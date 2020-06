Der Ticker startet um 5:45 Uhr

18:20 Kein höheres Verkehrsaufkommen an den Grenzen zu Italien Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat an der Südgrenze keine Steigerung des grenzüberschreitenden Verkehrs festgestellt. Am Mittwochmorgen hatte Italien einseitig die Grenzen zur Schweiz geöffnet. Im Vergleich zur letzten Woche ist «keine signifikante Steigerung des grenzüberschreitenden Verkehrs» zu beobachten gewesen. Die konsolidierten und analysierten Daten zur Entwicklung des Verkehrs an der Südgrenze kommuniziere die EZV «so rasch wie möglich in den nächsten Tagen». Die Behörde verfolge die Lageentwicklung aufmerksam und stehe in Kontakt mit den in- und ausländischen Partnerbehörden. Man sei bereit, die Massnahmen an die aktuelle Lage anzupassen. Die Schweiz halte eine gegenseitige Aufhebung der Beschränkungen für verfrüht, teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit. Mit Frankreich, Deutschland und Österreich ist die Schweiz übereingekommen, die Reisebeschränkungen untereinander am 15. Juni aufzuheben, sofern es die Entwicklung der Pandemie zulässt. Dies wäre auch das Wunschdatum für Italien.

17:41 In Basel soll eine Taskforce die Nachtkultur in den Griff bekommen Eine spezielle Taskforce soll sich in Basel um die von der Coronakrise besonders betroffene Nachtkultur kümmern. Der Basler Grosse Rat hat eine entsprechende Motion der SP zur dringlichen Behandlung an die Regierung überwiesen. Die Taskforce solle sich aus Vertretern der betroffenen Branchen und der Verwaltung zusammensetzen, fordert die Motion. Sie soll die Probleme lokalisieren und nachhaltige Lösungen entwickeln. Die Motionäre bezeichnen die stark diversifizierte Nachtkultur als eine von den Pandemie-Massnahmen besonders betroffene Branchengruppe. Sie werde auch nach den letzten, vom Bundesrat beschlossenen und kommunizierten Lockerungsmassnahmen nicht aus ihrer existenzbedrohenden Lage befreit. Ein Sprecher der LDP bezeichnete die vorgeschlagene Taskforce als sinnloses Instrument. Das Hauptproblem, nämlich die vom Bundesrat verordnete zwingende Sperrstunde um Mitternacht, könne ein kantonales Gremium nicht lösen. 02:38 Video Aus dem Archiv: Unmut nach Partynacht in Basel Aus Tagesschau vom 17.05.2020. abspielen

17:21 Tessiner Regierung greift Bars und Restaurants unter die Arme Der Regierungsrat des Kantons Tessin entlastet Bars und Restaurants mit einer Steuerreduktion um 30 Prozent. Betroffen von der Reduktion sind die Steuern auf Alkohol sowie die Abgaben für regionale Tourismusförderung, teilte die Kantonsregierung mit. Zudem hat der Regierungsrat entschieden, den entsprechenden Betrag anstelle der Bars und Restaurants an die regionalen Tourismusorganisationen sowie Tessin Tourismus zu bezahlen. Den Kanton kostet dies rund 400'000 Franken. Die Massnahme sei zumindest teilweise eine Antwort auf die Schwierigkeiten, in denen sich die Gastrobranche aufgrund der Coronavirus-Pandemie befinde, schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung. Im Tessin blieben die Bars und Restaurants vom 14. März bis zum 11. Mai geschlossen. Der Regierungsrat spreche mit seinem Entscheid auch den Tourismusorganisationen des Kantons Tessin sein Vertrauen aus. Legende: Im Tessin erhalten Grotto- und Bar-Besitzer angesichts der schwierigen Lage Steuererleichterungen vom Kanton. Keystone / Archiv

