Ab wann die Regelung in Kraft tritt und bis wann sie gültig ist, wurde noch nicht mitgeteilt. In Italien gilt für die Ostertage vom 3. bis 5. April ein Lockdown für das gesamte Land. Das bedeutet auch, dass die Menschen nicht zwischen den Regionen reisen können, ausser etwa in Notfällen oder wegen der Arbeit.

Italien will die Regeln für Einreisen aus EU-Staaten verschärfen. Wer aus EU-Ländern nach Italien reise, benötige einen Corona-Test vor dem Abflug und müsse sich ausserdem auf fünf Tage Quarantäne einstellen, hiess es aus Kreisen des Gesundheitsministeriums. Eine entsprechende Anordnung soll noch heute Dienstag von Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichnet werden. Im Anschluss an die fünf Tage soll demnach ein weiterer Corona-Test erfolgen. Für Reisende ausserhalb der Europäischen Union gilt bereits eine Quarantäne-Regelung.

Der Entscheid basiere auf Erfahrungen mit Aktionen des Vereins, insbesondere in Liestal, wo die Corona-Massnahmen kaum eingehalten worden seien, heisst es in der Mitteilung der Stadt Rapperswil-Jona. Gegen eine Bewilligung sprächen zudem die steigenden Corona-Fallzahlen in den letzten Tagen sowie der für die erwartete Anzahl Teilnehmende knappe Platz in Rapperswil-Jona.

Der Verein «Stiller Protest» erhält keine Bewilligung für einen Protestmarsch in Rapperswil-Jona SG. Am 20. März hatten rund 8000 Personen in Liestal BL an einer bewilligten Demonstration gegen die Corona-Massnahmenpolitik teilgenommen. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen keine Schutzmasken. Zum Protestmarsch aufgerufen hatte der Verein «Stiller Protest», welcher auch ein Gesuch für eine Corona-Demonstration in Rapperswil-Jona eingereicht hat.

Der Stadtrat von Rapperswil-Jona in St. Gallen erteilt dem Verein «Stiller Protest» eine Absage für einen geplanten Marsch am 24. April.

Die grössere Flexibilität bei der Verteilung, Lagerung und Verabreichung des Impfstoffs könne dazu beitragen, die Impfgeschwindigkeit in der Schweiz zu erhöhen. Dank der einfacheren Handhabung könne der Impfstoff auch ausserhalb von Impfzentren verabreicht werden: in Gesundheitszentren, Arztpraxen oder Apotheken. Mit dem Entscheid folgt Swissmedic der EU respektive einer am letzten Freitag getroffenen Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA.

Finanzminister Ueli Maurer rechnet damit, dass die für das Covid-Härtefallprogramm bereits bewilligten zehn Milliarden Franken nicht ausreichen werden. Es werde voraussichtlich im Juli einen Nachtragskredit brauchen. Dies sagte Maurer an einer Medienkonferenz zum Covid-Härtefallprogramm in Zürich. Der SVP-Bundesrat warnte zudem einmal mehr vor den langfristigen finanziellen Folgen der Coronakrise. Mehr dazu lesen Sie hier:

Die Coronakrise werde in Zukunft deutliche Spuren im Finanzhaushalt hinterlassen, betont der Berner Regierungsrat. So werde sie sich im laufenden Jahr erheblich auf die Steuererträge auswirken. Hinzu komme die anhaltend hohe Belastung auf der Aufwandseite.

Grossbritannien will erst alle Erwachsenen impfen, bevor Impfstoff an andere Länder abgegeben wird. Der Fokus müsse auf dem Schutz Grossbritanniens liegen, sagt Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng dem Sender Sky News. Grossbritannien wolle auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Wenn es einen Überschuss an Impfstoffen gebe, könne damit anderen Ländern wie etwa Irland geholfen werden. «Aber es gibt derzeit keinen Überschuss, wir müssen immer noch viele impfen.»

In Indien geht die Zahl der Neuinfektionen nach drei Tagen mit Rekordwerten von über 60'000 Fällen wieder etwas zurück. Das Gesundheitsministerium verzeichnet 56'211 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Allein in Maharashtra, dem reichsten Bundesstaat des Landes, sind es mehr als 31'000. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um 271 auf 162'114. Indien war lange Zeit weltweit das Land mit den zweithöchsten Werten nach den USA. Inzwischen weist Brasilien mehr Infektions- und Todesfälle auf als Indien. Weltweit haben sich mittlerweile rund 127.5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

In Frankreich spitzt sich die Situation auf den Intensivstationen weiter zu. Inzwischen werden dort mehr Patientinnen und Patienten mit Covid-19 behandelt als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im letzten Herbst. Damals zählten die Behörden im November etwas mehr als 4900 Menschen auf den Intensivstationen. Am Montag meldeten die Gesundheitsbehörden mehr als 4970 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen.

Mitte März waren auch in mehreren europäischen Ländern Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astra-Zeneca mehrere Tage vorsorglich ausgesetzt worden. Nach einer erneuten Prüfung erklärte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), das Präparat sei sicher. Doch werde in den Hinweisen eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt, erklärte die EMA.

