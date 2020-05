Der Ticker startet um 5:58 Uhr

18:08 Die internationale Lage in der Übersicht In den USA sind bis heute mehr als 100'000 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. In Lateinamerika steigen die Infektionszahlen deutlich. Besonders betroffen sind Brasilien und Peru. Lesen Sie unseren Übersichtsartikel zu den Auswirkungen des Coronavirus in der ganzen Welt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 28.05.2020 Mit Video

17:19 Zürcher Verwaltungsgericht hebt Kita-Notverordnung auf Das Zürcher Verwaltungsgericht hebt die Notverordnung des Regierungsrates auf, mit der die Ausfallentschädigung zugunsten von Kindertagesstätten während der Corona-Pandemie gesprochen wurden. Der Regierungsrat habe mit der Kita-Ausfallentschädigung seine Notverordnungskompetenz überschritten, befand das Gericht. Wie das Verwaltungsgericht mitteilt, ist die Notverordnungskompetenz auf klassische Polizeigüter beschränkt, beispielsweise Leib und Leben, Eigentum sowie Freiheit. Das Verwaltungsgericht hat darum eine gegen die Verordnung erhobene Beschwerde der Gemeinde Oberglatt gutgeheissen. Der Regierungsrat hatte vergeblich argumentiert, die Notverordnungskompetenz erlaube ihm, Notstandsmassnahmen zur Unterstützung der Volkswirtschaft zu erlassen, um einen sozialen oder wirtschaftlichen Notstand zu verhindern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann dagegen Beschwerde beim Bundesgericht erhoben werden.

16:39 Was die Reisenden am Flughafen Zürich und in den Flugzeugen der Swiss erwartet Häufigere Reinigung, keine Maskenpflicht, gestaffeltes Boarding: So sieht Fliegen zu Corona-Zeiten aus. Ein Überblick. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutzkonzept fürs Fliegen Das erwartet die Passagiere am Flughafen Zürich 28.05.2020 Mit Video

16:32 Städte und Gemeinden rechnen mit deutlich tieferen Steuereinnahmen Die Folgen der Corona-Pandemie könnten ein Loch in die Kassen der Städte und Gemeinden der Schweiz reissen. Das zeigt eine Umfrage, die der Schweizerische Städteverbands bei einem Teil seiner Mitglieder durchgeführt hat. Sie rechneten unter anderem mit deutlich tieferen Steuereinnahmen ab 2021 und auch bei den Mieten würden die Einnahmen geringer ausfallen, heisst es. Rund 80 Prozent der Städte seien den Geschäften in den letzten Wochen bei deren Mieten entgegengekommen. Und auch bei den Verkehrsbetrieben der Gemeinden sei mit weniger Einnahmen zu rechnen. Eine weitere Unsicherheit seien die vor einem Jahr angenommene Steuerreform und die AHV-Finanzierung der Kantone, die im Moment umgesetzt werden, so einige der Städte. Der Schweizerische Städteverband fordert von den Kantonen, die Gemeinden für ihre finanziellen Ausfälle zu entschädigen.

16:14 Bundesrätin Keller-Sutter trifft österreichischen Innenminister Justizministerin Karin Keller-Sutter hat auf ihrer ersten Auslandreise seit der Coronakrise Österreich besucht. In Wien habe sie mit dem österreichischen Innenminister Karl Nehammer über die schrittweise Grenzöffnung zwischen den Nachbarländern gesprochen, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mitteilt. Keller-Sutter und Nehammer betonten, das gemeinsame Ziel sei eine baldige Rückkehr zur Normalität. Ab Mitte Juni sollen sämtliche Reisebeschränkungen zwischen der Schweiz, Österreich, Deutschland und Frankreich aufgehoben werden. Legende: Pressebild österreichisches Innenministerium

15:30 Hacker sollen Swiss-Covid-App auf Sicherheitslücken testen Wie angekündigt wird die vom Bund und den beiden ETH entwickelte Swiss-Covid-App zur besseren Rückverfolgung von Corona-Ansteckungsketten einem Härtetest unterzogen. Ab sofort sollen Hacker und weitere Interessierte die App auf Sicherheitslücken überprüfen. Der öffentliche Test des Schweizer Kontakt-Rückverfolgungssystems soll für Nutzer der Applikation einen maximal möglichen Schutz der Privatsphäre sicherstellen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Daher stehen ab sofort die Quellcodes des Proximity-Tracing-Systems öffentlich zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum sogenannten Public Security Test sowie das Formular zum Melden von Testergebnissen finden sich hier., Link öffnet in einem neuen Fenster

