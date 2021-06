Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:54 Sauerstoff-Versorgung in Afghanistan zusammengebrochen Afghanistan versucht verzweifelt, die Versorgung mit medizinischem Sauerstoff zu erhöhen, während sich eine dritte Welle von Covid-19-Infektionen ausbreitet. Laut einem leitenden Beamten im Gesundheitsministerium installiert die Regierung Anlagen zur Sauerstoffversorgung in zehn Provinzen, in denen der Anstieg der Neuinfektionen um bis zu 65 Prozent liegt. Infektionsraten über fünf Prozent zeigen, dass nicht ausreichend getestet wird und sich das Virus unkontrolliert ausbreitet. Afghanistan führt im ganzen Land kaum 4000 Tests pro Tag durch. Am Samstag sind 900 Sauerstoffflaschen aus dem Iran eingetroffen, die Teil einer ausstehenden Gesamtlieferung von 3800 Flaschen sind. Selbst leere Sauerstoffzylinder sind in Afghanistan Mangelware. Vergangene Woche trafen 1000 Metallbehälter aus Usbekistan ein. Die Spitäler haben inzwischen ihre Sauerstoff-Vorräte rationiert.

20:38 Harsche Kritik an Corona-Politik der brasilianischen Regierung In Brasilien sind Tausende Menschen gegen die Corona-Politik des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Strassen gegangen. In der Hauptstadt Brasília sowie in 14 Provinzhauptstädten forderten sie am Samstag mehr Impfungen und wirtschaftliche Unterstützung in der Krise, wie die Nachrichtenplattform G1 berichtet. Die Demonstranten verlangten zudem den Rücktritt Bolsonaros, mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Hunger und die Umweltzerstörung sowie die Achtung der Rechte indigener Völker. Bolsonaro hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost und sich gegen harte Ausgangsbeschränkungen gestemmt. Zuletzt zog er auch den Sinn von Impfungen in Zweifel. Nun prüft ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss sein Krisenmanagement in der Pandemie. Brasilien ist noch immer ein Corona-Brennpunkt: Über 17.8 Millionen Menschen haben sich nachweislich mit Covid-19 infiziert. Heute gaben die Gesundheitsbehörden bekannt, dass Brasilien nach den USA das zweite Land der Welt mit über einer halben Million Corona-Toten ist. Laut Fachleuten dürfte die Dunkelziffer bedeutend höher liegen. Legende: Tausende Brasilianerinnen und Brasilianer gingen auf die Strassen. Sie forderten unter anderem ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Jair Bolsonaro. Keystone

18:51 Indonesien beschafft Impfstoff für Millionen Indonesien erhält 50 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech. Eine erste Charge wird aber erst im August erwartet, sagte ein hoher Beamter des Gesundheitsministeriums. «Ab August werden Lieferungen von 7.5 Millionen bis 12 Millionen Dosen pro Monat ankommen», sagte Siti Nadia Tarmizi, ein ranghoher Beamter im Gesundheitsministerium. Diese Lieferung sei das Ergebnis einer direkten Beschaffung durch die Regierung. Das grösste Land in Südostasiens kämpft mit einem erneuten Anstieg an Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Wochen. Am Freitag mit verzeichnete das Land fast 13'000 Fälle und damit die höchste tägliche Infektionszahl seit Ende Januar. Das Land hat seit Beginn der Pandemie fast 2 Millionen Coronavirus-Infektionen und über 54’000 Todesfälle registriert; die höchste Zahl in Südostasien. Bis Ende Jahr sollen 181.5 Millionen Menschen geimpft werden.

16:55 Kundgebung in St. Gallen In der Stadt St. Gallen haben am Samstag zweihundert Menschen an einer bewilligten Kundgebung gegen Corona-Massnahmen teilgenommen. Wie die St. Galler Stadtpolizei mitteilte, trugen die meisten Teilnehmenden keine Maske. Bei Kontrollen wiesen einige davon ein Zeugnis vor, wonach sie von der Maskentragpflicht befreit seien. Laut der Stadtpolizei wurden vier Personen gebüsst. Ein Demonstrant wurde auf den Posten gebracht, weil er Polizisten angegangen hatte. Der Mann wurde weggewiesen und muss mit einer Anzeige rechnen. Die Demonstrierenden zogen nach 14 Uhr durch die Innenstadt. Die Veranstaltung verlief laut Polizei grösstenteils friedlich. Vereinzelt sei es zu Störaktionen und Wortgefechten gekommen. Die Polizei habe eine Eskalation verhindern können. Kurz nach 15.30 Uhr endete der Umzug.

