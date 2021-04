Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:48 Zürich zahlt 816 Millionen Franken Härtefallgelder aus Die zweite Zuteilungsrunde für Corona-Härtefallgelder im Kanton Zürich ist abgeschlossen. Dabei haben 4707 Unternehmen einen nicht rückzahlbaren Betrag oder ein Darlehen im Umfang von insgesamt 711.8 Millionen Franken erhalten. Zusammen mit der ersten Zuteilungsrunde von Mitte Februar zahlte der Kanton bisher 816 Millionen Franken aus. 5204 Unternehmen wurden unterstützt. Die Finanzdirektion bearbeitete 6381 Gesuche, wie sie am Dienstag mitteilte. Am Mittwoch beginnt die Gesucheingabe für die dritte Zuteilungsrunde für Härtefallgelder. Sie richtet sich an Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu fünf Millionen Franken. Solche mit mehr Umsatz sollen Mitte Mai an der Reihe sein.

17:14 Kanton Solothurn öffnet Impfung für breite Bevölkerung Alle Personen unter 65 Jahren bekommen ab Mai im Kanton Solothurn Impftermine. Damit erhält die breite Bevölkerung gemäss Staatskanzlei einen gleichberechtigten Zugang zu einer Covid-19-Impfung. Spätestens ab Mitte Mai könnten die ersten Personen, unabhängig von Alter und Vorerkrankung, geimpft werden, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Voraussetzung dafür sei, dass es zu keinen Verzögerungen bei der Lieferung der Impfstoffe komme.

16:51 Norwegen für Touristen weiter Tabu Die norwegische Regierung hat ihre Einreisebeschränkungen verlängert. Das heisst, dass Touristen aus dem Ausland vorerst nicht ins Land gelassen werden. Die Regelung gilt zunächst bis zum 12. Mai. Obwohl das skandinavische Land vergleichsweise niedrige Ansteckungszahlen hat, sind die Einreiseregeln sehr streng. Im Wesentlichen ist nur Norwegern und in Norwegen registrierten Ausländern die Einreise gestattet. Legende: In Norwegen waren in den letzten 14 Tagen durchschnittlich rund 163 Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner registriert. Im Bild: Erna Solberg, Ministerpräsidentin. Keystone

16:23 St. Gallen: Nicht allen Einsprüchen stattgegeben Von den rund 650 Wegweisungen in St. Gallen wegen befürchteter Krawalle am Ostersonntag hat die Stadtpolizei inzwischen 91 zurückgezogen. Zudem sind beim kantonalen Justiz- und Polizeidepartement Rekurse hängig. 114 Personen meldeten sich nach Ostern bei der Stadtpolizei, weil sie ihre Wegweisungen als nicht gerechtfertigt betrachteten. Davon hat die Polizei 91 zurückgezogen, wie ihr Sprecher Dionys Widmer sagte. In rund 20 Fällen hielt die Stadtpolizei an den Wegweisungen für 30 Tage fest. 01:49 Video Aus dem Archiv: Ausschreitungen – Jungparteien fordern Mitsprache Aus Tagesschau vom 05.04.2021. abspielen

16:05 Dunkle Wolken über dem Pilatus Das Coronajahr 2020 hat der Rekordserie bei den Pilatus-Bahnen ein jähes Ende bereitet. Die Gästezahl halbierte sich, der Umsatz brach ein und unter dem Strich blieb den Bahnen ein Verlust von knapp 1.1 Millionen Franken. 401'169 Gäste verzeichneten die Pilatus-Bahnen 2020, im Vorjahr waren es noch mit 839'954 doppelt so viele gewesen, wie die Bahnbetreiber mitteilten. Zwar sei man im Januar herausragend gestartet, doch mit dem Lockdown im März seien zwei umsatzstarke Monate verloren gegangen. Erst im Juni hätten Bahnen, Hotels, Restaurants und Freizeitanlagen den Betrieb aufnehmen können. Zwar seien während des Sommers und in den Herbstmonaten viele Schweizer Gäste auf den Pilatus gekommen. Die internationalen Gäste aber fehlten. So gab es 90 Prozent weniger Gruppenreisen. Mit der Schliessung gingen die rund 170 Mitarbeitenden in Kurzarbeit, in der man sich aktuell wieder befindet. Indem man Unterhaltsarbeiten vorgezogen habe, sei der Betriebsunterbruch für Revisionsarbeiten im Herbst kürzer ausgefallen.

