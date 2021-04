Der Ticker startet um 6:00 Uhr

21:17 Sicherheitskonzept an Urner Schulen wirkt Der Schulbetrieb im Kanton Uri trägt nicht zu einer stärkeren Verbreitung des Coronavirus bei. Um diese Situation stabil zu halten, führen laut der Urner Bildungsdirektion Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen ab der Oberstufe einmal pro Woche einen Speicheltest durch. Die Eltern von rund zwei Drittel der Schüler hätten dazu eine Einverständniserklärung abgegeben. Die Massentests dienten nicht dazu, Infektionsherde an den Schulen zu ermitteln, sondern positive Fälle in den Familien zu erkennen und die Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen, schreibt die Regierung. Denn die Schulen seien nicht Treiber der Pandemie. Werde eine Familie positiv getestet, sei meist mehr als eine Abteilung einer Schule betroffen. Innerhalb der Klassen greife das Virus aber nicht weiter um sich. Das bedeute, dass die Schutzkonzepte und die Massnahmen wirkungsvoll seien, hält die Urner Regierung fest.

20:48 Fast 260'000 Neuinfektionen und 1761 weitere Tote in Indien In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 259'170 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Es ist der sechste Tag in Folge, an dem der Wert über 200'000 liegt. Insgesamt sind mehr als 15.32 Millionen Ansteckungsfälle bekannt. 1761 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus – so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Insgesamt sind es damit 180'530 Tote. 02:04 Video Indien: Covid-Zahlen explodieren regelrecht Aus Tagesschau vom 20.04.2021. abspielen

20:40 Argentinien startet Produktion von Corona-Impfstoff Sputnik V Als erstes Land in Lateinamerika hat Argentinien mit der Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V begonnen. Der Pharmahersteller Laboratorios Richmond produziert nun zunächst eine erste Tranche, die dann zur Qualitätskontrolle zum Gamaleja-Institut in Moskau geschickt wird, wie das Unternehmen mitteilte. Im Juni wird die Produktion im grossen Stil anlaufen. Der in Argentinien hergestellte Impfstoff soll später in andere lateinamerikanische Länder exportiert werden. Legende: Im Grossraum Buenos Aires gilt von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr eine Ausgangssperre. Keystone

20:04 Taskforce: Zweite Impfung nach sechs Wochen Wird den Menschen in der Schweiz die zweite Dosis des Impfstoffes gegen Covid-19 erst sechs statt vier Wochen nach der ersten gespritzt, beschleunigt dies die Impfkampagne. Das schreibt die wissenschaftliche Taskforce des Bundes. Bei einem Intervall von sechs Wochen und möglichst wenigen gelagerten Dosen könne eine Impfung der Hälfte der Bevölkerung mit mindestens einer Dosis «mehrere Wochen früher» erreicht werden. Damit würden mehr Menschen eine erste Dosis und damit einen Schutz vor dem Coronavirus erhalten. Legende: Erfolge die Durchimpfung einen Monat schneller, entspreche dies einem «gesellschaftliche Gesamtgewinn» von 1.5 Milliarden Franken, hat die Taskforce errechnet. Das seien 50 Millionen Franken pro Tag der Impf-Beschleunigung. Keystone

19:45 Johnson & Johnson-Impfstoff für die EU Nach der Prüfung sehr seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen hat die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) grünes Licht für den Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson gegeben.

19:13 Bündner Parlament stärkt Regierung den Rücken Das Parlament von Graubünden hat sich heute klar hinter die Kantonsregierung gestellt. Eine von der SVP lancierte Resolution, welche kantonale Corona-Massnahmen einschränken wollte, wurde mit 82 zu 27 Stimmen abgelehnt. Sämtliche kantonalen Verschärfungen von Corona-Massnahmen, welche Bundesvorgaben überträfen, seien aufzuheben, lautete die Kernforderung der Resolution. Zudem sollten innerhalb der «besonderen Lage» keine kantonal flächendeckenden Verschärfungen mehr möglich sein. Die Mehrheit der Grossrätinnen und Grossräte folgte der Regierung. Graubünden habe von Bern immer mehr Kompetenzen verlangt, erinnerte SP-Regierungsrat Peter Peyer. «Es wäre falsch von uns, diese jetzt selber wieder einzuschränken.»