15:30 Impfstoff für Taiwan Die USA wollen am Wochenende rund 2.5 Millionen Impfdosen nach Taiwan senden, so ein Mitarbeiter des Weissen Hauses. Das ist dreimal mehr, als ursprünglich geplant. Anfang Juni hatte Joe Biden angekündigt, 80 Millionen Impfdosen verteilen zu wollen. Damals sagte er, dass die Not – nicht politische Überlegungen – über den Verteilschlüssel entscheiden würde. Legende: Besuch von amerikanischen Senatoren in Taiwan anfangs Juni. Das Land wird von China enorm unter Druck gesetzt. Keystone

14:38 Kanadas «grösste Rodeo-Show der Welt» findet statt Die 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagte kanadische Landwirtschaftsausstellung Calgary Stampede, die auch als grösste Rodeo-Show der Welt gilt, kann dieses Jahr wieder stattfinden – allerdings nur mit geimpften Rodeo-Teilnehmern. Alle Teilnehmer der Rodeos zwischen dem 9. und 18. Juli müssten mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft sein, teilten die Veranstalter mit. Das Spektakel, das in früheren Jahren mehr als eine Million Menschen in die zentralkanadische Stadt Calgary gelockt hatte, werde «anders aussehen, aber eine einzigartige und unvergessliche Feier sein». Legende: Wird von Tierschützern kritisiert: Die Calgary Exhibition and Stampede. Reuters

13:41 Lissabonner nehmen Corona-Abriegelung gelassen hin Die Menschen in Lissabon nehmen die zweieinhalbtägige Corona-Abriegelung der portugiesischen Hauptstadt diszipliniert und gelassen hin. Nur sehr wenige versuchten, ohne triftigen Grund den Grossraum der Metropole am Tejo zu verlassen, wie die Zeitung «Público» berichtet. Die für Samstag geplante Gaypride-Parade wurde am Freitag kurzfristig abgesagt. Ob die Abriegelung an den kommenden Wochenenden wiederholt wird, soll je nach Lage kurzfristig entschieden werden. Legende: Die Absperrung war wegen einer besorgniserregenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Lissabon angeordnet worden. Seit Freitagnachmittag und bis Montagmorgen dürfen die gut 2.8 Millionen Menschen mit Wohnsitz in Lissabon die «Area Metropolitana» nur aus triftigem Grund – wie etwa den Weg zur Arbeit oder zum Arztbesuch – verlassen. Reuters

12:53 Kein Public Viewing während Olympia In der japanischen Hauptstadt Tokio wird es während der Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August anders als ursprünglich geplant keine Public-Viewing-Events geben. Das gab Gouverneurin Yuriko Koike bekannt. Damit soll das Risiko von Coronavirus-Infektionen minimiert werden. Eigentlich waren sechs Public-Viewings vorgesehen. Einige der Einrichtungen sollen nun in Impfzentren umgewandelt werden. Japan hatte zur Pandemiebekämpfung bereits beschlossen, keine ausländischen Besucher zuzulassen. Wie viele japanische Zuschauer beim Grossevent dabei sein können, ist noch offen. Japans führende Virologen fordern allerdings, die Spiele wegen des Infektionsrisikos komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen.

11:45 Viele Corona-Neuinfektionen in Moskau Die Behörden in Europas grösster Metropole registrierten am Samstag 9120 Fälle – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchststand war am Tag zuvor mit rund 9000 Infektionen erreicht worden. Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge sind mittlerweile fast 90 Prozent der Covid-Erkrankungen auf die besonders ansteckende Delta-Variante des Virus zurückzuführen. Moskau hat angesichts der dramatischen Situation die Corona-Einschränkungen wieder verschärft. Grossveranstaltungen etwa wurden auf 1000 Menschen beschränkt und die Fanmeile zur Fussball-Europameisterschaft geschlossen. Zudem wurde eine Reihe an Unternehmen verpflichtet, eine Impfquote von 60 Prozent unter ihren Angestellten durchzusetzen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 19.06.2021 Mit Video

