16:08 Bundeskanzlerin Merkel: Zusätzliche Massnahmen in Grossstädten Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte nach Beratungen mit den Bürgermeistern der elf grössten Städte zusätzliche Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionsfälle an. Es gehe vor allem um private Feiern, sagt Merkel in Berlin. Merkel warb um Verständnis für Beschränkungen wie Sperrstunden und Alkoholverbote, die die Gastronomie hart treffen. Oberstes Ziel sei aber, das öffentliche Leben wenn irgend möglich nicht nochmals so weitgehend herunterzufahren, wie dies im Frühjahr notwendig gewesen sei. In zwei Wochen solle über die Erfolge beraten werden. In den Grossstädten entscheide sich, ob die zuletzt verschärfte Situation entgleite. Wichtig sei es, die Massnahmen zu kontrollieren und damit durchzusetzen.

15:07 Notstand über Madrid verhängt Spaniens Zentralregierung hat den Notstand über Madrid verhängt, um die Abriegelung der Hauptstadt durchsetzen zu können. Der Notstand soll den Angaben zufolge für zwei Wochen gelten. Eine Verlängerung müsste gemäss Verfassung vom Nationalparlament gebilligt werden. Gestern hatte die Justiz die vom Gesundheitsministerium angeordnete Absperrung Madrids und neun weiterer Kommunen in der Umgebung wieder aufgehoben. Dies geschah auf Antrag der konservativen Regionalregierung. Nun kann die Zentralregierung mit der Ausrufung des Notstands die Bewegungsfreiheit der Bürger doch wieder einschränken. In den zehn Städten, die nun wieder abgeriegelt sind, dürfen die Menschen ihre Wohngemeinde erneut nur noch mit triftigem Grund verlassen – etwa, um zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. Betroffen sind knapp 4.8 der insgesamt 6.6 Millionen Einwohner der «Comunidad Autónoma». Legende: Ein Checkpoint der Polizei in Madrid, aufgenommen am 5. Oktober. Keystone

14:45 Gesundheitsdirektoren erneuern Empfehlungen für Kantone Angesichts der steigenden Fallzahlen erneuert die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) die Empfehlungen für besonders betroffene Kantone. Nach wie vor seien aber die Kantone unterschiedlich stark von der Pandemie betroffen, stellt die GDK in einer Mitteilung fest. Zu den empfohlenen Massnahmen gehört die Einführung beziehungsweise Ausweitung der Maskenpflicht auf Verkaufsgeschäfte und weitere öffentlich zugängliche Innenräume. Bestandteil der GDK-Empfehlungen ist ausserdem eine Personenobergrenze für private Veranstaltungen. Die Kantone stellten bei diesen Veranstaltungen besonders viele Ansteckungen fest. Laut der GDK können die Kantone am besten beurteilen, welche Massnahmen aufgrund der jeweiligen Lage angezeigt sind.

14:21 Ende der Medienkonferenz «Fühlen Sie sich ein wenig als Troubleshooterin?», will eine Journalistin von der neuen BAG-Direktorin wissen. «Als Direktorin ist man immer ein bisschen Troubleshooterin», sagt Lévy. Sie verfüge aber über ein Team mit ausgewiesenen Experten. Schon vor ihrer Zeit beim BAG sei hier hervorragende Arbeit geleistet worden.» Damit ist die Medienkonferenz beendet.

13:56 Lévy: «Es bleibt ein Marathon» «Die Bewältigung der Pandemie bleibt ein Marathon», sagt BAG-Direktorin Lévy. «Wir brauchen Ausdauer und Geduld sowie die Umsetzung der Massnahmen.» Die BAG-Direktorin erklärt, dass sie hoffe, mit der Umsetzung der Massnahmen, den Anstieg der Ansteckungen eindämmen und wieder zu einer Normalität zurückkehren zu können.

