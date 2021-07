Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:26 Furcht vor Virusverbreitung durch Olympische Spiele in Tokio Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio steigen in der japanischen Hauptstadt die Corona-Zahlen. Viele Japanerinnen und Japaner fürchten, dass die Olympischen Spiele zu einem «Superspreading-Event» werden könnten 01:48 Video Corona-Lage in Tokio verschärft sich Aus Tagesschau vom 17.07.2021. abspielen

20:29 Spaniens Tourismussektor zeigt sich pessimistisch Angesichts hoher Corona-Zahlen in Spanien hat sich die Tourismusbranche pessimistisch über die laufende Sommersaison geäussert. Es gebe einen «plötzlichen Rückgang» bei den Buchungen ausländischer Urlauber, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf den Vizepräsidenten des spanischen Tourismusverbandes Exceltur, José Luis Zoreda. «Wenn sich die Corona-Zahlen weiter verschlechtern, schätzen wir, dass der Tourismus in diesem Sommerquartal einen Umsatz von 37.97 Milliarden Euro generieren wird, mehr als die 24.30 Milliarden im selben Zeitraum des Vorjahres, aber viel weniger als die 58.37 Milliarden des Jahres 2019», zitierte der Sender den Tourismusmanager. Die Branche hatte wegen der fortschreitenden Impfkampagne auf eine weit stärkere Erholung des Geschäfts in diesem Sommer gehofft. Der Tourismus trägt in normalen Zeiten mehr als zwölf Prozent zum spanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, auf den beliebten Urlaubsinseln der Balearen und auf den Kanaren sind es sogar rund 35 Prozent. Die Branche sichert Hunderttausende Arbeitsplätze.

18:51 Zweite Wallfahrt Hadsch in Corona-Pandemie beginnt Zum zweiten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Saudi-Arabien ab diesem Sonntag die muslimische Wallfahrt Hadsch statt. Die Zahl der zulässigen Pilger wurde von 10'000 im vergangenen Jahr auf rund 60'000 Gläubige erhöht. Das ist immer noch ein Bruchteil der mehr als zwei Millionen Muslime, die sich 2019 an der Wallfahrt beteiligt hatten. Beim diesjährigen Hadsch gelten erneut strenge Regeln, um eine weitere Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern. Dazu gehören Abstandsregeln und Maskenpflicht sowie Roboter, die im Hof der Grossen Moschee von Mekka etwa Desinfektionsmittel versprühen. Alle teilnehmenden Pilger müssen geimpft und zwischen 18 und 65 Jahren. Wie im vergangenen Jahr sind wegen der Pandemie zudem keine ausländischen Pilger zugelassen. Legende: Hunderte Muslime trafen bereits in Mekka ein. Reuters

17:31 Ermittlungen in Frankreich wegen falscher Impfzertifikate In Frankreich ist offenbar ein Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Impfzertifikate eingeleitet worden. Es liefen Untersuchungen gegen sechs Menschen, berichtete der französische Sender France Info unter Verweis auf Justizkreise. Zwei Personen seien derzeit in Haft. Der Zeitung «Le Monde» zufolge sollen vier der Verdächtigen die falschen Zertifikate beschafft haben. Die anderen beiden stehen in dem Verdacht, einen gefälschten Impfnachweis gekauft zu haben.

16:48 Corona-Ausbruch und Ausgangsverbot nach Partys auf Mykonos Auf der griechischen Jet-Set-Insel Mykonos gilt aufgrund missachteter Corona-Regeln in Bars für sieben Tage ein nächtliches Ausgehverbot. Die griechische Regierung verhängte die Massnahme überraschend am Samstag. Beginnend mit der Nacht zu Sonntag darf für die nächsten sieben Tage zwischen 1.00 Uhr und 6.00 Uhr niemand mehr auf die Strassen. Ausnahme gibt es nur für Notfälle und für Arbeitende in der Nacht. Auch Musik darf nicht mehr in allen Lokalen gespielt werden. Wie der griechische Zivilschutz mitteilte, fielen bei Corona-Schnelltest-Kontrollen in den vergangenen Tagen mehr als zehn Prozent der Tests positiv aus. Zuletzt gab es auf der kleinen Kykladeninsel fast täglich Partys mit Hunderten Gästen, bei denen Menschen ohne Abstand und ohne Maske die ganze Nacht durch feierten. Legende: Mykonos ist als beliebtes Reiseziel überwiegend reicher Menschen aus Ländern im östlichen Mittelmeer bekannt. Zudem verbringen zahlreiche Prominente ihre Ferien auf der kleinen Insel. Keystone