15:52 Südtirol will Innen-Gastronomie mit Corona-Pass erlauben In Südtirol sollen ab kommender Woche Restaurantgäste auch drinnen essen und trinken dürfen, wenn sie einen Nachweis – etwa über eine Coronaimpfung oder einen negativen Coronatest – haben. Es sei geplant, dass der Nachweis unter anderem per Handy-App mit dem Coronapass Südtirol vorgelegt werden könne, sagte der Landeshauptmann der norditalienischen autonomen Provinz. Voraussetzung ist demnach, dass Bozen-Südtirol in die gelbe Corona-Risikozone mit moderaten Beschränkungen fällt.

15:24 Vorsichtigere Prognose wegen Lockerungen und Variante B.1.1.7 Letztes Jahr habe sich die Lage im Sommer massiv entspannt. Wieso zeige die jetzige Prognose des BAG das nicht auch, wo man doch nun noch die Impfung habe, fragt ein Journalist. Diese Faktoren seien berücksichtigt, antwortet Mathys. «Wir haben mit B.1.1.7 allerdings eine Variante, die viel ansteckender ist und schwerere Infektionsfälle verursacht. Gemeinsam mit den Öffnungsschritten, die gestern in Kraft traten, haben wir die Prognose gefasst.»

15:20 Abwasser-Monitoring soll weitergeführt werden Neue Tests zum Abwasser-Monitoring sollen im Juli ablaufen. Wie geht es weiter, will ein Journalist wissen. «Wir stehen klar hinter diesen Tests und werden sie weiterführen wollen. Sie sind ein gutes Instrument, um die Entwicklung der Pandemie auf einem anderen Weg nachverfolgen zu können», beantwortet Mathys die Frage.

15:19 Wie kommt man an das neue Medikament? Eine Journalistin will wissen, wie das neue Medikament abgegeben werde. Mathys sagt, dass es durch Ärzte verabreicht werde. Man habe 3000 Dosen aber wisse noch nicht genau, wie diese distribuiert würden. Sobald man Informationen habe, werde man diese veröffentlichen.

15:16 Bolte: «Bei uns gilt: safety first» «Wäre es denkbar, Astra-Zeneca in der Schweiz nur für gewisse Personen zuzulassen?», fragt ein Journalist. Er spricht damit die Erfahrungen in anderen Ländern an. Bolte antwortet: «Das wäre durchaus eine Möglichkeit.» Er betont aber nochmals, dass man die nötigen Unterlagen von Astra-Zeneca noch nicht erhalten habe. «Sobald wir sie haben, werten wir sie aus.» Eine Anschlussfrage: «Ist Swissmedic also vorsichtiger bei der Zulassung als andere Länder?» Bolte sagt, dass das möglich sei. Er überlasse es aber anderen, darüber zu urteilen. Die Sicherheit müsse an oberster Stelle stehen und mit Biontech/Pfizer und Moderna habe man Alternativen. «Safety first», sagt Bolte.

15:13 Kommt Indien bald auf die Risikoliste? Die neue Virusvariante in Indien und die dort rasch ansteigenden Infektionszahlen seien besorgnisserregend, betont ein Journalist. Mathys stimmt dem bedingt zu: «Es gibt in Indien eine neue Virusvariante, die potenziell immun-invasiv ist. Man weiss darüber aber im Moment noch zu wenig, um bereits Massnahmen zu evaluieren. Wir verfolgen die Situation eng und aufmerksam.»

