Der Ticker startet um 5:42 Uhr

11:43 Zahlungsprobleme der Geschäftsmieter nehmen zu Obwohl sich die Pandemiesituation weiter entspannt, kämpfen die Geschäftsmieterinnen und -mieter. Laut neuen Zahlen des Bundesamts für Wohnungswesen gibt es nun deutlich mehr Unternehmen, die Schwierigkeiten mit dem Zahlen der Miete haben. Ihre Zahl hat sich zwischen Herbst 2020 und Mai 2021 fast vervierfacht. Laut Armin Zucker, Rechtsanwalt und Vizepräsident des Verbandes der Geschäftsmieter, gehen die Eigentümer weniger Kompromisse ein und verlangen die Herausgabe der Härtefallgelder für die Miete. Über 50 Prozent der Geschäftsmietenden hätten zudem keine Mietzinsherabsetzung bekommen. Gefordert sei ein Geschäftsmietegesetz, das während Shutdowns gesamtschweizerisch eine Herabsetzung der Miete vorschreibt, so Zucker. Weil der Bundesrat es jedoch bis anhin nicht für notwendig erachtet habe, dahingehende Massnahmen zu ergreifen, sei der Verband der Geschäftsmieter eher skeptisch.

11:23 Anmeldungen für die Corona-Impfung gehen im Kanton Schwyz zurück Im Kanton Schwyz melden sich täglich nur 20 neue Personen für die Corona-Impfung an. Laut Departement des Innern bereite die nachlassende Impfbereitschaft, in Hinblick auf die Delta-Variante, Sorgen. Deshalb impft der Kanton ab sofort auch Personen, die nicht im Kanton Schwyz wohnen. Voraussetzung ist aber, dass sie im Kanton arbeiten. Mangels Nachfrage werden die Wochenend-Impfzentren früher als geplant geschlossen. Bis am 27. Juni liessen sich 43 Prozent der Bevölkerung im Kanton impfen. Bislang erhielten im Schweizer Durchschnitt 50 Prozent mindestens eine Impfdosis. Ab dem 12. Juli können sich Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren für eine Impfung anmelden. Geimpft wird ab dem 19. Juli im Regionalspital Einsiedeln. Audio Aus dem Archiv: Kantone sehen keine Impfmüdigkeit 02:06 min, aus HeuteMorgen vom 09.06.2021. abspielen. Laufzeit 02:06 Minuten.

11:04 Corona-Massnahmen werden in Java und Bali verstärkt Aufgrund steigender Corona-Neuinfektionen werden in Indonesien auf der Hauptinsel Java und der Nachbarinsel Bali die Massnahmen verstärkt. Laut Präsident Joko Widodo sollen die Einschränkungen vorerst vom 3. bis 20. Juli gelten. Laut einem Dokument, das der Nachrichtenagentur DPA vorlag, müssen unter anderem alle Schulen und Einkaufszentren schliessen. Das Essen in Restaurants ist wieder verboten, nur noch Speisen zur Mitnahme oder Lieferung sind erlaubt. Unternehmen werden angewiesen, 75 Prozent der Belegschaft ins Homeoffice zu schicken. Seit Tagen meldet das Land Rekordwerte von über 20'000 Neuinfektionen. Gemäss örtlichem Ärzteverband sei das Gesundheitssystem auf Java völlig überlastet, sodass mittlerweile Patienten abgewiesen werden müssten. Legende: Mehr als 58'000 Menschen sind bisher in Indonesien in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Keystone

