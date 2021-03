Der Ticker startet um 5:53 Uhr

7:18 Reisende aus Grossbritannien in den Niederlanden wieder erlaubt Passagierflugzeuge- und Fähren aus Grossbritannien dürfen wieder die Niederlande ansteuern. Das Verbot war im Januar verhängt worden, um ein Übergreifen einer als ansteckender geltenden Coronavirus-Variante aus Grossbritannien zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Die Massnahme mache aber keinen Sinn mehr, da die Mutation inzwischen ohnehin die neue dominierende Virusvariante in den Niederlanden sei, berichtete die ANP unter Berufung auf das Kabinett.

6:23 Rekord-Debatte im Nationalrat Die Debatte um das Covid-19-Gesetz im Nationalrat war die längste aller Zeiten. Alles in allem zehn Stunden und 15 Minuten hat der Nationalrat ohne Unterbruch das Covid-19-Gesetz und die notwendigen Nachtragskredite beraten. Um 23.45 am Montagabend endeten die Diskussionen. Die Kredite und den Bundesbeschluss schickte er mit den von den gewünschten Änderungen zurück an den Ständerat. Rekordhalter war bisher übrigens die Debatte über die Selbstbestimmungsinitiative am 11. Juni 2018.

5:30 Indonesien lässt Impfstoff von AstraZeneca zu Indonesien erteilt offiziellen Angaben zufolge dem AstraZeneca-Impfstoff die Notfallzulassung. Mehr als eine Million Dosen des Impfstoffs waren am späten Montag über das globale COVAX-Impfstoff-Programm im südostasiatischen Land eingetroffen.

3:21 Estland geht in einmonatigen Lockdown Angesichts der rapiden Ausbreitung der britischen Variante des Coronavirus geht Estland ab Donnerstag in einen einmonatigen Lockdown. Dies kündigte Regierungschefin Kaja Kallas am Montagabend im Fernsehen an. Der Schulbetrieb in dem baltischen EU-Land soll fast vollständig auf Fernunterricht umgestellt werden. Gastronomische Betriebe und Einzelhandelsgeschäfte müssen schliessen. Ausnahmen gelten für Läden des täglichen Bedarfs. Auch Sport in Innenräumen wird untersagt. Nach Kallas' Angaben wurde die britische Virusvariante in Estland zuletzt in 98 Prozent aller analysierten Proben gefunden. Das 1.9-Millionen-Einwohner-Land hat nach Angaben der EU-Behörde ECDC aktuell eine der höchsten Infektionsraten in Europa. Legende: Kaja Kallas Reuters

3:14 AstraZeneca schützt vor brasilianischer Virenmutation Das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca schützt einer vorläufigen Studie zufolge vor der brasilianischen Mutation P1. Das gab Mauricio Zuma, der Produktionschef des biomedizinischen Instituts Fiocruz, bekannt. Die brasilianische Corona-Variante beunruhigt Experten, weil sie hochansteckend ist. Legende: Reuters

21:46 SwissCovid-App: Knapp 3 Millionen Downloads bisher Die Swiss-Covid-App, die die Nutzerinnen und Nutzer nach Kontakten mit infizierten Personen warnt, ist bisher knapp 3 Millionen Mal heruntergeladen worden. Zahlen des Winters zeigen, dass rund drei von vier generierten Covid-Codes eingegeben und so weitere Nutzer alarmiert wurden. Das gab das Departement des Innern (EDI) zur Fragestunde des Nationalrates bekannt. Zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 2. März wurden 44’548 Covid-Codes generiert und 30’176 Codes eingegeben. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie rund 103'600 Codes generiert. Aktuell sind rund 1.7 Millionen Apps aktiv. Nach einer Mitteilung der Swiss-Covid-App meldeten sich zwischen 1. Dezember und 2. März 6127 Personen beim Informationstelefon und rund 21'500 füllten einen Online-Fragebogen aus. Sie waren zuvor via die App über eine mögliche Ansteckung mit Covid-19 informiert worden. Die aktuellen Zahlen zur SwissCovid-App finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nutzerzahlen stagnieren Aus dem Archiv: Bei der SwissCovid-App geht's nicht weiter 05.02.2021 Mit Video