15:11 Gibt es weitere Massnahmen für Kinder? BAG-Experte Mathys antwortet auf die entsprechende Frage: «Es stimmt, jüngere Alterskategorien sind zunehmend vom Coronavirus betroffen. Das ist in einem bedingten Umfang auch richtig für Kinder. Die Situation hat sich aber nicht so entwickelt, dass wir ein besonderes Augenmerk auf zusätzliche Massnahmen bei Kindern richten müssten.»

15:10 Warum so viele verschiedene Impfstoffe? Wann kommen die Impfdosen von Curevac? Kronig sagt, dass man das noch nicht wisse. Zuerst müsse der Impfstoff geprüft und zugelassen werden. «Wir sind abhängig von der Bewilligung», so Kronig. Weiter will der Journalist wissen, warum man so viele verschiedene Impfstoffe gekauft habe. «Braucht es diese Diversifizierung?», so die Frage. Kronig vom BAG sagt, dass sie froh sei, dass man auf verschiedene Anbieter eingegangen sei. So habe man schlussendlich genügend Impfstoffe für alle, die sich impfen lassen wollten. Man müsse noch ein wenige geduldig sein, bis sich die Impfproduktion etabliert habe. Nun sei man froh, dass man mit Biontech/Pfizer und Moderna bereits eine Impfkampagne fahren könne.

15:07 Wird das Roche-Medikament prophylaktisch verwendet? «Das wird bei Menschen mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion durchaus geprüft. Das Medikament verursacht Antikörper. Je früher Sie diese Infusion einsetzen können, desto besser. Das vor einer nachgewiesenen Infektion zu verabreichen, macht jedoch keinen Sinn. Und auch wenn jemand schwer erkrankt ist, ist der Effekt des Antikörper-Cocktails zu gering», antwortet Mathys. 00:35 Video Patrick Mathys: «Prophylaktische Anwendung ergibt keinen Sinn» Aus News-Clip vom 20.04.2021. abspielen

15:06 Kann Impfziel im Sommer erreicht werden? Ein Journalist will wissen, ob mit den aktuellen Problemen bei der Lieferung von Moderna das Ziel, bis Ende Juni alle Impfwilligen zu impfen, überhaupt noch erreicht werden könne. Weiter sei dafür ja auch die Zulassung von Curevac notwendig, was noch nicht passiert sei. Kronig sagt, dass man zuversichtlich sei, dass das Ziel erreicht werden könne. Dazu brauche es aber auch die Impfbereitschaft der Bevölkerung.

15:00 Verzögerungen auch bei anderen Ländern? Eine Journalistin will wissen, ob auch andere Staaten von Lieferverzögerungen bei Moderna betroffen sei oder nur die Schweiz. Kronig antwortet, dass sie das nicht beantworten könne. Man sei in Kontakt mit dem Unternehmen und beobachte die Entwicklung im Ausland. Ob es aber dort zu Verzögerungen komme, wisse sie nicht.

14:59 Wieso ist ein grosser Abstand beim Musizieren nötig? Laut BAG-Vorschrift müssen jedem Blasmusiker neu mindestens 25 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Wieso dieser grosse Abstand, will ein Journalist wissen. «Es geht dabei wie beim Singen darum, dass grosse Mengen an Aerosolen entstehen können, die länger in der Luft bleiben und sich weiterverbreiten können. Daher braucht es diesen Abstand», erklärt Mathys und stützt sich auf die Wissenschaft.

14:52 Mathys: «Medikament zugelassen, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern» Wieso hat der Bund der Verwendung des Roche-Medikaments grünes Licht gegeben, obwohl noch keine Zulassung von Swissmedic vorliegt, fragt eine Journalistin. «Es geht darum, schwere Krankheitsverläufe möglichst zu verhindern», antwortet Patrick Mathys. «Es werden nicht gesunde Menschen mit dem Arzneimittel behandelt, sondern Patientinnen oder Patienten, denen der Antikörper-Cocktail helfen kann. Das ist gestützt auf die Covid-Verordnung des Bundes in Ordnung und eine grosse Chance. Wenn wir während der Swissmedic-Prüfung zu einem anderen Urteil kommen, passen wir die Verwendung sofort an. Das Medikament wird nun geprüft», ergänzt Claus Bolte.