10:14 Zweites Referendum gegen das Covid-19-Gesetz Gemäss «Freunde der Verfassung» könne man davon ausgehen, dass das zweite Referendum gegen das Covid-19-Gesetz zustande gekommen sei. Bis Mittwoch wurden insgesamt 61'851 Unterschriften gesammelt. Die Frist der Unterschriftensammlung läuft noch bis zum 8. Juli. Die «Freunde der Verfassung», die Junge SVP und weitere Mitglieder des Referendumskomitees hatten nach der Abstimmung vom 13. Juni angekündigt, dass sie das Referendum ergreifen werden. Vor allem die Einführung des Zertifikats, das in ihren Augen eine «Zweiklassengesellschaft» schaffen würden, lehnen sie ab. 02:14 Video Aus dem Archiv: Gegner des Gesetzes lancieren Abstimmungskampf Aus Tagesschau vom 15.04.2021. abspielen

10:06 Eingabefrist für Härtefallgesuche im Aargau verlängert Gesuche für Härtefallhilfe können neu bis zum 30. September 2021 eingereicht werden, meldet der Kanton. Den Firmen bleibt so etwas mehr Zeit an Geld zu gelangen, wenn sie durch die Coronakrise geschädigt wurden. Von den fast 3000 Gesuchen für Härtefallhilfen, die beim Kanton Aargau eingegangen sind, wurden bisher gut 2000 bewilligt. Rund 550 Gesuche wurden abgelehnt, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Der Bundesrat hat 300 Millionen Franken freigegeben. Damit können die Kantone Firmen unterstützen, die gemäss der Covid-19-Härtefallverordnung von den staatlichen Schutzmassnahmen besonders stark betroffen sind. Auf den Kanton Aargau entfallen gemäss Berechnungsgrundlagen des Bundes 6.13 Prozent, was einem Betrag von 18.39 Millionen Franken entspricht. Das zuständige Kantonsdepartement prüfe nun, wie man die Gelder im Detail verwende. 02:36 Video Aus dem Archiv: Maurer zieht positive Härtefallgelder-Bilanz Aus Tagesschau vom 30.03.2021. abspielen

9:40 Die Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Zürich nimmt zu Im Juni sind am Flughafen Zürich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im bereits deutlich besseren Monat Mai. Die Anzahl der Flugbewegungen hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt, zeigt die Statistik der Flugbewegungen auf der Flughafenwebseite. Im Juni gab es am grössten Schweizer Flughafen 4706 Starts und damit knapp 27 Prozent mehr als noch im Mai. Erstmals starteten an drei Tagen des Monats seit langem wieder mehr als 200 Flugzeuge an einem Tag. Zuletzt gab es mehr Starts im August 2020 mit 5086, als die Corona-Einschränkungen vorübergehend gelockert wurden. Vor der Coronakrise wurden regelmässig Werte von über 10'000 Starts erreicht, wovon der Flughafen noch weit entfernt ist. In der publizierten Statistik werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, der sogenannte IFR-Verkehr. Darin sind auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Audio Aus dem Archiv: Die «Flüger» am Himmel fehlen: Die Reportage aus der Flughafenstadt Kloten 06:08 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 20.04.2021. abspielen. Laufzeit 06:08 Minuten.

8:22 Der Corona-Herbst ist kaum vorauszusagen Drei mögliche Szenarien skizziert der Bund, ausgehend von Informationen der wissenschaftlichen Task Force. Von «die Krise ist zu Ende» über «wir brauchen wieder einige Massnahmen» bis zu «die vierte Welle kommt» reichen diese – und decken damit wohl so ziemlich das ganze Spektrum an Möglichkeiten ab. Warum diese Auswahlsendung? Die Analyse von Wissenschaftsredaktor Daniel Theis. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona in der Schweiz Was für ein Corona-Herbst erwartet uns? 30.06.2021 Mit Audio

7:15 Türkei hebt Ausgangsbeschränkungen nach mehr als sechs Monaten auf Mehr als ein halbes Jahr galten in der Türkei Ausgangsbeschränkungen, nun können Menschen auch wieder am Wochenende und nachts vor die Tür. Mit dem 1. Juli ab 5 Uhr fallen Ausgangs- und Reisebeschränkungen weg, Obergrenzen für Restaurantbesucher werden aufgehoben. Auch Büros können wieder benutzt werden, Kinos und Theater dürfen Gäste empfangen. Hochzeiten und Konzerte dürfen unter Einhaltung von Abstandsgeboten stattfinden. Tänze, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, bleiben verboten. Musik darf in Bars oder anderen Einrichtungen nur bis 24 Uhr gespielt werden. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gilt jedoch weiter, auch Hygiene- und Abstandsregeln müssten weiter eingehalten werden, wie es vom Innenministerium hiess. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 30.06.2021 Mit Video