13:52 BAG: Dauer der Quarantäne wird vorerst nicht verkürzt Es werde immer wieder über die Quarantäne-Dauer diskutiert, auch im Bundesamt für Gesundheit. Aber es sei momentan nicht angebracht, diese zu verkürzen. «Unmöglich ist es aber nicht», dass die Quarantäne-Dauer angepasst werde, sagt Virgine Masserey. Es sei klar, dass das Contact-Tracing mit den steigenden Fallzahlen auch an seine Grenzen kommen werde. Es sei unvermeidbar, dass, je mehr Fallzahlen man habe und je mehr Infektionen man nicht nachverfolgen könne, wiederum auch die Fallzahlen steigen würden. Das sei bei allen respiratorischen Infektionskrankheits-Epidemien so, das beobachte man zum Beispiel auch bei der Grippe, so Masserey. 00:26 Video Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle BAG zur Quarantänedauer: Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen

13:52 Kronig: «Wir wissen nicht, wann der Impfstoff kommt» Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales beim BAG, spricht zum aktuellen Stand bei Impfstoffen: «Man muss unterstreichen, dass wir uns in einem unsicheren Umfeld bewegen.» Man wisse nicht, welchen Impfstoff man haben werde oder wann er kommen werde. Das BAG verfolge mehrere Strategien bei der Impfstoffbeschaffung, sagte Kronig: Erstens direkte Beschaffung beim Privatsektor, zweitens enger Kontakt mit der EU und den Nachbarstaaten und drittens ein starkes Engagement auf der mulitlateralen Ebene. Derzeit kämen zehn Impfstoffe, die in der Entwicklung seien, für die Schweiz in Frage. So habe die Schweiz etwa mit dem Biotechunternehmen Moderna einen Vertrag unterzeichnet. Beim Biotechunternehmen Covax habe man für 20 Prozent der Bevölkerung Impfstoff vorbestellt, sagte Kronig weiter. 00:12 Video Anne Lévy, Direktorin BAG: «Wir wissen nicht, wann der Impfstoff kommt.» Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen

13:48 Lead bleibt bei Kantonen Man befinde sich nach wie vor in der besonderen Lage und die Kantone seien im Lead, unterstreicht Lévy. «Die Kantone ergreifen Massnahmen, wo es nötig ist.» Das BAG sei aber im steten Kontakt mit den Kantonen.

«Die Fallzahlen und die Anteile positiver Tests sowie der Anteil älterer Personen steigen stark, schnell und schweizweit an», sagt Lévy. Deswegen sei es Aufgabe von Bund, Kantonen und jeder einzelnen Person, einen weiteren Anstieg zu verhindern. Deshalb werde man eine neue Kampagne starten. «Wir haben lange die blaue Phase gehabt», sagt Lévy mit Blick auf die Plakatfarbe der BAG-Kampagne. Diese werde nun auf orange gewechselt. «Die orange Farbe soll wirklich sagen, dass es jetzt wichtig ist, die Massnahmen einzuhalten», sagt Lévy. Die Massnahmen blieben die gleichen, sagt die BAG-Direktorin: Abstand halten, Hände waschen oder desinfizieren, Maske tragen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, bei Symptomen einen Coronatest machen, die Covid-App aktivieren und bei einem positiven Resultat den Code eingeben

Hände waschen oder desinfizieren

Maske tragen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann

Bei Symptomen einen Coronatest machen

Die Covid-App aktivieren und bei einem positiven Resultat den Code eingeben 00:34 Video Anne Lévy, Direktorin BAG«Wir starten mit der Kampagne Orange. Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen

13:35 Lévy: «Wir sind gut aufgestellt» «Wir sind heute in einer sehr speziellen Situation», eröffnet die neue BAG-Chefin Anne Lévy die Medienkonferenz. Sie habe in ihren ersten Tagen festgestellt, dass sehr viele Themen auf sie einprasselten. «Wir haben die Krise in den ersten Tagen sehr gut in den Griff gekriegt.» Lévy gibt einige organisatorische Anpassungen bekannt und sagt: «Wir sind gut aufgestellt, um auch die nächsten Monate zu meistern – auch wenn es noch länger dauern kann.» 00:09 Video Anne Lévy, Direktorin BAG: Wir sind gut aufgestellt Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen

12:23 BAG meldet 1487 neue Fälle und 23 Hospitalisationen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1487 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 677 . Das sind 114 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 10'445 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 10 Personen. Das sind 1 Prozent mehr als in der Vorwoche.