16:32 Über 25'000 neue Infektionsfälle in Russland In Russland legt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle binnen eines Tages um 25'116 zu, davon 4561 in Moskau. Insgesamt verzeichnet Russland damit fast sechs Millionen Fälle. Trotz der steigenden Infektionszahlen hat Moskau die Auflagen gelockert. Ab Montag ist kein QR Code mit dem Nachweis einer Impfung oder Immunisierung mehr für die Innengastronomie nötig. Audio Aus dem Archiv: Russische Impfskepsis wegen staatlicher Fehler 04:31 min, aus Echo der Zeit vom 17.06.2021. abspielen. Laufzeit 04:31 Minuten.

15:39 Britischer Gesundheitsminister positiv getestet Der britische Gesundheitsminister Sajid Javid ist trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Javid in einer Videobotschaft auf Twitter mit. Er habe sich etwas angeschlagen gefühlt und dann einen Antigen-Test gemacht – der habe sich als positiv herausgestellt. Nun warte er auf das Ergebnis eines PCR-Tests. «Ich bin dankbar, dass ich zwei Impfdosen bekommen habe und bisher sind meine Symptome sehr mild», so Javid weiter. Er rief die Menschen auf, sich ebenfalls impfen zu lassen. In Grossbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen wieder massiv an. Allein am Freitag wurden mehr als 50'000 Neuinfektionen registriert. Zurückgeführt wird das unter anderem auf die starke Ausbreitung der Delta-Variante. Trotzdem sollen am Montag alle Corona-Massnahmen in England aufgehoben werden. Die Regierung argumentiert, durch das erfolgreiche Impfprogramm sei die Verbindung zwischen Infektionen und Spitaleinweisungen sowie Todesfällen geschwächt.

15:20 Ruanda kämpft mit steigenden Zahlen und vollen Spitälern Für die ruandische Hauptstadt Kigali sowie acht weitere Bezirke wird bis zum 26. Juli ein Lockdown verhängt. Damit soll die explosionsartige Zunahme der Covid-19-Fälle eingedämmt werden. Die Regierung empfahl den Bürgern, soziale Interaktionen drastisch einzuschränken und Bewegungen nur auf wesentliche Dienste zu beschränken. «Bewegung und Besuche ausserhalb des Hauses sind verboten, ausser für wesentliche Dienstleistungen wie Gesundheit, Lebensmitteleinkauf und Bankgeschäfte», hiess es in der Erklärung. Der öffentliche Nahverkehr wurde ebenfalls eingestellt, Geschäfts- und Regierungsbüros geschlossen, Schulen geschlossen, Sport- und Freizeitaktivitäten im Freien verboten. In den letzten Wochen hat sich die Lage in dem afrikanischen Land stetig verschlechtert. Rund 800 neue Fälle pro Tag überschwemmen in Ruanda die Spitäler, denen die Betten ausgegangen sind.

12:43 Frust bei Briten über Quarantänepflicht für Frankreich-Urlauber Die Kehrtwende der britischen Regierung bei den Regeln für Reiserückkehrer aus Frankreich hat bei der Tourismusbranche im Land und bei Urlaubern für Frust und Empörung gesorgt. Die Regierung in London hatte am Freitag überraschend mitgeteilt, dass die für Montag geplante Lockerung nicht für Frankreich gelten soll. Zweifach geimpfte Reiserückkehrer müssen also in England weiterhin für zehn Tage in Quarantäne, wenn sie sich zuvor in Frankreich aufgehalten haben. Grund ist demnach die verhältnismässig hohe Zahl an Infektionen mit der Beta-Variante des Coronavirus, die zuerst in Südafrika festgestellt wurde. Die britische Regierung hat für Reisen ins Ausland ein Ampelsystem eingeführt. Die genauen Kriterien dafür sind jedoch nicht nachvollziehbar. Erst kürzlich hatte die Regierung bekannt gegeben, dass diese Pflicht von Montag an nicht mehr für diejenigen gelten soll, die in Grossbritannien vollständig geimpft wurden. Ausgenommen von dieser Lockerung ist nun aber Frankreich.