15:10 Stadt Zürich öffnet Uferanlagen wieder Die Flaniermeile vom Utoquai bis zum Hornbach, die Blatterwiese und der Obere Letten in der Stadt Zürich sind seit dem 20. März geschlossen. Nun werden sie im Gleichklang mit dem am Mittwoch vom Bundesrat beschlossenen nächsten Lockerungsschritt am 6. Juni geöffnet, wie die Stadt mitteilt. Die Abstands- und Hygieneregeln des Bundes müssten weiter eingehalten werden, heisst es in der Mitteilung. Falls sich zu viele Leute nicht daran hielten, würden die Anlagen wieder geschlossen werden. Legende: Flanieren und Sonne tanken am Zürcher Utoquai, hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr, ist ab dem 6. Juni wieder möglich. Keystone

14:11 Contact-Tracing: «Die Rückverfolgung ist machbar» Damit die Corona-Fallzahlen nicht wieder in die Höhe schnellen, ist Contact-Tracing angesagt. Das bedeutet, dass alle, die innerhalb der letzten 48 Stunden mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatten, avisiert werden. Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri geht davon aus, dass durch die Lockerungen mehr Personen rückverfolgt und abgeklärt werden müssen. Doch epidemiologisch gesehen sei es nicht entscheidend, dass jeder einzelne Fall gefunden werde, sondern dass ein Ausbruch erkannt und verhindert werden könne. Dazu reiche, dass man die Mehrheit finde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rückverfolgung der Kontakte «Epidemiologisch ist nicht entscheidend, dass wir jeden finden» 28.05.2020 Mit Audio

14:05 Schulöffnungen in Dänemark und Finnland hatten keinen negativen Einfluss In Dänemark und Finnland hat die Öffnung der Schulen nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden nicht zu einer wieder stärkeren Ausbreitung des Coronavirus geführt. Die teilweise Rückkehr der Schüler habe nicht dafür gesorgt, dass es mehr Infektionen unter den Schülern gegeben habe, sagte ein Experte am dänischen Serum-Institut (SSI) unter Berufung auf neue Daten. «Man kann keine negativen Effekte der Wiedereröffnung der Schulen erkennen.» In Dänemark ist der Unterricht nach einer vierwöchigen Pause ab dem 15. April mit Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgenommen worden. Kinder bis zur fünften Klasse dürfen wieder in der Schule lernen. Auch in Finnland scheine sich das Virus seit der Wiederaufnahme des Unterrichts Mitte Mai nicht schneller auszubreiten als während der Zwangspause. Dies sagte ein Vertreter des finnischen

Instituts für Gesundheit und Soziales. Legende: Keystone

13:41 Wegen Anstieg von Fällen: Südkorea schliesst Einrichtungen wieder Südkorea verschärft angesichts des erneut deutlichen Anstiegs von Infektionsfällen mit dem Coronavirus wieder die Beschränkungen für die Menschen in der Millionenmetropole Seoul und Umgebung. Mit sofortiger Gültigkeit würden bis zum 14. Juni öffentliche Einrichtungen einschliesslich Museen, Theater sowie Mehrzweckhallen im Grossraum Seoul wieder geschlossen, teilte Gesundheitsminister Park Neung Hoo mit. «Die nächsten zwei Wochen sind kritisch», sagte er. Südkorea hatte die landesweiten Massnahmen für eine Beschränkung gesellschaftlicher Kontakte schrittweise schon wieder gelockert. Doch wurden die Behörden zuletzt durch eine neue lokale Häufung von Infektionen, die diesmal im Verteilzentrum eines Versandhändlers in der Seouler Vorstadt Bucheon festgestellt wurde, alarmiert.