16:40 Zoo Zürich öffnet mit neuer Attraktion wieder seine Tore Nach der Corona-bedingten Zwangspause wird der Zürcher Zoo am Samstag wieder für das Publikum zugänglich sein. Dabei präsentiert der Zoo erstmals seine neue Savannenanlage. Sie bietet ein Stück Safari am Zürichberg, mit Nashörnern, Giraffen, Zebras und Hyänen. Nach Afrika reisen ist wegen der Corona-Pandemie derzeit ohnehin schwierig. Als Alternativprogramm bietet der Zürcher Zoo nun einen Ausflug in seine neue Lewa-Savanne. Der geplante Festakt zur Eröffnung der neuen Anlage mit Bundesrat und Gästen aus Kenia musste wegen der Corona-Pandemie allerdings abgeblasen werden. Trotzdem rechnet der Zoo mit viel Publikum. Bis auf weiteres dürfen Pandemie-bedingt maximal 5800 Personen pro Tag den Zoo besuchen. Ein Zählsystem und Einbahnverkehr sollen dafür sorgen, dass sich die Personen nicht zu nahe kommen. 01:00 Video Der Zürcher Zoo lädt zur Safari (unkommentiert) Aus News-Clip vom 03.06.2020. abspielen

15:44 Österreich öffnet die Grenzen – ausser nach Italien In Österreich wird die Reisefreiheit zu den Nachbarländern wieder hergestellt. Nach rund drei Monaten würden alle Grenzbeschränkungen zu Deutschland, Liechtenstein, der Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn diese Woche wieder aufgehoben, sagte Aussenminister Alexander Schallenberg in Wien. Einzige Ausnahme ist Italien. Dort bleiben die Beschränkungen bestehen, kommende Woche soll die nächste Einschätzung erfolgen. Die Regierung in Wien sei im regen Kontakt mit Rom. Der Plan sei eine Öffnung zu Italien, sobald es die Zahlen zuliessen. Für die übrigen sieben Nachbarländer gilt der Zustand von vor Corona-Zeiten. Bei der Einreise von diesen Staaten nach Österreich gibt es dann keine Quarantäne oder verpflichtende Test-Ergebnisse mehr. Der Aussenminister appellierte an den gesunden Menschenverstand der Reisenden. Er betonte, wie wichtig die Öffnung sei. Dabei gehe es nicht nur um Urlaube, sondern auch um Familienbesuche und geschäftliche Reisen. 00:21 Video Österreichs Aussenminister Schallenberg zu den Grenzöffnungen Aus News-Clip vom 03.06.2020. abspielen

15:00 EU: Covid-19 ist zweithöchste Risikostufe für Arbeiter Die EU-Kommission ordnet das Coronavirus in die zweithöchsten Risikostufe für Arbeiter ein. Nach Beratungen mit den Wissenschaftlern und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die dritte von insgesamt vier Stufen ausgewählt. Dabei beschreibt die vierte Stufe das höchste Risiko für biologische Gefahren, gegen die es keine vorbeugenden Massnahmen oder Behandlungsmöglichkeiten gibt. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf die Schutzmassnahmen, die Arbeitgeber am Arbeitsplatz ergreifen müssen und damit auch auf die Kosten, die auf Unternehmen nach dem Ende der Lockdown-Phase zukommen.

