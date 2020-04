Der Ticker startet um 5:54 Uhr

15:05 Zürcher Datenschutzbeauftragter fordert staatliche Corona-Tracing-App Nach 25 Jahren als Datenschützer des Kantons Zürich hat sich Bruno Baeriswyl in seinem letzten Bericht vor seiner Pensionierung mit der umstrittenen Corona-Tracing-App beschäftigt. Die App dürfe nicht von einem privaten Anbieter kommen, die Datensicherung müsse zwingend durch den Staat erfolgen, und zur Anwendung der Applikation sei eine gesetzliche Grundlage nötig. Die Frage der Freiwilligkeit ist für Baeriswyl kein Thema. Erachte der Staat den Einsatz der App als notwendig und verhältnismässig, dürfe die App durchaus zur Pflicht für Alle werden. Baeriswyl vergleicht die Tracing-Daten mit Steuerdaten: Auch diese müsse jeder und jede dem Staat zur Verfügung stellen – aber im Wissen, dass sie beim Staat sicher aufgehoben seien. Legende: Keystone

14:58 Harley Davidson leidet unter Ausgangsbeschränkungen Die Corona-Pandemie hat der ohnehin schon kriselnden US-Motorrad-Ikone Harley-Davidson weiter zugesetzt. Im ersten Quartal brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund 45 Prozent auf knapp 70 Millionen Dollar ein, wie das Unternehmen am Dienstag in Milwaukee mitteilte. Der Umsatz sank um gut acht Prozent auf 1.1 Milliarden Dollar. «Covid-19 hat unser Geschäftsumfeld dramatisch verändert», erklärte der neue Harley-Übergangschef Jochen Zeitz. Die Verkäufe litten unter Geschäftsschliessungen und Ausgangsbeschränkungen. Harley-Davidson kündigte «aggressive» Massnahmen zur Kostensenkung in der Krise an. Das Unternehmen war zuvor bereits wegen des Handelsstreits der USA mit China und der EU unter Druck geraten. Legende: Keystone

14:47 Immer mehr Besucherboxen vor Alters- und Pflegeheimen In einem Pflegeheim im Steffisburg (BE) empfangen seit vergangenem Wochenende Bewohnerinnen und Bewohner trotz eigentlichem Verbot Besucher. Möglich machts eine «Besucherbox», die vor das Gebäude gestellt worden ist. Wie Christoph Hubacher von der Burgergemeinde Thun sagt, befinden sich die Heimbewohner bei diesen Besuchen im Innern des Gebäudes, in einem Seminarraum. Von den Besuchern in der Besucherbox ausserhalb des Heims trennt sie die normale Glasscheibe des Gebäudes. Mikrofone und Lautsprecher überwinden die akustische Barriere, welche die Fassade darstellt. Das Angebot wird laut einer Mitteilung der Burgergemeinde Thun, welche das Heim betreibt, sehr geschätzt und rege benutzt. Seit Mitte März sind in allen Heimen Besuche untersagt. In Steffisburg hat man sich von einem Zeitungsartikel über solche Besucherboxen inspirieren lassen. Einige andere Heime haben die Boxen bereits eingerichtet, zum Beispiel auch das Alters- und Pflegeheim Wattwil – hier im Bild. Legende: Keystone

14:29 Die UBS positioniert sich in der Coronakrise geschickt In der Finanzkrise 2008 schrieb die USB Milliardenverluste und musste gerettet werden. Jetzt positioniert sie sich als Fels in der Brandung. Die Grossbank steigert auf dem Höhepunkt der Coronakrise kräftig den Konzerngewinn und die Kreditvergabe – und setzt sich dabei geschickt als Unterstützer der Wirtschaft in Szene, wie die Analyse von Jan Baumann zeigt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Imagepflege in der Coronakrise Die UBS sieht sich als Teil der Lösung 28.04.2020 Mit Audio