21:01 Mallorca: Gastronomen können auf weitere Lockerungen hoffen Im Zuge einer deutlichen Verbesserung der Corona-Lage auf Mallorca erwägt die Regionalregierung ab nächsten Montag auch die Öffnung der Innenbereiche von Restaurants, Cafés und Bars. Die endgültige Entscheidung solle am Freitag fallen, erklärte der balearische Regierungssprecher und Tourismusminister Iago Negueruela. Unter welchen Auflagen diese erneute Lockerung des Lockdowns erfolgen könnte, ist noch offen. Nach einer siebenwöchigen Corona-Zwangsschliessung dürfen die Gastwirte auf Mallorca und auch auf Formentera inzwischen in den Aussenbereichen wieder Gäste empfangen – vorerst allerdings nur bis 17 Uhr. Zudem dürfen bis auf weiteres höchstens 50 Prozent der Tische auf den Terrassen aufgestellt werden. An einem Tisch dürfen nur vier Personen aus maximal zwei Haushalten Platz nehmen. Laut Medien könnten für die Innenbereiche ähnliche Auflagen gelten. Legende: Die Corona-Lage auf Mallorca und auch auf den anderen Balearen verbessert sich schon seit Wochen rapide. Die «Autonome Gemeinschaft» gehört derzeit zu den Regionen des Landes mit den besten Werten. Keystone/Archivbild

20:17 Über 100'000 Tote: Draghi bittet Italiener dennoch um Zuversicht In Italien verschlechtert sich die Infektionslage seit mehreren Wochen. Die Zahl der Corona-Toten ist auf über 100'000 gestiegen. Italien ist damit das siebte Land in der Welt, welches diese Marke nach den USA, Brasilien, Mexiko, Indien, Russland und Grossbritannien überschritten hat. Ministerpräsident Mario Draghi warnte, dass sich die Situation wegen eines Anstiegs bei den Krankenhausaufenthalten noch verschlimmern könnte. Trotz der steigenden Zahlen bat Draghi sein Land um Zuversicht. «Wir stehen alle in diesen Tagen vor einer neuen Verschlechterung beim Gesundheitsnotstand», sagte der ehemalige Zentralbankchef in einer Video-Botschaft. Doch wenn die Impfkampagne wie geplant beschleunigt werden könne, gebe es Anlass, auf Besserung zu vertrauen, sagte Draghi.

19:25 Niederlande verlängern Shutdown und pochen auf Corona-Pass Die Niederlande wollen einen Corona-Pass einführen und damit geimpften oder negativ getesteten Bürgern mehr Freiheiten geben. Eine entsprechende App fürs Handy werde zurzeit entwickelt und könne bereits im Sommer vorliegen, sagte Gesundheitsminister Hugo de Jonge dem TV-Sender NOS. Damit könnten Bürger reisen, ein Konzert besuchen oder ins Restaurant gehen. Zuvor müssen rechtliche Fragen geklärt werden. Die App soll nur angeben, ob die Person immun ist und nicht, ob jemand geimpft oder negativ getestet ist. «Wir wollen keine Impfpflicht, auch keine indirekte», sagte der Minister. Zunächst müsse aber zweifelsfrei geklärt sein, dass Geimpfte das Virus nicht doch verbreiten können. Die Niederlande verlängern zudem den Shutdown bis mindestens Ende Monat. Das gab Ministerpräsident Mark Rutte bekannt, der auf die weiterhin vergleichsweise hohe Zahl von Neuinfektionen verwies. Legende: Im kleinen Kreis finden in den Niederlanden für negativ getestete Personen bereits wieder Konzerte statt. Reuters

19:05 Fallzahlen sinken in Grossbritannien weiter In Grossbritannien fällt die Zahl der neuen Corona-Infektionen auf den niedrigsten Stand seit dem 28. September. In den vergangenen 24 Stunden wurden 4712 positive Tests gemeldet nach 5177 am Vortag, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. An oder mit dem Virus starben am Montag 65 Menschen. Das ist der geringste Wert seit dem 12. Oktober. In Grossbritannien haben mehr als 22.37 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten.

18:31 Pariser Spitäler sollen weniger Operationen durchführen Um die Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu erhöhen, sollen die Spitäler im Grossraum Paris bis zu 40 Prozent ihrer medizinischen Aktivitäten wie beispielsweise geplante Operationen reduzieren. Das hat die regionale Gesundheitsbehörde ARS angewiesen, wie diese bestätigte. Weit mehr als 900 Menschen liegen im Grossraum Paris auf der Intensivstation. Der Generaldirektor der ARS Île de France, Aurélien Rousseau, befürchtet, dass die zwei kommenden Wochen besonders schwierig werden, wie die Zeitung «Le Parisien» aus einem internen Brief der Behörde an die Kliniken zitiert. In der französischen Hauptstadt gilt eine erhöhte Corona-Warnstufe. In Frankreich ist seit Wochen eine strikte Ausgangssperre in Kraft. Einkäufe oder Spaziergänge sind nach 18.00 Uhr verboten, Ausnahmen gelten etwa für den Arbeitsweg.