4:16 Flugsicherungbetrieb Skyguide: Bundesrat spricht Finanzhilfe von einer halben Milliarde Franken Weil während der Covid-19-Pandemie die Flugbewegungen einbrachen und das Flugsicherungsunternehmen Skyguide kaum noch Gebühren einnnahm, hat der Bundesrat nun die Finanzhilfe konkretisiert und für 2022 zusätzliche Mittel gesprochen. Insgesamt sollen 500 Millionen Franken an den Bundesbetrieb fliessen. 350 Millionen davon dürfte der Bund nach aktueller Einschätzung zurückerhalten, wie der Bundesrat mitteilte. Zudem sei die Finanzspritze an Auflagen gebunden. Skyguide schätzt die Verluste 2020 und 2021 auf 280 Millionen Franken. Normalerweise finanziert sich der Betrieb mit Gebühren für An- und Abflüge sowie für Überflüge. Er überwacht sowohl den zivilen als auch den militärischen Luftraum. Der Bundesrat entschied am Mittwoch, Skyguide die ganzen 250 Millionen Franken für 2021 in Form eines Darlehens zu geben. Mit dem Voranschlag 2022 will er weitere 100 Millionen Franken beantragen, was weiterhin von den Entwicklungen abhängt und erst 2022 festgelegt wird. Legende: Zu den Finanzierungsbedingungen an Skyguide gehören, dass der Betrieb Sparmassnahmen von mindestens 100 Millionen Franken einleiten müsse. Keystone/Archiv

0:27 Deutschland: Corona-Impfstoff Curevac zeigt 48 Prozent Wirksamkeit Der Corona-Impfstoffkandidat des deutschen Unternehmens Curevac zeigt laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg. Das teilte Curevac in Tübingen mit. In der Mitte Juni veröffentlichten Zwischenanalyse war von einer vorläufigen Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung «jeglichen Schweregrades» die Rede gewesen. Damit ist der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam als andere Vakzine. Die Daten der Zwischenanalyse hatten für einen deutlichen Rückgang des Börsenkurses und Enttäuschung bei Politikerinnen und Politikern gesorgt. In der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren zeigte der Impfstoff laut der Mitteilung eine Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades und eine Wirksamkeit von 77 Prozent gegen einen moderaten und schweren Krankheitsverlauf. Einen vollständigen Schutz gab es in dieser Altersgruppe vor einem Krankenhausaufenthalt oder Tod. Die Bundesregierung Deutschlands hatte das Vakzin ursprünglich für die Impfkampagne eingeplant. Zuletzt rechnete das Gesundheitsministerium aber nicht mehr mit Lieferungen des Unternehmens. An Curevac ist auch der Bund indirekt zu 16 Prozent beteiligt. Auf diese Weise wollte Berlin das Unternehmen gegen eine mögliche Übernahme aus dem Ausland absichern. Das Präparat des Tübinger Unternehmens Curevac ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff – wie die von Biontech/Pfizer (Deutschland und USA) und Moderna (USA). 01:59 Video Aus dem Archiv: Curevac-Impfstoff wirkt nur zu 47 Prozent Aus Tagesschau vom 17.06.2021. abspielen