11:23 Frankreich verschärft Einreise-Auflagen aus mehreren Ländern Wer nicht gegen Corona geimpft ist und aus den Niederlanden, Grossbritannien, Spanien, Portugal, Griechenland oder Zypern einreist, muss ab Sonntag ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Das teilt Ministerpräsident Jean Castex mit. Bislang gilt bei Grossbritannien, das das negative Testerergebnis nicht älter als 48 Stunden sein darf, bei den anderen Ländern sind es 72 Stunden.

8:49 Grossbritannien kündigt grösste Grippe-Impfung an Mit der weitreichendsten Grippeschutz-Impfung seiner Geschichte will Grossbritannien einen möglichen Corona-Rückschlag durch die Virensaison im Herbst verhindern. Mehr als 35 Millionen Menschen stehe von September an eine kostenlose Grippeschutzimpfung zur Verfügung, kündigt das Gesundheitsministerium an. «Wenn sich das Land nun dem normalen Leben nähert, müssen wir lernen, neben anderen Viren auch mit Corona zu leben», sagt Ressortchef Sajid Javid. «Deshalb bieten wir Millionen weiteren Menschen die kostenlose Grippeimpfung an, um sie diesen Winter zu schützen.» Erstmals bieten die Behörden allen Kindern und Jugendlichen auf weiterführenden Schulen eine Grippeschutz-Impfung an. Ausserdem können auch alle Kinder im Alter von zwei und drei Jahren, alle Grundschüler, Schwangere und alle über 50-Jährigen eine Dosis erhalten. Das Ministerium betonte, Ziel sei, den Erfolg des vergangenen Jahres zu übertreffen. Damals waren gut 80 Prozent der über 65-Jährigen in England gegen Grippe geimpft worden. Legende: Keystone

7:05 Sydney verhängt strengere Massnahmen In Australiens Grossstadt Sydney werden die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch die Delta-Variante verschärft. Für die kommenden zwei Wochen sollen Baustellen

geschlossen bleiben, Angestellte nicht in ihre Bürogebäude dürfen und nur Supermärkte öffnen, sagte die Ministerpräsidentin des Bundeslandes Neu-Süd-Wales Gladys Berejiklian an einer

Pressekonferenz. Arbeitgebern wird mit hohen Geldstrafen gedroht, falls sie ihre Mitarbeiter ins Büro kommen lassen. Sydney meldete 111 Neuinfizierungen in den vergangenen 24 Stunden, eine weitere Person starb im Zusammenhang mit dem Virus. Legende: Sydney ist seit dem 26. Juni im Lockdown. Aufgrund steigender Fallzahlen hat die Metropole diesen um weitere zwei Wochen bis mindestens 30. Juli verlängert. Reuters

6:18 Coronavirus im olympischen Dorf in Tokio angekommen Eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es den ersten Corona-Fall im Athletendorf. Das bestätigte das Organisationskomitee am Samstag. Angaben zur Person wie der Nationalität wollte Geschäftsführer Toshiro Muto nicht machen. Auch könne er nicht sagen, ob die Person geimpft sei. Es würden alle erforderlichen Massnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung getroffen, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne, hiess es. Daneben gibt es bislang fünf Athleten, die bei der Einreise nach Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Die Athleten und ihre Begleitpersonen sind im Athletendorf von der Bevölkerung isoliert und müssen strenge Verhaltens- und Hygieneregeln befolgen. Die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee (IOC) haben immer wieder versichert, es würden für alle «sichere» Spiele. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News zu Olympia in Tokio Corona: «Blase bereits geplatzt»? – Gewichtheber wird vermisst 16.07.2021 Mit Audio

3:56 WHO drängt bei Suche nach Virusursprung auf Labor-Inspektionen Um mehr über den Ursprung des Coronavirus zu erfahren, drängt die Weltgesundheitsorganisation WHO auf die Inspektion von Laboren in China. Zur genaueren Klärung des Ursprungs brauche es weitere Untersuchungen, sagte der WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus in Genf. Unter anderen seien Kontrollen in der Region Wuhan nötig, wo im Dezember 2019 die ersten menschlichen Fälle identifiziert wurden. Ein erstes WHO-Team war Anfang Jahr nach Wuhan gereist. Zuvor hatte China die Reise mehrere Monate hinausgezögert. Die USA werfen China vor, eine transparente Untersuchung zu verhindern. China dagegen beklagt sich, die USA würden China die Schuld an der Verbreitung des Virus geben wollen.