18:25 Kanton Luzern hebt Verbot der Sexarbeit auf Wegen der neusten Lockerungen des Bundes hat der Regierungsrat beschlossen, die Schliessung der Erotik- und Sexbetriebe sowie das Verbot der Sexarbeit im Kanton Luzern per 21. April aufzuheben. Dies teilt das Gesundheitsdepartement des Kantons Luzern mit. Der Betrieb dieser Einrichtungen beziehungsweise die Erbringung sexueller Dienstleistungen sei jedoch nur unter Anwendung von Schutzkonzepten erlaubt, welche mittlerweile auch für die Erotik- und Sexbranche bestehen, heisst es in der Mitteilung. Die Schliessung der Erotikbetriebe sowie das Verbot der Sexarbeit hatte Luzern als kantonale Massnahme ergänzend zu den Massnahmen des Bundes beschlossen.

17:48 Zürich zahlt 816 Millionen Franken Härtefallgelder aus Die zweite Zuteilungsrunde für Corona-Härtefallgelder im Kanton Zürich ist abgeschlossen. Dabei haben 4707 Unternehmen einen nicht rückzahlbaren Betrag oder ein Darlehen im Umfang von insgesamt 711.8 Millionen Franken erhalten. Zusammen mit der ersten Zuteilungsrunde von Mitte Februar zahlte der Kanton bisher 816 Millionen Franken aus. 5204 Unternehmen wurden unterstützt. Die Finanzdirektion bearbeitete 6381 Gesuche, wie sie am Dienstag mitteilte. Am Mittwoch beginnt die Gesucheingabe für die dritte Zuteilungsrunde für Härtefallgelder. Sie richtet sich an Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu fünf Millionen Franken. Solche mit mehr Umsatz sollen Mitte Mai an der Reihe sein.

17:14 Kanton Solothurn öffnet Impfung für breite Bevölkerung Alle Personen unter 65 Jahren bekommen ab Mai im Kanton Solothurn Impftermine. Damit erhält die breite Bevölkerung gemäss Staatskanzlei einen gleichberechtigten Zugang zu einer Covid-19-Impfung. Spätestens ab Mitte Mai könnten die ersten Personen, unabhängig von Alter und Vorerkrankung, geimpft werden, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Voraussetzung dafür sei, dass es zu keinen Verzögerungen bei der Lieferung der Impfstoffe komme.

16:51 Norwegen für Touristen weiter Tabu Die norwegische Regierung hat ihre Einreisebeschränkungen verlängert. Das heisst, dass Touristen aus dem Ausland vorerst nicht ins Land gelassen werden. Die Regelung gilt zunächst bis zum 12. Mai. Obwohl das skandinavische Land vergleichsweise niedrige Ansteckungszahlen hat, sind die Einreiseregeln sehr streng. Im Wesentlichen ist nur Norwegern und in Norwegen registrierten Ausländern die Einreise gestattet. Legende: In Norwegen waren in den letzten 14 Tagen durchschnittlich rund 163 Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner registriert. Im Bild: Erna Solberg, Ministerpräsidentin. Keystone

16:23 St. Gallen: Nicht allen Einsprüchen stattgegeben Von den rund 650 Wegweisungen in St. Gallen wegen befürchteter Krawalle am Ostersonntag hat die Stadtpolizei inzwischen 91 zurückgezogen. Zudem sind beim kantonalen Justiz- und Polizeidepartement Rekurse hängig. 114 Personen meldeten sich nach Ostern bei der Stadtpolizei, weil sie ihre Wegweisungen als nicht gerechtfertigt betrachteten. Davon hat die Polizei 91 zurückgezogen, wie ihr Sprecher Dionys Widmer sagte. In rund 20 Fällen hielt die Stadtpolizei an den Wegweisungen für 30 Tage fest. 01:49 Video Aus dem Archiv: Ausschreitungen – Jungparteien fordern Mitsprache Aus Tagesschau vom 05.04.2021. abspielen