22:39 Touristen in Frankreich sollen ab 7. Juli für Tests zahlen In Frankreich sollen ausländische Touristen vom 7. Juli an für Corona-Tests zahlen. Die Regierung habe beschlossen, dass PCR-Tests 49 Euro und Antigen-Tests 29 Euro kosten sollen, sagt Regierungssprecher Gabriel Attal der Zeitung «Les Echos». Es gehe um Gegenseitigkeit: Franzosen, die ins Ausland reisten, müssten in den meisten Ländern ebenfalls für solche Tests zahlen. Zudem werde erwogen, dass die französische Bevölkerung, die sich lieber bei Bedarf testen statt impfen lässt, nach den Sommerferien für Tests zahlen müsse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Testen für die Ferien So viel bezahlt man für Coronatests in Europa 21.05.2021 Mit Video

22:10 Lateinamerika und Karibik: Kein Ende der Pandemie in Sicht In den meisten lateinamerikanischen und karibischen Staaten ist nach Einschätzung der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation Paho kein Ende der Pandemie in Sicht. Während in den USA, Mexiko und Kanada die Ansteckungszahlen zurückgingen, sei in Lateinamerika und der Karibik nur einer von zehn Menschen vollständig geimpft, moniert Paho-Direktorin Carissa Etienne. «Das ist eine inakzeptable Situation.» Als Beispiele nennt sie Kolumbien, Brasilien, Bolivien, Uruguay, Kuba, Haiti und die Dominikanische Republik. Etienne warnt davor, dass die Hurrikan-Saison in der Karibik just in dem Moment beginnt, da sich die Infektionslage verschlechtert, und ruft die Länder auf, sich vorzubereiten und Krankenhäuser entsprechend auszustatten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 30.06.2021 Mit Video

21:39 Delta-Variante verschärft Lage im Iran Im Iran verstärkt sich die Sorge vor der Delta-Variante des Coronavirus. «Wir sind deswegen schon seit einer Woche in der fünften Corona-Welle, die sich demnächst auch negativ auf die Anzahl der Toten und Neuinfektionen auswirken könnte», sagte Nader Tawakoli, Mitglied der nationalen Corona-Zentrale, am Mittwoch. Falls die Entwicklung so weitergehe, werde auch die Hauptstadt und Millionenmetropole Teheran bald wieder zur Roten Zone und somit als extrem infektionsgefährdet deklariert, so der Facharzt für Notfallmedizin laut Nachrichtenagentur Isna. Die Corona-Impfungen gehen für die über 83 Millionen Menschen nur schleppend voran. Zwar soll das Land sieben Arten von lokalen Impfstoffen entwickelt haben, für eine Massenimpfung jedoch sind diese noch nicht zugelassen. Bislang wurden nur knapp über sieben Prozent der Iraner mit hauptsächlich russischen und chinesischen Vakzinen geimpft.

21:12 Türkei beginnt dritte Corona-Impfungen Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt die türkische Regierung auf eine dritte Impfung. Das Gesundheitspersonal sowie Menschen über 50 Jahre, die bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft wurden, könnten sich ab Donnerstag für eine dritte Impfung registrieren, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwochabend laut der Staatsagentur Anadolu. Zu den Hintergründen der Entscheidung gab der Minister vorerst nichts bekannt. Die Menschen könnten den Impfstoff unabhängig von den vorangegangenen Impfungen selbst wählen, hiess es. Die Türkei impft zurzeit mit dem Präparat von Biontech/Pfizer und mit einem des chinesischen Herstellers Sinovac. Bisher haben sich nach offiziellen Zahlen rund 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal impfen lassen.

20:45 Delta-Variante könnte Reisepläne zum Platzen bringen Die Sommerferien stehen vor der Tür. Nachdem letztes Jahr viele Leute in der Schweiz geblieben sind, zieht es sie jetzt ins Ausland. Doch die Delta-Variante sorgt für Unsicherheit bei den Reiseplänen, denn sie breitet sich auch im europäischen Mittelmeerraum weiter aus. Die Tagesschau zeigt, wie die aktuelle Lage in den bekannten Feriendestinationen ist und was es bei Buchungen zu berücksichtigen gilt: 02:09 Video Delta-Variante könnte Reisepläne zum Platzen bringen Aus Tagesschau vom 30.06.2021. abspielen