12:02 Kanton Jura: Maskenpflicht ausgeweitet Die jurassische Regierung zieht die Schrauben an: In Bars und Restaurants sowie an Sportveranstaltungen gilt ab sofort eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht in Bars und Restaurants gilt nicht, wenn die Besucherinnen und Besucher an ihrem Tisch sitzen. Dies teilte die jurassische Regierung mit, die die Massnahmen in einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen hatte. Zudem wird die maximale Teilnehmerzahl für öffentliche Veranstaltungen ab sofort von 300 auf 100 Personen reduziert, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und keine Masken getragen werden. Die Maskenpflicht gilt auch in Clubs, wo sich maximal 300 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. Und Besucherinnen und Besucher von Sport- und Kulturveranstaltungen müssen neu ebenfalls eine Maske tragen. Gemäss Mitteilung wurden im Kanton Jura seit Beginn der Woche rund 80 neue Coronavirus-Fälle registriert. Sieben Personen befinden sich im Spital, darunter zwei auf der Intensivstation. Die Massnahmen sind bis am 6. Dezember gültig.

10:55 Corona hat 2.75 Millionen Migranten blockiert Mindestens 2.75 Millionen Migranten sind in diesem Sommer durch Restriktionen, die zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie verhängt wurden, an der Rückkehr in ihre Heimat gehindert worden, teilen die Vereinten Nationen mit. Sie drängen auf internationale Zusammenarbeit, um Lösungen für die Migrations-Krise zu finden. «Das Ausmass und die Umsetzung von Zehntausenden von Reisebeschränkungen, einschliesslich Grenzschliessungen und Eindämmungsmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, machen es erforderlich, dass die Staaten mit ihren Nachbarn und den Herkunftsländern der Migranten zusammenarbeiten, um auf deren Bedürfnisse und Unsicherheiten einzugehen», sagte Antonio Vitorino, Generaldirektor des Internationalen Büros für Migration.

10:02 Anstieg von Schwerkranken in deutscher Hauptstadt Die Berliner Klinik Charité muss nach Angaben ihres Chefs Heyo Kroemer immer mehr Corona-Patienten aufnehmen. Auch die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Patienten steige. Und dies bei einem sich verschärfenden Personalmangel. Weil sich einige Mitarbeiter mit dem Virus infizieren, müssten auch viele weitere Mitarbeiter in Quarantäne gehen. Das Personal sei «der absolute Knackpunkt» bei der Versorgung der Corona-Patienten. Nach einer stabilen Phase im Sommer beobachte man seit zwei Wochen einen stetigen Anstieg der Zahlen von Corona-Erkrankten und auch Schwerkranken. Die Entwicklung hinke um rund zwei Wochen hinter der etwa in Paris hinterher, wo Krankenhäuser wieder stark belastet seien. Gemäss Covid-Monitoring der Berliner Regierung, Link öffnet in einem neuen Fenster sind zur Zeit 153 Patienten in stationärer Behandlung, davon werden 24 Patienten auf der Intensivstation beatmet. Legende: Screenshot

9:31 Status Quo in Nidwalen – Kanton setzt auf Eigenverantwortung Der Kanton Nidwalden verschärft die Massnahmen gegen das Coronavirus trotz steigender Fallzahlen vorerst nicht. Er setzt auf die Eigenverantwortung, wie er mitteilt. In dieser Woche sei erstmals der Inzidenzwert von mehr als 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen überschritten worden. Ab diesem Wert empfehle die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren die Einführung verstärkter Schutzmassnahmen, etwa der Maskenpflicht in Läden oder öffentlich zugänglichen Räumen. Davon sieht Nidwalden aber vorderhand ab. Das Gesundheitsamt begründet dies damit, dass es in einem kleinen Kanton wie Nidwalden mit 42'000 Einwohnern bei den Fallzahlen grössere Schwankungen gebe als in grösseren Kantonen. Zudem seien die meisten Ansteckungen im familiären oder privaten Umfeld passiert. Die Betroffenen seien isoliert, die Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt und die Infektionskette damit unterbrochen worden. Sollte die Zahl der Ansteckungen indes trotz Appell an die Eigenverantwortung weiter zunehmen, werde der Regierungsrat konkrete Massnahmen prüfen und nötigenfalls einführen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Nidwalden 186 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Am Donnerstag waren 9 neue Fälle gemeldet worden, am Mittwoch 6 und am Dienstag 10. Seit dem letzten Freitag kamen total 34 neue Fälle dazu, in den letzten 14 Tagen waren es 43. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Corona-Massnahmen: Diese Kantone gehen weiter als der Bund 09.10.2020 Mit Video