10:52 Chinesisches Sinovac-Vakzin weniger wirksam als Biontechs Corona-Impfstoff Der Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac hat sich einem Zeitungsbericht zufolge in einer Hongkonger Studie als weniger wirksam erwiesen als das Biontech-Vakzin. Menschen, die mit Biontech gegen Covid-19 geimpft worden seien, hätten «wesentlich höhere» Antikörperwerte aufgewiesen als Sinovac-Geimpfte, berichtete die «South China Morning Post» unter Berufung auf eine staatlich beauftragte Studie der Universität Hongkong (HKU). Bei dem Sinovac-Impfstoff könnte demnach in manchen Fällen auch eine dritte Auffrischungsimpfung nötig werden. Anfang Juni hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dem Sinovac-Impfstoff als zweitem in China hergestellten Vakzin eine Notfallzulassung erteilt. Damit kann das Mittel vom internationalen Impfprogramm Covax verwendet werden, das ärmere Staaten mit Vakzinen versorgt. Legende: Zuletzt waren Zweifel an der Wirksamkeit des Sinovac-Impfstoffes gegen infektiösere Mutationen des Virus aufkommen, wie etwa die Delta-Variante, die zuerst in Indien festgestellt wurde. Keystone

10:12 Frankreich: Illegale Party verhindert – heftige Zusammenstösse Wegen des Verbots eines illegalen Raves ist es im Nordwesten Frankreichs zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Partygästen und der Polizei gekommen. Dabei gab es mehrere Verletzte, wie die zuständige Präfektur auf Twitter mitteilte. Präfekt Emmanuel Berthier sagte, ein junger Mann habe bei der extremen Gewalt eine Hand verloren, fünf Gendarmen seien verletzt worden. Die Zusammenstösse hätten mehr als sieben Stunden gedauert. Einige Beteiligte hätten Molotowcocktails, Boulekugeln und Steine auf Sicherheitskräfte geworfen. In der Nacht zum Samstag hatten etwa 1500 Partygäste versucht, in dem kleinen bretonischen Ort Redon einen Rave zu veranstalten. Das wurde wegen der Corona-Lage jedoch verboten. Die Gendarmerie war mit etwa 400 Kräften im Einsatz. Am Samstagmorgen hatte sich die Situation Berthier zufolge wieder beruhigt. Die Staatsanwaltschaft habe Untersuchungen eingeleitet.

9:03 Passagierzahl in ICEs bricht um 50 Prozent ein Die Deutsche Bahn hat unter einem erneuten Nachfrageeinbruch gelitten und bekommt die Folgen der Coronakrise immer stärker in der Bilanz zu spüren. In den ersten Monaten dieses Jahres brachen die Passagierzahlen des Staatskonzerns um 50 Prozent ein, wie es in einem Vorabbericht der «Süddeutschen Zeitung» heisst. Im Fernverkehr zählte das Unternehmen im April mit 15.6 Millionen Passagieren nur die Hälfte der Reisenden im Vergleich zum April im Vorjahr. Im Regionalverkehr ging das Fahrgastaufkommen

ebenfalls um gut 40 Prozent auf 278 Millionen Reisende zurück.

7:56 Deutschland: Corona-Inzidenz erstmals seit Mitte September einstellig Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist in Deutschland erstmals seit rund neun Monaten in den einstelligen Bereich gefallen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag einen Rückgang auf 9.3 von 10.3 am Freitag. Der Höchststand lag am 22. Dezember 2021 bei 197.6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat bisher mindestens eine #CoronaSchutzimpfung erhalten. Jede Impfung hilft! #ÄrmelHochpic.twitter.com/WmSlC5s1GF — BMG (@BMG_Bund) June 18, 2021

6:19 Schweizer Seilbahnen zählen im Sommer auf einheimische Gäste Die Schweizer Seilbahnen blicken optimistisch auf die laufende Sommersaison. Vor allem Gäste aus der Schweiz könnten das Geschäft in der Ferienzeit und darüber hinaus beleben, so der Branchenverband. Besuch aus dem Ausland bleibt wohl auch in diesem Sommer eher rar. Darauf deute die gute Buchungslage an Destinationen mit einem traditionell hohen Anteil an Schweizer Gästen hin, schreibt der Verband. Optimismus sei auch in jenen Ausflugsgebieten zu spüren, welche gut aus Deutschland erreichbar seien, heisst es weiter. Dagegen zeichne sich an den auf Auslandstourismus orientierten Destinationen – wie schon im Winter – eine schwierige Sommersaison ab. Legende: Vergangenen Winter waren die Gästezahlen der Seilbahnen massiv gesunken. Verglichen mit dem Vor-Corona-Winter brachen sie um ein Fünftel ein. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre sei um knapp 14 Prozent unterboten worden, teilte der Verband weiter mit. Keystone/Archiv