14:26 Rettungspaket für Renault steht Der wegen der Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geratene Autobauer Renault hat mit Banken einen staatlichen garantierten Kredit von bis zu fünf Milliarden Euro vereinbart. Der Darlehensbetrag könne ganz oder teilweise in Anspruch genommen werden, teilte der französische Autokonzern in Boulogne-Billancourt mit. Der Staat garantiere 90 Prozent des Kredits. Über das Darlehen wird schon länger debattiert. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hatte erst am Dienstag signalisiert, die Garantie zu billigen. Renault will weltweit rund 15'000 Stellen abbauen und milliardenschwere Kostensenkungen durchsetzen, um aus Krise zu kommen. Le Maire hatte auch mit Vertretern von Renault, der Gewerkschaften sowie Volksvertretern vereinbart, dass ein Zukunftsplan für das grosse Renault-Werk im nordfranzösischen Maubeuge verhandelt wird. Präsident Emmanuel Macron übte Druck aus und forderte Zusagen für die nordfranzösischen Werke Maubeuge und Douai als Bedingung für den Milliardenkredit. Diese beiden Fabriken sollen laut Renault zu einem Zentrum für Elektroautos und leichte Nutzfahrzeuge werden. Audio Aus dem Archiv: Renault in der Krise 02:17 min, aus Rendez-vous vom 29.05.2020. abspielen. Laufzeit 02:17 Minuten.

13:41 Tschechien und Slowakei öffnen Grenze zueinander Tschechen und Slowaken können ab Donnerstag wieder frei ins jeweils andere Land reisen. Das kündigte der neue slowakische Regierungschef Igor Matovic bei seinem Antrittsbesuch in Prag an. Bisher war dies nur für 48 Stunden möglich. «Wir stellen die Tschechoslowakei wieder her, indem wir die völlige Bewegungsfreiheit zwischen der Slowakei und Tschechien ermöglichen», erklärte der konservative Politiker. Damit spielte er darauf an, dass die heutigen EU-Mitgliedstaaten bis zur Teilung 1993 ein gemeinsames Land gebildet hatten. Tschechien lässt ab dem 15. Juni Touristen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Staaten wieder ins Land, ohne dass ein negativer Corona-Test erforderlich ist. Die Slowakei gibt sich derzeit noch etwas zurückhaltender, was die Lockerung des Grenzregimes angeht. Legende: Für Igor Matovic (links), der mit seiner Protestplattform Olano Ende Februar überraschend die Parlamentswahl gewonnen hatte, war es die erste Auslandsreise. Keystone

13:19 Spanien erwägt schrittweise Öffnung ab 22. Juni Spanien könnte seinen Einreisestopp für ausländische Touristen schon früher lockern als bislang geplant. Ein Sprecher des Tourismus-Ministeriums sagt, man arbeite daran, ab dem 22. Juni mit einer schrittweisen Öffnung beginnen zu können. Bislang hat die Regierung den 1. Juli als Termin für eine Öffnung der Grenzen für Reisende genannt. Der Tourismus ist ein bedeutender Faktor für Spanien: Er trägt zwölf Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei.

13:08 Südafrikas Justiz weist Regierung in ihre Schranken Teile der in Südafrika verhängten Corona-Restriktionen sind nach Ansicht des obersten Gerichtshof in Pretoria nicht verfassungskonform und daher nichtig. Zur Nachbesserung setzte das Gericht der Regierung eine gut zweiwöchige Frist – solange bleiben die bestehenden Einschränkungen vorerst in Kraft. Bestimmte Beschränkungen der verfassungsmässig verankerten demokratischen Grundrechte stünden rational nicht im Zusammenhang mit einer Begrenzung der Covid-19-Infektionen, hiess es im Urteilsspruch. Die Kläger hatten sich unter anderem auch an Vorgaben der zuständigen Minister gestossen, die zum Teil heftig kritisiert und als irrational bezeichnet wurden. Südafrika hatte Ende März im Kampf gegen das Coronavirus landesweit eine strenge Ausgangssperre verhängt. Verboten waren zunächst selbst Joggingrunden. Auch der Verkauf von Alkohol und Tabak war untersagt. Legende: Der Alkoholverkauf wurde inzwischen unter Auflagen wieder erlaubt, der von Tabak jedoch nicht. Keystone