9:07 Weniger Fälle in Israel – Trend dank zweitem Lockdown? Drei Wochen nach Verhängung eines landesweiten Lockdowns deutet sich in Israel ein rückläufiger Trend bei den Corona-Neuinfektionen an. Wie das Gesundheitsministerium am Freitagmorgen mitteilte, wurden am Vortag 3692 neue Fälle verzeichnet. Vor rund eineinhalb Wochen war mit mehr als 9000 Infektionen ein Rekordwert registriert worden. Zu Wochenbeginn waren mehr als 5700 neue Fälle ausgewiesen worden. Die Pandemie verlief in Israel zunächst glimpflich, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach Lockerungen und einer massiven Zunahme der Fallzahlen im Laufe des Sommers gilt seit dem 18. September ein Lockdown mit strengen Regeln. Audio Aus dem Archiv: Corona-Chaos in Israel 04:22 min abspielen. Laufzeit 04:22 Minuten.

8:41 Zalando hebt Prognose an Die Corona-Krise treibt das Geschäft von Zalando. Nach einem starken dritten Quartal werde sich der Betriebsgewinn im Gesamtjahr mindestens mehr als verdoppeln, teilte der Berliner Online-Modehändler am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Konkret rechnet Europas Marktführer 2020 mit einem Betriebsergebnis (Ebit) zwischen 375 und 425 Millionen Euro nach knapp 166 Millionen Euro im Vorjahr. Bisher waren maximal 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Zalando profitiert von der zunehmenden Digitalisierung und der neuen Selbstverständlichkeit, Kleidung im Netz zu kaufen. Nach einem kurzen Dämpfer zum Ausbruch der Pandemie

gewann das Unternehmen neue Kunden, die auch weniger Ware wieder zurückschicken, wodurch sich die hohen Retourenkosten reduzieren. Legende: Die grosse Überraschung sei die Ebit-Marge von mehr als sechs Prozent, hiess es bei den Analysten der Credit Suisse. Die bayrische Baaderbank urteilte: «Zalando wird einer der Gewinner der Krise.» Keystone

7:45 Deutschland zählt über 4500 Neuansteckungen In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge mehr als 4000 Neuinfektionen gemeldet. Binnen 24 Stunden seien 4516 Ansteckungsfälle verzeichnet worden, teilt das RKI auf seiner Website mit. Ein deutlicher Anstieg zeichnet sich bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten ab. Laut aktuellem RKI-Lagebericht wurden am Donnerstag 487 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 239 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (1.10.) hatte der Wert noch bei 362 (193 beatmet) gelegen, in der Woche davor (24.9.) bei 296 (166 beatmet). Rund 8500 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland insgesamt 314'660 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um elf auf 9589. 00:15 Video Aus dem Archiv: RKI-Präsident schon am Donnerstag besorgt Aus News-Clip vom 08.10.2020. abspielen

7:15 China bei globaler Covax-Impfstoff-Initiative mit dabei China hat sich der globalen Covax-Initiative angeschlossen, mit der die Entwicklung und gerechte Verbreitung bezahlbarer Impfstoffe gegen das Coronavirus gefördert werden soll. Es sei ein wichtiges Vorhaben Chinas, um Covid-19-Impfstoffe zu einem «weltweiten öffentlichen Gut» zu machen, sagte die Sprecherin des Aussenministeriums, Hua Chunying, in Peking. Die Beteiligung des führenden Impfstoff-Entwicklers China ist ein wichtiger Schritt für die Covax-Initiative. Mehr als 150 Länder beteiligen sich nach UNO-Angaben schon an dem weltweiten Vorhaben – allerdings nicht die USA. Federführend sind die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die Impfstoff-Allianzen Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunizations) und Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).