17:50 Umfrage: Mehrheit der Schweizer mit Massnahmen einverstanden In der Schweiz ist eine Mehrheit der Bevölkerung einer Umfrage zufolge mit den behördlichen Massnahmen gegen das Coronavirus einverstanden. In der Westschweiz ist der Anteil jener, der die Massnahmen ablehnt, deutlich grösser als in der Deutschschweiz. In der Umfrage von Marketagent Schweiz unter 1004 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz im Alter von 14 bis 74 Jahren gaben 55 Prozent an, sie seien mit den behördlichen Massnahmen sehr oder eher einverstanden. Zwischen den Geschlechtern gab es kaum Unterschiede. 26 Prozent der Befragten waren bei der Einschätzung unentschlossen. 19 Prozent lehnten die Massnahmen eher oder voll und ganz ab. Die Meinung zu den Massnahmen hängt der Umfrage zufolge etwa von der politischen Gesinnung, dem Bildungsniveau und auch vom Geschlecht ab. Die repräsentative Umfrage wurde vom 4. bis 15. Februar 2021 durchgeführt. 05:14 Video Aus dem Archiv: Corona-Massnahmen belasten Schweizer Jugendliche Aus 10 vor 10 vom 22.02.2021. abspielen

17:03 Finnland schränkt öffentliches Leben weiter ein In Finnland sind weitere Massnahmen eingeführt worden. In vielen Regionen des Landes müssen Studenten und Schüler der Oberstufen für die nächsten drei Wochen zu Hause unterrichtet werden. Trainings- und Freizeitaktivitäten für Kinder über 12 Jahren wurden eingestellt. Es wird empfohlen, dass sich nicht mehr als sechs Personen an einem Ort treffen. Ausserdem müssen in 15 der 19 finnischen Regionen die Restaurants, Kneipen und Nachtclubs schliessen. Zulässig ist nur noch der Verkauf von Gerichten zum Mitnehmen. Bereits am Freitag trat ein Gesang- und Tanzverbot in Kraft, das bis Ende Juni gilt. Finnland gehört zu den Ländern in Europa, die die Pandemie am besten gemeistert haben. Doch in den letzten Wochen ist die Zahl der Neuinfektionen rapide angestiegen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 08.03.2021 Mit Video

16:28 Nationalrat tritt auf Covid-19-Gesetzesdebatte ein Der Nationalrat befasst sich derzeit mit der Änderung des Covid-19-Gesetzes. Nach 1h45min Eintretensdebatte ist er widerstandslos auf die Covid-19-Gesetzesdebatte eingetreten. «Eintreten unbestritten. Eintreten somit beschlossen», sagte Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP/BE). Es läuft nun die Detailberatung – voraussichtlich dauert sie bis in die Abendstunden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Debatte zum Covid-19-Gesetz Kein Öffnungsdatum ins Gesetz: Nationalrat stärkt den Bundesrat 09.03.2021 Mit Video

15:52 Schweiz übernimmt tschechische Covid-Patienten Die Schweiz übernimmt einige Corona-Patientinnen und Patienten aus Tschechien, um sie hier behandeln zu lassen. Das bestätigt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage von SRF. Die schweizerischen und tschechischen Behörden sind derzeit in Kontakt, um die konkreten Bedürfnisse und die weiteren Schritte zu klären. In Tschechien sind die Zahlen von Corona-Neuinfektionen und Todesfällen derzeit hoch. Am Sonntag waren knapp 7900 Menschen in stationärer Behandlung. Davon waren mehr als 1700 in einem schweren Zustand oder mussten beatmet werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rekordhohe Patienten-Zahlen Aus dem Archiv: Tschechien - wie man es mit Corona nicht machen sollte 03.03.2021 Mit Audio