13:24 Chef der Task Force Covid-19: «Entscheid zum Sexgewerbe muss man nochmals anschauen» Erotikbetriebe und «Angebote der Prostitution» können nach dem gestrigen Bundesrats-Beschluss ab dem 6. Juni wieder öffnen. Ein Entscheid, der bei Matthias Egger, Chef der Task Force Covid-19, Fragen aufwirft, wie er gegenüber SRF sagt. «Distanzhalten und Handhygiene sind das Fundament im Kampf gegen das Coronavirus. Bei einer Party mit 30 Leuten im Garten kann ich mir gut vorstellen, dass man die zwei Meter Abstand einhalten kann. Beim Tanzen eines Walzers oder beim Boxen kann man das nicht. Es hat eine Logik, dass dies weiterhin verboten bleibt», so Egger. Dass nun Erotikbetriebe wieder öffnen dürften, könne er vor dem Hintergrund dieser Überlegungen nicht nachvollziehen. «Da besteht meines Erachtens eine Diskrepanz. Ich denke, das müsste man nochmals anschauen.» Audio Der Lockup und der Widerspruch 04:30 min, aus Rendez-vous vom 28.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:30 Minuten.

12:57 Tessiner Regierung kritisiert Bundesrat für schnelle Öffnung Der Tessiner Regierungsrat hat am Donnerstagvormittag Kritik am Bundesrat geübt. Die erlaubten spontanen Versammlungen von bis zu 30 Personen erschwerten das Contact Tracing, monierte Gesundheitsvorsteher Raffaele De Rosa. «Ich hätte es lieber gesehen, wenn sich Bern für den vorsichtigen Weg entschieden hätte.» De Rosa betonte, dass das Tessin eine andere Erfahrung gemacht habe als die Deutsch- und die Westschweiz. «Wir haben am eigenen Leib erfahren, wie lange es dauern kann, bis die Situation sich wieder entspannt.»

12:39 BAG meldet 20 neue Ansteckungen Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind innerhalb eines Tages 20 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein gemeldet worden. Am Mittwoch und Dienstag waren 15 neue Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist laut Angaben des BAG um sechs auf 1655 gestiegen. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht übermitteln. In den Grafiken von SRF zu den Fallzahlen finden Sie die teilweise höheren und aktuelleren Zahlen des Statistischen Amtes des Kantons Zürich.

12:15 Ab 6. Juni wieder weitgehend Normalbetrieb im öffentlichen Verkehr Am ersten Juniwochenende nehmen auch die Linien des touristischen Verkehrs – beispielsweise Panoramazüge, Bergbahnen oder Schiffe – den Betrieb wieder auf. «Der ÖV steht den Personen, die nun wieder zur Arbeit pendeln oder erste Ausflüge unternehmen, weitgehend im gewohnten Takt zur Verfügung», teilt die SBB mit. Gruppen können ab dem 6. Juni wieder Reservationen vornehmen und auch Speisewagen und Schiff-Restaurants werden wieder öffnen. Einzelne Fahrplanreduktionen verbleiben jedoch noch bei Zusatzkursen zu den Hauptverkehrszeiten und Nachtverbindungen. Aufgrund der bisherigen Planung, die von einem Lockerungsschritt am 8. Juni ausging, ist es laut den SBB aber nicht allen Transportunternehmen möglich, weitere Öffnungsschritte bereits auf den 6. Juni umzusetzen. Sie folgten mit den Anpassungen am 8. Juni. Detaillierte Angaben zum Angebot auf einzelnen Linien des öffentlichen und touristischen Verkehrs folgen von den jeweiligen Betreibern. Aktuelle Reiseinformationen finden sich im Online-Fahrplan. Legende: Keystone

11:33 Besucher kommen wieder – Sorgen bleiben Mit dem nächsten grossen Lockerungsschritt in der Coronakrise können am ab dem 6. Juni verschiedene Betriebe wieder öffnen. Dazu gehören auch Zoos oder Kinos. Doch die Vorgaben und Gegebenheiten stellen die Betreiber vor der Öffnung für grosse Probleme. Betreiber sagen gegenüber SRF News, was ihnen Sorgen bereitet, und wie sie die Situation meistern wollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Probleme der Corona-Lockerung Fehlende Filme, ängstliche Zootiere 28.05.2020 Mit Audio

11:24 Auch Thurgau hebt Besuchsverbot in Heimen auf Im Kanton Thurgau wird das Besuchsverbot für Pflegeheime und Einrichtungen für Menschen mit einer Beeinträchtigung auf den 30. Mai aufgehoben. Stattdessen tritt eine Besuchsregelung in Kraft. Seit fünf Wochen liege im Kanton Thurgau die nachgewiesene Zahl von Neuinfektionen deutlich unter einer Person pro Tag. Dies habe den Ausschlag gegeben, das Besuchsverbot aufzuheben, so die Regierung. Bereits Mitte Mai hatte der Kanton Schwyz ein generelles Besuchsverbot aufgehoben. Andere Kantone haben die Regelungen gelockert. Der Kanton Zürich stellt weitere Lockerungen für den 8. Juni in Aussicht. In Spitälern werde das generelle Besuchsverbot dafür per 30. Mai aufgehoben und in eine Besuchsregelung überführt.

