef Dave Calhoun. Die Entlassungswelle kommt nicht überraschend: Boeing hatte bereits Ende April angekündigt, seine Beschäftigtenzahl von rund 160'000 um etwa zehn Prozent zu reduzieren Legende: Reuters

18:36 Wird das alles zu unübersichtlich? Über die neuen Lockerungen dürften sich die allermeisten freuen. Nicht wenige werden jedoch ab und an Mühe haben, zu verstehen, was nun genau gilt. Und ab wann. Empfehlungen, Verboten, Geboten - es werde langsam unübersichtlich, meint unser Bundeshausredaktor Andy Müller und kritisiert den Bundesrat. Auch bezüglich einer möglichen neuen Welle. Da fehle eine einfache Strategie. Seine Analyse: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weitere Lockerungen Die neue, unübersichtliche Normalität 27.05.2020 Mit Video

18:23 Die Tourismus-Branche hat Freude – und will mehr Die Schweizer Tourismusbranche begrüsst die angekündigten Öffnungsschritte. Mit ihnen seien wichtige Voraussetzungen geschaffen für den «sehnlichst erwarteten Neustart» des Schweizer Tourismus, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Allerdings mahnen die Touristiker gleichzeitig: Damit ein möglichst normales Ferienerlebnis für die Gäste stattfinden könne und möglichst vielen Unternehmen ein wirtschaftlicher Betrieb ermöglicht werde, seien die fortlaufende Überprüfung der Schutzmassnahmen und weitere Lockerungen nötig. So seien beispielsweise die nach wie vor geltende Abstandsregelung oder die Polizeistunde sehr restriktive Einschränkungen, die viele Veranstaltungen verunmöglichen. Im Vergleich zu den Nachbarländern würden damit in der Schweiz teilweise nach wie vor zu strenge Vorgaben herrschen. Legende: Keystone

18:05 Lockerungen im Kulturbetrieb Noch vor wenigen Tagen glaubte wohl niemand an die baldige Wiedereröffnung von Theater, Konzertlokalen und -Clubs. Nun zeigt sich die Schweiz progressiv: Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen sind ab dem 6. Juni wieder erlaubt. Was heisst dies nun genau für die Kulturbranche? Die SRF-Kulturredaktion ordnet ein. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen gelockert Kinos, Clubs und Kleintheater dürfen bald wieder öffnen 27.05.2020 Mit Audio

17:54 Was der Bundesrat heute entschieden hat – in der Übersicht Es war bereits vor der eigentlichen Ankündigung durch den Bundesrat durchgesickert. Und, was erwartet wurde, hat sich an der Medienkonferenz bestätigt: Die Schweiz lockert nun rasch und radikal. Möglich macht dies die anhaltend günstige Entwicklung bei den Infektionen. Die heutigen Entscheidungen in der Übersicht: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grosser Lockerungs-Schritt Das hat der Bundesrat heute entschieden – die Übersicht 27.05.2020 Mit Video

17:40 Post entlastet ihre Mieter Die Post erlässt ihren Geschäftsmietern einen Teil oder die ganze Miete während des Corona-Shutdowns. Die Massnahme soll kleineren und mittleren Betrieben helfen, ihre Geschäfte weiterzuführen, wie das Unternehmen mitteilte. Mieter, die wegen behördlichen Auflagen schliessen mussten, erhalten eine Reduktion um die Hälfte. Mieten unter 5000 Franken erlässt die Post in diesem Fall ganz. Geschäfte, die zwar offen waren, aber erhebliche Umsatzeinbussen verzeichneten, erhalten individuelle Reduktionen. Die Mietzinsfrage wartet noch auf eine landesweite Lösung. Die eidgenössischen Räte sollen in der Sommersession darüber entscheiden.

17:35 Zehntägige Staatstrauer in Spanien Im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Spanien hat eine zehntägige Staatstrauer für die über 27’000 Todesopfer der Pandemie begonnen. Der Beginn der Ehrung wurde um zwölf Uhr mittags von einer Schweigeminute im ganzen Land begleitet. Überall wurden die Landesfahnen auf Halbmast gesetzt. Im Madrider Regierungssitz Palacio de la Moncloa stand Ministerpräsident Pedro Sánchez der Zeremonie vor. Es handelt sich um die längste Staatstrauer in Spanien seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco (1939-1975). Legende: Mit schwarzen Schleifen auf der Flagge bekunden die Spanierinnen und Spanier ihre Trauer. Reuters