Das kanadische Gesundheitsministerium schreibt, man sei mit dem Hersteller in Kontakt und werde zu gegebener Zeit informieren. Laut kanadischen Medienberichten haben bereits mehrere Provinzen die Verimpfung des Astra-Zeneca-Impfstoffes an unter 55-Jährige unterbrochen.

Kanadas Expertengremium für die Corona-Impfkampagne empfiehlt, dass der Impfstoff von Astra-Zeneca nur noch an Personen über 55 Jahre verimpft werden soll. Für jüngere Personen falle die Nutzen-Risiko-Abwägung nicht überzeugend aus. Berichte aus Europa, wonach es nach der Impfung mit dem Astra-Zeneca-Mittel in seltenen Fällen zu Blutgerinnsel gekommen sei, nehme man ernst.

In Rumänien lag die 14-Tage-Inzidenz in der dritten Welle der Corona-Pandemie zuletzt bei 363.68 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner. Die Intensivstationen sind am Rande der Kapazitätsgrenze. In zahlreichen Orten herrschen ganztägige Ausgangsbeschränkungen.

In Rumänien haben am Montagabend Tausende gegen die angeordneten Corona-Massnahmen demonstriert. Neben der Hauptstadt Bukarest kam es in mindestens 17 weiteren Städten zu Protesten. Die Menschen folgten einem Aufruf der neuen ultra-rechten Partei AUR, die seit der Wahl im Dezember 2020 auch im Parlament vertreten ist. Parolen gegen eine «medizinische Diktatur» waren allgegenwärtig.

Lange Wege sollen die Menschen für die Impfung nicht auf sich nehmen müssen: Für 90 Prozent werde bis zum Stichtag ein Impfort in einem Umkreis von fünf Meilen (acht Kilometern) zur Verfügung stehen. Möglich werden soll das, indem in fast 40'000 Apotheken des Landes die Impfstoffe gespritzt und weitere Massenimpfzentren aus dem Boden gestampft werden.

Der Grossteil aller erwachsenen Amerikaner soll schon in drei Wochen impfberechtigt sein. Bis zum 19. April sollen 90 Prozent der Erwachsenen für eine Impfung infrage kommen, erklärte US-Präsident Joe Biden am Montag im Weissen Haus.

Anfang Januar herrschte die Angst, dass die Spitäler in der Schweiz an ihre Grenzen kommen könnten. Doch inzwischen sinkt die Zahl von Covid-Infizierten auf den Intensivstationen, respektive stagniert: Anfang Monat lagen 187 Patienten in einer Intensiv-Abteilung, Ende Monat waren es 14 Prozent weniger.

Im Zuge der schnell voranschreitenden Corona-Impfkampagne in den USA weitet der Bundesstaat New York den Kreis der Berechtigten für eine Immunisierung weiter aus. Von Dienstag an dürfen sich alle Bürger im Alter ab 30 Jahren mit einem der drei zur Verfügung stehenden Mittel impfen lassen, wie Gouverneur Andrew Cuomo mitteilte. Eine Woche später seien sogar bereits alle New Yorker ab 16 Jahren dran – dem momentanen Mindestalter für die Vakzine.

Die Türkei hat Anfang März mit einer schrittweisen Lockerung der Coronavirus-Restriktionen begonnen und dazu in den 81 Provinzen ein Bewertungssystem mit vier Risikostufen eingeführt. In Gebieten mit höherem Risiko greifen schärfere Restriktionen. Ausgangsbeschränkungen am Abend bestehen nach wie vor landesweit.

Die Türkei hat angesichts stark steigender Corona-Neuinfektionen in einigen Regionen die Beschränkungen verschärft. 58 von 81 Provinzen, darunter die Millionenmetropole Istanbul, seien als Hochrisikogebiet (rot) eingestuft worden, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung. Damit gelte in den Regionen wieder eine Ausgangssperre an Samstagen und Sonntagen. Restaurants und Cafés blieben aber weiter geöffnet. Erdogan kündigte zudem eine landesweite und mehrtägige Ausgangssperre an den Feiertagen zum Ende des Fastenmonats Ramadan im Mai an.

Angehörige von Corona-Toten bemalen Londoner Mauer

Mit selbstgemalten, roten Herzen soll an einer Mauer am Ufer der Themse in London an die Todesopfer der Corona-Pandemie erinnert werden. Angehörige von Menschen, die ihr Leben an das Virus verloren haben, begannen am Montag, Tausende Herzen auf die graue Mauer in der Nähe des britischen Parlamentsgebäudes zu malen.

Insgesamt sollten an der sogenannten «National Memorial Wall» fast 150’000 Herzen entstehen – so viele, wie Menschen in Grossbritannien seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind. «Jedes Herz ist individuell handgemalt und einzigartig, genauso wie die geliebten Menschen, die wir verloren haben», sagte Mitorganisator Matt Fowler, dessen Vater an Covid-19 starb, der Nachrichtenagentur PA. «Und genauso wie das Ausmass unseres kollektiven Verlusts, wird auch dieses Denkmal riesig sein.»

Fertiggestellt sollten sich die Herzen über rund einen Kilometer Wandfläche erstrecken. Eine offizielle Genehmigung hatten die Organisatoren zunächst nicht für ihr Projekt, sie hofften auf eine Duldung durch die Behörden.