11:06 Flughafen vor der Öffnung: Die wichtigsten Punkte Der Flughafen Zürich bereitet sich auf einen ersten Anstieg des Luftverkehrs und des Passagieraufkommens nach den Grenzöffnungen im Juni vor. Fluggesellschaften werden in den nächsten Wochen über 350 Flüge an rund 70 europäische Destinationen anbieten, auch Langstreckenflüge. Zudem haben ausländische Fluggesellschaften angekündigt, Zürich wieder vermehrt anzufliegen. Der Flughafen hat dazu sein Schutzkonzept vorgestellt. Schutz- und Hygienemassnahmen werden angesichts des Passagieraufkommens ausgebaut – einerseits werden Reinigungsintervalle erhöht und Kontaktflächen wie Handläufe oder Gepäckwagen desinfiziert. Und es wurden über 200 Desinfektionsmittelspender in den Flughafenhallen verteilt.

erhöht und Kontaktflächen wie Handläufe oder Gepäckwagen desinfiziert. Und es wurden über in den Flughafenhallen verteilt. Andererseits wurde neue Geräte angeschafft: Zum Einsatz kommen Putzroboter . Zudem können an Hygieneautomaten Masken und Desinfektionsmittel gekauft werden. Und es gibt Plexiglas-Schutzscheiben, etwa an Schaltern.

. Zudem können an Hygieneautomaten gekauft werden. Und es gibt Plexiglas-Schutzscheiben, etwa an Schaltern. Menschenansammlungen könnten nicht immer vermieden werden. Darum werde den Passagieren empfohlen, am Flughafen eine Maske zu tragen. Eine Maskenpflicht besteht aber nicht .

. Mit verschiedenen Massnahmen sollen Passagieransammlungen jedoch möglichst vermieden werden. Bei der Grenzkontrolle werden zum Beispiel möglichst viele Schalter geöffnet. Beim Check-in wird dagegen möglichst nur jeder zweite Schalter genutzt, um die Anstehzone zu vergrössern.

jedoch möglichst vermieden werden. Bei der Grenzkontrolle werden zum Beispiel möglichst viele Schalter geöffnet. Beim Check-in wird dagegen möglichst nur jeder zweite Schalter genutzt, um die Anstehzone zu vergrössern. Anpassungen gibt es auch beim Boarding: Es erfolgt gestaffelt und die Passagiere steigen in jeweils begrenzter Anzahl ein. Die Kapazität der Flughafenbusse wurde reduziert. 00:11 Video Stefan Tschudin, COO des Flughafens Zürich: «Wir sind bereit» Aus News-Clip vom 28.05.2020. abspielen

10:55 Bundesrat weiter gegen teilweisen Mieterlass bei Geschäftsmieten Der Bundesrat ist nach wie vor nicht bereit, eine Lösung für die umstrittenen Geschäftsmieten auszuarbeiten. Er lehnt den teilweisen Mieterlass für die vom Lockdown betroffene Betriebe ab, auf den sich die Parlamentskommissionen geeinigt haben. In seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme zu zwei Motionen bekräftigt der Bundesrat seine bisherige Haltung: Die komplexen mietrechtlichen Fragen liessen sich nicht durch vorübergehende Gesetzesanpassungen pauschal lösen, schreibt er. Die betroffenen Vertragsparteien sollten sich auf dem Verhandlungsweg auf Lösungen verständigen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kompromisslösung im Parlament 40 Prozent müssen die Mieter selber berappen 20.05.2020 Mit Video

10:46 «Maskenpflicht in den Flugzeugen ist schwierig» Thomas Frick von der Swiss weist auf verschiedene Schwierigkeiten hin. Einerseits seien dies rechtliche, mit Verweis auf die rechtliche Lage in verschiedenen Destinationen. Andererseits würden sich so Probleme stellen, was die Durchführbarkeit angeht. Man habe sich deshalb für die Maskenempfehlung ausgesprochen. Auch von Seiten Flughafen werden die gleichen Gründe aufgeführt, dass keine Maskenpflicht ausgesprochen wurde. Damit ist die Medienkonferenz am Flughafen Zürich beendet.