17:25 Freude bei den Bergbahnen Nach fast dreimonatiger Zwangsschliessung dürfen die Bergbahnen am 6. Juni wieder öffnen. Die Branche atmet auf, die Schutzkonzepte stehen. Doch die eingefahrenen Verluste sind hoch. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bergbahnen dürfen öffnen Jetzt geht es wieder aufwärts 27.05.2020 Mit Video

17:20 Erste Lockerungen in Moskau Nach zwei Monaten strenger Ausgangssperren lässt die russische Hauptstadt Moskau von Montag an erstmals grössere Lockerungen zu. Demnach sollen am 1. Juni Läden, Reparaturbetriebe, Wäschereien und chemische Reinigungen wieder öffnen dürfen, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin bei einer Videokonferenz mit Präsident Wladimir Putin sagte. Damit könnten in Europas grösster Stadt erstmals rund 300’000 Menschen wieder zur Arbeit - und Millionen Bürgerinnen und Bürger Dienstleistungen nutzen. Testweise sollten zudem Spaziergänge in der Stadt erlaubt werden, allerdings nur zu bestimmten Zeiten, damit nicht alle auf einmal auf der Strasse seien. Geschlossen bleiben Schönheitssalons und Coiffeure. Russland ist weiterhin stark von der Corona-Pandemie betroffen. Alleine am Mittwoch wurden 8338 neue Fälle gemeldet.

17:00 Kantone begrüssen Ende des Notrechts Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) begrüsst die vom Bundesrat per 19. Juni beschlossene Abkehr von der ausserordentlichen Lage. Die Kantone könnten einen allfälligen Handlungsbedarf vor Ort früh erkennen und richtige Massnahmen einleiten, erklärte ihr Präsident Benedikt Würth gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die epidemiologische Situation sei heute in den Regionen unterschiedlich. Das Aufrechterhalten von gesamtschweizerischen Regelungen sei daher zunehmend unverhältnismässig und der Realität nicht mehr gerecht geworden, erklärte Würth. Im Rahmen der «ausserordentlichen Lage» seien die Kantone durch die Massnahmen des Bundes insbesondere bei Spitälern, Schulen, Kitas sowie Alters- und Pflegeheimen eingeschränkt worden. Zudem hätten sie den Vollzug der meisten vom Bundesrat angeordneten Massnahmen kontrollieren müssen. Legende: Benedikt Würth Keystone

16:35 Medienkonferenz beendet Damit ist die Medienkonferenz des Bundesrats beendet. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Am Freitag um 14:00 Uhr ist die nächste Medieninformation auf Expertenstufe geplant.

16:33 Daniel Kochs Abschied Bundesrat Alain Berset macht am Schluss der Medienkonferenz eine spezielle Ankündigung: Dies sei nämlich fast der letzte Auftritt von Epidemiologe Daniel Koch gewesen. Er dürfe nun endlich in die wohlverdiente Rente gehen. Berset bedankt sich herzlich für Kochs gute Arbeit, für seine Kompetenz, für seine ruhige Ausstrahlung – und fügt an: «Jeden Tag eine neue Krawatte, wie schaffen Sie das?» Kochs Reaktion: Es sei ihm eine Ehre gewesen, für den Bundesrat zu arbeiten. Das «Schweizer Gesicht der Coronakrise» wird aber am Donnerstag nochmals den Medien zur Verfügung stehen. 00:29 Video Koch: «Es war mir eine Ehre, dem Bundesrat dienen zu dürfen» Aus News-Clip vom 27.05.2020. abspielen

16:32 Wie sollen bei Demonstrationen die Regeln eingehalten werden können? Es sei dem Bundesrat sehr wichtig, dass Demonstrationen grundsätzlich wieder möglich sind, so Berset. Das politische Leben müsse wieder möglich sein. Aber die Umsetzung und Durchsetzung der Regeln sei wohl nicht ganz einfach – auch für die Polizei. Es brauche Schutzkonzepte, den Abstand und die Demos seien bewilligungspflichtig. Man müsse das schaffen.

16:27 «Verletzliche Personen können wieder am Leben teilnehmen» Die positive Lage habe es erlaubt, Empfehlungen für besonders gefährdete Personen aufzuheben, sagte Berset. «Verletzliche Personen können wieder am Leben teilnehmen», so der Gesundheitsminister. 00:14 Video Berset: «Verletzliche Personen können wieder am Leben teilnehmen» Aus News-Clip vom 27.05.2020. abspielen