12:50 Was macht die Wirtschaft nach der Krise? Ökonomen werfen in diesen Tagen oft mit Buchstaben um sich: mit V, U, W oder auch L. Die Konjunkturexperten veranschaulichen mit den Buchstaben, wie der Einbruch und die anschliessende Erholung der Wirtschaft in einer Krise verlaufen könnte. Bei einem V-Verlauf käme ein Land glimpflich davon, ein L-Verlauf wäre hingegen happig. Die möglichen Szenarien und wie sie verlaufen könnten: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: «Konjunktur-Alphabet» Vier Szenarien: So könnte die Konjunktur sich jetzt entwickeln 03.06.2020 Mit Audio

12:37 19 neue Infektionen seit gestern in der Schweiz Die Zahlen sind wieder zweistellig: Das Bundesamt für Gesundheit meldet seit gestern 19 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt wurden damit 30'893 Personen postiv getestet, 1660 sind verstorben. Am Montag waren zum ersten Mal seit langer Zeit mit neun gemeldeten Fällen einstellige Zahlen gemeldet worden. Auch am Dienstag blieb die Zahl mit drei neuen Fällen einstellig. Am Sonntag und Samstag waren es je 17 neue Fälle, am Freitag noch 32. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Viele Kantone haben die Zahlen über das Pfingstwochenende nicht aktualisiert.

12:14 Epidemiologe: «Zu viele Schweden sind zu früh gestorben» Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell hat sich erstmals selbstkritisch über den schwedischen Sonderweg in der Coronakrise gezeigt. Schweden hätte schon von Beginn an mehr Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergreifen sollen, sagte Tegnell in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem schwedischen Radio. «Ich glaube, dass es sicherlich Verbesserungspotenzial bei dem gibt, was wir in Schweden gemacht haben, klar. Und es wäre gut gewesen, wenn man exakter gewusst hätte, was man schliessen soll, um die Infektionsausbreitung besser zu verhindern.» Zu viele Schweden seien zu früh gestorben. Würde man mit dem heutigen Wissensstand auf dieselbe Erkrankung stossen, läge der richtige Weg seiner Ansicht nach zwischen dem schwedischen und dem, den der Rest der Welt eingeschlagen habe, sagte Tegnell. Welche Vorkehrungen in anderen Ländern den grössten Effekt gegen die Coronavirus-Pandemie gezeigt hätten, könne man jedoch nur schwer sagen, da diese Staaten viele Massnahmen gleichzeitig ergriffen hätten. Bislang sind in Schweden mit etwas mehr als zehn Millionen Einwohnern knapp 4500 Menschen mit Corona-Infektion gestorben, es gab bislang rund 39'000 positive Corona-Fälle. Legende: Anders Tegnell steht federführend hinter der schwedischen Strategie gegen die Pandemie. Das skandinavische EU-Land hatte deutlich freizügigere Massnahmen ergriffen als etwa die Schweiz oder der Rest Europas. Keystone

12:04 Spaniens Regierung beantragt Notstandsverlängerung Im Corona-Hotspot hat die linke Regierung um Ministerpräsident Pedro Sánchez die sechste und letzte Verlängerung des umstrittenen Notstandes bis zum 20. Juni beantragt. «Das Virus ist der Feind, und die Politik muss dazu dienen, dass wir es vereint bekämpfen», sagte Sánchez am Mittwoch im Parlament in Madrid in Richtung der konservativen Opposition, die gegen den Antrag stimmen will. Es wird dennoch erwartet, dass der Antrag der Minderheitsregierung am Abend dank Absprachen mit den liberalen Ciudadanos und regionalen Parteien angenommen wird. Pedro Sánchez betonte, man müsse ungeachtet des erfolgreichen Kampfes gegen Corona bei den Lockerungen «weiter Vorsicht walten lassen». Bei der Eindämmung der Pandemie habe der seit Mitte März geltende Alarmzustand, die dritthöchste Notstandsstufe des Landes, eine entscheidende Rolle gespielt. «Das Schlimmste ist aber vorbei.» Legende: Keystone