16:05 Dunkle Wolken über dem Pilatus Das Coronajahr 2020 hat der Rekordserie bei den Pilatus-Bahnen ein jähes Ende bereitet. Die Gästezahl halbierte sich, der Umsatz brach ein und unter dem Strich blieb den Bahnen ein Verlust von knapp 1.1 Millionen Franken. 401'169 Gäste verzeichneten die Pilatus-Bahnen 2020, im Vorjahr waren es noch mit 839'954 doppelt so viele gewesen, wie die Bahnbetreiber mitteilten. Zwar sei man im Januar herausragend gestartet, doch mit dem Lockdown im März seien zwei umsatzstarke Monate verloren gegangen. Erst im Juni hätten Bahnen, Hotels, Restaurants und Freizeitanlagen den Betrieb aufnehmen können. Zwar seien während des Sommers und in den Herbstmonaten viele Schweizer Gäste auf den Pilatus gekommen. Die internationalen Gäste aber fehlten. So gab es 90 Prozent weniger Gruppenreisen. Mit der Schliessung gingen die rund 170 Mitarbeitenden in Kurzarbeit, in der man sich aktuell wieder befindet. Indem man Unterhaltsarbeiten vorgezogen habe, sei der Betriebsunterbruch für Revisionsarbeiten im Herbst kürzer ausgefallen.

15:52 Südtirol will Innen-Gastronomie mit Corona-Pass erlauben In Südtirol sollen ab kommender Woche Restaurantgäste auch drinnen essen und trinken dürfen, wenn sie einen Nachweis – etwa über eine Coronaimpfung oder einen negativen Coronatest – haben. Es sei geplant, dass der Nachweis unter anderem per Handy-App mit dem Coronapass Südtirol vorgelegt werden könne, sagte der Landeshauptmann der norditalienischen autonomen Provinz. Voraussetzung ist demnach, dass Bozen-Südtirol in die gelbe Corona-Risikozone mit moderaten Beschränkungen fällt.

15:24 Vorsichtigere Prognose wegen Lockerungen und Variante B.1.1.7 Letztes Jahr habe sich die Lage im Sommer massiv entspannt. Wieso zeige die jetzige Prognose des BAG das nicht auch, wo man doch nun noch die Impfung habe, fragt ein Journalist. Diese Faktoren seien berücksichtigt, antwortet Mathys. «Wir haben mit B.1.1.7 allerdings eine Variante, die viel ansteckender ist und schwerere Infektionsfälle verursacht. Gemeinsam mit den Öffnungsschritten, die gestern in Kraft traten, haben wir die Prognose gefasst.»

15:20 Abwasser-Monitoring soll weitergeführt werden Neue Tests zum Abwasser-Monitoring sollen im Juli ablaufen. Wie geht es weiter, will ein Journalist wissen. «Wir stehen klar hinter diesen Tests und werden sie weiterführen wollen. Sie sind ein gutes Instrument, um die Entwicklung der Pandemie auf einem anderen Weg nachverfolgen zu können», beantwortet Mathys die Frage.

15:19 Wie kommt man an das neue Medikament? Eine Journalistin will wissen, wie das neue Medikament abgegeben werde. Mathys sagt, dass es durch Ärzte verabreicht werde. Man habe 3000 Dosen aber wisse noch nicht genau, wie diese distribuiert würden. Sobald man Informationen habe, werde man diese veröffentlichen.

15:16 Bolte: «Bei uns gilt: safety first» «Wäre es denkbar, Astra-Zeneca in der Schweiz nur für gewisse Personen zuzulassen?», fragt ein Journalist. Er spricht damit die Erfahrungen in anderen Ländern an. Bolte antwortet: «Das wäre durchaus eine Möglichkeit.» Er betont aber nochmals, dass man die nötigen Unterlagen von Astra-Zeneca noch nicht erhalten habe. «Sobald wir sie haben, werten wir sie aus.» Eine Anschlussfrage: «Ist Swissmedic also vorsichtiger bei der Zulassung als andere Länder?» Bolte sagt, dass das möglich sei. Er überlasse es aber anderen, darüber zu urteilen. Die Sicherheit müsse an oberster Stelle stehen und mit Biontech/Pfizer und Moderna habe man Alternativen. «Safety first», sagt Bolte.

15:13 Kommt Indien bald auf die Risikoliste? Die neue Virusvariante in Indien und die dort rasch ansteigenden Infektionszahlen seien besorgnisserregend, betont ein Journalist. Mathys stimmt dem bedingt zu: «Es gibt in Indien eine neue Virusvariante, die potenziell immun-invasiv ist. Man weiss darüber aber im Moment noch zu wenig, um bereits Massnahmen zu evaluieren. Wir verfolgen die Situation eng und aufmerksam.»