Der Ticker startet um 6:50 Uhr

Österreich führt eine Schutzmaskenpflicht ein, Italien setzte die Flaggen auf Halbmast, die USA erhalten Hilfe aus Russland und China zählt nun auch die Infizierten ohne Symptome. Weite Teile der Welt sind von der Corona-Pandemie betroffen. Mit unterschiedlichen Mitteln und Massnahmen versuchen die Staaten, gegen das Virus vorzugehen und ihre Bevölkerung zu schützen. Bei all diesen Informationen die Übersicht zu behalten, ist nicht ganz einfach. Unser Artikel zur Lage in den einzelnen Ländern informiert kompakt und sachlich.

12:51 Zollverwaltung darf weitere Grenzübergänge schliessen Der Bundesrat hat am Mittwoch das Regime an den Grenzübergängen angepasst. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie kann die Eidgenössische Zollverwaltung kleinere Grenzübergänge künftig nach eigenem Ermessen schliessen. Sie muss eine Liste der geschlossenen Grenzübergänge publizieren und die geschlossenen Grenzübergänge kennzeichnen. Wer diese trotzdem benutzt, muss mit einer Ordnungsbusse rechnen. Aktuell findet sich auf der Internetseite der Zollverwaltung eine Liste, Link öffnet in einem neuen Fenster mit den noch offenen Grenzübergängen. Die Grenzen sind derzeit grundsätzlich für den Personenverkehr geschlossen. Die Einreise ist nur noch Schweizer Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Grenzgängern erlaubt. Letztere dürfen neu allerdings nur noch zu beruflichen Zweck einreisen. Der Warenverkehr ist weiterhin zugelassen. Legende: Bereits seit einigen Tagen geschlossen: Der Grenzübergang zu Frankreich an der Hegenheimerstrasse in Allschwil im Kanton Basel-Stadt. Keystone

Heute Mittwochnachmittag um 14 Uhr hält der Bundesrat eine weitere Medienkonferenz zur Corona-Krise ab. Es informieren Justizdirektorin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsdirektor Guy Parmelin. Zudem ist auch der Basler Regierungsrat Baschi Dürr anwesend. Er ist Vizepräsident der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren.

12:27 Weitere 266 Schweizer aus Südamerika zurückgeholt Heute Mittwochmorgen ist eine Edelweiss-Maschine aus Lima mit 266 Schweizerinnen und Schweizern in Zürich gelandet. Das teilt das Aussendepartement EDA mit. Es war bereits der zweite Flug aus Lima, den der Bund im Rahmen seiner Rückholaktion organisiert hat. Mit an Bord waren auch 33 Passagiere aus weiteren europäischen Staaten. Viele der Passagiere hatten eine Odyssee durch Peru hinter sich, sind mit von der Schweizer Botschaft organisierten Bussen aus verschiedenen Städten des Landes nach Lima gebracht worden. Ein solcher Bus verunglückte auf dem Weg von Cusco nach Lima. Dabei wurden der einheimische Chauffeur und zwei ausländische Touristen verletzt. Die grossangelegte Rückholaktion ist weiterhin in vollem Gang. Bisher wurden bereits über 1500 blockierte Schweizer Reisende aus dem Ausland in ihre Heimat zurückgebracht.

12:15 Coronavirus lässt Schweizer Hypothekarzinsen steigen Die Coronakrise beeinflusst auch die Hypothekarzinsen in der Schweiz. So hat sich der Richtzins für zehnjährige Festhypotheken innert Kürze deutlich verteuert, wie die Vergleichsportale Comparis und FinanceScout24 am Mittwoch mitteilten. Anfang März noch sanken die Zinsen auf neue Tiefstwerte - der Richtzins für zehnjährige Festhypotheken erreichte laut Comparis am 9. März ein Rekordtief von 0.98 Prozent. Danach hat es gedreht. Per Ende März lag der Richtzins mit 1.17 Prozent wieder über dem Wert von Ende 2019. Gründe für den abrupten Zinsanstieg sind gestiegene Kapitalmarktsätze und Refinanzierungskosten. Laut Zinsexperte Michael Bader von FinanceScout24 haben die Kapitalmarktzinsen angezogen, weil es wegen der Coronakrise zu einem Ausverkauf an den Märkten kam, der auch vor den Obligationen der Eidgenossenschaft nicht Halt gemacht hat und deren Renditen in die Höhe getrieben hat. Zudem dürften die Regierungen zur Finanzierung der Hilfsprogramme Gelder am Markt aufnehmen, was ebenfalls für einen Zinsanstieg sorgen könnte. Dass die Hypothekarzinsen bald wieder auf das tiefe Niveau sinken, glaubt Bader nicht. Er erwartet aber trotzdem weiterhin eine hohe Nachfrage nach Hypotheken.