15:29 Israel: Impfung für Palästinenser mit Arbeitserlaubnis in Israel Die israelischen Behörden haben offiziell mit Corona-Impfungen von Palästinensern begonnen, die eine Arbeitserlaubnis für Israel und die Siedlungen im Westjordanland besitzen. Dazu wurden an mehreren Kontrollpunkten Impfstationen errichtet. Die Massnahme sei «in unserem gemeinsamen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interesse, da wir in einer einzigen epidemiologischen Region leben», sagte der Leiter der israelischen Behörde Cogat. Impfwillige konnten über ihre israelischen Arbeitgeber Termine vereinbaren. Rund 100’000 Palästinenser besitzen eine Arbeitserlaubnis für Israel. In Israel erhielten bislang rund fünf Millionen Menschen eine Erst- und etwa 3.8 Millionen auch eine Zweitimpfung. Mögliche Lieferungen und Impfungen durch Israel waren kontrovers diskutiert worden. Organisationen wie Amnesty International hatten Israel dazu aufgerufen und dies mit dessen Verantwortung als Besatzungsmacht begründet. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat Israel offiziell nie um Impfstoffe gebeten, sieht es als Besatzungsmacht aber ebenfalls zu Unterstützung verpflichtet. Die Palästinenser weisen auch darauf hin, dass in den Friedensverträgen mit Israel eine Zusammenarbeit bei der Epidemiebekämpfung festgeschrieben wurde. Gemäss dieser Verträge liegt die Verantwortung für den Gesundheitsbereich allein bei der PA. 00:35 Video Palästinensische Arbeiter erhalten Impfung in Israel Aus News-Clip vom 08.03.2021. abspielen

14:48 Masken-Debakel: Schweizer Armee erhält neue Schutzmasken Die Schweizer Armee kann ihre Schutzmasken der Firma Emix Trading AG zurückgeben. Die beiden Parteien hätten sich darauf geeinigt, dass Emix Trading sämtliche von ihr gelieferten und noch bei der Armeeapotheke eingelagerten FFP2-und KN95-Masken zurücknehme und durch frische FFP2-Masken mit längerem Verfalldatum ersetze. Der Austausch werde bis Anfang April 2021 vollzogen. Der Armee entstünden keine Mehrkosten, teilte das Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mit. Betroffen sind auch diejenigen Masken, die vorsorglich aufgrund eines möglichen Schimmelpilzbefalls zurückgerufen worden waren. Im Februar hatte es bei der Armeeapotheke geheissen, die Masken seien «absolut unbedenklich». Sie seien aber trotzdem noch nicht verwendbar, weil sie zuerst von einem Prüfinstitut in Deutschland neu zertifiziert werden müssten. Seit Ende März 2020 beschafft die Armee gemäss Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) medizinische Güter zu Gunsten des Gesundheitswesens in der Schweiz. Die Emix-Masken wurden zum damaligen Zeitpunkt von einem bundeseigenen, nicht akkreditierten Labor überprüft und für brauchbar befunden. Audio Aus dem Archiv: Das Maskendebakel der Armeeapotheke 03:09 min, aus Rendez-vous vom 11.02.2021. abspielen. Laufzeit 03:09 Minuten.

14:08 Bündner Schulen starten mit Corona-Massentests An den Schulen im Kanton Graubünden haben am Montag regelmässige Massentests gegen das Coronavirus begonnen. Tausende Schulkinder und Lehrpersonen können sich ab sofort wöchentlich auf das Virus testen lassen. Gemäss dem Kanton ist die Teilnahme an den Spucktests freiwillig. Schulkinder werden nun wöchentlich zum Speicheltest gebeten. 19'000 Schülerinnen und Schüler aus allen Altersstufen machen laut dem Kanton bei dieser Aktion mit. Bei dem Testverfahren wird laut Mitteilung den Kindern und Lehrpersonen ein Röhrchen mit Salzwasser abgegeben. Die Lösung müssen sie während sechzig Sekunden gurgeln, und diese zurück ins Röhrchen spucken. Die Lehrperson mischt schliesslich die Proben der ganzen Klasse zusammen. Dieses sogenannte Pooling-Verfahren habe den Vorteil, dass das Labor nur einen Test auswerten muss, erklärte der Kanton. Fällt dieser positiv aus, werden alle Personen der Klasse nochmals getestet. So würden auch Infizierte ohne Symptome gefunden und Infektionsketten unterbrochen.

13:28 Das BAG meldet 2744 neue Fälle und 16 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2744 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1073 . Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'927 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 872 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 73.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 65.0 Prozent.