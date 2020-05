Die Spanier dürfen seit kurzem wieder an den Strand, wie hier in Barcelona. Für ausländische Touristen sollen die Grenzen aber erst im Juli wieder öffnen.

Legende: Die Spanier dürfen seit kurzem wieder an den Strand, wie hier in Barcelona. Für ausländische Touristen sollen die Grenzen aber erst im Juli wieder öffnen. Reuters

Spanien will seine Grenzen für ausländische Touristen erst im Juli öffnen. «Ab Juli wird der Empfang ausländischer Touristen unter sicheren Bedingungen wiederaufgenommen werden», sagte der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez heute in einer Rede an die Nation. «Wir werden garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingehen werden und auch, dass sie keine Risiken für uns verursachen».

In ihrem Entwurf sprechen sich die vier EU-Staaten dafür aus, die Wirtschaft mit günstigen Krediten statt wie im Vorschlag der EU-Kommission mit Zuschüssen wieder in Schwung zu bringen. Die EU-Kommission soll demnach Geld an den Finanzmärkten aufnehmen und an die Mitgliedsstaaten weiterreichen. Diese Hilfen müssten letztlich aber zurückgezahlt werden.

Italien hat den Gegenentwurf von Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden für einen wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise zurückgewiesen. Die schwere Rezession verlange «ambitionierte und innovative Vorschläge», denn der Binnenmarkt mit seinen Vorteilen für alle Europäer sei in Gefahr, erklärte Europaminister Enzo Amendola auf Twitter. «Das Papier der «sparsamen» Länder ist defensiv und unangemessen», schrieb Amendola. Die EU-Kommission müsse bei ihrer Diskussion über das Thema am 27. Mai «mehr Mut» aufbringen.

15:43

Nur wenige wollen in Bern demonstrieren

Die Polizei hat am Samstag in Bern eine Kundgebung von Gegnern der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verhindert. Sie sperrte den Bundesplatz schon am Mittag ab und kontrollierte am Nachmittag mehrere kleine Personengruppen und Einzelpersonen, die mit Transparenten unterwegs waren. «Wir sprechen die Personen an, führen Kontrollen durch und weisen die Leute weg», schrieb die Kantonspolizei auf Twitter. Einzelne Personen seien zudem in Polizeiräumlichkeiten gebracht worden.

Mit einigen Dutzend Personen hielt sich die Zahl von Demowilligen heute in engen Grenzen. Gross war hingegen das Polizei-Aufgebot. An den ersten beiden Mai-Samstagen hatten jeweils Hunderte Menschen in Bern gegen die Corona-Massnahmen des Bundes demonstriert. Letzten Samstag erstickte die Polizei erstmals jeglichen Demoversuch im Keim. Heute war die Ausgangslage insofern anders, als der Bund neuerdings Kleinstdemos zulässt. So dürfen maximal fünf Personen gemeinsam für ein Anliegen demonstrieren. Die Kantonspolizei Bern deutete die Vorgabe so, dass die einzelnen Gruppen räumlich oder thematisch keinen Zusammenhang haben dürfen.