Rund um das neue Cornavirus ist noch vieles unklar, auf einige Fragen, gibt es aber klare Antworten. So wissen wir, dass es sich über Tröpfchen verbreitet und rund 2.6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz zur Risikogruppe gehören. Wir wissen aber nach wie vor nicht, wie viele der Infizierten tatsächlich am Virus sterben und wann die Welle abflachen wird. Genauere Informationen zum aktuellen Wissensstand über das Coronavirus gibt es im Artikel.

11:47 Spanien wird immer mehr zum Hotspot Die Zahl der Virus-Toten in Spanien steigt sprunghaft von 8189 auf 9053 an. Binnen eines Tages seien auch deutlich mehr Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl sei von 94'417 am Dienstag auf jetzt 102'136 geklettert.

In Österreich darf ab heute nur noch im Supermarkt einkaufen, wer eine Schutzmaske trägt. Grössere Probleme oder verärgerte Kunden waren dabei nicht zu beobachten, die meisten kamen gut informiert und teils mit eigenen Masken oder Abdeckungen für Mund und Nase zum Einkauf. SRF-Korrespondent Peter Balzli erklärt, weshalb man in unserem Nachbarland auf Schutzmasken setzt: «Die Regierung versucht mit dieser Massnahme die Infektionszahlen zu senken. In Tschechien gilt seit zehn Tagen eine strikte Maskenpflicht beim Einkaufen. Und dort ist die Anzahl Todesopfer sehr tief im Vergleich zur Schweiz oder zu Österreich. Österreich nimmt sich das zum Vorbild.»

Ungültige Unterschriften, falsche Beträge: Viele KMU tun sich schwer mit ihrem Antrag für einen Überbrückungskredit. Banken dürfen Anträge für die Corona-Überbrückungskredite ablehnen. Die Zürcher Kantonalbank musste das in den vergangenen Tagen häufiger tun, als ihr lieb ist.

11:08 Chinesische Forscher melden Erfolg Chinesische Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben mehrere Antikörper identifiziert, die für ein Medikament zur Behandlung von Covid-19 infrage kommen könnten. Die aus dem Blut genesener Patienten isolierten Antikörper könnten «äusserst wirksam» die Fähigkeit des neuartigen Coronavirus zum Eindringen in Zellen blockieren, sagt Zhang Linqi von der Tsinghua-Universität in Peking. Ein daraus hergestelltes Medikament könne womöglich wirksamer gegen die Atemwegserkrankung eingesetzt werden als die derzeitigen Ansätze.

10:50 Faktencheck: Schwimmen in den Kanälen von Venedig Delfine? Die Coronakrise ist auch die Zeit der vielen Gerüchte, Halbwahrheiten und Lügen. Behauptung: Die Corona-Pandemie habe auch positive Nebenwirkungen. Die Natur erhole sich in Venedig dank ausbleibender Touristen und Ausgangsbeschränkungen – das Wasser sei sauberer geworden. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt Schwäne und Delfine, die in den Kanäle der Lagunenstadt schwimmen. Bewertung: Die Nachrichten aus Venedig stimmen nur teilweise. Auch wenn das Wasser derzeit klarer aussieht, ist das kein Beweis für eine bessere Wasserqualität. Es wurden in den Kanälen von Venedig keine Delfine gefilmt – Schwäne sind dagegen normal. Fakten: Das oft zu den Beiträgen verbreitete Video – manchmal auch nur als Screenshot – zeigt keine Delfine in Venedig, sondern im Hafen der italienischen Stadt Cagliari. Bei einem Video sind Gebäude zu erkennen, die die Hauptstadt der Insel Sardinien eindeutig identifizieren. Derzeit werden auch Bilder und Videos von klarem Wasser in Venedigs Kanälen verbreitet. Ein Sprecher des Bürgermeisters erklärte dem US-Nachrichtensender CNN, das habe aber nichts mit besserer Wasserqualität zu tun. «Das Wasser sieht jetzt klarer aus, weil es weniger Verkehr auf den Kanälen gibt, so dass das Sediment auf dem Grund bleiben kann», sagte der Sprecher. Im Gegensatz zum Wasser habe sich die Luftqualität jedoch verbessert. Die Luft sei sauberer, «da aufgrund der eingeschränkten Bewegungsfreiheit der Anwohner weniger Vaporetti und Boote als üblich verkehren», so der Sprecher. Legende: Dieser Delfin-Screenshot wurde nicht in Venedig aufgenommen, sondern in Cagliari auf Sardinien. zvg

10:30 Heiraten nur noch beschränkt möglich Heiraten ist in Zeiten der Corona-Pandemie fast unmöglich. Eine Ausnahme gilt für Risikogruppen. Ihnen will der Bund beim Heiraten keine Steine in den Weg legen. Mit einer Weisung hat das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen den kantonalen Zivilstandsbehörden erlaubt, auf Grundbetrieb umzuschalten: Kindesanerkennungen, Dienstleistungen der Schweizer Vertretungen im Ausland und Trauungen sind nur noch beschränkt möglich. Das berichteten die Zeitungen des Tamedia-Konzerns. Keine Abstriche gibt es bei der Beurkundung von Geburten und Todesfällen. Prioritär werden auch Trauungen von Personen behandelt, die einer Risikogruppe angehören, also über 65-Jährige und Personen mit bestimmten Vorerkrankung. Grosse Gesellschaften sind dabei nicht erlaubt. An der Trauung teilnehmen dürfen nur Personen mit offizieller Funktion, also die Brautleute, Trauzeugen und allenfalls Dolmetscher. Die Einschränkungen gelten bis zur Aufhebung der Notmassnahmen des Bundesrats. Legende: Keystone

10:10 12 weitere Tote durch Covid-19 im Kanton Tessin Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden 12 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 104 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Mittwochmorgen im Kanton Tessin 2195 Personen positiv getestet. 132 Menschen verloren bisher ihr Leben im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus.