14:04 Sind Reisen in den Sommerferien möglich? Seit heute Vormittag beraten die EU-Innenminister und die Schweiz per Videokonferenz über die Folgen der Coronakrise für den Schengenraum und die Migrationspolitik. Die EU will die Koordination zwischen den Schengen-Staaten sicherstellen, um Reisen über die Landesgrenzen hinweg zu regeln. Die Europäische Kommission sei gebeten worden, Vorschläge zu unterbreiten, sagte der EU-Ratspräsident Charles Michel im Vorfeld gegenüber der ARD. Gibt es überhaupt eine Chance auf Sommerferien in Europa? Ja, sagt EU-Korrespondent Michael Rauchenstein: «Man ist daran interessiert, dass es einen gewissen Tourismus innerhalb Europas geben kann. Es ist gut möglich, dass es zwischenstaatliche Lösungen gibt, etwa zwischen Österreich und der Schweiz.» Solche Vereinbarungen seien immer davon abhängig, wie die Corona-Situation im jeweiligen Land aussieht. Eher unwahrscheinlich seien Ferien in Frankreich, Spanien oder Italien. «Es ist wichtig, dass man eine zweite Welle so klein wie möglich halten kann – entsprechend wird auch der Tourismus wahrscheinlich eher klein ausfallen.» 02:31 Video EU-Korrespondent Michael Rauchenstein: Zwischenstaatliche Lösungen für Sommertourismus möglich Aus Tagesschau vom 28.04.2020. abspielen

14:03 Swiss hat 20 Millionen Masken transportiert Die Swiss hat im Auftrag des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) sieben Charterflüge mit medizinischer Schutzausrüstung und Testmaterial von der chinesischen Metropole Schanghai in die Schweiz durchgeführt. Insgesamt wurden mehr als 20 Millionen Schutzmasken sowie 300'000 Schutzoveralls für medizinisches Personal transportiert. In den Langstreckenflugzeugen vom Typ Airbus A340 und Boeing 777 sei die Ware nicht nur im Frachtraum, sondern auch in der Passagierkabine befördert worden, um den Platz bestmöglich auszunutzen, teilte die wie Fluggesellschaft am Dienstag in einem Communiqué mit.

13:41 Die Pizzerien in Neapel dürfen wieder liefern Neapel ohne Pizza ist unvorstellbar - doch lange mussten es die Bewohner der süditalienischen Stadt in der Corona-Krise ohne ihre Lieblingsspeise aushalten. Am gestrigen Montag durften Pizzerien nach etwa sieben Wochen endlich wieder die Öfen anwerfen: Zwar nur für die Pizza zum Bestellen für Zuhause, aber immerhin. «Es ist ein psychologisch wichtiger Faktor, dass die Pizzabäcker wieder arbeiten können, aber ökonomisch hilft uns Delivery nicht viel», sagte der Präsident des neapolitanischen Pizzaverbandes Associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, der Deutschen Presse-Agentur. Rund 200 von 500 Pizzerien in der Stadt seien nun wieder in Betrieb. «Aber wir hoffen, dass die Leute bald wenigstens wieder zum Take-away kommen dürfen. Warum darf man vor dem Supermarkt Schlange stehen, aber vor einer Pizzeria nicht?» Legende: Keystone

13:27 Trendwechsel in Singapur: Die Ansteckungsrate steigt Singapur galt als Vorbild bei der Bekämpfung von Covid-19: Erkrankte wurden sofort isoliert und ihre Kontakte in Quarantäne gesteckt. Zuerst schien das zu funktionieren. Seit dieser Woche steigen die Ansteckungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Coronavirus Singapur ist kein Vorzeigestaat mehr 28.04.2020 Mit Audio

13:23 Westschweizer Lehrer haben Angst, den Unterricht wieder aufzunehmen Die Westschweizer Lehrergewerkschaft (SER) stellt Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Unterrichts am 11. Mai. Wenn Kantone und Gemeinden nicht in der Lage seien, diese zu erfüllen, müsse die Rückkehr in die Schule um eine oder zwei Wochen verschoben werden. «Viele Lehrer haben Angst davor, wieder zur Schule zu gehen», sagte SER-Präsident Samuel Rohrbach der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die jüngsten Ankündigungen des Bundes zu jungen Menschen seien nicht beruhigend und die Wiederaufnahme des Unterrichts werfe grundlegende Fragen auf. «Einige Klassen haben zum Beispiel keine Waschbecken», erklärte er. Um eine chaotische Umsetzung zu vermeiden, fordert der Verband den Bund auf, Regeln zur Sicherstellung der Koordination zwischen den Kantonen zu erlassen. Können die Kantone und Gemeinden diese Bedingungen nicht erfüllen, beantragt der SER, die Rückkehr in die Klassen um eine oder zwei Wochen aufzuschieben. Legende: Keystone