5:15 Italien: Draghi ruft zur Nadel, weil Impfzahlen zurückgehen Angesichts von rückläufigen Impfzahlen in der vergangenen Woche hat Italiens Ministerpräsident Mario Draghi die Bürgerinnen und Bürger des Landes aufgerufen, nicht nachzulassen. Ein Impfschutz sei von fundamentaler Bedeutung, sagte er auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. «Das Schlimmste ist, sich nicht impfen zu lassen oder nur eine Impfung zu erhalten», betonte der 73-jährige Ministerpräsident. Hintergrund des Rückgangs ist Expertinnen und Experten zufolge die Entscheidung der Regierung, das Mittel von Astra-Zeneca nur noch für über 60-Jährige zu empfehlen. Dieser Entscheid soll Italienerinnen und Italiener verunsichert haben, die nun eine zweite Dosis mit einem anderen Mittel erhalten sollen. Legende: Er selbst werde nach Astra-Zeneca nun ein anderes Mittel für seine zweite Impfung erhalten, sagt Draghi. Das Mischen von Impfstoffen sei sicher. Keystone/Archiv

22:35 Impf-Appell von Joe Biden Angesichts des Vormarschs der aggressiven Delta-Variante hat US-Präsident Joe Biden die Amerikaner eindringlich zur Impfung aufgerufen. «Es ist eine Variante, die leichter übertragbar, potenziell tödlich und besonders für junge Menschen gefährlich ist», sagte Biden am Freitag im Weissen Haus. Biden hat als Ziel ausgegeben, dass bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli rund 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben sollen. Bisher liegt diese Rate bei etwas über 65 Prozent.

21:50 Dritte Corona-Welle rollt auf Uganda zu Präsident Yoweri Museweni hat aufgrund rasant steigender Corona-Infektionen scharfe Restriktionen erlassen. Das ostafrikanische Land befinde sich ab sofort für 42 Tage im totalen Lockdown. Die Zahl der Neuinfektionen war nach Angaben der Africa CDC, der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union, mit 11'704 Neuinfektionen am Freitag im Wochenvergleich so hoch wie nie zuvor. Man habe die Nachbarländer um Sauerstoff gebeten, sagte die Gesundheitsministerin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. «Die Fälle steigen stetig. Wir versuchen, woher auch immer, Sauerstoffzylinder zu beziehen», sagte Munero. Man benötige mindestens 15'000 Sauerstoffzylinder, sagte sie.

20:57 Merkel mahnt zur Vorsicht bei Fussball-EM Die deutsche Kanzlerin hat angesichts der aggressiven Delta-Variante zu grosser Vorsicht bei der Fussball-EM gemahnt. «Es ist schön, dass jetzt in München zum Beispiel wieder 14'000 Fans sein können. Aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist.» Merkel sagte, wegen sehr geringer Fallzahlen könnte man Corona-Ausbrüche in Deutschland derzeit sehr viel besser verfolgen und mit der Delta-Variante gut umgehen. «Aber ich kann nur sagen: Wir können nicht so tun, als wäre Corona vorbei.»

20:14 Niederlande auf dem Weg zurück in die Normalität Ab dem 26. Juni gelte als zentrale Regel nur noch die Abstandsregel von 1.5 Meter, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag. Masken müssen nur noch getragen werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann wie zum Beispiel in Bussen und Bahnen. Veranstaltungen, bei denen kein Abstand eingehalten werden könne, seien möglich, wenn Besucher einen Test- oder Impfbeweis vorweisen. Das gelte auch für Sportwettkämpfe, Festivals, Gaststätten oder Theater. Die Niederlande haben zurzeit etwa 45 Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner pro Woche. Über 50 Prozent der Einwohner haben zumindest eine Impfdosis erhalten. Etwa 28 Prozent sind vollständig geimpft. Legende: Die Niederlande heben meiste Corona-Massnahmen auf. Keystone