11:16 Deutschland hebt Reisewarnungen auf Die Bundesregierung hat die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder, darunter die Schweiz, ab dem 15. Juni offiziell beschlossen. Das sagte Bundesaussenminister Heiko Maas nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Die Schweiz hatte bereits beim letzten Lockerungsschritt bekannt gegeben, ab dem 15. Juni keine Grenzkontrollen gegenüber Deutschland, Österreich und Frankreich mehr durchzuführen. Diese Regelungen gelten gegenseitig. Legende: Heiko Maas. Keystone

10:52 Mit Corona-Verspätung: Wasserspiel auf dem Bundesplatz nimmt Betrieb auf Ab Montag geht der Berner Bundesplatz in seinen Sommermodus: Das Wasserspiel mit seinen 26 Fontänen wird in Betrieb genommen. Bis etwa Ende Oktober ist die Attraktion in Betrieb. Eigentlich hätten die Fontänen bereits Ende März eingeschaltet werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Raum wurde die Inbetriebnahme des Wasserspiels dann aber verschoben, wie die Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün mitteilt. Legende: Keystone

10:16 Preise für Mietwohnungen ziehen wieder an Neumieter in der Schweiz konnten sich wegen Corona kurzzeitig über leicht tiefere Mieten freuen. Nach dem Einbruch im April sind Mietwohnungen im Mai nun aber bereits wieder teurer geworden. Gemäss dem von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen IAZI erhobenen Swiss Real Estate Offer Index stiegen die in Inseraten ausgeschriebenen Mietpreise im Mai schweizweit um 0.5 Prozent. Damit sei der Rückgang im April von Minus 0.7 Prozent beinahe wieder wettgemacht. Im Jahresvergleich waren Mietwohnungen im Mai 2020 jedoch um rund 0.8 Prozent günstiger zu haben als noch im Vorjahr. Auch die Anzahl der ausgeschriebenen Wohnungen ist wieder angestiegen.

9:55 Südkorea setzt auf Medikament Remdesivir Südkoreas Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit lässt den Import des Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Covid-19 zu. Das Ministerium erklärt, es werde mit den Zentren für Seuchenbekämpfung und -prävention, weiteren Ministerien und dem Hersteller Gilead Sciences zusammenarbeiten, um das Medikament so schnell wie möglich zu importieren. Vergangene Woche war ein Regierungsgremium zu dem Schluss gekommen, dass Remdesivir positive Ergebnisse bei der Behandlung der neuartigen Lungenkrankheit erziele. Weiteres zur internationalen Lage in der Coronakrise finden Sie in diesem Artikel: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 03.06.2020 Mit Video

9:19 Ständerat sagt Ja zur Schweizer Tracing-App Der Ständerat gibt grundsätzlich grünes Licht für die vom Bund und den beiden ETH entwickelte Swiss-Covid-App. Er hat den entsprechenden Gesetzesentwurf nur geringfügig angepasst. Damit die Proximity-Tracing-App spätestens Ende Juni breit lanciert werden kann, ist eine dringliche Änderung des Epidemiengesetzes notwendig. Der Bundesrat hat dem Parlament auf dessen Wunsch eine entsprechende Vorlage vorgelegt. Der Ständerat hat die Gesetzesänderung mit 43 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Diese geht nun mit leichten Änderungen an den Nationalrat, der das Geschäft am kommenden Montag behandeln wird. So hat der Ständerat unter anderem beschlossen, kostenlose Corona-Tests für Personen zu ermöglichen, die eine Benachrichtigung der Swiss-Covid-App erhalten, weil sie sich zu lange nahe einer infizierten Person aufgehalten haben. Die Rückverfolgung von Corona-Fällen per App soll unmittelbar nach der Verabschiedung durch die beiden Kammern regulär zum Einsatz kommen. Derzeit läuft eine Pilotphase mit der App. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nachverfolgung des Virus Ständerat gibt grünes Licht für Tracing-App 03.06.2020 Mit Video