12:51 Alpaufzüge unter Geheimhaltung Die traditionellen Alpaufzüge im Appenzellerland finden zwar statt. Wann und wo darf aber nicht kommuniziert werden. Die dazugehörigen Feste wurden abgesagt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Besucherandrang vermeiden Alpaufzüge unter Geheimhaltung 28.04.2020 Mit Audio

12:38 BAG meldet nur noch 100 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die jüngsten Corona-Zahlen in der Schweiz bekanntgegeben. Demnach wurden zwischen Montag- und Dienstagmorgen nur noch 100 neue Infektionen gemeldet. 27 weitere Menschen seien verstorben. Insgesamt beläuft sich die Zahl der bestätigten Ansteckungen auf 29'264, jene der Todesfälle auf 1380. Bislang wurden laut BAG rund 256'500 Tests durchgeführt. Bei 13% dieser Tests sei das Resultat positiv ausgefallen. Die Daten basieren auf den Informationen von Laboratorien, Ärztinnen und Ärzten sowie Spitälern. Die Zahlen können deshalb von jenen abweichen, welche die Kantone kommunizieren.

12:21 Bekleidungsbranche muss mit weiteren Einbussen rechnen Die Schweizer Bekleidungsbranche muss aufgrund der Coronakrise auch in diesem Jahr mit rückläufigen Einnahmen rechnen. Der zuletzt aufgetauchte Silberstreifen am Horizont dürfte verschwinden, teilte das Marktforschungsinstitut GfK mit. 2019 betrug das Gesamtvolumen rund 8.2 Milliarden Franken. Seit den letzten acht Jahren entspreche dies einem Umsatzrückgang von 2.5 Milliarden Franken. Das wachsende Onlinegeschäft könne den Rückgang beim stationären Handel nicht kompensieren, schreibt die GfK. Legende: Schaufensterpuppen mit Schutzmasken in einem Zuger Geschäft Keystone

12:11 Grossbritannien warnt vor neuer Krankheit bei Kindern In Grossbritannien sind mehrere Kinder an einem Entzündungssyndrom gestorben, das mit Covid-19 zusammenhängen könnte. «Mehrere verstorbene Kinder hatten keine Vorerkrankung», sagte Gesundheitsminister Matt Hancock gegenüber Radio LBC. Britische und italienische Fachleute untersuchen einen möglichen Zusammenhang zwischen der Coronavirus-Pandemie und der Erkrankung der Kinder, die mit hohem Fieber und geschwollenen Arterien ins Spital eingeliefert wurden. Aus Norditalien hatten Ärzte von etlichen Fällen von Kindern unter neun Jahren berichtet, bei denen die Symptome der Kawasaki-Krankheit ähneln. «Es ist eine neue Krankheit», sagte Hancock. «Sie könnte durch das Coronavirus verursacht werden, aber wir sind nicht zu hundert Prozent sicher, weil nicht alle positiv getestet wurden.» Weitere wissenschaftliche Abklärungen seien im Gang.

12:00 Mehr Plätze für Kinderbetreuung gefordert Die Kinderbetreuung soll aus der Coronakrise gestärkt hervorgehen. Mittelfristig brauche es daher mehr Geld und mehr Betreuungsplätze, fordern 38 Organisationen wie Gewerkschaften, Frauen-, Kinderschutz- und Familienorganisationen und Parteien. Die Pandemie mache klar, wie wichtig die Kinderbetreuung für Wirtschaft und Gesellschaft sei. Sie müsse daher als Teil des Service public für alle zur Verfügung stehen, sagte Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin der Gewerkschaft VPOD, an einer Video-Medienkonferenz. Regula Bühlmann, Zentralsekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), sagte, es brauche jetzt tragende Konzepte zur Entflechtung von Erwerbsleben und Kinderbetreuung. Die öffentliche Hand müsse das Betreuungsangebot ausbauen und die Politik solle bei der Finanzierung helfen. Eine konkrete Summe nannte sie nicht. Die Organisationen erwarten etliche Herausforderungen beim sicheren Betrieb und beim Gesundheitsschutz von Kindern, Betreuungspersonal und Eltern, wenn Schulen, Kindergärten und Spielgruppen im Mai den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Sie warnten zudem davor, dass die Betreuung durch Grosseltern wohl längerfristig ausfallen werde. Legende: Kindertagesstätte in Zürich Keystone