20:20 Italien hebt coronabedingten Kündigungsstopp teilweise auf Italiens Regierung hat nach mehr als einem Jahr den wegen der Corona-Pandemie verhängten Kündigungsstopp in vielen Wirtschaftsbereichen aufgehoben. Das teilte die Regierung am späten Mittwochabend in Rom mit. Demnach können Unternehmen in der Fertigungs- und Bauindustrie Mitarbeitern ab dem 1. Juli wieder kündigen. Sie sollen aber auf die sozialen Hilfsmassnahmen für Arbeitnehmer zurückgreifen, die ihren Job verloren haben. Im Textil-Sektor, zu dem auch Schuh- und Modehersteller zählen, bleibt der Kündigungsstopp bis Ende Oktober in Kraft. Rom hatte die Regelung Ende Februar 2020 zum Schutz der Arbeitnehmer eingeführt und mehrmals verlängert. Zuletzt demonstrierten Gewerkschaften gegen die Aufhebung. Arbeitgebervertreter sprachen dagegen davon, dass der Kündigungsstopp Unternehmen beim nötigen Umbau behindert habe, um nach Corona wieder auf dem Markt mithalten zu können. Legende: Reuters

19:07 Auch in Portugal steigen die Zahlen weiter an In Portugal verzeichnen die Gesundheitsbehörden 2362 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – das ist der höchste Anstieg seit Mitte Februar, als ein strikter Lockdown galt. In dem Land mit seinen zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern verbreitet sich die Delta-Variante, auf sie entfällt mehr als die Hälfte der Neuinfektionen. Die täglich gemeldete Zahl der Todesfälle ist noch immer einstellig und deutlich niedriger als im Februar. Der erste Fall einer Infektion mit der Delta-Variante wurde im April nachgewiesen. Der rasche Anstieg der Ansteckungszahlen folgte der Öffnung des Landes für Urlauber aus der EU und Grossbritannien Mitte Mai. Seit Beginn der Pandemie wurden fast 880'000 Ansteckungen verzeichnet, 17'096 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus.

18:04 Höchster Tageswert an Neuinfektionen in Grossbritannien seit Januar In Grossbritannien verzeichnen die Gesundheitsbehörden 26'068 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie seit dem 29. Januar nicht mehr. Am Tag zuvor wurden noch 20'479 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit über einem Monat an, in Grossbritannien grassiert die Delta-Variante. 14 weitere Menschen starben laut Regierung. Demnach wurden knapp 85 Prozent aller Erwachsenen einmal geimpft, 62 Prozent sind bereits vollständig geimpft. Vergleich der Infektionszahlen von Grossbritannien und der Schweiz

16:45 Schottland vermeldet knapp 2000 neue Coronafälle wegen EURO 2020 1294 und damit rund zwei Drittel der 1991 Infektionen seien bei Fans aufgetreten, die ihre Nationalmannschaft zum «Battle of Britain» gegen England am 18. Juni nach London begleitet hatten, gab Public Health Scotland laut BBC bekannt. Darunter seien 397 Zuschauer, die das Spiel in Wembley besucht hätten. Insgesamt waren 2600 Tickets an Schotten ausgegeben worden. Mehrere Zehntausend Fans sollen allerdings zu der Begegnung angereist sein. 38 Fans steckten sich bei der Begegnung der Schotten im heimischen Hampden Park in Glasgow gegen Kroatien an, weitere 37 beim Heimspiel gegen Tschechien. 55 Positive habe es nach beiden Partien bei Besuchern der Fanzone gegeben. Rund 90 Prozent der Infektionen seien bei Männern aufgetreten. Drei Viertel (1470) von ihnen seien zwischen 20 und 39 Jahre alt. Seit dem Beginn der EM am 11. Juni summiert sich die Zahl der Fälle in Schottland auf über 32.000. Legende: Der Hampden Park in Glasgow. Keystone