9:51 Dieser Anwalt arbeitet jetzt als Zivilschützer in einem Heim Die Coronakrise bedeutet nicht für alle Isolation zu Hause und Stillstand. Gerade Soldaten oder Angehörige des Zivilschutzes erleben bewegte Zeiten. Sie werden für spezielle Einsätze aufgeboten. Hier porträtieren wir einen jungen Mann, der eigentlich Anwalt ist und nun in einer sozialen Einrichtung im aargauischen Murimoos dafür sorgt, dass der Alltag für psychisch oder körperlich beeinträchtige Personen weiter gehen kann wie bis anhin. 02:08 Video Corona-Einsatz: Zivilschutz im Heim Aus 10vor10 vom 31.03.2020. abspielen

9:32 Manor startet Lebensmittel-Lieferdienst und erweitert Angebot Manor startet nach einer einwöchigen Testphase einen Liefer- und Abholservice für Lebensmittel. Damit reagiert die Warenhauskette auf die hohe Nachfrage der Kunden nach Heimlieferungen durch die Coronakrise, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem wird das Angebot erweitert. Auf dem Online-Shop manor.ch seien zusätzlich 150 Grundnahrungsmittel erhältlich. Damit werden nun 500 Lebensmittel für den täglichen Bedarf im Heimlieferservice oder zur Abholung in einem der 30 Supermärkte angeboten. Die Kapazitäten der Schweizer Online-Anbieter von Lebensmitteln würden derzeit an ihre Grenzen stossen, schreibt Manor weiter. Die meisten Lieferdienste seien auf Wochen hinaus ausgebucht. «Trotz der stark erhöhten Nachfrage gibt es derzeit bei Manor keine Engpässe, auch wenn es vereinzelt zu längeren Lieferzeiten kommen kann», erklärte Manor-Chef Jérôme Gilg. Trotz der stark erhöhten Nachfrage gibt es derzeit bei Manor keine Engpässe.

Auf Virenjagd in der Kläranlage: Forscher suchen im Abwasser von Kläranlagen nach Coronaviren. Sie hoffen, so eine Art Frühwarnsystem etablieren zu können. Im besten Fall könnten so schon eine Woche früher Massnahmen gegen eine Ausbreitung ergriffen werden, als dies bei der aktuellen Infektionswelle der Fall war.

9:04 China kontrolliert nun auch asymptomatische Infektionsfälle Im Kampf gegen das Coronavirus nimmt China nun auch verstärkt infizierte Menschen ohne Symptome in den Blick. Dazu begannen die Behörden heute mit der öffentlichen Meldung dieser Fälle. 130 neue derartige Fälle wurden nun festgestellt. Damit seien insgesamt 1367 infizierte Menschen in China unter Beobachtung, die keine erkennbaren Krankheitssymptome zeigten, aber dennoch andere Menschen anstecken können. In China steigt die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen auf 81'554 und die der Toten auf 3312.

Für viele Menschen mit psychischen Störungen ist die Coronakrise besonders schwierig. «Man schätzt, dass jeder siebte erwachsene Mensch in der Schweiz von Angststörungen betroffen ist», sagt Roger Staub von der Stiftung Pro Mente Sana. «Bei diesen Menschen verstärkt die Coronakrise diese Ängste teils massiv. Sie kommen mit ihrem Leben nicht mehr klar.» Jetzt soll ein Internetportal helfen.

7:57 Keller-Sutter ist gegen totale Abschottung der Schweiz Immer wieder sind Stimmen für eine totale Abschottung der Schweiz zu hören. Justizministerin Karin Keller-Sutter ist entschieden dagegen. Sie weist darauf hin, dass der Bundesrat bereits sehr restriktive Massnahmen ergriffen habe. «Wir gehen schon sehr weit. Bei einer totalen Abschottung wären die sozialen, psychologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Folgen sehr einschneidend», sagte die FDP-Bundesrätin in einem Interview mit der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps». Eine vollständige Isolation würde ein Risiko für die Lebensmittelversorgung darstellen, sagte sie. Es berühre sie, dass der Bundesrat derart harte Massnahmen habe ergreifen müssen, um das Coronavirus zu bekämpfen. Sie sei sich bewusst, dass dies die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger stark einschränke. Aber das sei zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Legende: Keystone