11:32 Massiv weniger Asylgesuche Im ersten Quartal 2020 wurden in der Schweiz 3278 Asylgesuche eingereicht, meldet das Staatssekretariat für Migration (SEM). Das sind 11 Prozent weniger als im ersten Quartal 2019. Aufgrund der Covid-19-Epidemie kamen weniger Asylsuchende in die Schweiz: Im Monat März 2020 wurden 963 Gesuche registriert, 10 Prozent weniger als im Vormonat.

10:55 Session in den Berner Messehallen: «Wir haben keinen Corona-Preis verrechnet» Sechs Tage vor Beginn der ausserordentlichen Session in den Berner Messehallen hat sich Bernexpo-Chefin Jennifer Somm zu den Kosten geäussert: «Wir haben keinen Corona-Preis verrechnet – weder nach oben noch nach unten.» Es handle sich um marktübliche Konditionen. «Eine ausserordentliche Session braucht ausserordentlich viel Platz», sagte Somm vor Medien. Der Mietzins betrage jedoch weniger als eine Million Franken. Die Miete macht damit weniger als ein Drittel der veranschlagten Gesamtkosten von 3.4 Millionen Franken aus. Der Rest sind Technik- und Personalkosten. «Die Demokratie darf nicht nach Kosten bewertet werden», sagte Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE). Das schweizerische politische System sei normalerweise sehr kostengünstig. Er selbst sei über die Höhe der Kosten für die ausserordentliche Session «erstaunt» gewesen, sagte Stöckli. Er habe die Preise jedoch nicht ausgehandelt. Eine Rückkehr ins Bundeshaus bereits per Anfang Juni scheint unwahrscheinlich. Auch ein Umzug weg von Bern wäre laut Andreas Wortmann, Leiter Bereich Infrastruktur der Parlamentsdienste, mit grossem Aufwand verbunden. Trotzdem haben die Parlamentsdienste – Bernexpo inbegriffen – vier verschiedene Offerten eingeholt. Die ausserordentliche Session zur Bewältigung der Coronakrise beginnt am 4. Mai. Sie findet auf dem Berner Messegelände statt, weil im Parlamentsgebäude die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. 01:28 Video Hohe Kosten für ausserordentliche Session in der Bernexpo-Halle Aus Tagesschau vom 28.04.2020. abspielen

10:41 Skandinavische Fluggesellschaft SAS baut jede zweite Stelle ab Die SAS will ihre Personalstärke im Zuge der Coronakrise um bis zu 5000 Stellen fast halbieren. Grund dafür sei, dass sich das Unternehmen an die gesunkene Nachfrage nach Flügen anpassen müsse, teilte die Airline mit. Von dem Schritt betroffen sein sollen demnach rund 1900 Vollzeitkräfte in Schweden sowie 1700 in Dänemark und 1300 in Norwegen. Das entspricht insgesamt fast jedem zweiten Mitarbeiter der SAS. Das Unternehmen hatte während der Coronakrise bereits bis zu 10'000 Angestellte – das sind rund 90 Prozent der Belegschaft – vorübergehend beurlaubt. Legende: Keystone

10:26 Coiffeure verärgern Kunden mit Corona-Zuschlag Coiffeure verlangen für Schutzmassnahmen wie Masken und Desinfektionsmittel einen Zuschlag bis zu fünf Franken. Gerechtfertigt? Was finden Sie? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Langersehnter Haarschnitt Corona-Zuschlag beim Coiffeur 28.04.2020 Mit Audio

10:17 ABB schliesst Stellenabbau in Coronakrise nicht aus Der Elektrotechnik-Konzern ABB hält sich angesichts der Einbussen im Zuge der Coronakrise die Möglichkeit eines Stellenabbaus offen. Das Unternehmen müsse seine Kostenstruktur im Auge behalten, sagte ABB-Chef Björn Rosengren während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Stellenstreichungen seien ebenso wenig ausgeschlossen wie Kurzarbeit. Der Konzern beschäftigt weltweit 144'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.