2:34 Biden: Corona-Falschinfos in sozialen Medien «bringen Menschen um» Falschinformationen in sozialen Medien wie Facebook zum Thema Coronavirus und Impfungen sind nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden für den Tod vieler Menschen verantwortlich. Auf die Frage eine Reporters, welche Botschaft er angesichts der Verbreitung von Falschinformationen für Plattformen wie Facebook habe, sagte Biden: «Sie bringen Menschen um.» Die Pandemie in den USA sei zu einer «Pandemie unter Ungeimpften» geworden, sagte Biden am Freitag im Garten des Weissen Hauses. Die US-Regierung macht Falschinformationen in sozialen Netzwerken mitverantwortlich für die abwartende oder ablehnende Haltung vieler Amerikaner gegenüber den Corona-Impfstoffen. In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt in Gebieten mit niedrigerer Impfquote wieder rasant angestiegen, angetrieben von der besonders ansteckenden Delta-Variante. Die Impfkampagne macht dagegen nur noch langsam Fortschritte. Der Gesundheitsbehörde CDC zufolge haben bislang gut 185 Millionen Menschen mindestens die erste Corona-Impfung bekommen – das entspricht rund 56 Prozent der gesamten Bevölkerung. Legende: Reuters

22:53 Indonesien bleibt globale Corona-Risikoregion Trotz eines Lockdowns und strikter Vorschriften bekommt Indonesien seine bisher schwerste Infektionswelle nicht in den Griff. Die Behörden meldeten am Freitag mehr als 1200 Tote innerhalb von 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19. Das sind so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Seit Tagen liegt die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 50’000. Indonesien hat damit Indien als weltweiten Spitzenreiter überholt. Grund ist vor allem die Delta-Virusvariante. Hunderte Menschen, die positiv getestet wurden, seien während der Quarantäne in ihren Häusern gestorben, teilte die Plattform LaporCovid-19 mit, die Daten zur Pandemie in Indonesien sammelt. Vielerorts gibt es nicht mehr genug freie Spitalbetten. Bereits Ende Juni hatte das Rote Kreuz vor einem Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt. Legende: Die Website LaporCovid-19 sammelt alle verfügbaren Daten zur Pandemie in Indonesien. LaporCovid19.org

21:38 Einreise geimpfter Personen aus Drittstaaten wieder erlaubt Wer vollständig geimpft ist und dies nachweisen kann, darf auch aus Drittstaaten ausserhalb des Schengenraumes wieder in die Schweiz einreisen. Das teilt das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Für die Einreisen aus dem Schengenraum wird zudem die Quarantänepflicht grundsätzlich aufgehoben. Eine Testpflicht besteht nur noch für mit dem Flugzeug einreisende Personen, die nicht geimpft und nicht genesen sind. Als Anleitung und Hilfsmittel für die Prüfung der individuellen Situation vor der Einreise in die Schweiz verweist das SEM auf den Online-Travelcheck, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

20:42 Steigende Fallzahlen auch in Italien Der Sieben-Tage-Inzidenzwert erhöhte sich auf landesweit durchschnittlich 19 Fälle je 100'000 Einwohner innerhalb einer Woche, in der Vorwoche waren es 11. Vor allem bei jungen Menschen seien mehr Infektionen verzeichnet worden, hiess es am Freitag im wöchentlichen Corona-Lagebericht des Gesundheitsministeriums in Rom. Am Freitag berichteten mehrere Medien von einem Corona-Ausbruch in einer Bar in Rom während der Fussball-Europameisterschaft. Dort sollen sich bei der Partie zwischen Italien und Belgien am 2. Juli Dutzende Menschen infiziert haben, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde schrieb.

19:55 45 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft In Deutschland sind inzwischen 45 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden am Donnerstag 736'361 Impfdosen verabreicht. Damit haben nun rund 37.7 Millionen beide Impfungen erhalten, 49.5 Millionen (60 Prozent) sind mindestens einmal geimpft. «Wir entscheiden jetzt darüber, wie der Herbst wird, wie der Winter wird durch die Impfkampagne. Jeder Einzelne entscheidet das», sagte Gesundheitsminister Jens Spahn.